Выживаемость экипажа "Меркавы"

В последнее время опубликованы оценки состояния танков с использованием критериев, не принятых в специальной технической литературе при определении их живучести и эффективности вооружения. Один из авторов («НВО» № 33, 2017) не смог установить причину отсутствия в журнале Forbes танка «Меркава» среди списка сравнения, который состоял из пяти основных массовых танков – Т-90, «Леопард-2», «Абрамс» М1А2 SEPV2, МВТ-2000, «Леклерк-56». Другой автор сообщил («НВО» № 28, 2017), что конкурентом «Меркавы» с точки зрения репутации «неуязвимого» традиционно был немецкий «Леопард-2».Оба автора, не владея реальными характеристиками массовых танков, пытались выявить лучшую машину. Однако недопустимо сравнение «Меркавы», предназначенной для ведения боевых действий в условиях Ближневосточного ТВД (Иордания, Ирак, Иран, Египет, Ливия, Сирия, Турция, Саудовская Аравия. Кувейт, Израиль), с «Абрамсом» и «Леопардом», которые создавались и своевременно модернизировались с целью противостояния советским танковым армадам на театре военных действий НАТО в Европе.Танк «Меркава» выдерживал обстрел из танковой пушки в пределах углов безопасного маневрирования ± 30 град. Во время боев в Ливане в 1982 году несколько «Меркав» были подбиты, но экипажи не пострадали. Сирийские танки Т-72 в этой войне при обстреле хорошо горели и выводились из строя за счет подрыва снарядов в автомате заряжания. В «Меркаве» основная часть снарядов размещена в кормовой части, что значительно исключало поражение танка за счет подрыва боезапаса.Основное внимание при создании «Меркавы» было уделено защите экипажа. Попробуем проследить, как эта проблема решалась при создании «Меркавы».Особо следует остановиться на критерии потери танков («НВО» № 28, 2017). Представим формулировку, которой не будут пользоваться специалисты: «Можно предположить, что именно потери и являются лучшим критерием качества танка». Полезно напомнить о статье генерального директора ОАО «НИИстали», доктора технических наук Валерия Григоряна «Защита танка – анахронизм или жизненная необходимость?» («Военный парад», сентябрь, 2002), в которой отмечается, что в современных условиях превосходства поражающего действия противотанковых средств нельзя обеспечить надежную бронезащиту за счет собственной защиты танка (динамическая защита, броня, комплекс активной защиты). Необходимо создание групповой и коллективной защиты, в качестве которых могут быть использованы ЗРК малой и средней дальности.Серьезным заблуждением автора является то, что критерий потери определяет качество танков. Критерием качества танков, связанных с воздействием противника, являются живучесть, помехозащищенность и скрытность. Как-то сложно обнаружить в критерии поражения весь действительный набор параметров, определяющих качество танков, которое можно оценить с помощью «Методики анализа живучести бронеобъектов при обстреле различными противотанковыми средствами», созданной ВНИИТрансмаш («НВО» № 30, 2017). Но данная методика требует наличия профессиональных навыков, которыми обладают сотрудники, имеющие специальное образование.По мнению автора, танк «Меркава» обладает защитой, параметры которой оказались сомнительными. Если бы он внимательно рассмотрел тактико-технические требования (ТТТ) к защите «Меркавы», то обнаружил, что поражение танка зависит и от условий его боевого применения. «Меркава» создана в соответствии со специфическими ТТТ израильской армии, поэтому уступает другим танкам на других полях сражений. Тактическая доктрина израильской армии предпочитала в оборонительных операциях использовать «Меркаву» из укрытий с высокой степенью выживаемости экипажа. Критерий потерь танков как критерий качества дезориентирует рядового читателя и не является достижением в области оценки защиты бронемашин и эффективности противотанковых средств.Недопустимая ошибка другого автора («НВО» № 33, 2017) заключается в том, что в список журнала Forbes для сравнения танков России, Германии, США, КНР и Франции он бездоказательно включил танк «Меркава». Такое могло случиться только из-за неосведомленности автора по ТТТ, по которым создавался танк «Меркава». Журнал Forbes отлично представлял, что «Меркава» предназначена для сражений в условиях пустыни и жаркого климата. По этой причине «Меркава» не была включена журналом Forbes в список сравнения основных танков упомянутых стран.Принцип оценки автор сводит к самому «простому»: «сравним технические характеристики машин, систем защиты и вооружения, стоимость их производства, эффективность боевого использования, спрос на мировом рынке вооружений, по совокупности этих данных можно определить лучшую машину». Однако «эффективность боевого использования» отсутствует, а большинство боевых характеристик, представленных автором, не соответствуют реальным образцам. Так, например, автор отмечает, «что танк очень тяжелый, вес его достигает 70 т, броня «Меркавы», чья толщина эквивалента 750 мм, не эффективна, против современных бронебойно-подкалиберных снарядов она не устоит». Эти характеристики не соответствуют реальным. Так, боевая масса «Меркавы» Mk1 (Mk2) составляет 56 (60) т, а масса Mk3 – 61 т.Далее он продолжает: «В бою «Меркавы» показывают себя не с лучшей стороны, здесь сказывается и плохая выучка израильских танкистов, но главным образом дело в технических недочетах самих танков. Известно, что российский ПТРК «Корнет» наводит ужас на израильских танкистов». Был представлен следующий текст: «В Ираке в текущей войне джихадисты умудрились подбивать «Абрамсы» из РПГ-7, а это уже смешно. Плохо вооруженные йеменские партизаны – хуситы и те умудрились уничтожить около 20 танков «Абрамс».В этом случае следует отметить, что большинство танков имеют борт, толщина бронеплиты которого составляет порядка 80 мм. А бронепробиваемость гранат РПГ-7 равна 750 мм. Не спасают борт от пробития ни экраны, ни динамическая защита. В этой ситуации танки должны иметь сопровождение для борьбы с гранатометчиками. Поэтому непозволительно использовать танки без специального сопровождения.По количеству вооружений до начала арабо-израильской войны 1973 года преимущество было на стороне Сирии и Египта. К началу войны в составе Вооруженных сил Израиля насчитывалось 415 тыс. человек, 1700 танков, 690 самолетов. В Вооруженных силах Египта состояло 833 тыс. человек, 2200 танков, 690 самолетов, 190 вертолетов, а в сирийских – 332 тыс. человек, 1350 танков, 321 боевой самолет. Эти данные представлены в книге «Основные боевые танки», изданной под редакцией начальника кафедры Военной академии бронетанковых войск Б. Сафонова совместно с коллективом авторов. Уместно напомнить, что в газете «Правда России»(№ 20, 2001) опубликовано: «Во время арабо-израильской войны в 1973 году с помощью ПТУР «Малютка» был уничтожен практически весь израильский танковый парк – порядка 800 машин». Автор этих строк – начальник, генеральный конструктор КБМ, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий С.П. Непобедимый. Важно отметить несправедливую оценку уничтожения израильского танкового парка, так как он составлял 1700, а не 800 машин. Но Непобедимый не упоминает, что израильтяне создали электронное устройство, обеспечивающее подрыв боевой части ПТУР «Малютка» при подлете к цели. Другими словами, установленный на израильских танках прибор заставлял преждевременно срабатывать взрывательное устройство БЧ на некотором расстоянии от корпуса бронемашины, что обеспечивало ее непоражение. Сотрудникам КБМ потребовалось немало времени для устранения этого недостатка.В статье А. Сергиевского «Как нельзя воевать» («Воздушно-космическая оборона», № 1, 2004) рассмотрены военные действия на сирийско-израильском фронте. Автор отмечает: «К началу наступления сирийских войск не была вскрыта израильская система огня и заграждений перед передним краем и в глубине. Инженерная подготовка наступления в должном объеме не проводилась. Маршруты выдвижения войск не готовились. Не были детально продуманы мероприятия по преодолению минных полей своих и Израиля». Война началась 6 октября 1973 года. За первые 1,5 суток сирийская армия недосчиталась 600 танков. 7 октября ввиду больших потерь командование сирийской армии принимает решение: наступление приостановить. Сирийские части отходили отдельными группами, а затем началось бегство с оставлением техники и вооружения. Израильтяне смогли противостоять сирийцам стремительными танковыми контратаками. 16 октября активные боевые действия на сирийско-израильском фронте прекратились. Одной из главных причин неудачных боевых действий для Сирии явилось плохое управление войсками. Но победа в войне 1973 года досталась Израилю дорогой ценой.К концу войны около двух третей израильских танкистов были выведены из строя – 5100 убитых и раненых (Крис Бишоп, «Бронетехника в бою» – ЗАО «Омега», Москва, 1998). Этому количеству танкистов соответствует поражение 1275 израильских танков за 10 дней активных боевых действий в условиях арабо-израильской войны 1973 года. Основной проблемой для маленького государства были людские потери. Каждый танкист обучался в течение долгого времени, чтобы получить должный уровень подготовки. Причиной вывода из строя израильских экипажей является использование старых, слабо защищенных танков: американских «Шерманов» и М-48, французских АМХ-13, британских «Центурионов» и сирийскихТ-55. Производство танков Т-55 происходило на Омском танковом заводе. Затем осуществлялась поставка в египетскую армию. Эти танки были захвачены в большом количестве израильскими ВС после неудачного наступления египетской армии на Синае в 1967 году, и из них те сформировали танковую бригаду, которая приняла участие в войне 1973 года.Израиль провел глубокую модернизацию танков Т-55, на которых была установлена 105-мм нарезная пушка вместо советской 100-мм Д-10Т. Кроме того, на Т-55 поставили новую систему управления огнем, а лучшим нововведением стала установка кондиционера, остро необходимого в условиях пустыни. Что представляла собой броневая защита танка Т-55? Лобовая броня башни имела толщину 203 мм, бортовая – 150 мм. Верхняя лобовая бронеплита корпуса имела толщину 97 мм и угол наклона – 58 градусов. Нижняя бронеплита корпуса – 99 мм. Толщина бортовых плит – 79 мм.В первое время после войны 1973 года были серьезные опасения, что такие потери могут вновь повториться. Поэтому основным требованием к израильскому танку стала выживаемость экипажа на поле боя. Огневая мощь, подвижность и броневая защита являются основными параметрами, определяющими эффективность танка на поле боя. Но израильские танкостроители, приступая к разработке нового танка, на первое место определили броневую защиту. Это решение основано на опыте участия Израиля в четырех войнах (начиная с 1947 года), в которых бронированные машины играли важную роль. В целях создания психологической базы, которая помогла бы повысить боеспособность экипажа, следовало гораздо лучше готовить танкистов для вступления в бой, полностью полагаясь на хорошую броневую защиту танка, а не на скорость, достигнутую в ущерб защищенности. Таким образом, вероятно, именно человеческий фактор оказал наибольшее влияние на компоновку израильского танка.Создание в Израиле нового танка «Меркава» (так назывались библейские боевые колесницы) относится к 1969 году, когда Израиль столкнулся с отказом по закупке английских танков «Чифтен». В этом случае США оказались единственной страной, которая была готова продавать свои танки Израилю. Но правительство Израиля считало, что зависимость от одного поставщика весьма нежелательна. В создавшихся условиях наиболее подходящим явилось решение производить танк с минимальной помощью со стороны иностранных государств. Такая ситуация соответствовала политическому решению о создании национальной оборонной промышленности в Израиле.Разработка израильского танка осуществлялась под руководством генерала Таля, при этом учитывался опыт шестидневной войны 1967 года на Синайском полуострове и октябрьской войны 1973 года на Голанских высотах. К компоновке танка предъявлялись тактико-технические требования, учитывающие особые условия ведения боевых действий в пустыне, а также тенденцию израильской армии к ведению боевых действий с заранее подготовленных позиций. Основные тактико-технические требования были следующие:– максимально возможная степень выживаемости экипажа;– максимально возможное уменьшение фронтального силуэта башни и сокращение ее объема путем размещения частично в корпусе танка;– создание максимальных удобств экипажу (просторное боевое отделение, удобное расположение приборов управления и т.п.) для возможности маневрирования и эффективного ведения огня за более длительный период времени;– возможность использования танка в качестве командирской машины, а также при необходимости для перевозки пехоты и транспортировки грузов к передовым позициям;– максимальное использование узлов и механизмов боевых машин, состоящих на вооружении армии Израиля, в целях снижения расходов на производство, ремонт и обслуживание танка.Поставка танков «Меркава» Мk1 в войска началась с 1977 года.Защита экипажа танка «Меркава» в соответствии с ТТТ обеспечивалась с помощью следующих мероприятий. Лобовая защита корпуса осуществлялась за счет переднего расположения двигателя и трансмиссии. При этом двигатель, трансмиссия и обеспечивающие их системы объединены в один силовой блок массой 4000 кг. Лобовое бронирование корпуса «Меркавы» представляет собой разнесенную конструкцию, состоящую из трех бронеплит, размещенных одна за другой и соединенных между собой не вплотную, а с зазором. При этом в полости между первой и второй бронеплитами размещены специальный наполнитель и топливный бак. В свою очередь между второй и третьей бронеплитами установлен силовой блок. Тактические требования израильской армии предпочитали в оборонительных операциях использовать танки из укрытий, что увеличивает возможность поражения башни, поэтому лобовая проекция башни сильно уменьшена по высоте и по ширине. Одной из мер повышения выживаемости экипажа является расположение дверей в корме, облегчающих быстрый выход экипажа из подбитого танка. Большой объем боевого отделения, обеспечивающий повышенную комфортность размещения экипажа, уменьшал его утомляемость. Положение боевого отделения позволило использовать практически весь кормовой отсек для размещения большого боекомплекта, хранящегося в негорючих контейнерах. Высокая эффективность БПС М111, который на дальности 2 км пробивал броню толщиной 170 мм, расположенной под углом 60 градусов от вертикали к верхней лобовой детали корпуса. Танк «Меркава» был применен в боях в Ливане, где легко расправлялся с сирийскими танками Т-72 с помощью БПС М111.Существующие непрофессиональные оценки лобовой защиты «Меркавы», во-первых, не отражают использование в ее составе силового блока (двигатель и трансмиссия) и, во-вторых, не устанавливают ее бронестойкость. В этом случае в качестве ошибочной оценки используется толщина эквивалентной бронеплиты толщиной 750 мм. Это грубая ошибка. В данном случае бронестойкость лобовой защиты корпуса «Меркавы» будет составлять для БПС 900 мм, для БЧ ПТУР – 1100 мм. Другими словами, БПС с бронепробиваемостью 900 мм не будет пробивать лобовую защиту корпуса «Меркавы».Утверждение о том, что ПТРК «Корнет» наводит ужас на израильских танкистов, может быть уточнено после проверки бронестойкости стрельбой по лобовой защите корпуса танка «Меркава» Мк4 или по эквиваленту, имитирующему вклад силового блока и топливного бака в бронезащиту.При выборе основного вооружения танка «Меркава» Мк 1 израильские специалисты предпочли 105-мм пушку, для которой был разработан бронебойный подкалиберный снаряд М111 с вольфрамоникелевым сердечником диаметром 32 мм (снаряд был принят на вооружение и в ФРГ). Оперение этого снаряда в противоположность оперению аналогичных типов снарядов изготовлено не из алюминия, а из стали. Это позволяет сделать оперение меньшей толщины, что приводит к существенному уменьшению рассеивания и потери скорости. Вместе с тем, в качестве основного вооружения в результате модернизации танки «Меркава» Мk 2, 3, 4 имеют 120-мм пушку, разработанную в ФРГ.БПС М111 к 105-мм пушке (табл. 1) заслуживает особого внимания. Известно, что сравнительные испытания лобовой брони корпусов и башен отечественных танков осуществлялись отечественными БПС 3БМ22 к 125-мм танковой пушке. Здесь произошел следующий конфуз. В результате доставки в Советский Союз танка М48А3 с БПС М111 появилась возможность испытать бронестойкость наших танков Т-72. Результаты оказались ошеломляющими – многослойная броня верхней лобовой детали (ВЛД) корпуса была пробита 105-мм снарядом М111 на дальности 2 км. В то же время отечественный снаряд 3БМ22 эту ВЛД не пробивал. Что же представляет собой многослойная броня ВЛД корпуса танка Т-72? Экспортный вариант Т-72М имел трехслойную лобовую защиту корпуса, состоящую из двух броневых плит (толщина – 60 и 50 мм), между которыми размещался стеклотекстолит (толщина – 105 мм). Угол наклона этого трехслойного «пирога» составлял 68 градусов от вертикали к ВЛД.БПС 3БМ22 принят на вооружение в 1976 году и использовался для проверки бронестойкости защиты советских танков при проведении государственных испытаний. Но БПС 3БМ22 не пробивал не только ВЛД танка Т-72, но и танков Т-80, Т-90. При этом 3БМ22 не являлся аналогом разрабатываемых зарубежных бронебойных снарядов. Налицо надувательство – государственные испытания проводились с помощью БПС, который не пробивал слабые конструкции защиты советских танков.Конструкция израильского 105-мм БПС М111 свидетельствовала о реализации передовых технических решений: повышение бронепробиваемости БПС при взаимодействии с многослойными преградами осуществлено за счет применения тяжелосплавного материала при изготовлении корпуса снаряда; ведущим устройством снаряда принята катушка, обхватывающая его «тело» по значительной длине, во избежание деформации снаряда в стволе из-за колоссальных перегрузок при разгоне; демпфирующее устройство, состоящее из баллистического наконечника (материал – алюминиевый сплав), внутри которого размещены три цилиндра из тяжелого сплава, обеспечивающие минимальные ударно-волновые нагрузки в корпусе снаряда, что предохраняет его от деформации в процессе бронепробития (рис. 1); остроконечная форма баллистического наконечника при штатных скоростях снаряда обеспечивала преодоление встроенной динамической защиты советских танков без детонации ВВ.Испытания, проведенные в 38 НИИ МО, не послужили серьезным предупреждением для Минобороны и руководства оборонной промышленности к повышению качества выпускаемых образцов вооружения бронетанковой техники.БПС 3БМ22 и М111 были приняты на вооружение в 1976 году. Особо следует отметить демпфирующее устройство, до которого не додумались конструкторы наших БПС. Конструкцию ведущего устройства БПС при движении в стволе, используемую в снаряде М111, советские специалисты освоили лишь в 1991 году в изделии 3БМ48 «Свинец».Сегодня в условиях опережающего уровня противотанковых средств компоновка танка «Меркава» Мk4 обеспечивает высокую выживаемость экипажа. Никакие другие приемы компоновки современных танков не выдерживают лобового обстрела «Меркавы» бронебойными подкалиберными снарядами с бронепробиваемостью 900 мм и БЧ ПТУР с бронепробиваемостью 1100 мм.Как гром среди ясного неба появилась статья 20 сентября с.г. в одной из известных московских газет. Наконец, спустя 2 года, налогоплательщик узнал, что «пару лет назад наш крупнейший партнер – Индия выразила неудовольствие танком Т-90С. Кондиционер отказывает, что в условиях тропического климата нередко лишает экипаж боеспособности. Предъявлялись также претензии к силовой установке: в обстановке повышенной запыленности и высокогорья она часто выходит из строя. Более того, индийские военные заявили, что Т-90С по своим тактико-техническим данным уступает танку «Аль-Халид» китайско-пакистанского производства. И как вывод: в Дели задумались над развитием отечественного танкостроения».В статье также отмечается, что уже сегодня китайский танк МВТ-3000 составляет серьезную конкуренцию российским танкам. Он оснащен 125-мм пушкой, подобной советской пушке 2А46, принятой на вооружение в 1971 году. Российские танки Т-90А, Т-90С и Т-72Б3 вооружены пушкой 2А46М-5, созданной в 2005 году и существенно превосходящей 2А46 по точности и надежности. Но автор статьи не разобрался, что эти пушки не имеют современных бронебойных подкалиберных снарядов.А ведь до этого были только положительные оценки наших танкостроителей. Известно, что в бою важно управление войсками. Пора наладить управление в области танкостроения.