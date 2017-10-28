Неусвоенные уроки Карибского кризиса

Опасная конфронтация между США и СССР, известная как Карибский кризис, возникла 55 лет назад. В тот период в состоянии полной боевой готовности находились американские и советские вооруженные силы. Одно ошибочное решение, допущенное администрацией США или политическим руководством СССР, могло привести в действие гигантский механизм военных блоков двух противоположных социально-политических систем с применением ракетно-ядерного оружия. Мир был в шаге от ядерного коллапса.Казалось, что Карибский кризис после его благополучного разрешения оставил в исторической памяти человечества серьезный след, а политические лидеры США и СССР осознали, что их армии способны уничтожить человеческую цивилизацию. Однако последовавшие вслед за развалом СССР события наглядно показывают, что уроки Карибского кризиса руководством США не усвоены.Подавляющее большинство зарубежных исследователей в качестве главной причины возникновения в октябре 1962 года Карибского кризиса, который угрожал перерасти в третью мировую войну с применением ракетно-ядерного оружия, называют размещение на территории Кубы советских ракет средней дальности. Однако если объективно оценивать международную ситуацию, сложившуюся к началу 60-х годов ХХ столетия, и характер военно-стратегической обстановки на американо-советском направлении, то выводы из анализа той обстановки будут диаметрально противоположны тем, о которых утверждали и продолжают утверждать западные и некоторые российские «политологи» и «историки».В 1961 году после провала инспирированной Вашингтоном попытки силами кубинских контрреволюционеров свергнуть законное кубинское правительство Белый дом принял решение приступить к подготовке новой операции, получившей кодовое наименование «Мongoose» (в русской транскрипции «Мангуста»). Для гарантированного успеха акции по свержению правительства Фиделя Кастро и восстановления на Кубе проамериканского марионеточного режима к операции помимо организации (силами ЦРУ) на Кубе повстанческого движения предусматривалось привлечь вооруженные силы США. Пентагон планировал нанести воздушные удары самолетами ВВС и ВМС (несколько сотен бомбардировщиков), длительное огневое поражение территории и последующую высадку десантов силами двух воздушно-десантных, одной бронетанковой, двух пехотных дивизий и одной дивизии морской пехоты. Срок операции – октябрь-ноябрь 1962 года.В сложившихся условиях в ответ на просьбу Гаваны об оказании военной помощи в целях защиты Кубы от агрессии и по согласованию с кубинским руководством советское правительство 18 мая 1962 года принимает решение о развертывании на Острове свободы Группы советских войск. В состав Группы были включены: ракетная дивизия (40 пусковых установок ракет средней и промежуточной дальности), воинские части и подразделения других видов ядерных средств, что обеспечивало реальную способность нашей военной группировки удержать противника от вторжения. При определении боевого состава Группы учитывалась сложность военно-стратегической обстановки вокруг СССР. Советский Союз фактически был окружен группировками войск США и их союзников на западе, юге и востоке. На их вооружении находилось большое количество ядерных средств. По количеству ядерных боеприпасов СССР уступал США в 11–12 раз. США были способны наносить ядерные удары по органам высшего государственного и военного управления, промышленным центрам, группировкам стратегических ядерных сил, другим жизненно важным объектам нашей страны. Сами же Соединенные Штаты в случае их внезапного ракетно-ядерного нападения на СССР оставались практически малоуязвимыми от ответного удара в силу недостатка в то время у Советского Союза средств доставки ядерного оружия межконтинентальной дальности. Государственный суверенитет нашей страны не был гарантированно защищен.Решением советского правительства главной задачей Группы советских войск на Кубе было определено «обеспечение совместной обороны Республики Куба и Союза ССР». Иными словами, сам факт размещения в 90 милях от побережья Америки советских ядерных средств был продиктован не подготовкой к агрессии против США, а, если употребить современную терминологию, исключительно в целях побуждения Вашингтона к сдерживанию. Операция по переброске Группы на Кубу получила кодовое название «Анадырь». Советскому командованию удалось обеспечить скрытность подготовки и проведения операции.В сентябре 1962 года директор ЦРУ Джон Маккоун докладывал президенту США Джону Кеннеди: «…После всестороннего обсуждения и исследования американская разведка пришла к заключению, что Советский Союз не намерен превращать Кубу в стратегическую базу…» Был сделан вывод, что правительство Кубы не имеет сил для противодействия реализации плана операции «Мongoose» и она будет осуществлена успешно. Подготовка операции вступила в завершающую стадию.Таким образом, готовившееся американское военное вторжение на Кубу и созданная правящими кругами США крайне неблагоприятная для СССР военно-стратегическая обстановка в итоге и спровоцировали Карибский кризис. Важную роль в разрешении кризиса сыграла советская военная разведка.В 1961–1962 годы в деятельности отечественной военной разведки произошел беспрецедентный случай. Офицеру Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС СССР полковнику Георгию Большакову в преддверии и в разгар Карибского кризиса довелось непосредственно обеспечивать обмен личными конфиденциальными посланиями между советским и американским руководителями. Послания излагались в устной форме, общение советского военного разведчика с доверенным лицом президента США осуществлялось на английском языке, и Большаков нес персональную ответственность за безошибочную передачу позиций, предложений и решений руководителей обоих государств друг другу.В начале сентября 1962 года в американских политических кругах и в прессе начала муссироваться тема переброски советских военных грузов на Кубу и возможного размещения там советских ракет. Операция «Анадырь» еще не завершилась. Предстояло принять меры, обеспечивающие завершение операции и окончание строительства стартовых позиций для ракет.С этой целью советское правительство приняло решение проинформировать американского президента о том, что СССР не имеет планов нападения на США. Для этого к Хрущеву был вызван находившийся в отпуске Большаков. Ему было поручено обеспечить доведение до Кеннеди данной информации.В Москве внимательно следили за развитием обстановки в бассейне Карибского моря. Активизация десантных сил атлантического флота США, полеты американских самолетов-разведчиков над Кубой свидетельствовали о том, что подготовка к вторжению вступила в завершающую фазу. Напряжение нарастало.13 октября 1962 года по результатам полета самолета-разведчика U-2 над Кубой в Министерстве обороны США был сделан вывод о размещении на острове советских ракет средней дальности. Известие об этом вызвало панику в Белом доме. В Вашингтоне, видимо, начали осознавать, что в условиях нахождения на Кубе советских войск проводить завершающую стадию операции «Мongoose» стало крайне опасно.Размещение на Кубе Группы советских войск изменяло соотношение сил как в Карибском бассейне, так и за его пределами. Белому дому необходимо было принимать решение об отмене или переносе на более поздний срок операции по вторжению на Кубу. Но это значительно ослабляло позиции президента Кеннеди в американском истеблишменте, поскольку он и без того подвергался обструкции со стороны «ястребов», выступавших за крайние меры в отношении Советского Союза.20 октября в Вашингтоне принимается решение объявить Кубе морскую блокаду, препятствующую переброске советского вооружения на остров. Эта мера грубо нарушала базовые международные нормы, но, по мнению Вашингтона, должна была продемонстрировать решимость правительства США.В Москве установление США блокады Кубы было расценено как «беспрецедентные агрессивные действия». В заявлении советского правительства указывалось: «Народы всех стран должны ясно представлять себе, что, идя на такую авантюру, Соединенные Штаты Америки делают шаг на пути к развязыванию мировой термоядерной войны».22 октября Кеннеди обратился с посланием к американскому народу. Но по своему содержанию оно было адресовано прежде всего Хрущеву. Кеннеди заявил: «Мы не намерены рисковать без крайней необходимости и ввергать мир в пучину ядерной войны, в которой плодами победы будет пепел, но у нас хватит духа пойти на такой риск в любое время, когда это станет необходимым». И далее: «Я приказал вооруженным силам США быть готовыми к любым неожиданностям».В СССР в Ракетных войсках стратегического назначения, Войсках противовоздушной обороны и на подводном флоте было задержано увольнение старших возрастов, всему личному составу были отменены отпуска. Войска были приведены в повышенную степень боевой готовности.23 октября президент США утверждает указ, в соответствии с которым американским вооруженным силам предписывалось перехватывать любые морские суда и самолеты, предположительно направляющиеся на Кубу. Указом определялось: «Все корабли или самолеты, взятые под арест, будут направлены в надлежащий порт США или уничтожены».24 октября Большаков через доверенное лицо американского президента получает информацию, что Кеннеди озабочен развитием событий на Кубе и не желает начинать вторжение. Цель Вашингтона – ликвидация на Кубе баз для советских ракет.Большаков направил в Центр срочное донесение, в котором особое внимание было уделено трем важным обстоятельствам:– в США уверены, что на Кубе имеются советские ракеты среднего радиуса действия;– администрация Дж. Кеннеди готова пойти на компромиссное урегулирование противоречий;– президент США предлагает привлечь к урегулированию кризиса наблюдателей ООН и просит на это время приостановить продвижение новых советских судов с оружием к берегам Кубы.В этот же день до Большакова было дополнительно доведено предложение американского президента о возможной сделке: ликвидация советских ракет на Кубе в обмен на закрытие американской ракетной базы в Турции.25 октября Большаков повторно получает информацию от американской стороны о том, что действия СССР на Кубе расцениваются президентом США, помимо других мотивов, как ответ на развертывание в Турции и Италии американских ракетных баз, и о готовности Кеннеди обсудить ранее предложенную сделку: США ликвидируют ракетные базы в Турции, а СССР – на Кубе.В Москве тщательно анализировали полученные предложения по разрешению Карибского кризиса и вырабатывали собственные.Тем временем маховик конфронтации, способной перерасти в большую войну, набирал обороты. Войска двух огромных армий приводились в повышенные степени боевой готовности. Командующие и командиры ждали приказов.24 октября в 10 часов утра по вашингтонскому времени техническими средствами ГРУ был перехвачен приказ объединенного комитета начальников штабов стратегическому авиационному командованию (САК) ВВС США: приготовиться к ядерному нападению. Резидент ГРУ сообщал в Центр: «За сутки 23 октября в полетах над США находилось 85 самолетов стратегической авиации. Из них 22 бомбардировщика В-52. Одновременно из США в Европу направились 57 бомбардировщиков В-47». Резидент также сообщил о том, что «в воздухе постоянно находятся 30 самолетов-заправщиков». Радиоразведка ГРУ зафиксировала передачу командованием САК командирам стратегических бомбардировщиков следующего приказа: «Следуйте по курсу даже в случае выхода из строя одного двигателя…»В донесении резидента ГРУ в Центр сообщалось, что командование вооруженных сил США ведет активное развертывание госпиталей и укомплектовывает их медицинским персоналом по штатам военного времени, население скупает продукты питания и укрепляет бомбоубежища.27 октября в Центр поступило сообщение о заявлении американского правительства, что, если строительство ракетных баз на Кубе не будет прекращено, США предпримут вторжение на остров.Резидент военной разведки докладывал начальнику ГРУ:1. Положение на 24:00 27.10 остается напряженным. Ближайшие 24 часа считаю решающими.2. Министр обороны США Макнамара отдал приказ министру ВВС о переводе из резерва 24 транспортно-десантных эскадрилий с частями обеспечения. Эскадрильи предназначаются для переброски первого штурмового эшелона при высадке десанта.3. Усиленное передвижение войск по дорогам Флориды завершено.4. В субботу в Пентагоне продолжало работать до 50% личного состава.В тот же день резидент ГРУ сообщил из Вашингтона в Центр: «Исходя из анализа бесед с американцами, военными дипломатами, сообщений местной прессы и радио на 26 октября, докладываю, что в ближайшее время можно ожидать американского вторжения на Кубу под предлогом ликвидации якобы имеющихся там ракетных баз. Американский офицер на приеме 25 октября заявил о непреклонной решимости их правительства довести дело с Кубой до конца, не считаясь с мировым общественным мнением. Сотрудник английского посольства, ежедневно проводящий по несколько часов в Пентагоне, заявил, что, по его данным, вторжение состоится в ближайшие пять–семь дней».Далее резидент сообщал:«– печать, радио и телевидение ведут усиленную подготовку общественного мнения, оправдывающего решительные шаги США против Кубы;– продолжается сосредоточение войск во Флориде, куда беспрерывно прибывают новые воинские части и техника;– среди кубинских эмигрантов царит уверенность в высадке на Кубу в ближайшие дни;– в Пентагоне и других высших военных учреждениях продолжается усиленная работа в ночное время».27 октября американский самолет-разведчик U-2 под прикрытием истребителя вторгся в воздушное пространство Советского Союза. Советские истребители поднялись на перехват нарушителей и заставили американских пилотов покинуть воздушное пространство СССР.В тот же день во время выполнения разведывательного полета над Кубой был сбит американский самолет. Летчик погиб. Возможно, именно этот момент стал критической точкой Карибского противостояния. Президент США принял трудное решение – ответных мер не принимать.Наиболее напряженными днями кризиса были 27 и 28 октября. Именно в эти дни в Вашингтоне и Москве решали главный вопрос – быть или не быть войне.В Белом доме осознали, что реализация плана по свержению правительства Кастро неожиданно повернулась против них. Президент Кеннеди принял решение – он готов заявить о том, что США не будут проводить операцию против Кубы и снимут блокаду.27 октября в Белом доме было выработано окончательное решение: отказаться от нападения на Кубу в дополнение к ранее одобренным сторонами условиям – готовность Вашингтона ликвидировать свою ракетную базу в Турции в обмен на вывод советских ракет с Кубы. В тот же день послание президента США было направлено в Кремль.28 октября в ответном послании Никита Сергеевич Хрущев сообщил, что сегодня же ответ американскому президенту будет передан по радио, и он будет положительным.Приказы, которые подписали бы смертный приговор человечеству, 28 октября ни в Вашингтоне, ни в Москве не состоялись. Одновременно Белым домом было отдано распоряжение о приостановке, а позднее и об отмене операции «Mоngооsе». США прекратили активные действия против кубинского правительства как на территории Острова свободы, так и за его пределами.Американская морская блокада Кубы была снята 21 ноября. Карибский кризис завершился.Администрация США и советское правительство 55 лет тому назад прошли через очень трудное испытание. Джон Кеннеди и Никита Сергеевич Хрущев осознали, к каким гибельным для земной цивилизации последствиям может привести шантаж и угроза военной силой в условиях реального обладания ядерным оружием.До той поры, пока в Вашингтоне не поняли, что безрассудная политика Соединенных Штатов может привести к катастрофическим последствиям для самих США, американская администрация планировала вторжение на Кубу с целью свержения правительства Фиделя Кастро. И только решимость СССР защитить дружественное ему независимое государство всеми имеющимися средствами сдержала американских «ястребов» от агрессии и против Кубы, и против СССР.Соединенные Штаты и Советский Союз решили ограничиться ядерным противостоянием в условиях достигнутого вскоре стратегического паритета двух сверхдержав. Более того, несмотря на холодную войну они пошли на взаимное сбалансированное сокращение ядерного и других военных потенциалов при соблюдении равной безопасности сторон. Стратегический паритет с СССР, тем более на фоне предметного урока, полученного Вашингтоном в ходе Вьетнамской войны 1964–1972 годов, в какой-то мере удерживал США от провокационной агрессивной политики гегемонизма.Самороспуск Организации Варшавского договора и развал Советского Союза Соединенные Штаты восприняли как свою победу в холодной войне и незамедлительно приступили к продвижению НАТО на восток. Они разбомбили и расчленили Югославию. Оккупировали Афганистан. Развязали агрессию против Ирака, казнили его президента. Уничтожили государство Ливию и его лидера. С целью устранения действующего руководителя суверенной страны инициировали террористическую бойню в Сирии.США создают нацеленную против нашей страны стратегическую систему противоракетной обороны. Приступили к размещению комплексов ПРО в Польше и Румынии. Развертывают вблизи российских границ группировки своих войск. Взращивают в соседних с Россией государствах и поощряют русофобствующие националистические и нацистские силы. Ведут против нашей страны санкционную войну, нагнетают пропагандистскую истерию. Захватывают российскую собственность. Низвели американо-российские отношения до самого низкого уровня.Президент США с трибуны ООН официально угрожает «стереть с лица земли» суверенное государство КНДР, полагая, будто эти бессмысленные угрозы и шантаж смогут заменить политическое решение проблемы ядерного нераспространения, к чему Вашингтон призывают Россия и КНР, осуждающие Пхеньян за ядерные испытания.13 октября 2017 года президент США заявил о планах Вашингтона торпедировать согласованный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной проблеме Ирана, игнорируя мнение других его участников и резолюцию Совета Безопасности ООН 2231.Обращаясь к Карибскому кризису 1962 года, невольно приходишь к выводу: те не столь уж далекие уроки Вашингтону, американскому истеблишменту, по всей видимости, не пошли впрок. Вновь, но с еще большим упорством они пытаются диктовать всему миру свои узкокорыстные условия, прямо угрожают военной силой одним, для других создают опасную военно-стратегическую обстановку, полагая, будто кому-то на это дано право. Крайне опасное заблуждение. Опуская палец на «спусковой крючок», не следует забывать уроки прошлого: ведь в современных условиях последствия таких действий могут быть еще более трагическими, чем это могло бы быть 55 лет тому назад, чего, к счастью, тогда не произошло.