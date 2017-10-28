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Башкиро-мещерякское войско на службе России

Башкиро-мещерякское войско на службе РоссииВ этом году исполняется 460 лет завершению добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства, начавшегося после завоевания Россией Казанского ханства в 1552 году и растянувшегося на несколько лет – вплоть до 1557 года. В 2019 году Республика Башкортостан будет отмечать столетие своего создания, причем юбилейные мероприятия в республике уже начинаются. Одним из условий договоров башкирских племен с Иоанном IV Грозным, в чье царствование Башкирия стала частью России, предусматривалась военная служба башкир царю. И с тех пор башкирские воины стали частью российской военной истории, участвуя во многих войнах и походах русской армии. Необходимость в военном использовании башкирских батыров сподвигла Российское государство сформировать в конце концов целое иррегулярное войско из них и мишарей, упорядочив, таким образом, прежнюю военную организацию башкир. Как представляется автору, в этот юбилейный для Башкортостана год будет интересно вспомнить историю этого уникального для нашей страны войска.

ПО ТИПУ КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

Башкиро-мещерякское (башкиро-мишарское) войско – это иррегулярное войско, сформированное по типу казачьего в России в самом конце XVIII столетия императором Павлом I (1796–1801). Войско было сформировано из башкир и татар-мишарей – субэтноса татар Среднего Поволжья и Приуралья, разговаривающих на мишарском диалекте татарского языка и проживающих как тогда, так и сейчас на территории современной Республики Башкортостан и обширных сопредельных с ней территорий соседних российских регионов. Многие из этих территорий наряду с территорией современного Башкортостана и, естественно, Оренбургской области в XVIII–XIX веках входили в состав Оренбургской губернии, являвшейся пограничной до начала крупномасштабного завоевания Россией Средней Азии во второй половине XIX века и часто именуемой неофициально в литературе и в просторечии Оренбургским краем.


В XVI веке башкиры добровольно входят в состав Российского государства. Условия вхождения были следующими: башкиры сохраняли вотчинное право на землю, ислам и местное самоуправление. Взамен этого они должны были платить ясак и нести военную службу. В царствование императрицы Анны Иоанновны (1730–1740) образовывается Оренбургский край и Оренбургская пограничная линия. Российское правительство активно привлекает к ее охране не только регулярные, но и иррегулярные войска. Первоначально пограничную службу на Оренбургской линии несли в основном казаки, однако постепенно, к середине XVIII столетия, на военную службу на линии были привлечены и башкиры, которых по утвержденному в 1755 году расписанию ежегодно командировали на линейную службу в количестве 1969 человек. Примерно тогда же к несению военной службы на линии стали привлекать и другие местные народы: мещеряков (мишарей) и калмыков.

Взошедший в 1796 году на престол император Павел I проводит серьезную реформу по управлению башкирами и мещеряками (мишарями). 30 января 1797 года башкир и мишарей перевели в военное ведомство с подчинением военному губернатору, а 10 апреля 1798 года ввели кантонную систему управления. Было создано 11 башкирских, 5 мишарских кантонов и 5 кантонов оренбургских казаков. Кантоны не имели особых названий, их различали по порядковым номерам. Кантоны делились на юрты или команды. Во главе кантонов стояли кантонные начальники, во главе юрт – юртовые старшины, подчиненные первым. И те, и другие назначались из представителей башкирской и татарской феодальной верхушки. Всего башкиры ежегодно обязаны были выставлять на службу 5413 человек. Один выставленный на службу на линии приходился почти на 4 двора. Хотя официально башкиры числились «народом», а не войском, в действительности же привилось последнее наименование, обобщавшее башкир и мишарей, поэтому созданное из них войско называлось башкиро-мещерякским, так как оба эти народа несли одинаковую линейную службу и имели одинаковое устройство.

БОРЬБА С ЗАХВАТЧИКАМИ

Основная задача башкиро-мещерякского войска состояла, наряду с Оренбургским и Уральским казачьими войсками и частями регулярной Российской императорской армии, в охране Оренбургской линии и внутренней службе, в основном в Оренбургской губернии, куда по большей части входил современный Башкортостан. Однако в начале XIX века полки башкиро-мещерякского войска привлекаются и для внешней службы и начинают принимать участие в войнах, ведшихся тогда Российской империей. Для внешней службы впервые два полка были сформированы в 1811 году. После начала Отечественной войны 1812 года начинается формирование из башкир и мишарей новых полков. Их было сформировано 20, причем башкиры и мишари самым активным образом откликнулись на призыв властей вступать в эти полки и в массовом порядке записывались в них. Учитывая специфику легкой иррегулярной кавалерии, командование российской армии активно использовало полки башкиро-мещерякского войска в партизанских действиях, развернувшихся в тылу у Великой армии во второй половине 1812 года. Именно там башкиры и мишари добились большого успеха в боевых действиях и снискали себе неувядаемую славу. Впоследствии полки башкир и мишарей прошли вместе с российской армией весь путь от российской границы до Парижа.

Однако уже в ходе участия башкирских и мещерякских полков в наполеоновских войнах выяснилось, что они по меркам того времени имеют низкую боеспособность в силу своего отсталого вооружения и несовременной тактики. В боевых столкновениях на Оренбургской линии со степняками, вооруженными и воевавших примерно так же, как и башкиро-мещерякское войско, оно было вполне боеспособным, однако воевать с европейскими войсками, особенно в открытом бою, ему было очень трудно, несмотря на всю храбрость и отвагу башкирских и мещерякских воинов. По существу, башкиро-мещерякское войско было самым настоящим средневековым войском в конце XVIII – начале XIX веков – в самый разгар эпохи Нового времени!

Воины башкиро-мещерякского войска несли военную службу со своим оружием. Оно было весьма разнообразным, причем активно использовалось холодное оружие – сабли и пики. В роли стрелкового оружия они часто использовали лук и стрелы, совсем уже архаичные в конце XVIII – первой половине XIX веков. Были у башкир и мишарей и ружья. Поскольку каждый воин нес службу со своим оружием, то в башкиро-мещерякском войске не было четкой регламентации используемых видов оружия и уж тем более – их образцов и тактико-технических характеристик.

Обмундирование и снаряжение, как и вооружение, каждый башкир и мишарь должен был покупать за свой счет, поэтому там не было четкой регламентации не только оружия, но и обмундирования и снаряжения. Насколько нам известно, специальной военной формы в башкиро-мещерякском войске не предусматривалось, поэтому можно полагать, что обмундирование чинов этого войска было близко к национальной повседневной одежде башкир и мишарей.

После окончания наполеоновских войн башкиро-мещерякское войско продолжало нести пограничную службу на Оренбургской линии. В начале XIX века там несли службу 10 тыс. человек иррегулярных войск. В количественном отношении они были представлены следующим образом: 2 тыс. оренбургских казаков, 400 ставропольских калмык, 6 тыс. башкир и мишарей. Как видим, большинство иррегулярных стражей границы составляли именно последние.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ВОЙСКА

Военно-техническая отсталость башкиро-мещерякского войска, его, по сути, средневековые вооружение и тактика вынуждали власти уже с начала XIX века думать о его реформировании. Проекты реформ – это отдельная и очень интересная тема, разрабатываемая сегодня известным в академических кругах уфимским военным историком Рамилем Насибулловичем Рахимовым.

В целом же можно проследить определенные тенденции развития проектов реформирования башкиро-мещерякского войска. В течение 30 лет было предложено 10 проектов преобразования войска. Условно их можно разделить на две группы. К первой относятся проекты, предлагающие создать войско, идентичное казачьим войскам. Это проекты Петра Кирилловича Эссена, Петра Александровича Толстого, Николая Петровича Беклемишева и Владимира Афанасьевича Обручева. Вторую группу составляют проекты, предлагающие меньшую часть башкиро-мещерякского войска оставить в военном состоянии, а большую передать гражданскому ведомству. Это проекты Павла Петровича Сухтелена, Виктора Павловича Кочубея и Василия Алексеевича Перовского. Подобная противоречивость была связана с отсутствием у императора Николая I, в чье царствование (1825–1855) большая часть этих проектов и была предложена, устойчивой точки зрения по этому вопросу.

Несмотря на военно-техническую отсталость башкиро-мещерякского войска, дешевизна его содержания, поскольку военнослужащие в основном выступали на службу за свой счет, делало его вполне пригодным для пограничной службы на юго-восточных границах России и участия в боевых операциях войск Отдельного Оренбургского корпуса против среднеазиатских государств, учитывая, что армии последних были тогда не менее отсталыми в военно-техническом отношении. Башкирские воины участвовали и в известном походе Оренбургского генерал-губернатора Василия Алексеевича Перовского против кокандской крепости Ак-Мечеть, ее удачном штурме и захвате российскими войсками летом 1853 года. В годы Крымской войны 1853–1856 годов части башкиро-мещерякского войска были командированы в прибалтийский район, где участвовали в прикрытии северо-западных, прибалтийских регионов России.

ПЕРЕВОД В ГРАЖДАНСКОЕ СОСЛОВИЕ

К середине XIX столетия стало уже окончательно ясно, что Башкиро-мещерякское войско в том виде, в котором оно тогда было, окончательно и бесповоротно устарело. Его боеспособность по-прежнему оценивалась низко. Это склоняло власти к его упразднению. В то же время они колебались по поводу того, стоит ли все-таки это делать. Было ясно, что с переводом башкир в гражданское сословие будут неизбежны судебные процессы насчет земель. Кроме того, Башкиро-мещерякское войско было источником бесплатной рабочей силы в Оренбургском крае, особенно в 30–50-е годы XIX века, что, естественно, было очень выгодно властям. Да и оренбургским генерал-губернаторам было престижно иметь в подчинении несколько иррегулярных войск, в том числе и башкиро-мещерякское войско, что поднимало их статус и выгодно отличало их от других генерал-губернаторов Российской империи.

Но наступивший после поражения России в Крымской войне системный социально-политический кризис вызвал необходимость коренного преобразования всех сфер Российского государства, в том числе – и военной сферы. Новый российский император Александр II (1855–1881) начинает политику Великих реформ, коснувшихся и армии.

В это время Россия начинает широкомасштабное завоевание Средней Азии, и Оренбургская губерния скоро превращается из пограничной во внутреннюю губернию Российской империи, и, следовательно, теперь уже она не нуждается в пограничной защите. Именно поэтому тогда была упразднена и Оренбургская линия. Все вышеуказанные факторы окончательно предопределили судьбу башкиро-мещерякского войска: вскоре после Крымской войны оно упраздняется, а башкиры и мишари были обращены в гражданское сословие.

История появления и существования башкиро-мещерякского войска имеет много славных страниц и, думается, нуждается в дальнейшем исследовании и осмыслении. Она является ярким и интересным эпизодом истории Башкирии и Оренбургского края, а вместе с ними – и всего Южного Урала.
Автор: Виталий Марюткин
Первоисточник: http://nvo.ng.ru/history/2017-10-27/14_971_bashkir.html


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Комментарии 7

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  1. Cartalon Сегодня, 06:52
    Гм по идее в наполеоновскую эпоху лук должен был быть эффективным оружием, скорострельность высокая, а точность и дальность точно не хуже чем у гладкоствольного ружья, доспехов нет так что и с убойной силой порядок.
    Cartalon
  2. Котище Сегодня, 07:16
    Расказ о "волкоголовых" на службе Российской Империи одназначно в тему!
    Одно из замечаний автору. К сожалению я не увидел предтечи создания иррегулярного войска багкир, а ведь они сами по себе интересны.
    Если кратко. Первым идеологом создания башкирского иррегулярного войска по казачьему образцу был небезызвестный В.Татищев. Но к сожалению его докладные записки, как оно у нас бывает "положили под сукно". Тем удивительнее становится факт, что из небытия идею В.Татищева вернул Г.Потемкин, который и был инициатором реформ по переводу Башкирского края в иррегулярное войско. Официально войско было оформленно в годы правления Павла I, но это уже констатация факта. Самое главное, что эта идея нашла живой отклик в сердцах башкир и они верно служили России.
    Теперь по боеспособности "волкоголовых", вы не задавались вопросом, к чему на Урале строили крепости Екатеринбург, Челябинск, Чебаркуль, Клиновская? Или кто был в основе крестьянских войск Е.Пугачева, которые переодически "долбили" регулярные войска! Скажу больше, ряд история уральских заводов начинается со слов "через десять лет после набега башкир"! Так что, оценка далекого Петербурга это одно, а близкий к Уралу башкир и татарин это другое. К слову, после создания иррегулярного войска у соседей надобность в крепостях на Среднем Урале себя изжила.
    Котище
  3. moskowit Сегодня, 07:16
    Весьма интересный и познавательный материал.... В Париже представителей этого славного войска прозвали "купидонами" за лучное вооружение....
    moskowit
  4. амурец Сегодня, 07:23
    Спасибо. Интересный материал. Тем более, что мой дед по отцу был оренбургским казаком. После подавления "Боксёрского восстания" и ликвидации Маньчжурского клина была создана станица Николаевская, Амурского казачьего войска. Для этой станицы начали переселять казаков сначала из Кубанского и Донского казачьих войск, а с1903 года основные переселенцы были из Оренбургского казачьего войска. Мой дед был из станицы Оренбургской. И для меня было интересно прочитать о том, что происходило, в старину, на родине моего деда.
    амурец
  5. Korsar4 Сегодня, 08:13
    Интересно. И опять Павел I руку приложил. Много успел Государь, на которого столько нападок.
    Korsar4
    1. Котище Сегодня, 08:30
      Выше я уже обращал внимание, что идея создания на территории башкирии иррегулярного казачьего войска принадлежала В.Татищеву. Реанимировал сею идею Г.Потеикин-Таврический. Павел только завершил начатое полвека назад, хотя это его заслуг не умоляет.
      Котище
  6. п-к Опарышев Сегодня, 08:47
    Напомню автору,что Россия пошла из Петербурга,только с Петра1го и дальше развилось,подмяв Московию в Войне 1812 года и дальше на Персию и в Сибирь.
    п-к Опарышев
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