Башкиро-мещерякское войско на службе России

В этом году исполняется 460 лет завершению добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства, начавшегося после завоевания Россией Казанского ханства в 1552 году и растянувшегося на несколько лет – вплоть до 1557 года. В 2019 году Республика Башкортостан будет отмечать столетие своего создания, причем юбилейные мероприятия в республике уже начинаются. Одним из условий договоров башкирских племен с Иоанном IV Грозным, в чье царствование Башкирия стала частью России, предусматривалась военная служба башкир царю. И с тех пор башкирские воины стали частью российской военной истории, участвуя во многих войнах и походах русской армии. Необходимость в военном использовании башкирских батыров сподвигла Российское государство сформировать в конце концов целое иррегулярное войско из них и мишарей, упорядочив, таким образом, прежнюю военную организацию башкир. Как представляется автору, в этот юбилейный для Башкортостана год будет интересно вспомнить историю этого уникального для нашей страны войска.Башкиро-мещерякское (башкиро-мишарское) войско – это иррегулярное войско, сформированное по типу казачьего в России в самом конце XVIII столетия императором Павлом I (1796–1801). Войско было сформировано из башкир и татар-мишарей – субэтноса татар Среднего Поволжья и Приуралья, разговаривающих на мишарском диалекте татарского языка и проживающих как тогда, так и сейчас на территории современной Республики Башкортостан и обширных сопредельных с ней территорий соседних российских регионов. Многие из этих территорий наряду с территорией современного Башкортостана и, естественно, Оренбургской области в XVIII–XIX веках входили в состав Оренбургской губернии, являвшейся пограничной до начала крупномасштабного завоевания Россией Средней Азии во второй половине XIX века и часто именуемой неофициально в литературе и в просторечии Оренбургским краем.В XVI веке башкиры добровольно входят в состав Российского государства. Условия вхождения были следующими: башкиры сохраняли вотчинное право на землю, ислам и местное самоуправление. Взамен этого они должны были платить ясак и нести военную службу. В царствование императрицы Анны Иоанновны (1730–1740) образовывается Оренбургский край и Оренбургская пограничная линия. Российское правительство активно привлекает к ее охране не только регулярные, но и иррегулярные войска. Первоначально пограничную службу на Оренбургской линии несли в основном казаки, однако постепенно, к середине XVIII столетия, на военную службу на линии были привлечены и башкиры, которых по утвержденному в 1755 году расписанию ежегодно командировали на линейную службу в количестве 1969 человек. Примерно тогда же к несению военной службы на линии стали привлекать и другие местные народы: мещеряков (мишарей) и калмыков.Взошедший в 1796 году на престол император Павел I проводит серьезную реформу по управлению башкирами и мещеряками (мишарями). 30 января 1797 года башкир и мишарей перевели в военное ведомство с подчинением военному губернатору, а 10 апреля 1798 года ввели кантонную систему управления. Было создано 11 башкирских, 5 мишарских кантонов и 5 кантонов оренбургских казаков. Кантоны не имели особых названий, их различали по порядковым номерам. Кантоны делились на юрты или команды. Во главе кантонов стояли кантонные начальники, во главе юрт – юртовые старшины, подчиненные первым. И те, и другие назначались из представителей башкирской и татарской феодальной верхушки. Всего башкиры ежегодно обязаны были выставлять на службу 5413 человек. Один выставленный на службу на линии приходился почти на 4 двора. Хотя официально башкиры числились «народом», а не войском, в действительности же привилось последнее наименование, обобщавшее башкир и мишарей, поэтому созданное из них войско называлось башкиро-мещерякским, так как оба эти народа несли одинаковую линейную службу и имели одинаковое устройство.Основная задача башкиро-мещерякского войска состояла, наряду с Оренбургским и Уральским казачьими войсками и частями регулярной Российской императорской армии, в охране Оренбургской линии и внутренней службе, в основном в Оренбургской губернии, куда по большей части входил современный Башкортостан. Однако в начале XIX века полки башкиро-мещерякского войска привлекаются и для внешней службы и начинают принимать участие в войнах, ведшихся тогда Российской империей. Для внешней службы впервые два полка были сформированы в 1811 году. После начала Отечественной войны 1812 года начинается формирование из башкир и мишарей новых полков. Их было сформировано 20, причем башкиры и мишари самым активным образом откликнулись на призыв властей вступать в эти полки и в массовом порядке записывались в них. Учитывая специфику легкой иррегулярной кавалерии, командование российской армии активно использовало полки башкиро-мещерякского войска в партизанских действиях, развернувшихся в тылу у Великой армии во второй половине 1812 года. Именно там башкиры и мишари добились большого успеха в боевых действиях и снискали себе неувядаемую славу. Впоследствии полки башкир и мишарей прошли вместе с российской армией весь путь от российской границы до Парижа.Однако уже в ходе участия башкирских и мещерякских полков в наполеоновских войнах выяснилось, что они по меркам того времени имеют низкую боеспособность в силу своего отсталого вооружения и несовременной тактики. В боевых столкновениях на Оренбургской линии со степняками, вооруженными и воевавших примерно так же, как и башкиро-мещерякское войско, оно было вполне боеспособным, однако воевать с европейскими войсками, особенно в открытом бою, ему было очень трудно, несмотря на всю храбрость и отвагу башкирских и мещерякских воинов. По существу, башкиро-мещерякское войско было самым настоящим средневековым войском в конце XVIII – начале XIX веков – в самый разгар эпохи Нового времени!Воины башкиро-мещерякского войска несли военную службу со своим оружием. Оно было весьма разнообразным, причем активно использовалось холодное оружие – сабли и пики. В роли стрелкового оружия они часто использовали лук и стрелы, совсем уже архаичные в конце XVIII – первой половине XIX веков. Были у башкир и мишарей и ружья. Поскольку каждый воин нес службу со своим оружием, то в башкиро-мещерякском войске не было четкой регламентации используемых видов оружия и уж тем более – их образцов и тактико-технических характеристик.Обмундирование и снаряжение, как и вооружение, каждый башкир и мишарь должен был покупать за свой счет, поэтому там не было четкой регламентации не только оружия, но и обмундирования и снаряжения. Насколько нам известно, специальной военной формы в башкиро-мещерякском войске не предусматривалось, поэтому можно полагать, что обмундирование чинов этого войска было близко к национальной повседневной одежде башкир и мишарей.После окончания наполеоновских войн башкиро-мещерякское войско продолжало нести пограничную службу на Оренбургской линии. В начале XIX века там несли службу 10 тыс. человек иррегулярных войск. В количественном отношении они были представлены следующим образом: 2 тыс. оренбургских казаков, 400 ставропольских калмык, 6 тыс. башкир и мишарей. Как видим, большинство иррегулярных стражей границы составляли именно последние.Военно-техническая отсталость башкиро-мещерякского войска, его, по сути, средневековые вооружение и тактика вынуждали власти уже с начала XIX века думать о его реформировании. Проекты реформ – это отдельная и очень интересная тема, разрабатываемая сегодня известным в академических кругах уфимским военным историком Рамилем Насибулловичем Рахимовым.В целом же можно проследить определенные тенденции развития проектов реформирования башкиро-мещерякского войска. В течение 30 лет было предложено 10 проектов преобразования войска. Условно их можно разделить на две группы. К первой относятся проекты, предлагающие создать войско, идентичное казачьим войскам. Это проекты Петра Кирилловича Эссена, Петра Александровича Толстого, Николая Петровича Беклемишева и Владимира Афанасьевича Обручева. Вторую группу составляют проекты, предлагающие меньшую часть башкиро-мещерякского войска оставить в военном состоянии, а большую передать гражданскому ведомству. Это проекты Павла Петровича Сухтелена, Виктора Павловича Кочубея и Василия Алексеевича Перовского. Подобная противоречивость была связана с отсутствием у императора Николая I, в чье царствование (1825–1855) большая часть этих проектов и была предложена, устойчивой точки зрения по этому вопросу.Несмотря на военно-техническую отсталость башкиро-мещерякского войска, дешевизна его содержания, поскольку военнослужащие в основном выступали на службу за свой счет, делало его вполне пригодным для пограничной службы на юго-восточных границах России и участия в боевых операциях войск Отдельного Оренбургского корпуса против среднеазиатских государств, учитывая, что армии последних были тогда не менее отсталыми в военно-техническом отношении. Башкирские воины участвовали и в известном походе Оренбургского генерал-губернатора Василия Алексеевича Перовского против кокандской крепости Ак-Мечеть, ее удачном штурме и захвате российскими войсками летом 1853 года. В годы Крымской войны 1853–1856 годов части башкиро-мещерякского войска были командированы в прибалтийский район, где участвовали в прикрытии северо-западных, прибалтийских регионов России.К середине XIX столетия стало уже окончательно ясно, что Башкиро-мещерякское войско в том виде, в котором оно тогда было, окончательно и бесповоротно устарело. Его боеспособность по-прежнему оценивалась низко. Это склоняло власти к его упразднению. В то же время они колебались по поводу того, стоит ли все-таки это делать. Было ясно, что с переводом башкир в гражданское сословие будут неизбежны судебные процессы насчет земель. Кроме того, Башкиро-мещерякское войско было источником бесплатной рабочей силы в Оренбургском крае, особенно в 30–50-е годы XIX века, что, естественно, было очень выгодно властям. Да и оренбургским генерал-губернаторам было престижно иметь в подчинении несколько иррегулярных войск, в том числе и башкиро-мещерякское войско, что поднимало их статус и выгодно отличало их от других генерал-губернаторов Российской империи.Но наступивший после поражения России в Крымской войне системный социально-политический кризис вызвал необходимость коренного преобразования всех сфер Российского государства, в том числе – и военной сферы. Новый российский император Александр II (1855–1881) начинает политику Великих реформ, коснувшихся и армии.В это время Россия начинает широкомасштабное завоевание Средней Азии, и Оренбургская губерния скоро превращается из пограничной во внутреннюю губернию Российской империи, и, следовательно, теперь уже она не нуждается в пограничной защите. Именно поэтому тогда была упразднена и Оренбургская линия. Все вышеуказанные факторы окончательно предопределили судьбу башкиро-мещерякского войска: вскоре после Крымской войны оно упраздняется, а башкиры и мишари были обращены в гражданское сословие.История появления и существования башкиро-мещерякского войска имеет много славных страниц и, думается, нуждается в дальнейшем исследовании и осмыслении. Она является ярким и интересным эпизодом истории Башкирии и Оренбургского края, а вместе с ними – и всего Южного Урала.