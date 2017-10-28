Европа завершает свой "круг сансары"

Глядя на проблемы сегодняшней Европы и мира, очень часто невольно вспоминаются различные исторические события. «События» не как «факт», а как исторический процесс, который, порой, тянется многие десятилетия, если не века.Понятно, что с точки зрения политиков, аналитиков, да и любого здравомыслящего человека, сравнивать или искать взаимосвязь между сегодняшними событиями и историческими, произошедшими более века назад, – не разумно. Ведь предпосылки и причины, действующие лица и эпоха, «исторический срез» - все абсолютно разное. Единственно едино - это место действия: исторически похожие события, как правило, происходят на одной и той же «арене». Но если на минутку отнестись к этим событиям, как к «кругу сансары» - повторяемому круговороту рождения и смерти, - то можно найти много интересных и, порой, забавных деталей.И вот об этом круговороте истории мы и поговорим.Сегодня мы обсудим падение Римской империи (476 год н.э.) и отнесемся к этому событию не как к факту, а как к процессу, похожему на тот, что происходит в Европе сегодня.Римская империя в последние века своего существования фактически контролировала всю «большую Европу» (под «большой Европой» подразумевается европейский континент, малая Азия, Ближний восток и Северная Африка). Рим пал в 476 году нашей эры после его захвата начальником отряда варваров-наемников Одоакром (для восстановления исторической справедливости отметим, что это была сложная и запутанная история - даже интрига по свержению одного императора и «посадки» на его место другого, - но в конечном итоге произошел просто захват власти).Варвары-наемники для Рима того времени были обычным делом, в последние десятилетия Рим (как государство) практически перестал пополнять свою армию римлянами и нанимал наемников-варваров, создавая так называемые «федераты» - варварские племена, которые получали за несение военной службы приграничные земли. Федераты появились как военный ответ на агрессию соседей, которые с каждым годом все чаще и чаще вторгались в римские земли. В разное время это были разные соседи: гунны, готы, вандалы, булгары, франки и т.д. Можно очень долго перечислять эти племена, но суть одна - Римская империя из-за целого комплекса проблем решила, что ей проще, как говорил Наполеон, «кормить чужую армию», а не восстанавливать свою. Деградация «римской военной машины» достигла такого масштаба, что практически вся армия была либо варварами, проживающими на территории Империи, либо наемниками-варварами, и Рим, соответственно, самостоятельно защищаться попросту уже не мог.Естественно, что в какой-то момент варвары-наемники обрели такую силу, с которой они могли просто узурпировать власть в стране, что и произошло 4 сентября 476 года (кстати, и ранее было несколько попыток - как удачных, так и нет, - захвата власти, просто именно Одоакр сверг последнего императора Рима Ромула Августа и стал первым королем Италии).И вот тут можно провести очень интересное сравнение: сегодня состояние вооруженных сил европейских стран оставляет, мягко говоря, желать лучшего. В Европе XXI века можно, как говориться, «по пальцам пересчитать» страны с реально сильной армией: Турция, Франция, Великобритания, с натяжкой Германия и Италия, и, вот, список и закончился.А в условия сосуществования рядом с объективно, по мнению европейцев, агрессивным соседями в лице России, Ирана, ИГИЛ (запрещенного в РФ) большинство европейских стран выбрали, назовем это так, «римский путь защиты». Конечно, никто не создает «федераты», как это делал Рим, и не приглашает варваров (возможно, принимая во внимание потоки мигрантов, можно сказать: пока не приглашает!), но Европа с радостью кормит армию НАТО (в основном – армию США, либо «перекрестно» - Балтийские страны и Польша – Германию и т.д.), а не свою. Безусловно, есть объективные причины, начиная от исторических, экономических и заканчивая тем, что «кормить чужую армию» проще, чем развивать свою, да и менее ответственно.Соответственно, ситуация рано или поздно попросту исторически повторится – США, в лице НАТО осознает, что у ЕС нет реальной армии, а раз нет военной силы, то и зачем с этим явлением считаться.И если сейчас ЕС ещё может воспротивиться каким-либо решениям США, то в скором времени ситуация может кардинально измениться. Кстати отметим, что «гостящие» на чужих территориях воинские подразделения в основном проводят учения не с армейскими, а полицейскими задачами!Ещё один очень интересный исторический, в определенной степени связанный с нанимаемыми варварами, фактор сравнения Рима с сегодняшней ситуацией — это растление общества Римской империи.Римская империя, вернее римское общество строилось на множестве постулатов, одним из которых был статус «гражданина». Каждый гражданин Рима (при наличии множества прав: начиная от иммунитета и заканчивая правом голоса) был обязан защищать свою страну, и это считалось честью и высшим благом.В какой-то момент римское гражданство - вожделенное право, к которому стремились все, - было дано всем свободным гражданам Рима (под термином «гражданин» понимались все живущие свободные люди в империи). Это сделал Сетимий Каракалла (in orbe romano qui sunt, cives romani effecti sunt) в 212 году (для восстановления исторической справедливости: эту дату нельзя считать однозначной поскольку был целый ряд реформ, который закрепил новое положение граждан). Интересно то, что некоторые историки считают именно это событие переломом римской истории.Nota bene на полях: одной из главных привилегий гражданина Рима было право защищать свою страну в случае войны, и важно (!), что это была именно привилегия, а не обязанность. Соответственно этот статус просто потерял свой сакральный смысл, что в последствии привело к религиозному и цивилизационному кризису, общекультурному упадку (в том числе и в литературе, и в искусстве, и в музыке) и последующей варваризации империи. Проще говоря: ничего нового не создавалось, а старое разрушалось.Но, что самое главное, римское общество стало разобщено в религиозном плане. Варвары принесли свои культы, а римский культ утратил свою популярность, но самое важное – зародилось христианство, окончательно разделившее Рим.Появление христианства на всей территории Римской империи породило борьбу язычества с новой религией. Не будем вдаваться в подробности гонений на христиан (а позже и гонений христиан на язычников), но скажем, что противоборство закончилось Миланским эдиктом (313 год н.э.), который объявил веротерпимость на всей территории Римской империи, одновременно создав определенный религиозный вакуум – язычество уже проиграло, а христианство ещё не победило.Кстати, эдикт породил множество атеистов, которым вообще не был важен религиозный вопрос.Здесь надо отметить то, что римское общество строилось, в первую очередь, на патриотизме, на вере в римский пантеон богов, а не в какой-либо другой, и на особом статусе гражданина Рима. Как только всё это было утрачено, римская идентичность была уничтожена.И вот тут опять невольно приходит в голову современность - XXI век.Сегодня европейское общество разобщено, как в религиозном, так и в культурном плане.В области религии в Европе дела обстоят плохо – прослеживается явный вектор на атеизацию Европы. Что, с учётом истории, означает нацеленность на разрушение основ европейского общества, так как в основах европейского общества лежат именно христианские ценности. Причём можно много спорить о том, что европейское общество перестало быть христианским после французской революции - liberté égalité fraternité, - и века гуманизма, где человек был объявлен высшей ценностью, но, по сути, ценности в течение веков не особо менялись. Сегодня же идёт отход от исторических идеалов. И это привело, как и в Римскую эпоху, к религиозному вакууму: европейское христианство в лице протестантов всех мастей (а именно протестантство определяет капиталистический менталитет) уже исторически проиграло (термин «проиграло» не совсем правильный, скорее «дискредитировало» себя), как минимум, разрешив однополые браки, разрушая дополнительно к религиозным ещё и более важные для европейцев традиционные семейные ценности. Новая же «эманация» европейского христианства ещё не пришла и вряд ли придёт. А из-за огромного количества мигрантов очень вероятно, что будущая европейская религия - это мусульманство.На самом деле процесс растления Рима и его последующей варваризации не закончился культурным и религиозным упадком, это очень сложный и многогранный процесс, который длился не просто десятилетия, а несколько веков. Но об этом в другой раз.Примеры Рима и сегодняшней Европы - такие разные и одновременно похожие, - дают нам почву для раздумий: действительно ли история циклична и все возвращается на круги своя?