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Европа завершает свой "круг сансары"
Глядя на проблемы сегодняшней Европы и мира, очень часто невольно вспоминаются различные исторические события. «События» не как «факт», а как исторический процесс, который, порой, тянется многие десятилетия, если не века.
Понятно, что с точки зрения политиков, аналитиков, да и любого здравомыслящего человека, сравнивать или искать взаимосвязь между сегодняшними событиями и историческими, произошедшими более века назад, – не разумно. Ведь предпосылки и причины, действующие лица и эпоха, «исторический срез» - все абсолютно разное. Единственно едино - это место действия: исторически похожие события, как правило, происходят на одной и той же «арене». Но если на минутку отнестись к этим событиям, как к «кругу сансары» - повторяемому круговороту рождения и смерти, - то можно найти много интересных и, порой, забавных деталей.
И вот об этом круговороте истории мы и поговорим.
Сегодня мы обсудим падение Римской империи (476 год н.э.) и отнесемся к этому событию не как к факту, а как к процессу, похожему на тот, что происходит в Европе сегодня.
Римская империя в последние века своего существования фактически контролировала всю «большую Европу» (под «большой Европой» подразумевается европейский континент, малая Азия, Ближний восток и Северная Африка). Рим пал в 476 году нашей эры после его захвата начальником отряда варваров-наемников Одоакром (для восстановления исторической справедливости отметим, что это была сложная и запутанная история - даже интрига по свержению одного императора и «посадки» на его место другого, - но в конечном итоге произошел просто захват власти).
Варвары-наемники для Рима того времени были обычным делом, в последние десятилетия Рим (как государство) практически перестал пополнять свою армию римлянами и нанимал наемников-варваров, создавая так называемые «федераты» - варварские племена, которые получали за несение военной службы приграничные земли. Федераты появились как военный ответ на агрессию соседей, которые с каждым годом все чаще и чаще вторгались в римские земли. В разное время это были разные соседи: гунны, готы, вандалы, булгары, франки и т.д. Можно очень долго перечислять эти племена, но суть одна - Римская империя из-за целого комплекса проблем решила, что ей проще, как говорил Наполеон, «кормить чужую армию», а не восстанавливать свою. Деградация «римской военной машины» достигла такого масштаба, что практически вся армия была либо варварами, проживающими на территории Империи, либо наемниками-варварами, и Рим, соответственно, самостоятельно защищаться попросту уже не мог.
Естественно, что в какой-то момент варвары-наемники обрели такую силу, с которой они могли просто узурпировать власть в стране, что и произошло 4 сентября 476 года (кстати, и ранее было несколько попыток - как удачных, так и нет, - захвата власти, просто именно Одоакр сверг последнего императора Рима Ромула Августа и стал первым королем Италии).
И вот тут можно провести очень интересное сравнение: сегодня состояние вооруженных сил европейских стран оставляет, мягко говоря, желать лучшего. В Европе XXI века можно, как говориться, «по пальцам пересчитать» страны с реально сильной армией: Турция, Франция, Великобритания, с натяжкой Германия и Италия, и, вот, список и закончился.
А в условия сосуществования рядом с объективно, по мнению европейцев, агрессивным соседями в лице России, Ирана, ИГИЛ (запрещенного в РФ) большинство европейских стран выбрали, назовем это так, «римский путь защиты». Конечно, никто не создает «федераты», как это делал Рим, и не приглашает варваров (возможно, принимая во внимание потоки мигрантов, можно сказать: пока не приглашает!), но Европа с радостью кормит армию НАТО (в основном – армию США, либо «перекрестно» - Балтийские страны и Польша – Германию и т.д.), а не свою. Безусловно, есть объективные причины, начиная от исторических, экономических и заканчивая тем, что «кормить чужую армию» проще, чем развивать свою, да и менее ответственно.
Соответственно, ситуация рано или поздно попросту исторически повторится – США, в лице НАТО осознает, что у ЕС нет реальной армии, а раз нет военной силы, то и зачем с этим явлением считаться.
И если сейчас ЕС ещё может воспротивиться каким-либо решениям США, то в скором времени ситуация может кардинально измениться. Кстати отметим, что «гостящие» на чужих территориях воинские подразделения в основном проводят учения не с армейскими, а полицейскими задачами!
Ещё один очень интересный исторический, в определенной степени связанный с нанимаемыми варварами, фактор сравнения Рима с сегодняшней ситуацией — это растление общества Римской империи.
Римская империя, вернее римское общество строилось на множестве постулатов, одним из которых был статус «гражданина». Каждый гражданин Рима (при наличии множества прав: начиная от иммунитета и заканчивая правом голоса) был обязан защищать свою страну, и это считалось честью и высшим благом.
В какой-то момент римское гражданство - вожделенное право, к которому стремились все, - было дано всем свободным гражданам Рима (под термином «гражданин» понимались все живущие свободные люди в империи). Это сделал Сетимий Каракалла (in orbe romano qui sunt, cives romani effecti sunt) в 212 году (для восстановления исторической справедливости: эту дату нельзя считать однозначной поскольку был целый ряд реформ, который закрепил новое положение граждан). Интересно то, что некоторые историки считают именно это событие переломом римской истории.
Nota bene на полях: одной из главных привилегий гражданина Рима было право защищать свою страну в случае войны, и важно (!), что это была именно привилегия, а не обязанность. Соответственно этот статус просто потерял свой сакральный смысл, что в последствии привело к религиозному и цивилизационному кризису, общекультурному упадку (в том числе и в литературе, и в искусстве, и в музыке) и последующей варваризации империи. Проще говоря: ничего нового не создавалось, а старое разрушалось.
Но, что самое главное, римское общество стало разобщено в религиозном плане. Варвары принесли свои культы, а римский культ утратил свою популярность, но самое важное – зародилось христианство, окончательно разделившее Рим.
Появление христианства на всей территории Римской империи породило борьбу язычества с новой религией. Не будем вдаваться в подробности гонений на христиан (а позже и гонений христиан на язычников), но скажем, что противоборство закончилось Миланским эдиктом (313 год н.э.), который объявил веротерпимость на всей территории Римской империи, одновременно создав определенный религиозный вакуум – язычество уже проиграло, а христианство ещё не победило.
Кстати, эдикт породил множество атеистов, которым вообще не был важен религиозный вопрос.
Здесь надо отметить то, что римское общество строилось, в первую очередь, на патриотизме, на вере в римский пантеон богов, а не в какой-либо другой, и на особом статусе гражданина Рима. Как только всё это было утрачено, римская идентичность была уничтожена.
И вот тут опять невольно приходит в голову современность - XXI век.
Сегодня европейское общество разобщено, как в религиозном, так и в культурном плане.
В области религии в Европе дела обстоят плохо – прослеживается явный вектор на атеизацию Европы. Что, с учётом истории, означает нацеленность на разрушение основ европейского общества, так как в основах европейского общества лежат именно христианские ценности. Причём можно много спорить о том, что европейское общество перестало быть христианским после французской революции - liberté égalité fraternité, - и века гуманизма, где человек был объявлен высшей ценностью, но, по сути, ценности в течение веков не особо менялись. Сегодня же идёт отход от исторических идеалов. И это привело, как и в Римскую эпоху, к религиозному вакууму: европейское христианство в лице протестантов всех мастей (а именно протестантство определяет капиталистический менталитет) уже исторически проиграло (термин «проиграло» не совсем правильный, скорее «дискредитировало» себя), как минимум, разрешив однополые браки, разрушая дополнительно к религиозным ещё и более важные для европейцев традиционные семейные ценности. Новая же «эманация» европейского христианства ещё не пришла и вряд ли придёт. А из-за огромного количества мигрантов очень вероятно, что будущая европейская религия - это мусульманство.
На самом деле процесс растления Рима и его последующей варваризации не закончился культурным и религиозным упадком, это очень сложный и многогранный процесс, который длился не просто десятилетия, а несколько веков. Но об этом в другой раз.
Примеры Рима и сегодняшней Европы - такие разные и одновременно похожие, - дают нам почву для раздумий: действительно ли история циклична и все возвращается на круги своя?
Автор: Иван Байдаков
Первоисточник: https://newizv.ru/article/general/24-10-2017/versiya-istorika-evropa-zavershaet-svoy-krug-sansary
Использованы фотографии: http://www.chuchotezvous.ru/gallery/koleso-sansary-gallery/samsara-wheel1-3415.html
Глядя на проблемы сегодняшней Европы и мира, очень часто невольно вспоминаются различные исторические события. «События» не как «факт», а как исторический процесс, который, порой, тянется многие десятилетия, если не века.
Понятно, что с точки зрения политиков, аналитиков, да и любого здравомыслящего человека, сравнивать или искать взаимосвязь между сегодняшними событиями и историческими, произошедшими более века назад, – не разумно. Ведь предпосылки и причины, действующие лица и эпоха, «исторический срез» - все абсолютно разное. Единственно едино - это место действия: исторически похожие события, как правило, происходят на одной и той же «арене». Но если на минутку отнестись к этим событиям, как к «кругу сансары» - повторяемому круговороту рождения и смерти, - то можно найти много интересных и, порой, забавных деталей.
И вот об этом круговороте истории мы и поговорим.
Сегодня мы обсудим падение Римской империи (476 год н.э.) и отнесемся к этому событию не как к факту, а как к процессу, похожему на тот, что происходит в Европе сегодня.
Римская империя в последние века своего существования фактически контролировала всю «большую Европу» (под «большой Европой» подразумевается европейский континент, малая Азия, Ближний восток и Северная Африка). Рим пал в 476 году нашей эры после его захвата начальником отряда варваров-наемников Одоакром (для восстановления исторической справедливости отметим, что это была сложная и запутанная история - даже интрига по свержению одного императора и «посадки» на его место другого, - но в конечном итоге произошел просто захват власти).
Варвары-наемники для Рима того времени были обычным делом, в последние десятилетия Рим (как государство) практически перестал пополнять свою армию римлянами и нанимал наемников-варваров, создавая так называемые «федераты» - варварские племена, которые получали за несение военной службы приграничные земли. Федераты появились как военный ответ на агрессию соседей, которые с каждым годом все чаще и чаще вторгались в римские земли. В разное время это были разные соседи: гунны, готы, вандалы, булгары, франки и т.д. Можно очень долго перечислять эти племена, но суть одна - Римская империя из-за целого комплекса проблем решила, что ей проще, как говорил Наполеон, «кормить чужую армию», а не восстанавливать свою. Деградация «римской военной машины» достигла такого масштаба, что практически вся армия была либо варварами, проживающими на территории Империи, либо наемниками-варварами, и Рим, соответственно, самостоятельно защищаться попросту уже не мог.
Естественно, что в какой-то момент варвары-наемники обрели такую силу, с которой они могли просто узурпировать власть в стране, что и произошло 4 сентября 476 года (кстати, и ранее было несколько попыток - как удачных, так и нет, - захвата власти, просто именно Одоакр сверг последнего императора Рима Ромула Августа и стал первым королем Италии).
И вот тут можно провести очень интересное сравнение: сегодня состояние вооруженных сил европейских стран оставляет, мягко говоря, желать лучшего. В Европе XXI века можно, как говориться, «по пальцам пересчитать» страны с реально сильной армией: Турция, Франция, Великобритания, с натяжкой Германия и Италия, и, вот, список и закончился.
А в условия сосуществования рядом с объективно, по мнению европейцев, агрессивным соседями в лице России, Ирана, ИГИЛ (запрещенного в РФ) большинство европейских стран выбрали, назовем это так, «римский путь защиты». Конечно, никто не создает «федераты», как это делал Рим, и не приглашает варваров (возможно, принимая во внимание потоки мигрантов, можно сказать: пока не приглашает!), но Европа с радостью кормит армию НАТО (в основном – армию США, либо «перекрестно» - Балтийские страны и Польша – Германию и т.д.), а не свою. Безусловно, есть объективные причины, начиная от исторических, экономических и заканчивая тем, что «кормить чужую армию» проще, чем развивать свою, да и менее ответственно.
Соответственно, ситуация рано или поздно попросту исторически повторится – США, в лице НАТО осознает, что у ЕС нет реальной армии, а раз нет военной силы, то и зачем с этим явлением считаться.
И если сейчас ЕС ещё может воспротивиться каким-либо решениям США, то в скором времени ситуация может кардинально измениться. Кстати отметим, что «гостящие» на чужих территориях воинские подразделения в основном проводят учения не с армейскими, а полицейскими задачами!
Ещё один очень интересный исторический, в определенной степени связанный с нанимаемыми варварами, фактор сравнения Рима с сегодняшней ситуацией — это растление общества Римской империи.
Римская империя, вернее римское общество строилось на множестве постулатов, одним из которых был статус «гражданина». Каждый гражданин Рима (при наличии множества прав: начиная от иммунитета и заканчивая правом голоса) был обязан защищать свою страну, и это считалось честью и высшим благом.
В какой-то момент римское гражданство - вожделенное право, к которому стремились все, - было дано всем свободным гражданам Рима (под термином «гражданин» понимались все живущие свободные люди в империи). Это сделал Сетимий Каракалла (in orbe romano qui sunt, cives romani effecti sunt) в 212 году (для восстановления исторической справедливости: эту дату нельзя считать однозначной поскольку был целый ряд реформ, который закрепил новое положение граждан). Интересно то, что некоторые историки считают именно это событие переломом римской истории.
Nota bene на полях: одной из главных привилегий гражданина Рима было право защищать свою страну в случае войны, и важно (!), что это была именно привилегия, а не обязанность. Соответственно этот статус просто потерял свой сакральный смысл, что в последствии привело к религиозному и цивилизационному кризису, общекультурному упадку (в том числе и в литературе, и в искусстве, и в музыке) и последующей варваризации империи. Проще говоря: ничего нового не создавалось, а старое разрушалось.
Но, что самое главное, римское общество стало разобщено в религиозном плане. Варвары принесли свои культы, а римский культ утратил свою популярность, но самое важное – зародилось христианство, окончательно разделившее Рим.
Появление христианства на всей территории Римской империи породило борьбу язычества с новой религией. Не будем вдаваться в подробности гонений на христиан (а позже и гонений христиан на язычников), но скажем, что противоборство закончилось Миланским эдиктом (313 год н.э.), который объявил веротерпимость на всей территории Римской империи, одновременно создав определенный религиозный вакуум – язычество уже проиграло, а христианство ещё не победило.
Кстати, эдикт породил множество атеистов, которым вообще не был важен религиозный вопрос.
Здесь надо отметить то, что римское общество строилось, в первую очередь, на патриотизме, на вере в римский пантеон богов, а не в какой-либо другой, и на особом статусе гражданина Рима. Как только всё это было утрачено, римская идентичность была уничтожена.
И вот тут опять невольно приходит в голову современность - XXI век.
Сегодня европейское общество разобщено, как в религиозном, так и в культурном плане.
В области религии в Европе дела обстоят плохо – прослеживается явный вектор на атеизацию Европы. Что, с учётом истории, означает нацеленность на разрушение основ европейского общества, так как в основах европейского общества лежат именно христианские ценности. Причём можно много спорить о том, что европейское общество перестало быть христианским после французской революции - liberté égalité fraternité, - и века гуманизма, где человек был объявлен высшей ценностью, но, по сути, ценности в течение веков не особо менялись. Сегодня же идёт отход от исторических идеалов. И это привело, как и в Римскую эпоху, к религиозному вакууму: европейское христианство в лице протестантов всех мастей (а именно протестантство определяет капиталистический менталитет) уже исторически проиграло (термин «проиграло» не совсем правильный, скорее «дискредитировало» себя), как минимум, разрешив однополые браки, разрушая дополнительно к религиозным ещё и более важные для европейцев традиционные семейные ценности. Новая же «эманация» европейского христианства ещё не пришла и вряд ли придёт. А из-за огромного количества мигрантов очень вероятно, что будущая европейская религия - это мусульманство.
На самом деле процесс растления Рима и его последующей варваризации не закончился культурным и религиозным упадком, это очень сложный и многогранный процесс, который длился не просто десятилетия, а несколько веков. Но об этом в другой раз.
Примеры Рима и сегодняшней Европы - такие разные и одновременно похожие, - дают нам почву для раздумий: действительно ли история циклична и все возвращается на круги своя?
Автор: Иван БайдаковПервоисточник: https://newizv.ru/article/general/24-10-2017/versiya-istorika-evropa-zavershaet-svoy-krug-sansary
Использованы фотографии: http://www.chuchotezvous.ru/gallery/koleso-sansary-gallery/samsara-wheel1-3415.html
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