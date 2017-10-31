Проект «Рукбан». Очередная авантюра США

Местность в районе населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе стала в последнее время известна благодаря действиям США. Так, американскими ССО неподалеку от лагеря беженцев «Рукбан» была организована по подготовке боевиков и объявлена 55-километровая зона безопасности. Об этом факте неоднократно заявляли в Минобороны России, где средства объективного контроля фиксировали скопление военной техники боевиков в непосредственной близости от американских военных.Сейчас же, по сообщениям ряда арабских СМИ, рядом с основным лагерем беженцев открыт еще один, так как в самом «Рукбане» не осталось свободных мест. Только кто и от кого бежит в пустыню, в полное отсутствие элементарных коммуникаций, да еще и в само логово к террористам? Разберемся по порядку.Первые упоминания о незаконных вооруженных формированиях (далее НВФ) на Эт-Танфе появились весной 2017 года. Тогда на пограничной территории появилось НВФ «Джейш Магавир Ас-Саура». Его основой стала так называемая «Новая сирийская армия» («Джейш Сурия Аль-Джадид»), сформированная действующим в Иордании международным координационным центром по поддержке вооруженных формирований сирийской оппозиции весной 2015 года.В состав базирующейся на Эт-Танфе «Новой сирийской армии» вошли также отряды представителей племен Сирийской пустыни, Восточного Хомса и Восточного Каламуна. Известны НВФ «Куват Шахид Ахмад Абду» («Силы имени шахида Ахмада Абду», действует также в Восточном Каламуне), НВФ «Асуад (Усуд) Шаркия» («Восточные львы»), НВФ «Лива Шухада Аль-Карьятейн» («Бригада шахидов (мучеников) Эль-Карьятейна»).Боевики указанных формирований проживают в лагере беженцев «Рукбан», поделенном на сектора различных группировок. Как видно, боевиков, хотя бы по количеству названий НВФ, набирается в районе Эт-Танфа немало. А что же с беженцами, спросите вы? Все просто: сейчас Вашингтон просто умело прикрывается ими в медиапространстве, чтобы скрыть базы по подготовке террористов от широкой публики. Что касается «Джейш Магавир Ас-Саура», то ряд западных СМИ сообщает, что они дислоцированы вне лагеря «Рукбан» и предназначены для борьбы с ИГИЛ (запрещено в РФ) и освобождения района города Альбукемаль на границе Ирака и Сирии.Куда же на самом деле пойдут боевиков данной группировки? Неизвестно. Вполне вероятно, что Вашингтону, мягко говоря, не по душе наблюдать за успехами сирийской армии при поддержке ВКС, и в то время, как правительственные силы успешно ведут наступление на остатки ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор, террористы, поддерживаемые американскими военными инструкторами, создают очаг нестабильности, готовый полыхнуть в любое время.И пока США продолжают реализовывать свою лживую двойную игру, заявляя об успешном освобождении Ракки совместно с коалицией или других бутафорских успехах в борьбе с международным терроризмом, мира на всем Ближнем Востоке не будет.