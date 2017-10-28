Будапешт блокировал проведение саммита Украина-НАТО

Украинский закон жестоко калечит права национальных меньшинств. Украинская реформа образования наносит им удар в спину. Не нужно забывать, что на Украине вводится и новое положение о гражданстве, которое ущемляет права закарпатских венгров.

Пресс-служба венгерского внешнеполитического ведомства сообщается о том, что Будапешт заблокировал проведение саммита Украина-НАТО, воспользовавшись возможностью наложить вето. Отмечено, что Венгрия «по объективным причинам не может поддержать евроатлантическую интеграцию Украины, и потому проведение саммита блокирует».По этому поводу высказался глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Венгрия выступает против принятия на Украине дискриминационного закона об образовании. Это, как отметил венгерский министр иностранных дел, позволяет Будапешту выступить против какой-либо интеграции Украины с Западом.Петер Сийярто:Ранее на Украине было заявлено, что с европейскими партнёрами все вопросы по новому закону об образовании «утрясены». Теперь, как выясняется, такого рода «утрясание» произошло только лишь в головах майданных элит самой Украины.На этом фоне Украина решила обратиться в Брюссель (в штаб-квартиру НАТО) за разъяснением ситуации. Там и вовсе отметили, что никакого проведения саммитов с участием Украины до конца года не планировали.