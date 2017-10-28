06:00 28 октября

Будапешт блокировал проведение саммита Украина-НАТО

Пресс-служба венгерского внешнеполитического ведомства сообщается о том, что Будапешт заблокировал проведение саммита Украина-НАТО, воспользовавшись возможностью наложить вето. Отмечено, что Венгрия «по объективным причинам не может поддержать евроатлантическую интеграцию Украины, и потому проведение саммита блокирует».

По этому поводу высказался глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Венгрия выступает против принятия на Украине дискриминационного закона об образовании. Это, как отметил венгерский министр иностранных дел, позволяет Будапешту выступить против какой-либо интеграции Украины с Западом.

Будапешт блокировал проведение саммита Украина-НАТО



Петер Сийярто:
Украинский закон жестоко калечит права национальных меньшинств. Украинская реформа образования наносит им удар в спину. Не нужно забывать, что на Украине вводится и новое положение о гражданстве, которое ущемляет права закарпатских венгров.


Ранее на Украине было заявлено, что с европейскими партнёрами все вопросы по новому закону об образовании «утрясены». Теперь, как выясняется, такого рода «утрясание» произошло только лишь в головах майданных элит самой Украины.

На этом фоне Украина решила обратиться в Брюссель (в штаб-квартиру НАТО) за разъяснением ситуации. Там и вовсе отметили, что никакого проведения саммитов с участием Украины до конца года не планировали.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. изя топ Сегодня, 05:26
    сейчас янкесы угорщину и скакляндию усадят за стол,и всё перетрут.это так,временная вспышка неповиновения
    изя топ
    1. Teberii Сегодня, 05:35
      Начало положено,чем они больше тем сложнее управлять.Чиновников ,генералов уже на целую армию набрать можно.Сейчас Будапешт,потом Польша и т. д.
      Teberii
      1. Смог Сегодня, 05:39
        Цитата: Teberii
        Сейчас Будапешт,потом Польша и т. д.

        Скорее всего Румыния. С поляками скаклы вроде как утрясли по языку. Но автобусы скакловские на таможне поляки шмонают не по детски.
        Смог
    2. Геркулесыч Сегодня, 05:54
      Изя hi drinks -венгры решили показать зубы, тем более что есть еще и румыны, которые от этого закона не в восторге! Но, главная бяка для укроины Польша, которая как бы с укроиной заодно, но и своих сограждан тоже не желает довать в обиду -так вот , яблочная империя того гляди, и введет первой против дружбанов санкции именно из за закона о языке! sad
      Геркулесыч
      1. изя топ Сегодня, 05:57
        Цитата: Геркулесыч
        главная бяка для укроины Польша,

        с поленьями рагули уже перетёрли,к обоюдному удовольствию.
        пы.сы. hi
        изя топ
      2. 210окв Сегодня, 05:58
        Это все шавки заштатниковские.Сейчас полосатый дядя будет разруливать..
        Цитата: Геркулесыч
        Изя hi drinks -венгры решили показать зубы, тем более что есть еще и румыны, которые от этого закона не в восторге! Но, главная бяка для укроины Польша, которая как бы с укроиной заодно, но и своих сограждан тоже не желает довать в обиду -так вот , яблочная империя того гляди, и введет первой против дружбанов санкции именно из за закона о языке! sad
        210окв
  2. Смог Сегодня, 05:26
    Вот это облом!!!!!! Мдя, и за что скакали на майдане????????
    Смог
  3. Громобой Сегодня, 05:40
    Там и вовсе отметили, что никакого проведения саммитов с участием Украины до конца года не планировали.
    С этого и надо было начинать,а то венгры какие-то wassat
    Громобой
  4. Горный стрелок Сегодня, 05:42
    Скакунам должен быть преподан жесточайший урок. За все, что натворили на временно считавшейся Украинской РУССКОЙ земле.
    Горный стрелок
  5. Геркулесыч Сегодня, 05:49
    Вот тут я венгров и поддерживаю, лишь бы они и дальше гнули свою линию против укроины! !! good
    Геркулесыч
  6. andrewkor Сегодня, 06:00
    Венгерские Мужики сказали, Мужики выполнили,не пустят гейэропейцыв в Европу!
    andrewkor
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