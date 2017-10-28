Мосийчук: В мой автомобиль просто невозможно заложить бомбу

Хочу сразу развеять глупые выдумки различных "экспертов" о покушении на меня.

Во-первых, в мой автомобиль невозможно заложить взрывчатку. Я никогда не езжу за рулем сам, у меня прав даже нет. А мои друзья, которые меня возят, никогда не оставляют автомобиль, и всегда следят, что с ним происходит. Именно мой товарищ Валера, который в этот день был за рулем, вывез меня с места взрыва.

Во-вторых, бывший милиционер Михаил Мормиль, который погиб, стал случайной жертвой этой трагедии. Царство ему небесное! Михаил проживал не в здании, где расположен студию телеканала "Эспрессо", а в деревне. В Киев он приехал на день рождения матери. Это уже установлено следствием.



Поэтому рассматривать информацию о том, что это было покушение на него, при всем уважении, не стоит. Это делают люди, которые хотят отвести внимание от настоящих заказчиков и исполнителей.



Но я уверен, что мы узнаем очень скоро кто и как это делали. По крайней мере, три серьезных версии уже в работе.

Мосийчук явно не хочет терять «лавры» главной цели покушения в Киеве, произошедшего у здания, в котором располагается офис телеканала «Эспрессо». Напомним, что в результате взрыва бомбы небольшой мощности, закреплённой на скутере, погибли охранник Мосийчука и подполковник нацполиции. В экспертной среде Украины прозвучало заявление о том, что теракт был направлен вовсе не на Мосийчука, а на упомянутого подполковника – Михаила Мормиля, которому в последнее время неоднократно угрожали, и который проживал сам (или проживали его родственники) в тот самом доме.Криминалисты отмечают, что если бы собирались взрывать Мосийчука, то прикрепили бы бомбу к его автомобилю или привели бы в действие взрывное устройство рядом с его автомобилем в тот момент, когда депутат садился бы в машину. Напомним, что бомба подрывалась дистанционно – с помощью воздействия человека - именно в тот момент, когда рядом со скутером проходил Мормиль.Нардеп Мосийчук выразил откровенное возмущение тем, что его записали в случайно пострадавшие при теракте. По словам Мосийчука, это он был «главной целью» теракта, а Мормиль просто проходил в этот момент мимо, и потому Мормиль - жертва случайная.Из публикации Мосийчука в Фейсбуке:Интересно, этот Валера и в туалет в автомобиле ходит?..Мосийчук:Уже три версии... А ведь пару дней назад была только одна версия, в которой Мосийчук постоянно упоминал Россию и лично Рамзана Кадырова.Фраза «в мой автомобиль нельзя заложить взрывчатку» выглядит нелепо при учёте того, сколько автомобилей с известными людьми взорвалось на самой Украине. Мания собственной значимости явно одолевает г-на украинского нардепа.