Около 40% украинских силовиков готовы из зоны "АТО" двинуться на Киев

Мы подтверждаем факт произошедшей перестрелки между украинскими силовиками 22 октября под Авдеевкой. Однако не можем утверждать, что это была как раз та самая спецоперация по ликвидации оппозиционеров.

Выясняются подробности досрочно завершившегося визита президента Украины в Авдеевку. Во время прибытия Порошенко в зону «АТО» произошла перестрелка между отдельными подразделениями украинских силовых структур. Представители нацбатов из зоны «АТО» попытались прорваться к президенту и поговорить «предметно». Однако военнослужащие 72-й бригады ВСУ открыли огонь, чтобы пресечь прорыв.По крайней мере, именно так ситуацию обрисовал замкомандующего оперативным командованием ВС ДНР Эдуард Басурин.По его словам, в Авдеевке в итоге были нейтрализованы два человека, которые пытались совершить покушение на украинского президента. По словам Басурина, информация этого характера была изначально в режиме общего доступа опубликована СБУ, однако потом её удалили, заявив, что «имело место вмешательство хакеров».Басурин в ходе брифинга:После этого Басурин отметил, что данные с линии соприкосновения говорят о том, что около 40% украинских силовиков высказывают резкое недовольство политикой Порошенко и готовность поддержать протестную акцию в центре украинской столицы.На этом фоне стало известно о планах главы ДНР Александра Захарченко провести видеоконференцию с жителями как самой республики, так и территорий, подконтрольных Киеву. Конференция состоится 2 ноября. Вопросы Захарченко просит задавать на сайте глава.рус