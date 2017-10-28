На британской атомной субмарине экипаж устраивал сексуальные оргии с употреблением наркотиков

Стало известно, что заместитель командира подводной лодки Майкл Силл (36 лет) был уволен с военной службы из-за притязаний на внебрачные отношения с инженерным офицером, 27-летней Ханной Личфилд. Она тоже была снята с подводной лодки. Сексуальная связь имелась между командиром подводного корабля Стюартом Армстронгом (41 год) и младшим лейтенантом Ребеккой Эдвардс (25 лет). Оба сняты на берег.

Британские подводники по-своему понимают подготовку к «отражению российской агрессии». Пока с высоких трибун в Лондоне доносятся заявления о том, что британский подводный флот готов в любую минуту «принять российский вызов», военнослужащие действуют в рамках собственного «репертуара».В газете Daily Mail сообщается о том, что на одной из подводных лодок (HMS Vigilant) командование флотом выявило самый настоящий ночной клуб. В итоге десять военнослужащих лишились своих должностей.В материале сообщается, что подтвердилась информация о том, что на подводную лодку королевского британского флота вызывались девушки с пониженной социальной ответственностью. Военные моряки вступали с ними в половой контакт в бассейне, который имеется на подводном корабле.Мало того, установлен факт организации оргий с употреблением наркотиков. Так, взятые анализы подтвердили наличие в крови британских военнослужащих ВМС следов употребления кокаина.Установлены факта оставления места службы военнослужащими. В британской прессе сообщается о том, что моряки сами «ходили к девушкам», покидая подводную лодку, несмотря на то, что «в тот момент это было запрещено внутренним распорядком». А некоторые офицеры "к девушкам не ходили" по той причине, что женщины служили и на самом боевом подводном корабле.Из материала:В материале замечено, что командир корабля и его заместитель являлись теми офицерами на борту, которые имели доступ к спецсейфу с «письмом последней инстанции» от премьер-министра. Речь о письме, в котором сообщается о ситуациях, в которых необходимо применить ядерное оружие.Можно себе представить, к каким последствиям могло бы привести употребление наркотиков экипажем на борту атомной субмарины, несущей на борту ядерное вооружение.