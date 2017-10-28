09:08 28 октября

На британской атомной субмарине экипаж устраивал сексуальные оргии с употреблением наркотиков

Британские подводники по-своему понимают подготовку к «отражению российской агрессии». Пока с высоких трибун в Лондоне доносятся заявления о том, что британский подводный флот готов в любую минуту «принять российский вызов», военнослужащие действуют в рамках собственного «репертуара».

В газете Daily Mail сообщается о том, что на одной из подводных лодок (HMS Vigilant) командование флотом выявило самый настоящий ночной клуб. В итоге десять военнослужащих лишились своих должностей.

На британской атомной субмарине экипаж устраивал сексуальные оргии с употреблением наркотиков



В материале сообщается, что подтвердилась информация о том, что на подводную лодку королевского британского флота вызывались девушки с пониженной социальной ответственностью. Военные моряки вступали с ними в половой контакт в бассейне, который имеется на подводном корабле.

Мало того, установлен факт организации оргий с употреблением наркотиков. Так, взятые анализы подтвердили наличие в крови британских военнослужащих ВМС следов употребления кокаина.

Установлены факта оставления места службы военнослужащими. В британской прессе сообщается о том, что моряки сами «ходили к девушкам», покидая подводную лодку, несмотря на то, что «в тот момент это было запрещено внутренним распорядком». А некоторые офицеры "к девушкам не ходили" по той причине, что женщины служили и на самом боевом подводном корабле.

Из материала:
Стало известно, что заместитель командира подводной лодки Майкл Силл (36 лет) был уволен с военной службы из-за притязаний на внебрачные отношения с инженерным офицером, 27-летней Ханной Личфилд. Она тоже была снята с подводной лодки. Сексуальная связь имелась между командиром подводного корабля Стюартом Армстронгом (41 год) и младшим лейтенантом Ребеккой Эдвардс (25 лет). Оба сняты на берег.


В материале замечено, что командир корабля и его заместитель являлись теми офицерами на борту, которые имели доступ к спецсейфу с «письмом последней инстанции» от премьер-министра. Речь о письме, в котором сообщается о ситуациях, в которых необходимо применить ядерное оружие.

Можно себе представить, к каким последствиям могло бы привести употребление наркотиков экипажем на борту атомной субмарины, несущей на борту ядерное вооружение.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 52

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  1. DEZINTO Сегодня, 06:39
    Ну реально крутой клубешник. В него же фиг попадёшь. Меня точно не пустят )))
    DEZINTO
    1. 79807420129 Сегодня, 06:44
      Ну че,элитный бордель для избранных. fellow
      79807420129
      1. 210окв Сегодня, 06:48
        Женщина на корабле-к несчастью wassat И несчастье это можно извести только с помощью..кокса.. laughing
        210окв
        1. Евдоким Сегодня, 07:17
          Стало известно, что заместитель командира подводной лодки Майкл Силл (36 лет) был уволен с военной службы из-за притязаний на внебрачные отношения с инженерным офицером, 27-летней Ханной Личфилд. Она тоже была снята с подводной лодки. Сексуальная связь имелась между командиром подводного корабля Стюартом Армстронгом (41 год) и младшим лейтенантом Ребеккой Эдвардс (25 лет). Оба сняты на берег.

          Вот если-бы они не с бабами веселились, а друг с дружкой ничего им бы не было. wassat
          Евдоким
          1. Shurik70 Сегодня, 07:36
            Вот если бы девушек не приглашали, а оргии устраивали-бы, никого бы не уволили. А так не толерантным ненавистникам сексуальных европейских большинств - не место на европейской палубе!
            Но вот бассейн на подводной лодке? belay
            Стюардесса: — На первом этаже нашего самолета находится бассейн, на верхнем — теннисный корт, в середине — кинотеатр, слева — бар, справа — библиотека... — А теперь попробуем со всей этой хреновиной взлететь...
            Shurik70
            1. Мих1974 Сегодня, 08:28

              Ви не поверите - это на россиской подводной лодке. feel
              Мих1974
          2. Шарапов Сегодня, 07:53
            Повезло, что девченки есть в экипаже - а то пришлось бы командиру зама поставить в позу.
            И никто бы по-моему особо не удивился. Свобода, однако.
            Шарапов
            1. Евдоким Сегодня, 07:57
              Цитата: Шарапов
              а то пришлось бы командиру зама поставить в позу.

              Согласно устава ВМФ Великобритании. laughing
              Евдоким
    2. МИХА-М Сегодня, 07:22
      Как мы скучно живем.... lol
      МИХА-М
      1. Чёрный Сегодня, 07:39
        Удивительно не то, что оргии устраивали....удивительно , что с девками...консерватры, однако! wassat у хранцузов с голландцами уже всё по другому laughing ....
        Чёрный
        1. Rader Сегодня, 08:27
          Цитата: Чёрный
          Удивительно не то, что оргии устраивали....удивительно , что с девками...консерватры, однако! wassat у хранцузов с голландцами уже всё по другому laughing ....

          Так получается, что новость хорошая, и можно порадоваться за морячков Роял нави? Остались ещё мужики на службе у её величестве wassat
          Rader
    3. штольц Сегодня, 08:46
      Приятно удивляет, что британские моряки без отклонений в сексуальной ориентации.
      штольц
  2. злой партизан Сегодня, 06:40
    Сифилизация...Чё тут скажешь... request
    злой партизан
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:12
      Последние мужики британского флота в последний раз на флоте вспомнили, как это делается с женщиной, а не с рукой в сортире, или не с гомиком! ! wassat
      Геркулесыч
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:14
      Еще раз рад лицезреть на сайте бойца с супостатом! drinks hi День вам товарищ Партизан добрый! hi drinks
      Геркулесыч
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:46
    На британской атомной субмарине экипаж устраивал сексуальные оргии с употреблением наркотиков
    Оказывается фильм "Убратьть перескоп" документальный wassat
    Наблюдатель2014
  4. тлауикол Сегодня, 06:46
    Эх,скука, звоните в массажный салон, старпом!
    тлауикол
  5. Горменгаст Сегодня, 06:46
    До сих пор утверждалось, что корабельный бассейн есть только на 941 "Акула" sad
    Горменгаст
    1. 210окв Сегодня, 06:50
      А "массажный салон" только на британской АПЛ.....Как то так.
      Цитата: Горменгаст
      До сих пор утверждалось, что корабельный бассейн есть только на 941 "Акула" sad
      210окв
      1. sabakina Сегодня, 07:06
        Зачем на боевой АПЛ бассейн? Они б ещё казино разместили бы...
        sabakina
        1. Orionvit Сегодня, 07:35
          На лодке проекта 941 "Акула", то же есть бассейн. Экипажу нужно иногда расслабляться, и в этом нет никакого криминала, это требования психологов. Бардак начинается там где бабы, извините женщины, не на своём месте, а именно на боевых кораблях, и в частях, где им не место. В результате, весь клубок проблем сексуального характера, начиная от половых связей, и заканчивая банальной ревность. В Советской армии, как и в Российской, то же служили и служат много женщин, и любовь возникает и романы крутят и этого ни кто не запрещает, так как структура армии поставлена так, что это не влияет на обороноспособность. Наверное единственный случай с женщиной на боевом корабле в Советском Союзе, это фильм "Ответный ход", так то кино. Но и там не обошлось без чувств между командиром и подчинённой, которые могли поставить операцию под угрозу срыва. Ну а вызов проституток на боевой корабль, с наркотой и всем остальным, это много говорит о Британском флоте.
          Orionvit
          1. sabakina Сегодня, 08:59
            Я не против бассейна на АПЛ, но посмотрев видео про "Акулу", водоём размером 2х4, максимум 2.5х5 трудно назвать бассейном. Вот про сауну на "Акуле" мне понравилось.
            sabakina
  6. изя топ Сегодня, 06:48
    бритты следуют своим традициям request только вот
    на подводную лодку королевского британского флота вызывались девушки с пониженной социальной ответственностью.
    в этом месте должна быть содомия yes ну чтоб полностью от традиций не отступать
    изя топ
    1. Горменгаст Сегодня, 07:04
      в этом месте должна быть содомия


      laughing И потому и ругают что обошлись без нее. А была бы содомия - посмей только кто тронуть или возразить! Враз проверяющих в Тауэр заключили бы. laughing
      Горменгаст
    2. Orionvit Сегодня, 07:37
      Цитата: изя топ
      в этом месте должна быть содомия

      Содомия там не считается преступлением, а наоборот поощряется. laughing
      Orionvit
  7. askort154 Сегодня, 06:53
    Надо на лодку вместо живых баб и спасательных жилетов, загружать "надувных баб" - будут убиты три зайца. good
    askort154
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 07:00
    ... зато королевский Хлот!!!... пародия на флот...!!! laughing
    a.s.zzz888
  9. Хубун Сегодня, 07:00
    Ладно хоть девушек вызывали. А то я название поста прочитал, думал экипаж друг друга пользовал, а про женщин в команде даже и подумать не мог . Не все еще потеряно )))
    Хубун
    1. askort154 Сегодня, 07:15
      Хубун....... А то я название поста прочитал, думал экипаж друг друга пользовал, ...

      Это у них не считается нарушением внутреннего распорядка. Это рутинная повседневка. А вот женщина на корабле - проблема всего экипажа. Они не знают как с ней обращаться, она сбивает их с ритма request
      askort154
  10. Геркулесыч Сегодня, 07:02
    Ну, хоть ориентация нормальная, по бабам ходили, а не гомиков вызывали! lol Нужно по всему британскому флоту объявить ночь сексуальных утех, и за счет министерства обороны на весь флот жриц любви заказать -гулять так гулять! !! good lol
    Геркулесыч
    1. Orionvit Сегодня, 07:39
      Цитата: Геркулесыч
      Нужно по всему британскому флоту объявить ночь сексуальных утех, и за счет министерства обороны на весь флот жриц любви заказать -гулять так гулять!

      Здрасте, вокруг любой западной военной базы, во всём мире, бордели и кабаки вокруг в три ряда.
      Orionvit
  11. samarin1969 Сегодня, 07:05
    Бордель и армия всегда существовали рядом в какой-нибудь форме. "Оргии" дорисовало воображение "моральноустойчивых" журналистов. wink
    samarin1969
  12. МВГ Сегодня, 07:09
    Первым желанием было анекдот на эту тему написать, но не буду - у меня уже 2 предупреждения за ненорматив.
    Короче, довольный старпом и обеспакоенный боцман на докладе у капитана )))))
    МВГ
  13. mariusdeayeraleone Сегодня, 07:11
    С##с на апл- это идея!
    mariusdeayeraleone
  14. 1536 Сегодня, 07:12
    Как были пиратами, так ими и остались.
    1536
  15. Хаос Сегодня, 07:15
    заднеприводные обиделись и настучали командованию ))
    Хаос
  16. рюрикович Сегодня, 07:17
    Хорошо, что ещё в русскую рулетку с ядерными шахтами играть не начали.... what
    рюрикович
  17. Кот Маркиз Сегодня, 07:20
    Естество свое всегда возьмет несмотря на "запреты" и "установки", да еще в таких "замкнутых" местах, как корабли, отдаленные гарнизоны и пр. И это нормально-они же сдевушками проводили время, а не с геями. Скорее всего именно за это и наказали. За гомосятину не наказывают-те сразу орать начинают и жаловаться о нарушении прав и дескриминацию меньшинств, потому гомиков и не трогают, можно сказать даже поощряют-типа сплочение коллектива и все такое. Тьфу.
    Кот Маркиз
  18. tchoni Сегодня, 07:23
    Ну чего вы, в самом то деле.... Нормально ж ребятки развлекались... Лорды (всмысле кэп с помошником) со штатными ппж из "блаародных" , плебеи срочной (и не очень) службы - с девочками по вызову... А что до кокса - это, конечно, перебор, но, так и у нас "шильце" на флоте неизбывно...
    В общем вывод таков - обошлись без гомосятины - уже молодцы! А че развлекались не по уставу - так то стресс , от прохождения "Кузи" и пары российских фрегатов Ламаншем снимали.... Он ведь, большой, стресс этот....А вдруг, свистать всех на верх, а они устамши и со стрессом....
    tchoni
  19. Евродав Сегодня, 07:26
    Даже сомнений нет, что такое могло случиться на АПЛ туманных альбионцев! Общество потребления! Как же так, под водой, без баб, без веселухи, без порошка-скучно и страшно!!!
    Евродав
  20. ukoft Сегодня, 07:29
    это просто атака на флот или какихто адмиралов.
    а так нормальная ситуация. многие этим занимаются и многие об этом знают. просто может кто шум поднял сильнее обычного. какаято бабенка к которой слишком сильно приставали. хотя они там знают что за это не только в подводной лодке но и везде схлопотать можно.
    ukoft
  21. Комментарий был удален.
  22. К-50 Сегодня, 07:39
    Скажу так. Весьма не напряжённая служба у них. laughing
    К-50
  23. Ferdinant Сегодня, 07:40
    Это реклама королевского флота такая
    Ferdinant
  24. Malkavianin Сегодня, 07:41
    Молодцы мужики! Так держать! good
    Malkavianin
  25. Навигатор 1 Сегодня, 07:42
    Ну нормальная боевая подготовка laughing
    Навигатор 1
  26. Громобой Сегодня, 07:51
    Шикарно устроились эти британцы,свои тёлочки у них в экипаже.Хороша,чертовка love )))
    П.С. С подружкой наверно болтает по телефону.
    Громобой
  27. Горный стрелок Сегодня, 07:57
    И за что же их наказали? За ТРАДИЦИОННУЮ ориентацию? Занимались бы "толерантным сексом", слова бы никто не сказал!
    Горный стрелок
  28. maxbrov74 Сегодня, 07:59
    Нужно узнать, что по этому поводу докажут британские учёные.
    maxbrov74
  29. полный ноль Сегодня, 08:01
    повезло мареманам...тут два года (хоть и не во флоте)...с "дунькой кулаковой"...а здесь ..бабца привозят и прямо в море!!!!!!???? ну чем не жизнь..малина!!!!!
    полный ноль
  30. Egorovich Сегодня, 08:27
    Хорошо что ракету с ядерной болванкой не запустили вместо фейерверка.
    Egorovich
  31. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:36
    Я только одного понять не в силах - в где же кучка адептов западных армий, рассказывающих о том, как высокооплачиваемые импортные профи порвут в хлам наших призывников?
    Андрей из Челябинска
  32. Zaurbek Сегодня, 08:40
    Я считаю, что погорячились. В наше время уже то, что это не ГЕЙ вечеринка- уже хорошо...
    Zaurbek
  33. урман Сегодня, 08:55
    Прикольно было бы если они девочек отпускали затем через торпедный аппарат, как в том старом кино.
    урман
  34. Machete Сегодня, 08:55
    Владычица морей превращается во владычицу борделей.
    Machete
  35. Kars Сегодня, 08:56
    Ну хорошо хоть с ..девушками..
    Kars
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