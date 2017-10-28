"Роснефть" идёт на средиземноморский рынок через Хорватию

Мы заинтересованы в эффективных инвестициях в этом регионе и рассматриваем возможность своего участия в капитале крупнейшей нефтяной компании Хорватии.

На этом НПЗ (в Сисаке) работают высококвалифицированные специалисты, и нельзя допустить, чтобы они оказались на улице. Если "Роснефть" войдет в капитал хорватской INA, заводы будут модернизированы и смогут выпускать продукцию, соответствующую европейским нормативам.