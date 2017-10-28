"Роснефть" идёт на средиземноморский рынок через Хорватию
Становятся известны подробности визита хорватского президента Колинды Грабар-Китарович в Москву. Как выясняется, Хорватия готова предложить России совместные проекты - проекты по нефтяному взаимодействию. В частности, "Роснефть" может создать хорватский нефтяной хаб, который обслужит страны Средиземноморского бассейна без посредников.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин дал интервью хорватской газете Jutarnji list, в котором сообщил о некоторых деталях российско-хорватских консультаций.
Речь идёт о так называемом стратегическом расположении активов хорватской компании INA. Игорь Сечин отметил, что в Хорватии может появиться нефтеналивной терминал, через который без посредников компания сможет продавать нефть на центральноевропейском и средиземноморском рынках.
Из заявления Игоря Сечина:
Отмечается, что ранее INA, владеющая нефтеперерабатывающими заводами в города Риека и Сисак, заявляла о необходимости закрытия одного из заводов в связи с его нерентабельностью. Точнее, закрыть завод собирались не сами хорваты, а венгерская Mol, являющаяся крупнейшим акционером INA. «Роснефть» с помощью собственных проектов предлагает хорватам сохранить завод, рабочие места.
Сечин:
«Роснефть», как отмечает Игорь Сечин, заинтересована в выходе на крупный средиземноморский рынок, и намерена выстроить линию стратегического партнёрства с крупнейшей хорватской нефтяной компанией.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин дал интервью хорватской газете Jutarnji list, в котором сообщил о некоторых деталях российско-хорватских консультаций.
Речь идёт о так называемом стратегическом расположении активов хорватской компании INA. Игорь Сечин отметил, что в Хорватии может появиться нефтеналивной терминал, через который без посредников компания сможет продавать нефть на центральноевропейском и средиземноморском рынках.
Из заявления Игоря Сечина:
Мы заинтересованы в эффективных инвестициях в этом регионе и рассматриваем возможность своего участия в капитале крупнейшей нефтяной компании Хорватии.
Отмечается, что ранее INA, владеющая нефтеперерабатывающими заводами в города Риека и Сисак, заявляла о необходимости закрытия одного из заводов в связи с его нерентабельностью. Точнее, закрыть завод собирались не сами хорваты, а венгерская Mol, являющаяся крупнейшим акционером INA. «Роснефть» с помощью собственных проектов предлагает хорватам сохранить завод, рабочие места.
Сечин:
На этом НПЗ (в Сисаке) работают высококвалифицированные специалисты, и нельзя допустить, чтобы они оказались на улице. Если "Роснефть" войдет в капитал хорватской INA, заводы будут модернизированы и смогут выпускать продукцию, соответствующую европейским нормативам.
«Роснефть», как отмечает Игорь Сечин, заинтересована в выходе на крупный средиземноморский рынок, и намерена выстроить линию стратегического партнёрства с крупнейшей хорватской нефтяной компанией.
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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