09:05 28 октября

"Роснефть" идёт на средиземноморский рынок через Хорватию

Становятся известны подробности визита хорватского президента Колинды Грабар-Китарович в Москву. Как выясняется, Хорватия готова предложить России совместные проекты - проекты по нефтяному взаимодействию. В частности, "Роснефть" может создать хорватский нефтяной хаб, который обслужит страны Средиземноморского бассейна без посредников.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин дал интервью хорватской газете Jutarnji list, в котором сообщил о некоторых деталях российско-хорватских консультаций.

Речь идёт о так называемом стратегическом расположении активов хорватской компании INA. Игорь Сечин отметил, что в Хорватии может появиться нефтеналивной терминал, через который без посредников компания сможет продавать нефть на центральноевропейском и средиземноморском рынках.


Из заявления Игоря Сечина:
Мы заинтересованы в эффективных инвестициях в этом регионе и рассматриваем возможность своего участия в капитале крупнейшей нефтяной компании Хорватии.


Отмечается, что ранее INA, владеющая нефтеперерабатывающими заводами в города Риека и Сисак, заявляла о необходимости закрытия одного из заводов в связи с его нерентабельностью. Точнее, закрыть завод собирались не сами хорваты, а венгерская Mol, являющаяся крупнейшим акционером INA. «Роснефть» с помощью собственных проектов предлагает хорватам сохранить завод, рабочие места.

Сечин:
На этом НПЗ (в Сисаке) работают высококвалифицированные специалисты, и нельзя допустить, чтобы они оказались на улице. Если "Роснефть" войдет в капитал хорватской INA, заводы будут модернизированы и смогут выпускать продукцию, соответствующую европейским нормативам.




«Роснефть», как отмечает Игорь Сечин, заинтересована в выходе на крупный средиземноморский рынок, и намерена выстроить линию стратегического партнёрства с крупнейшей хорватской нефтяной компанией.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 15

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  1. oleg-gr Сегодня, 07:24
    Закрепиться на Балканах. Этой "пороховой бочке" Европы, как говорил Черчилль. Заодно и упрочить свои позиции на Средиземном море.
    oleg-gr
    1. Logall Сегодня, 07:27
      Добавлю:
      Цитата: oleg-gr
      Закрепиться на Балканах. .

      Архи нужно и архиважно!
      Ведь все равно договориться, хоть и с продажными, но славянами легче, чем с теми же продажными европейцами...
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 08:26
        Эх,Александр...Если бы эти "славяне" не отскакивали в сторону когда прижмут..
        Цитата: Logall
        Добавлю:
        Цитата: oleg-gr
        Закрепиться на Балканах. .

        Архи нужно и архиважно!
        Ведь все равно договориться, хоть и с продажными, но славянами легче, чем с теми же продажными европейцами...
        210окв
    2. Чёрный Сегодня, 07:30
      Ну раз болгарские "братушки"оказались настолько тупы и неблагодарны, то почему бы не попробовать с другими НО! Действовать нужно исходя ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из экономических выгод...
      Чёрный
  2. МИХА-М Сегодня, 07:25
    Русские идут и колонизируют Европу! И танки не нужны..
    МИХА-М
    1. vladimirvn Сегодня, 08:23
      У Китая опыт надо перенимать, как завоевывать не воюя.
      vladimirvn
      1. МИХА-М Сегодня, 08:45
        Цитата: vladimirvn
        У Китая опыт надо перенимать, как завоевывать не воюя.

        У России своего опыта выше крыши...А Китай у СССР учился и мы им оооочень хорошо помогли в начальной стадии..!
        Правда "друг оказался вдруг и не друг и не брат , а так"..
        Главный союзник у России Армия и Флот! Не нужно нам этого забывать никогда..!
        МИХА-М
  3. петька слесарь Сегодня, 07:33
    ключевое слово "может"
    про Болгарию тоже говорили , что она может и даже хочет, очень
    А результат -0
    из ес( читай полоссатники из-за лужи) цыкнули на болгар и братушки отказались от сотрудничества с РФ
    и с хорватами очень возможен болгарский сценарий
    петька слесарь
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:40
    ... конечно мерикатосы будут беситься...пока они со своими выборами воюют, Россия по-тихой влезает на Балканы...
    a.s.zzz888
  5. samarin1969 Сегодня, 07:48
    Киприоты, египтяне, Венесуэла и греки приезжали банально за деньгами - "Помогите нам трудолюбывым!!!"....Теперь откровенно русофобская сатрапия США предлагает оживить российскими деньгами "убыточный проект" и накормить её рабочих.
    Многие страны Запада давно просчитали настойчивое желание "РФ" найти "друзей в Европе, расколоть единую позицию по санкциям. Вот и пытаются улыбками и "проектами" решить свои проблемы за счет русских денег.
    samarin1969
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:54
    "Роснефть" идёт на средиземноморский рынок через Хорватию
    Так вот ты какой хорватский сценарий на самом деле ! Киеву привет! smile
    Наблюдатель2014
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:55
    А зачем нам спасать себе конкурентов? fool Зачем спасать хорватов, неблагодарный народ, вовававший против нас? Или деньги кому-то разум помутили? Так кинут нас и там, обманут как всегда-хорватам халява нужна, а мы идя туда риски не прочитали, себе в убыток работать там будем!
    Геркулесыч
  8. gorenina91 Сегодня, 08:24
    -Да зачем России всё это..? -Другое дело... -культурный обмен , туристы и тд... -А манипуляции с нефтью с насквозь проамериканской Хорватией... -это достаточно рискованно... -Вон ...-даже с братской Черногорией ничего не получилось.., а уж с "вражеской" католической Хорватией... -Ведь это , едва ли ...-не "вторая Польша"...
    gorenina91
  9. Гардамир Сегодня, 08:24
    А вы то чему радуетесь? Ну понятно олигарху Сечину денюжка нужна. Или как вчера говорили у Сечина денег нет даже на смс-ку для больных детей. А России какая польза? Всё забыли про импортозамещение? Разве благо Сечина и народа в одной плоскости? Мы живём в параллельных мирах. Что Сечин часть своих денег выделит на строительство школы, больницу. Построит дом для ветеранов?
    Гардамир
  10. Горный стрелок Сегодня, 08:52
    Да нормальный бизнес. Двигаться надо, расти, экспансию никто не отменял. Капитализм - так капитализм. laughing
    Горный стрелок
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