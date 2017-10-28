09:04 28 октября

Ющенко для нынешних властей Украины привёл в пример Сталина и Израиль

Бывший президент Украины Виктор Ющенко подключился к критике действующей власти. В интервью польскому изданию Rzeczpospolita Ющенко заявил о том, что война используется нынешним руководством страны в качестве оправдания торможения процесса реформ. По словам экс-президента, отвечающего на заявление польского журналиста о том, что война мешает развиваться Украине, заявил буквально следующее:
Это неправда. Война часто используется, чтобы обосновать неэффективную политику или отсутствие какой бы то ни было политики. Это правда, что она создает много новых проблем, но вторым ее фронтом является экономика. Если здесь потерпеть поражение, то на первом тоже проиграешь.


Далее Ющенко решил привести в пример экономические действия Сталина, несмотря на то, что само произнесение этой фамилии на Украине вызывает острые приступы майданного маразма. Экс-президент Украины:
В течение 3-х лет девальвация украинской гривны достигла 350%. Почему Сталин девальвировал рубль не в 1942 году, а только в 1946-м? Потому что стабильная национальная валюта является эффективным методом борьбы с оккупантом. Я не в состоянии объяснить, почему в течение последних полутора лет половина украинских банков обанкротились. Я не могу понять, что ещё полтора года назад у нас была 47-процентная инфляция. Здесь речь идёт не о войне, а о слабой финансовой, монетарной, а также банковской политике.



Ющенко для нынешних властей Украины привёл в пример Сталина и Израиль


После этого Ющенко привёл израильский пример. Он отметил, что Израиль практически постоянно живёт в состоянии войны, но это никак не мешает страны развиваться в экономическом плане.

Главной проблемой нынешней Украины Ющенко назвал то, что заявленная деолигархизация в стране провалилась.

В высших эшелонах 20-30 человек. Они получают прибыль. Независимые аналитические круги считают, что из страны выведено в различные тихие налоговые гавани $140 млрд. Конечно, этот процесс длился не два, не три года. Теперь мы стоим в очереди в Международный валютный фонд, чтобы получить $ 17 млрд за четыре года. Может быть, стоит организовать круглый стол и попытаться ответить на вопрос: что нам нужно сделать, чтобы вернуть эти 140 млрд долларов Украине?


Ющенко отметил, что сегодня на Украине уровень распространения коррупции достиг беспрецедентных высот.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/president.ukraine
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Комментарии 19

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  1. МИХА-М Сегодня, 08:08
    Израиль практически постоянно живёт в состоянии войны

    Даже здесь на сайте... bully
    МИХА-М
    1. Чёрный Сегодня, 08:09
      Как от корыта отодвигают, все дружно начинают вспоминать о коррупции, палатки ставят, кастрики жгут.....Даже такое ничтожество как ющер и то считает своим долгом пнуть синемордое парася. laughing
      Чёрный
      1. oleg-gr Сегодня, 08:15
        Ющ открыл всем "очень важный секрет": "В высших эшелонах 20-30 человек. Они получают прибыль". Зарабатывают на "достойную" пенсию. Ну и детишкам на "светлое" будущее.
        oleg-gr
  2. 210окв Сегодня, 08:09
    Экс набрался ума?Сомневаюсь.Просто так.Запор мысли и понос слов.
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 08:17
      Цитата: 210окв
      Экс набрался ума?Сомневаюсь.Просто так.Запор мысли и понос слов.

      Контрольный в голову в виде Юща-президента был бы измученной неньке весьма кстати. laughing
      Чёрный
  3. Егоза Сегодня, 08:10
    О-о-о! Бывший банкир все подсчитал и....стало завидно, что он в свое время так мало пограбил! Даже Сталина вспомнил! Ну это "ва-аще" - бешеные пчелы покусали.
    Егоза
  4. МИХА-М Сегодня, 08:13
    что нам нужно сделать, чтобы вернуть эти 140 млрд долларов Украине?

    Намекает на войну с Россией или скорее всего ему кто то на ушко шепнул ?
    МИХА-М
    1. Orionvit Сегодня, 08:40
      война мешает развиваться Украине
      Украине мешает развиваться сама украина и сами украинцы. Как может развиваться мёртво рожденное искусственное государственное образование, с искусственной нацией, в котором в добавок при власти преступники, к тому же полностью руководимые из за рубежа. Скажу по "секрету", хотя все его знают, что те люди и структуры, которые разваливали Советский Союз, абсолютно не предполагали в своих планах, какое либо развитие осколков великой империи. Исключение, это Россия. Только она смогла вырваться из порочного круга, уготованного ей западом и худо-бедно, но спутать их планы. И это не удивительно, так же как не удивительно всё, что происходит на украине (и не только).
      Orionvit
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:17
    Надеется на реинкарнацию? Типа, при мне лучше было? Ну, он то первый гвоздь в крышку украинского гроба и забил. Надеется, что забыли?
    Горный стрелок
    1. МИХА-М Сегодня, 08:21
      Цитата: Горный стрелок
      Надеется на реинкарнацию?

      Надеется само собой и Янукович тоже надеется..Но мы главой окраины поставим Захарченко!
      МИХА-М
      1. iliitchitch Сегодня, 08:34
        Цитата: МИХА-М
        Надеется само собой и Янукович тоже надеется..Но мы главой окраины поставим Захарченко!


        Этим долбоящерам нужен Пиночет . Нормальный вменяемый добродушный пиночет . Чтоб на стадионе пару тысяч самых упёртых фашистов угомонил навсегда . И заставил наконец всех остальных страждущих-скачущих работать .
        iliitchitch
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 08:43
          Цитата: iliitchitch
          Этим долбоящерам нужен Пиночет . Нормальный вменяемый добродушный пиночет . Чтоб на стадионе пару тысяч самых упёртых фашистов угомонил навсегда


          иногда нарды могут дойти до положения что даже жёсткие меры уже не помогут...
          я сам с украины и надеюсь что 5 лет умереного Пиночета выведет их из Кафканского состояния. может ещё не поздно
          Маки Авелльевич
  6. Strashila Сегодня, 08:19
    "В высших эшелонах 20-30 человек. Они получают прибыль. Независимые аналитические круги считают, что из страны выведено в различные тихие налоговые гавани $140 млрд. Конечно, этот процесс длился не два, не три года. Теперь мы стоим в очереди в Международный валютный фонд, чтобы получить $ 17 млрд за четыре года. Может быть, стоит организовать круглый стол и попытаться ответить на вопрос: что нам нужно сделать, чтобы вернуть эти 140 млрд долларов Украине?"... что же вы все становитесь такими умными и независимыми лишь получив приставку "экс" к своей прежней должности и начинаете критиковать последователей забывая о своей личной роли в прошлом.
    Strashila
  7. рюрикович Сегодня, 08:25
    "Держите вора" - прокричал вор,когда понял, что красть можно было больше,но поезд уже ушёл fellow laughing
    Ишь как "эксы-" на юкрейне активны! Первый постоянно свои противоречивые мнения высказывает, Второй подставным "голубем мира" сделался,Третий рассуждает о воровстве и неправильном пути страны... lol
    И только народ преданно смотрит с открытым ртом на вечное сияние демократии в небе,творимое Четвёртым, не обращая внимания на то, что с него даже последние трусы уже стянули request
    Маразм... winked
    рюрикович
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:28
    Может быть, стоит организовать круглый стол и попытаться ответить на вопрос: что нам нужно сделать, чтобы вернуть эти 140 млрд долларов Украине?
    Ей Богу артист. Призови к патриотичным чувствам wassat laughing
    Наблюдатель2014
    1. Vita VKO Сегодня, 08:40
      Цитата: Наблюдатель2014
      140 млрд долларов

      почти в 2 раза больше чем ВВП Украины. Это тянет как минимум на Нобелевскую премию, потому что схема при которой можно красть больше чем в состоянии заработать экономика по своей значимости сравнима с открытием вечного двигателя.
      Vita VKO
  9. Сергей Иванов Сегодня, 08:38
    Интересно, Ющенко свои украденные миллиарды тоже хочет вернуть на Украину, или только чужие? winked
    Сергей Иванов
  10. Волька Сегодня, 08:44
    ой, чудесненько получается, неужели у экс-укропрезидента отрезвление наступило, или книжек на очке почитал, али бабка на базаре секрет какой рассказала...
    Волька
  11. Геркулесыч Сегодня, 09:01
    Просто, жаба задушила, что он не у власти, и воравать не может в таких объемах, как раньше.
    Геркулесыч
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