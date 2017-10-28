Ющенко для нынешних властей Украины привёл в пример Сталина и Израиль
Бывший президент Украины Виктор Ющенко подключился к критике действующей власти. В интервью польскому изданию Rzeczpospolita Ющенко заявил о том, что война используется нынешним руководством страны в качестве оправдания торможения процесса реформ. По словам экс-президента, отвечающего на заявление польского журналиста о том, что война мешает развиваться Украине, заявил буквально следующее:
Далее Ющенко решил привести в пример экономические действия Сталина, несмотря на то, что само произнесение этой фамилии на Украине вызывает острые приступы майданного маразма. Экс-президент Украины:
После этого Ющенко привёл израильский пример. Он отметил, что Израиль практически постоянно живёт в состоянии войны, но это никак не мешает страны развиваться в экономическом плане.
Главной проблемой нынешней Украины Ющенко назвал то, что заявленная деолигархизация в стране провалилась.
Ющенко отметил, что сегодня на Украине уровень распространения коррупции достиг беспрецедентных высот.
Это неправда. Война часто используется, чтобы обосновать неэффективную политику или отсутствие какой бы то ни было политики. Это правда, что она создает много новых проблем, но вторым ее фронтом является экономика. Если здесь потерпеть поражение, то на первом тоже проиграешь.
Далее Ющенко решил привести в пример экономические действия Сталина, несмотря на то, что само произнесение этой фамилии на Украине вызывает острые приступы майданного маразма. Экс-президент Украины:
В течение 3-х лет девальвация украинской гривны достигла 350%. Почему Сталин девальвировал рубль не в 1942 году, а только в 1946-м? Потому что стабильная национальная валюта является эффективным методом борьбы с оккупантом. Я не в состоянии объяснить, почему в течение последних полутора лет половина украинских банков обанкротились. Я не могу понять, что ещё полтора года назад у нас была 47-процентная инфляция. Здесь речь идёт не о войне, а о слабой финансовой, монетарной, а также банковской политике.
После этого Ющенко привёл израильский пример. Он отметил, что Израиль практически постоянно живёт в состоянии войны, но это никак не мешает страны развиваться в экономическом плане.
Главной проблемой нынешней Украины Ющенко назвал то, что заявленная деолигархизация в стране провалилась.
В высших эшелонах 20-30 человек. Они получают прибыль. Независимые аналитические круги считают, что из страны выведено в различные тихие налоговые гавани $140 млрд. Конечно, этот процесс длился не два, не три года. Теперь мы стоим в очереди в Международный валютный фонд, чтобы получить $ 17 млрд за четыре года. Может быть, стоит организовать круглый стол и попытаться ответить на вопрос: что нам нужно сделать, чтобы вернуть эти 140 млрд долларов Украине?
Ющенко отметил, что сегодня на Украине уровень распространения коррупции достиг беспрецедентных высот.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/president.ukraine
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти