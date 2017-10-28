Ющенко для нынешних властей Украины привёл в пример Сталина и Израиль

Это неправда. Война часто используется, чтобы обосновать неэффективную политику или отсутствие какой бы то ни было политики. Это правда, что она создает много новых проблем, но вторым ее фронтом является экономика. Если здесь потерпеть поражение, то на первом тоже проиграешь.

В течение 3-х лет девальвация украинской гривны достигла 350%. Почему Сталин девальвировал рубль не в 1942 году, а только в 1946-м? Потому что стабильная национальная валюта является эффективным методом борьбы с оккупантом. Я не в состоянии объяснить, почему в течение последних полутора лет половина украинских банков обанкротились. Я не могу понять, что ещё полтора года назад у нас была 47-процентная инфляция. Здесь речь идёт не о войне, а о слабой финансовой, монетарной, а также банковской политике.

В высших эшелонах 20-30 человек. Они получают прибыль. Независимые аналитические круги считают, что из страны выведено в различные тихие налоговые гавани $140 млрд. Конечно, этот процесс длился не два, не три года. Теперь мы стоим в очереди в Международный валютный фонд, чтобы получить $ 17 млрд за четыре года. Может быть, стоит организовать круглый стол и попытаться ответить на вопрос: что нам нужно сделать, чтобы вернуть эти 140 млрд долларов Украине?