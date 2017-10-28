09:08 28 октября

Мэттис - Пхеньяну: Не делайте ошибку, мы вас всё равно победим

Очередное воинственное заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис в отношении КНДР. Находясь в Сеуле, куда через несколько дней планирует прибыть и президент США Дональд Трамп, Мэттис заявил, что любой удар Северной Кореи будет отбит.

Шеф Пентагона опосредованно обратился к властям КНДР с такой речью:
Не делайте ошибку! Любая атака на США или на союзников США будет отбита. Любое применнеие ядерного оружия против нас приведёт к массированному военному ответу. Это станет эффективной и побеждающей акцией!


На этом фоне в издании Business Insider появляется статья, посвящённая докладу экс-сотрудников спецкомиссии Конгресса по электромагнитному импульсному оружию. В статье (и докладе) вполне серьёзно объявляется о том, что якобы у Пхеньяна на вооружении «может находиться бомба, способная электромагнитным импульсом практически полностью уничтожить население США». Такое изречение принадлежит американским экспертам Питеру Праю и Уильяму Грэму.


Вывод из этой страшилки один: кто-то в США очень хочет дополнительного выделения финансовых средств из бюджета на «противостояние северокорейской угрозе». Была ядерная, а теперь ещё и «электромагнитная импульсная». До шапочек из фольги дело дойдёт?

Мэттис - Пхеньяну: Не делайте ошибку, мы вас всё равно победим


Во время визита в Южную Корею Мэттису показали территорию КНДР, "от которой исходит прямая угроза".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. oleg-gr Сегодня, 08:50
    Все заявления рассчитаны на выделение дополнительных деньжат из бюджета. Отрабатывает гонорары лоббистов.
    oleg-gr
    1. МИХА-М Сегодня, 08:56
      Поздно господа пугать КНДР и Россию...Теперь придется считаться с Ыном
      Вспомните слова Путина(обращенные к западу ) давненько еще в Мюнхене : "Вы не представляете еще, что вы натворили.."
      А ведь так и вышло все..!
      МИХА-М
  2. Machete Сегодня, 08:54
    Вы их можете победить в любую минуту. Только какой ценой?
    Machete
  3. PSih2097 Сегодня, 08:54
    Не делайте ошибку, мы вас всё равно победим

    и во что это выльется для остального мира???
    PSih2097
  4. Горный стрелок Сегодня, 08:57
    А, риторика на уровне дворовых пацанов дошкольного возраста. Ты, типа, не вздумай меня трогать, а то как дам! Самому то произносить такое не стыдно?
    Горный стрелок
    1. Чёрный Сегодня, 09:04
      КНДР супротив США и НАТО, как одесская пырла с голой задницей перед боцманом. laughing ....но подзаразить может laughing...Кстати, а шо по этому поводу думает Джонни? Хочется послушать ветерана вьетнамских котлов,мистера Макакакейна smile
      Чёрный
  5. sabakina Сегодня, 09:02
    якобы у Пхеньяна на вооружении «может находиться бомба, способная электромагнитным импульсом практически полностью уничтожить население США». Такое изречение принадлежит американским экспертам Питеру Праю и Уильяму Грэму.

    Да, да да! А ещё у Ына есть "Звезда смерти"!
    sabakina
  6. iliitchitch Сегодня, 09:03
    Любой удар будет отбит , да . Павлины , говоришь ? Ыня-то как раз и не дёргается . Это у вас , торчков полосатых , чешется . Ищущий да обрящет , надеюсь .
    iliitchitch
  7. штольц Сегодня, 09:03
    Штаты трепещут в страхе от маленькой КНДР, запугивают её, а Россию и во внимание не принимают, без проблем делают ей разные пакости, на словах и на деле. Может уже настало время разогнать нафиг компашку, окопавшуюся в Госдуме, ведь пользы от неё никакой нет, скорей наоборот, и ввести президентское правление? По примеру тов. Сталина и Ким Чен Ына.
    штольц
  8. Геркулесыч Сегодня, 09:04
    Для начала вам нужно понять, что народ который искренне, как Северокорейцы желает жить вне нашего мира вам не поработить -их можно только полностью унечтожить, но невозможно сделать рабами сша!
    Геркулесыч
  9. изя топ Сегодня, 09:06
    очередной победун fool
    изя топ
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