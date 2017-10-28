Мэттис - Пхеньяну: Не делайте ошибку, мы вас всё равно победим

Не делайте ошибку! Любая атака на США или на союзников США будет отбита. Любое применнеие ядерного оружия против нас приведёт к массированному военному ответу. Это станет эффективной и побеждающей акцией!

Очередное воинственное заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис в отношении КНДР. Находясь в Сеуле, куда через несколько дней планирует прибыть и президент США Дональд Трамп, Мэттис заявил, что любой удар Северной Кореи будет отбит.Шеф Пентагона опосредованно обратился к властям КНДР с такой речью:На этом фоне в издании Business Insider появляется статья, посвящённая докладу экс-сотрудников спецкомиссии Конгресса по электромагнитному импульсному оружию. В статье (и докладе) вполне серьёзно объявляется о том, что якобы у Пхеньяна на вооружении «может находиться бомба, способная электромагнитным импульсом практически полностью уничтожить население США». Такое изречение принадлежит американским экспертам Питеру Праю и Уильяму Грэму.Вывод из этой страшилки один: кто-то в США очень хочет дополнительного выделения финансовых средств из бюджета на «противостояние северокорейской угрозе». Была ядерная, а теперь ещё и «электромагнитная импульсная». До шапочек из фольги дело дойдёт?Во время визита в Южную Корею Мэттису показали территорию КНДР, "от которой исходит прямая угроза".