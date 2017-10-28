11:55 28 октября

Шуваловы и Дворковичи верят, что смогут сбежать из России, когда добьют экономику

Государственная Дума приступила к обсуждению в первом чтении законопроекта о федеральном бюджете на 2018-й и на период до 2020 года. Уже сейчас многие политики и эксперты утверждают, что предложенный Минфином финансовый документ по сути своей является основой продолжения стагнации российской экономики. Более того, по замыслам команды Силуанова, под секвестр подпадают такие наиважнейшие статьи, как образование, здравоохранение, национальная экономика и оборона.




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Комментарии 5

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  1. Какой-то Компот Сегодня, 09:46
    Шуваловы и Дворковичи верят, что смогут сбежать из России

    Под замок am
    Пока еще не совсем добили
    Какой-то Компот
    1. Dashout Сегодня, 11:52
      Надо надеяться, что после перевыборов президента их не будет! Надо надеяться...
      Dashout
  2. Severok Сегодня, 10:30
    Конфисковать у этих всё, вплоть до того, что на родственников записано! Сделать невыездными и всё. Вот только вовка на это не пойдёт
    Severok
  3. Евродав Сегодня, 11:39
    Цитата: Severok
    Конфисковать у этих всё, вплоть до того, что на родственников записано! Сделать невыездными и всё. Вот только вовка на это не пойдёт

    Начало хорошее, но концовка... Вы думаете, если назвали Президента своей страны вовкой, да еще с маленькой буквы, то вы невероятно круты и вам плюсиков навалят? Предлагаю не опускаться до уровня быдлы...
    Евродав
    1. ХеръВаМ Сегодня, 11:52
      Он вовка презерватив гнойный - не зря военные заменили их двойника(жидов) на своего когда 10 дней жидовские сми шумиху подняли!о!
      ХеръВаМ
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