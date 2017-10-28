Шуваловы и Дворковичи верят, что смогут сбежать из России, когда добьют экономику

Государственная Дума приступила к обсуждению в первом чтении законопроекта о федеральном бюджете на 2018-й и на период до 2020 года. Уже сейчас многие политики и эксперты утверждают, что предложенный Минфином финансовый документ по сути своей является основой продолжения стагнации российской экономики. Более того, по замыслам команды Силуанова, под секвестр подпадают такие наиважнейшие статьи, как образование, здравоохранение, национальная экономика и оборона.