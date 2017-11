Прерванные полеты на территориях Турции в годах Второй мировой войны

Бомбардировщики военно-воздушной силы США (USAAF), которые приняли участие во Второй мировой войне, прибыли в Северную Африку в 1942-м году. Они действовали в координации с Королевскими военно-воздушными силами Великобритании (RAF). В штабе USAAF и RAF определились главные цели, чтобы воевать с Гитлером:1- Авиационная промышленность Германии2- Базы подводных лодок3- Заводы подшипников4- Нефтеперерабатывающие заводы5- Резиновая и шинная промышленность6- Военно-транспортные базыКомандиром бомбардировочного флота США, который локализовался на Египтской авиа-базе – Файед, служил Полковник Гарри Халверсон . Флот состоял из множества бомбардировщиков B-24 - Либератор. Полковник Халверсон разработал планы нападений, которые были названы его фамилией: HALverson PROject = HALPRO.Его первая цель - Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Румынии - Плоешти. Потому что этот НПЗ обеспечил 60% потребности немецкой армии в нефти и топливе, особенно в высокооктанновом, используемого в авиации.В ночь 11 июня 1942 года, под командованием Полковника Халверсона, 13 штук Б-24 Либераторов покинули воздушную базу Файед. 12 июня ранним утро они были над целями. Согласно американским военным записям, десять из тринадцати самолетов смогли бросить свои бомбы над НПЗ, один в порту Констанца и два - по неизвестным целям. Но не нанесли удары по заводам, а возврат самолетов превратился в кошмар. Из-за различных сбоев три самолета высадились в Анкаре, один самолет приземлился в Адапазары. Турция, которая не является участницей войны, интернировала самолеты и экипажы. Экипаж самолета под командованием Полковника Халверсона и еще три самолета со своими экипажами долетели до Рамади (Ирак) и приземлились там. Три самолета приземлились в неизвестных местах в Ираке и один из них был серьезно поврежден в результате аварии. Остальные два самолета высадились в Алеппо (Сирии).Во время Второй мировой войны принято было давать названия самолетам ВВС США. Названия самолетов, которые были вынуждены приземляться в Турции, были следующими:Те, которые приземлились в Анкаре: BROOKLYN RAMBLER LITTLE EVA , THE BLUE GOOSE;Тот, который приземлился в Адапазары: TOWN HALL.США заявили, что они пожертвовали самолеты Турции, чтобы не усугублять политический кризис. Экипажи был помещен в гостиницу в Анкаре. В дверях стояли охранники, члены экипажа могли выходить на улицу, гулять по магазинам при желании только под наблюдением охранников.В августе 1942 года турецкий генеральный штаб приказал передать самолеты 1-му воздушному флоту, который находился в Эскишехире. Три самолета из четырех с помощью американского персонала были отремонтированы и вылетали в Эскишехир. Во время войны жители Эскишехира, которые видели огромные самолеты над городом, переживали "захватывающие моменты". Половину американского персонала отвезли в Эскишехир для ремонта и обучения.Один хитрый член американского экипажа предположил, что необходимо регулярно включать двигатели, принимая топливо, чтобы предотвратить повреждение топливных баков с резиновым покрытием. Таким образом, каждый раз, когда включали двигатели, мало-помалу он смог заполнить половину бака топливом. 15 декабря 1942 года, когда все были за обедом, американцы забежали в самолет, у которого бак наполовину полон. Пилоты быстро дали запуск двигателям, не проверяя ничего в самолете: ни парашюта, ни радиосвязи, ни воды, ни питания.Самолет, который они украли, был «BROOKLYN RAMBLER», и имел уже турецкие знаки и турецкий флаг. Через полчаса, чтобы поймать «BROOKLYN RAMBLER», турецкий истребитель Martin 139 1932-го года, вылетел, но не смог догнать бомбардировщик. «BROOKLYN RAMBLER» встретили британские военные самолеты около Кипра. Увидев турецкие знаки и турецкий флаг, они перехватили его в воздухе и открыли огонь на предупреждение. Американцы махая руками, криками дали понять что свои. «BROOKLYN RAMBLER» успешно сумел приземлиться на британскую базу на Кипре с небольшими повреждениями.Переговоры с Соединенными Штатами и Великобританией в начале 1943 года привели к тому, что этот самолет был отремонтирован и возвращен в Турцию. Экипаж, сбежавший из Эскишехира, отправился в Египет и присоединился к команде HALPRO. Остальные члены экипажа, останавливающиеся в гостинице в Анкаре, сбежали из отеля группами. Затем они присоединились к североафриканским войскам через Сирию с поддельными паспортами.Американцы, которые не смогли нанести повреждение НПЗ Плоешти в 1942 году, снова начали работать в середине 1943 года, чтобы заново атаковать. Они разработали новый план, расширив сотрудничество с англичанами. Краткое название этого плана было CBO (Британское / американское наступление бомбардировщиков) - Операция Pointblank.НПЗ Плоешти был одним из лучших охраняемых объектов в Европе. В двадцати милях к востоку от Плоешти была база немецких истребителей Me - 109 / 110 . По пути были также базы истребителей в Греции и Болгарии. Со всех сторон НПЗ был оснащен зенитными орудиями. По документам выяснилось, что было 237 зенитных орудий и все они использовались немецким военным персоналом.Бомбардировщики Б-24 могли летать на большой высоте, и по плану это они должны были уничтожать главные цели. Расчеты, проведенные американским и британским персоналом, выяснили, что требуется 1270 налетов, чтобы нанести 90 процентный ущерб целей. Это казалось невозможным. Один американский полковник сделал расчет, который нанесет тот же самый урон, используя меньше самолетов с малой высотой. Этот план был представлен Рузвельту и Черчиллю командирами и был принят. Операции дано название - “ TIDAL WAVE - Приливная волна".Для того чтобы тренироваться в соответствии с этим планом, индивидуальная модель силуэта НПЗ была построена в пустыне, которая находится на юге Бенгази. Экипаж тренировался в течение двух недель с тренировочными бомбами. Это обучение показалась командующим достаточно успешным. Наконец, после того, как все подготовления были завершены, в воскресенье, 1 августа 1943 года, 178 бомбардировщиков B-24D-Либераторы начали отходить с базы Бенгази в Ливии с тяжелыми нагрузками.Бомбардировщики направлялись на север на высоте 3000 футов над морем, чтобы преодолеть немецкие радиолокаторы. Когда они увидели сушу, поднялись на 10000 футов. Но немецкие радары тут же отследили ситуацию и встревожили все немецкие авиационные подразделения в регионе. Да и при неблагоприятных метеорологических условиях группы самолетов оказались вдали друг от друга, пришлось нарушать радиомолчание - тут немцы поняли, что цель бомбардировщиков - Плоешти и они привели все зенитные элементы в высокую готовность. Когда они пролетели через Болгарию, бомбардировщики спускались на малые высоты и покидали экраны немецких радиолокаторов.Приближавшиеся к целям бомбардировщики летели почти на высоте дымоходов, оставляя свои бомбы. Авиабомбардировка повредил НПЗ на 42 процента. Однако эти повреждения были разрешены в течение 3-4 недель, и по некоторым источникам, НПЗ Плоэшти начал работать с более высокой эффективностью, чем до бомбежки.В источниках приведены разные цифры; тем не менее - только 93 из 178 самолетов смогли вернуться на свою базу в Бенгази; 13 из них, не долетев до цели, вернулись из-за сбоев или повреждений от огня противника; 19 могли приземлиться на землю своих союзников; 3 из них упали в море (Самолет «HADLEY'S HAREM» упал в море около Анталии, ниже мы о нем подробно расскажем); 7 из них приземлились в Турции - экипаж интернировался.В результате было потеряно 44 самолета, 41 из которых были бомбардировщиками.Из 1726 человек персонала, которые участвовали в операцию, 532 были убиты, пойманы, задержаны или потерялись без вести. Операция “TIDAL WAVE” была завершен полным провалом.Названия самолетов, которые высадились в Турции, были следующими: WAR MAID , HITLER’S HEARSE, VULGAR VIRGIN Судьба HADLEY'S HAREM, который упал в море около Манавгата (Анталия):Такое шуточное название самолету дано командиром самолета Гильбертом Б. Хадлейом. Кроме него, в самолете было еще 9 человек. Помощник летчика Джеймс Р. Линзей, штурман Гаролд Табакофф, инженер Расл Пейдж, бомбист Леон Стормс, радист Уилям Леонард, пулеметчик Кристофер Холвегер (для снабжения пулеметов), пулеметчики Першинг В. Уаплс, Лерой Неутон, Франк Неметх. Самолет должен был лететь в группе Flight One, слева от лидера группы Джон "киллер" Кейн.Во время рейда на нефтеперерабатывающие заводы в Плоешти (Румыния), HADLEY'S HAREM был первым самолетом на левом фланге полковника Джона Р. Кейна, который возглавлял Flight One в качестве лидера группы. При приближении к цели одна зенитная ракета прошла через носовую секцию HADLEY'S HAREM и взорвалась, чем нанесла большой урон. Бомбист Стормс умер в результате травм грудной клетки, полученных из осколков. Навигатор Табакофф также был ранен. Двигатель №2 остановился. Инженер Пейдж вручную управлял бомбовым отсеком и выпустил бомбы, чтобы потерять часть веса. Получив еще 2 удара от зенитных ракет, самолет отправился обратно в Бенгази. Однако через некоторое время командир экипажа понял, что это невозможно, и изменил свой курс на Британскую авиабазу на Кипре через Турцию. Двигатель №3 остановился над Анатолией. Над Таврскими горами давление масла для двигателя №1 быстро уменьшилось. Становилось ясно командиру, что им не удастся долететь до Кипра. Самолет потерял два последних двигателя вблизи Манавгата, пытаясь приземлиться. Одно из его крыльев коснулось воды, из-за чего самолет упал и развалился на 3 части. Пилот и второй пилот не смогли выбраться из передней части разбитого самолета, также тело погибшего бомбиста Стормса осталось на борту утонувшего самолета. Экипаж, который выжил, добрался до побережья вплавь. Первую медицинскую помощь им оказали местные жители. Раненых затем перевели в Американскую больницу (Больница Admiral Bristol) в Стамбуле. Министерство иностранных дел Турции заявило, что эти люди являются потерпевшими в морской катастрофе, что позволило им свободно покинуть страну после завершения их лечения.Огуз Алтунсечен - любитель дайвинга и подводный фотограф, в 1972-м году около Манавгата на глубине 30 метров изучал морских черепах. Однажды он случайно обнаружил переднюю часть разбитого самолета. Сообщил об этом соответствующим органам, но в те годы технически невозможно было вытащить из такой глубины что-либо. В 1994-м году он узнал из журнала, что один "безумный" американец ищет что-то у берегов Анталии, то, что потерял 50 лет назад.», - вспоминает Ньютон. «». Они бросили свои бомбы, а затем приказали экипажу избавиться от всего остального, огнетушителей, спасателей Mae West, парашютов, чтобы облегчить груз самолета. «», - вспоминал Ньютон. «». Ньютон вспоминает, как Хэдли спрашивал своих товарищей по команде: «Ты хочешь попробовать пляж? Или воду?» Внезапно два оставшихся двигателя затихли, и самолет погрузился на 150 футов, впервые ударив носом в воду и разбившись на три части.Хотя Хэдли и Линдси и утонули, семь членов экипажа пережили катастрофу. Среди них был Ньютон, у которого была сломана нога. Используя небольшую кислородную бутылку в качестве буя, он плавал в течение четырех часов, прежде чем дойти до берега, где он был спасен турком, который нес его две милли до деревни.».После войны он сумел получить некоторые навигационные карты и задумался о курсе Хэдли. Он решил, что найдет B-24. Он отправился в Турцию, где одна местная газета опубликовала статью о HADLEY'S HAREM, но ему не повезло с поиском. После того, как он вернулся в Соединенные Штаты, с ним связался один отставной турецкий морской фотограф, который писал в своем письме, что он знает эту историю и знает, где найти B-24. «Человек писал, что он и его сыновья ныряли до B-24 в течение 20 лет», - сказал Ньютон. Основываясь на новой информации, Ньютон вновь посетил Турцию, нанял дайверов и лодку и отправился на место с турецким фотографом.», - сказал Ньютон. «».В конце концов, обломки были обнаружены в 110 футах от воды, нос был частично похоронен. Несколько предметов были извлечены из обломков, и когда части были проверены, то подтвердилась их принадлежность B-24, это был обнадеживающий знак. Переговоры с турецким правительством о разрешении на выдачу самолёта были сложными, и расходы Ньютона увеличивались. Кроме того, у Ньютона был план - восстановление носовой части. В своей третьей поездке Ньютон пригласил Питера Фриззелла, который снимает фильм о рейде Плоешти. Фризелл стал главой операции по восстановлению, которая включала в себя операцию по извлечению носа самолета с помощью больших воздушных шаров. Прошло более полутора месяцев, и им это удалось. Мало того, что передняя часть была вытащена неповрежденной, они также извлекли останки Хэдли и Линдси. Кроме того, они обнаружили солнцезащитные очки летчика Эйдли, его наручные часы и один из его пистолетов с перламутровым покрытием. Найдя самолет, Ньютон не сразу связался с семьями. Он и Фризелл передали останки посольству США в Турции, там проводилась идентификация тел и потом уведомили семьи.---Хотя ни один самолет не прибыл в 1939 году, когда началась война, самолеты многих стран, участвующих в войне с 1940 года, были приземлены, сбиты или сброшены в Турции.Вот их короткая история.19408 и 9 сентября 1940 года итальянские бомбардировщики S 81 cant-z-1007 приземлились на турецких берегах, но самолеты сильно пострадали. Спасенные двенадцать членов экипажа были доставлены в итальянский Красный Крест, а другие были доставлены в Анкару.1941В течение этого года в общей сложности восемнадцать самолетов, включая шесть итальянских, пять немецких, четыре французских, два русских и один английский, высадились или упали в разных местах Турции. 22 немецких, 22 итальянских, 11 французских и 8 русских военных были задержаны, нет данных о погибших и сбежавших из Турции.Только три самолета из этих восемнадцати приземлились неповрежденными или с небольшим ущербом.Это немецкий самолет-разведчик Do 17 , итальянский бомбардировщик Savoia-84 ; а другой - российский самолет-бомбардировщик, его тип не отмечен в документах. Эти самолеты были отправлены на авиа-завод - Кайсери.1942В этом году вышло в общей сложности четырнадцать самолетов: девять немецких, три югославско-хорватских, один британский и один русский самолет (кроме американских B-24, упомянутых выше).Три из них прилетели, отказавшись от войны (3 югославско-хорватских Bristol Blenheim , другие высадились из-за сбоев.Двадцать семь человек экипажа: двадцать пять немцев, один британец и один русский были интернированы, а девять югославских военных были отправлены в лагерь беженцев в Йозгате в этом году.Пять самолетов: три Bristol Blenheim , один Hawker Hurricane и самолет Ju 88 , которые приземлились в течение года, были доставлены в турецкие ВВС.1943В течение этого года 21 самолет (за исключением американских B-24, упомянутых выше) приземлился или упали на территории Турции. Это двенадцать британских, два немецких, два итальянских, два американских, один русский, один румынский и один югославский самолет. Из этих самолетов в турецкие Военно-воздушные силы были доставлены три самолета, три Spitfire , один Messerschmitt Bf.109 , один Beaufighter и один румынский учебный самолет.Приблизительно сто членов экипажа были интернированы, другие погибли или сбежали.1944.В течение года на территорию Турции совершили посадку в общей сложности двадцать три самолета, включая девять американских, шесть британских, три румынских, два немецких, два русских и один болгарский самолет. Из этих самолетов в турецкие военно-воздушные силы были доставлены 14 самолетов, семь из которых были B-24, один Hurricane, один 20-24Dz.Shh, один Savoia, один Morane-Saulnier MS.406 Як-9 и один болгарский морской самолет.Двадцать членов экипажа были интернированы, другие погибли или сбежали.1945В 1945 , в последний год войны, на территории Турции не было посадки самолетов. Но впервые один самолет был принужден к посадке:Пятый авиационный полк ВВС Турции локализовался в Бурсе. Второй батальон этого полка переместился в Саригази для защиты Проливов и Северо-западной части Анатолии. Поскольку в то время радара в Турции еще не было, были приняты следующие меры: на холме Чамлыджа был построен надзорный домик, рядом с ним был установлен большой стог сена. Если самолет замечен, зажигался стог сена, и пилоты, которые ждали в самолете, запускали двигатели и поднимались в воздух из Саригази.В 1945-м году, увидев огонь на холмах, поднялись 4 самолета Focke-Wulf Fw-190 FW-190 (Focke-Wulf Fw 190 - были куплены 72 штук из Германии в 1943-м году) и встретили немецкий Heinkel He 111 над Мраморным морем. Немецкий самолет, открыв шасси и заслонки, дал понять, что у него нет враждебного намерения. Турецкие самолеты привели немецкий самолет в Ешилькёй и позволили ему сесть туда, затем вернулись в Сарыгази.Таким образом, премия Турции, которая приложила огромные усилия для неучастия в войне, составила около тридцати самолетов.