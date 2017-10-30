Цель номер один: Запад снова химичит с обвинениями против Асада

Американский истеблишмент вновь активизировался. За океаном предчувствуют, что военная операция в Сирии по борьбе с террористическими группировками близится к завершению, и ломают голову, как бы поскорее организовать отставку Асада. Думается, именно поэтому мы накануне стали свидетелями с одной стороны политкорректных заявлений Тиллерсона относительно будущей «роли» Асада в Сирии и истеричных умозаключений в ООН госпожи Хейли, обвинившей Дамаск в применении химического оружия при авиаударе по городу Хан-Шейхун 4 апреля.Надо отдать должное упорству, с которым американские политики пытаются навязать свою волю сирийскому народу. Чем очевидней успехи правительственных войск на поле боя – тем громче звучат обвинения в адрес президента арабской республики. Ничего нового за океаном придумать не в состоянии, поэтому аргументы все те же – «убийца женщин, детей и невинных мирных жителей, который атаковал людей газом» (руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов – прим. автора).По всей видимости, заскрипела старая пластинка о применении сирийскими войсками химического оружия по населенному пункту Хан-Шейхун. Накануне по этому поводу закатила истерику постпред США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли. Основываясь в обвинительной речи на тот момент еще неопубликованного доклада комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), возложила ответственность за применение токсичных веществ в провинции Идлиб 4 апреля. Ранее доказательства против человечности в Сирии распространялись псевдоправозащитными организациями, вроде «Белых касок».Версия о провокации, заранее спланированной и осуществленной террористическими организациями 4 апреля в Хан-Шейхуне, на Западе непопулярна, несмотря на то, что Пентагон признал факт изготовления и применения террористами Джебхат ан-Нусры химического оружия. При этом склады с бочками зарина и боеприпасами с хлором, преимущественным образом расположены в окрестностях Идлиба и Хамы, где развернулся полномасштабный конфликт между конкурирующими группировками Ахрар аш-Шам, Джебхат ан-Нусра и ИГИЛ. При этом согласно данным сирийской разведки, в населенные пункты Альмагара и Альзуя провинции Идлиб осуществлялась поставка слезоточивых и отравляющих веществ для боевиков.Однако в американском обществе не принято задумываться над вопросом, откуда в Сирии могли вдруг появиться токсины, уничтожение которых подтверждено еще в начале прошлого года ОЗХО. Даже, если в США вдруг упустили из виду или не придали должного значения официальному заявлению гендиректора этой организации Ахмета Узюмджю, то логично предположить, что Асаду невыгодно применять ОВ против мирных граждан. Правительственные отряды, имея преимущество перед противником в численности и боевой технике, успешно продвигались и продвигаются вперед без всяких химикатов. Поэтому вполне справедливо, что лавры победителя в сирийском вооруженном конфликте достанутся только Асаду, правительственным войскам и их союзникам.Разумеется, Вашингтон не устраивает такой расклад дел на политической карте. Во-первых, выгодный США кровавый хаос, который почти 7 лет распространялся руками радикально настроенных группировок, затихает. С другой стороны, в списке главных претендентов на победу отсутствуют силы, так называемой, международной коалиции.Ничтожные результаты собратьев по оружию в Сирии попытался нивелировать американский госдеп Тиллерсон, который в ходе выступления хоть и признал долю(!) успехов российских ВКС в уничтожении боевиков, не позабыл упомянуть об эффективности действий западных союзников, а заодно официальной позиции американских боссов относительно легитимной власти в Дамаске.Несмотря на военные успехи, за океаном по-прежнему не видят «роли Асада» в будущем Сирии, сомневаются в его политическом авторитете, и не скрывают, что в данный момент американцы ломают голову над тем, как положить конец правлению семьи аль-Асада.В этом и заключаются главная причина раздражительности госпожи Хейли в ООН и хвалебные оды госдепа Тиллерсона в адрес жалкой международной коалиции.