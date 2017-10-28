14:25 28 октября

В США подсчитали число жертв в случае войны на Корейском полуострове

В случае возобновления вооруженного конфликта на Корейском полуострове жертвами первых дней войны станут сотни тысяч людей. Об этом со ссылкой на доклад Исследовательской службы Конгресса США сообщает Bloomberg.

Отмечается, что даже при применении не ядерного оружия, а обычных видов вооружений в первые дни погибнут от 30 тысяч до 300 тысяч человек. Исследователи пришли к таким выводам, исходя из способности северокорейской артиллерии выпускать до 10 тысяч снарядов в минуту. Также указывается, что война непосредственно затронет 25 миллионов человек, живущих по обе стороны границы.

В США подсчитали число жертв в случае войны на Корейском полуострове



Кроме того, в Конгрессе США допустили, что в конфликт могут быть втянуты Китай, Япония и Россия. В то же время возможно вовлечение в войну США.

При этом в докладе указывается, что Вашингтон рискует оказаться на грани военного столкновения с Китаем. В документе возможная реакция Пекина названа, «пожалуй, самым существенным геополитическим вопросом, который возникнет в результате вооруженного конфликта на полуострове».

В начале октября эксперты опубликовали оценки, согласно которым в случае возникновения ядерного конфликта КНДР с Японией и Южной Кореей погибнут 2,1 миллиона человек, различного рода увечья получат до 7,7 миллиона.

Оценки основываются на том, что Пхеньян обладает 25 ядерными боеголовками для баллистических ракет и использует их все против Южной Кореи и Японии одновременно. Определена и мощность боеголовок — от 15 до 250 килотонн, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 65

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  1. Logall Сегодня, 12:30
    Фигово посчитали! Жертвы, после такого конфликта, будут на протяжении многих лет... Во время ядерной зимы!
    Надеюсь, что США понимает то, что Россия не будет спокойно смотреть, как рядом с её Границами рвутся ядерные снаряды... А радиация тихонько накрывает Дальний Восток...
    Logall
    1. штольц Сегодня, 12:41
      Считают, а значит бояться и уважают. А вот нас совершенно не уважают. Можно поблагодарить за это Горбачёва, Ельцина и всю их гоп- кампанию, довели великую страну до ручки.
      штольц
      1. Logall Сегодня, 12:42
        Кого боятся и уважают, Корею? КНДР без Китая и России–никто и звать никак!
        Если бы США не боялись связаться с Россией и Китаем, то Северной Кореи уже бы не существовало! У них достаточно средств, чтобы одним массивным ударом уничтожить всю военную инфраструктуру. Там мирных жителей никто жалеть не станет... Разнесут всё!
        Logall
        1. NIKNN Сегодня, 12:56
          Цитата: Logall
          Если бы США не боялись связаться с Россией и Китаем

          Да если начнется махачь Сша с Китаем, думаю Россия на месте сидеть не будет, придется силушку богатырскую показать...
          PS: — Как измерить силушку богатырскую?
          — Надо умножить массушку богатырскую на ускореньице!
          NIKNN
          1. cniza Сегодня, 13:08
            От бессилия у США начинается лихорадочная трескотня исследований.
            cniza
            1. Partyzan Сегодня, 13:18
              Цитата: cniza
              От бессилия у США начинается лихорадочная трескотня исследований.

              хотят найти козью тропу что бы с умным видом выйти из данной ситуации bully Привет Виктор hi
              Partyzan
              1. Arzoo Сегодня, 13:34
                В начале октября эксперты опубликовали оценки, согласно которым в случае возникновения ядерного конфликта КНДР с Японией и Южной Кореей погибнут 2,1 миллиона человек, различного рода увечья получат до 7,7 миллиона.
                Оценки основываются на том, что Пхеньян обладает 25 ядерными боеголовками для баллистических ракет и использует их все против Южной Кореи и Японии одновременно. Определена и мощность боеголовок — от 15 до 250 килотонн, передает "Лента.ru"

                Вот эта цифра уже реальная. 2-3 миллиона. Но мы не знаем сколько реально зарядов у КНДР, полагаю, что больше чем 25. Считаю реальными оценки в диапазоне 50-70. Это очень вероятно ввиду того, что КНР весьма охотно избавится от своих конкурентов на Дальнем Востоке случись война. И полагаю, что активно завозит в КНДР необходимые материалы, а то и комплектующие.
                Кроме того не понятно на скольких субмаринах у них есть возможность подводного запуска, уже теперь их явно больше чем 1. Сколько мы не знаем.
                Можно лишь адресовать матрасам - Не стоит играть с атомной бомбой!
                Arzoo
                1. Arzoo Сегодня, 13:45
                  Полагаю, что США не рискнут на такую авантюру. Та и риторику, с появлением второй(или более чем второй) субмарины с возможностью подводного пуска они сбавили. Вот что-то всплывет у берегов Сан-Диего и что тогда? Конец Трампу и всей их клики.

                  Наше военное ведомство дает понять американцам, что даже нам неизвестно сколько и чего в КНДР завозят китайцы. Количество зарядов, количество твердотопливных ракет или продолжительность автономного плавания северокорейских подлодок может оказаться неприятной неожиданностью.
                  Arzoo
                  1. voyaka uh Сегодня, 14:20
                    А я полагаю, что решение о войне уже принято. И вопрос в дате и тактике.
                    В Ю.Корее - Зимняя олимпиада. То ли начнут после нее, то ли, наоборот,
                    убаюкают и начнут внезапно до.
                    voyaka uh
        2. zoolu350 Сегодня, 14:15
          Все верно, только РФ с ее олигархатом уберите из расклада. Хозяева ФРС боятся только мощи НОАК в данном вопросе.
          zoolu350
      2. словак Сегодня, 13:29
        Считают потери в Кореях. Надеюсь, случись все- таки конфликт, инициаторы, т.е. США тоже пострадают.
        словак
    2. stas Сегодня, 12:41
      Посчитали прослезились и себя пожалели.
      США никогда еще на сильного противника не нападали. Они ведут себя как шакалы.
      Нападение на КНДР объединит КНР и Россию против США еще больше.
      stas
      1. Med_Dog Сегодня, 12:49
        Германия, Второй фронт.
        Med_Dog
        1. VALERIK_097 Сегодня, 12:59
          В точку,после Сталинграда начали только собираться.
          VALERIK_097
          1. Med_Dog Сегодня, 13:11
            Все силы были на Японию и Африку стянуты. Насколько мне известно Нормандскую операцию долго планировали, по этому лишь в 44 и был открыт фронт.
            Med_Dog
            1. Pirogov Сегодня, 13:19
              Цитата: Med_Dog
              Все силы были на Японию и Африку стянуты. Насколько мне известно Нормандскую операцию долго планировали, по этому лишь в 44 и был открыт фронт.

              Да это всё туфта ,Сша ждали когда СССР истощит свои людские ресурсы . А в Нормандии они высадились ,что бы СССР полностью Германию не занял ,а заодно и Францию .
              Pirogov
              1. mvg Сегодня, 13:37
                Да это всё туфта

                Вы бы свое всезнайство оставили бы для себя. Может что умного почитаете про ВОВ. А не только то, что пишут Советы. Посмотрите потери в людях у американцев и англичан.
                Не только русские воевали в той войне. А то, что положили столько народу, дак этим не хвастаться надо, а скорбить по идиотам... которые кучей масс командовали. И проспали нападение.
                mvg
                1. axiles100682 Сегодня, 14:06
                  И какие там великие победы у аншличан с американцами в Африке и Японии до открытия второго фронта?
                  axiles100682
                2. axiles100682 Сегодня, 14:09
                  Сколько городов миллионников взяли в Африке или Японии?Есть что вспомнить акромя Эль Аламейна и какого то ничего незначащего островка вТихом океане?
                  axiles100682
              2. voyaka uh Сегодня, 14:22

                "Нормандии они высадились ,что бы СССР полностью Германию не занял"////

                Когда началась Нормандская операция Советский Союз еще освобождал СВОЮ территорию.
                voyaka uh
            2. VALERIK_097 Сегодня, 13:29
              Блин ,просветил "невежд".
              VALERIK_097
      2. Logall Сегодня, 12:51
        Шакалы шакалы, но действует расчетливо! Только тогда, когда уверены в победе. Перед этим уничтожив экономику, а значит ослабив армию...
        КНДР до кондиции ещё не дошло, А значит конфликта не будет!
        Logall
        1. askort154 Сегодня, 13:19
          Logall....Шакалы шакалы, но действует расчетливо!


          Да, уж. У них всё "просчитано" наперёд. Война в Корее - проиграли, война на Кубе - проиграли, война во Вьетнаме - проиграли, война в Афганистане - не выигрывается уже десятки лет. Войны: в Югославии, Ираке и Ливии - их поражение будет признано в 22 веке. Сирия, Корея, Иран - уже однозначно, им не по зубам. Они открыто начинают блефовать . Это их "се-кс на площади". Мир видит и делает выводы.Будущее США на мировой арене - движение по наклонной вниз. yes
          askort154
          1. Logall Сегодня, 13:36
            Не нужно путать войну с режимом, в поддержку другого с полномасштабной войной против конкретного государства в целом. До полного уничтожения или безоговорочной капитуляции! Вы привели некорректные примеры! Причём все!
            Единственно верным примером будет только вступление США в антигитлеровскую коалицию...
            Logall
      3. Злодей Сегодня, 13:05
        Цитата: stas
        Нападение на КНДР объединит КНР и Россию против США еще больше.

        Да и не стоит напрочь отметать возможность того, что присоединятся и те, кого самопровозглашенная сшашная гегемония подзаколебала уже.
        Злодей
    3. сибиралт Сегодня, 12:42
      Странные рассуждения. Сначала США начинают бомбить КНДР, а если ответят русские или китайцы, то тогда они США вовлекут в войну! Получается, что развязать войну не значит быть в неё вовлеченным изначально? belay
      сибиралт
      1. iliitchitch Сегодня, 13:07
        Цитата: сибиралт
        Странные рассуждения. Сначала США начинают бомбить КНДР, а если ответят русские или китайцы, то тогда они США вовлекут в войну! Получается, что развязать войну не значит быть в неё вовлеченным изначально?

        Дык торчки же . fool . Нахрена логика , если есть кокс .
        iliitchitch
      2. Partyzan Сегодня, 13:20
        Цитата: сибиралт
        развязать войну не значит быть в неё вовлеченным изначально?

        какая война? это гуманитарная бомбартировка laughing
        Partyzan
    4. КОНТОРА-32 Сегодня, 12:45
      В Японии помнится подсчитали и Сталину на ушко так ехидно шепнули...
      Счетоводы -мародеры, я бы так сказал о США!
      КОНТОРА-32
    5. demo Сегодня, 12:59
      Тихонечко накроем США?!
      demo
      1. КОНТОРА-32 Сегодня, 13:30
        Цитата: demo
        Тихонечко накроем США?!

        Они свой континент охраняют очень сильно..
        Помните Кубу ? Там у нас завязки есть , вот ресурсов маловато..
        Уго Чавесв они уничтожили , но ничего! Мы сперва европу "разрушим" . а потом и за США возьмемся и океаны их не спасут!
        Это единственный путь , чтобы на планете МИР наступил!
        КОНТОРА-32
    6. шура матросов Сегодня, 13:30
      Вот именно реакции КНР и России на войну в Корее больше всего боится США.
      А еще уверенность, что КНДР применит все имеющиеся ядерные заряды против Южной Кореи и Японии несколько удивляет. Гуам как минимум попадает в список наиболее приоритетных целей. А там кто его знает что еще есть у родственника Ким Чен Ира.
      Вся эта бравада США в ключе "порвем Северную Корею, как Бобик тряпку" от бессилия и страха от последствий подобного инцедента. Одно дело воевать с "беззубыми папуасами" и совсем другое с оппонентом, который может и "по сусалу" настучать
      шура матросов
    7. Incvizitor Сегодня, 14:16
      Жертвы это зверьё никогда не волновали тут речь явно о
      в конфликт могут быть втянуты Китай, Япония и Россия.

      Или может всё таки этого боятся...
      Incvizitor
  2. 210окв Сегодня, 12:30
    Уже все посчитали?Корейцы погибнут,а с ними вместе китайцы и русские.А вот в этом случае придется вам самим,заштатникам,себе копать могилы.Если успеете.
    210окв
  3. Воронок Сегодня, 12:30
    Главное хитро заявили: возможно вовлечение в войну США! То есть сами мутят , и вроде как не приделах. Война до последнего корейца?
    Воронок
    1. Серый брат Сегодня, 12:34
      Цитата: Воронок
      Главное хитро заявили: возможно вовлечение в войну США!

      Это просто двоемыслие, точно такое же, как и у наших небратьев.
      Серый брат
    2. п-к Опарышев Сегодня, 12:57
      Это лисий ход вовлечения России в конфликт.Но забывают,что Путин совсем не лох,в отличии от Николая 22го.Не пойдёт на мякину и в конце отымеет коалицию.
      п-к Опарышев
  4. Геркулесыч Сегодня, 12:31
    То есть по сути, сша уже решили начать войну, и просто занялись статистикой -каким количеством людей можно пожертвовать ради того чтобы еще в одном регионе устроить массовую бойню! sad
    Геркулесыч
    1. Серый брат Сегодня, 12:40
      Цитата: Геркулесыч
      То есть по сути, сша уже решили начать войну, и просто занялись статистикой -каким количеством людей можно пожертвоват

      За людей они только американцев считают, на самом деле.
      Серый брат
    2. VALERIK_097 Сегодня, 13:12
      Как отписывает "Серый брат"с комментом которого полностью согласен,цифры которые взятые из статьи надо помножить на два порядка,причём уже на территориальной части Северной Америки(как континента). Дунканы Маклауды блин
      VALERIK_097
  5. Серый брат Сегодня, 12:33
    Теперь есть кому бахнуть по Йеллоустоуну.
    Серый брат
  6. Геркулесыч Сегодня, 12:34
    Только вот это будет тот случай, когда им самим за океаном мирно отсидется не получится -чем сильнее тут будет полыхать, тем выше шансы что и в сша начнется армогиддец! sad
    Геркулесыч
  7. танк66 Сегодня, 12:35
    Вечная классика -басни Крылова. Лиса и виноград. В нынешней трактовке - толстячок Ын зеленый и нефкусный.
    танк66
  8. askme Сегодня, 12:37
    В ближайшие 2 недели, по прогнозам, ветра будут дуть в сторону Владивостока от Корей только 3 дня. Далее, с установлением зимнего направления ветров от континента, ветры будут дуть только с северных румбов. Умеренный муссонный климат. Больше нигде в мире нет такого...
    askme
  9. Приговор Сегодня, 12:39
    Ну, такая мелочь, как несколько миллионов трупов, вобщем-то, никогда не останавливали наших маленьких исключительных друзей... lol Соревноваться в хамском поведении с американцами на этой планете может разве что Израиль и в прошлом Великобритания. Хотя, надо признать, что мелкобритты действовали всегда тоньше и изящнее, чем деревенские янки... laughing
    Приговор
    1. Med_Dog Сегодня, 12:51
      Сейчас бы осуждать то, что сделано на благо своей нации.
      Med_Dog
    2. Incvizitor Сегодня, 14:22
      Янки напоминают фашистскую Германию те же разворовывания ресурсов и ценностей, террор, запугивание, уничтожение мирного населения, только немецкие фашисты не скрывали ничего а эти "дерьмократией" называют.
      Incvizitor
  10. Евродав Сегодня, 12:47
    Опять эти бредни... Как вот это понять- "...В то же время возможно вовлечение в войну США."? Они сами хотят ударить по Ыну, но по их перевернутому мышлению, это не будет считаться войной? Браво, умалишенные! Вас уже не излечить!
    Евродав
  11. п-к Опарышев Сегодня, 12:51
    Про Россию не надо!У нас свои задачи.Отбить удар коалиции Кндр,КНР,США по нам.
    п-к Опарышев
  12. Mavrikiy Сегодня, 12:56
    Кроме того, в Конгрессе США допустили, что в конфликт могут быть втянуты Китай, Япония и Россия. В то же время возможно вовлечение в войну США.
    Молодцы! Конфликт КНДР-КР. Втянуты КНР, Япония, РФ, а США - "вовлечены", то есть могут и уклониться. Подленькие опять надеются чужими ручками каштаны из огня. Посчитали бы свои потери в случае ядерного удара по АУГ. А то все ракеты по Японии и КР.
    Mavrikiy
  13. ватник Сегодня, 13:01
    Если КНДР с помощью ракет с ЯО удастся нанести удар по любому крупному городу США которые повлекут миллионы жертвы со стороны США это уже будет означать "победу" Пхеньяна во всяком случаи данный "урок" надолго запомнится как официальному Вашингтону так и народу штатов.
    И в качестве "страшилки" smile
    Северная Корея в состоянии уничтожить почти всё население США
    ватник
  14. Yak28 Сегодня, 13:07
    Надо в Корею ядерные заряды по несколько мегатонн переправить,а то у нас всё равно сгниют или под нож пустят.а для США сюрприз будет.
    Yak28
    1. ventel Сегодня, 13:34
      Ну ну а вы подумали великий стратег что Пхеньян может притензии предьявить на Владивосток ведь вы такие же капиталисты-импереалисты что и США.
      ventel
      1. Yak28 Сегодня, 13:42
        Мы хуже чем такие же капиталисты-империалисты в США.Пусть Пхеньян предъявляет чего угодно,тут Польша,Прибалтика,Япония,ваша родная Украина тоже много чего предъявляют и ничего.
        Yak28
        1. ventel Сегодня, 14:06
          Да но у них нету ядерного оружия миллионой армии и ракет которые могут накрыть города миллионики.
          ventel
  15. askme Сегодня, 13:07
    На самом деле РФ уже сейчас способна в случае конфликта смести всю группировку ВМС США в Японском море. Ту-22М3 с новой ракетой Х-32 (её с прошлого года ударно поставляют в ВКС), имеющей дальность до 1000 км, могут уничтожить любого противника в этой акватории, пуская ракеты над Владивостоком. Кстати, от Владивостока до Токио 1090 км по прямой...
    askme
    1. zoolu350 Сегодня, 14:23
      РФ на многое способна, а на что способен олигархат РФ читайте Бжезинского. Тут хозяевам ФРС нечего опасаться.
      zoolu350
  16. штольц Сегодня, 13:09
    Цитата: Logall
    Кого боятся и уважают, Корею? КНДР без Китая и России–никто и звать никак!
    Если бы США не боялись связаться с Россией и Китаем, то Северной Кореи уже бы не существовало! У них достаточно средств, чтобы одним массивным ударом уничтожить всю военную инфраструктуру. Там мирных жителей никто жалеть не станет... Разнесут всё!

    Ага, скажите ещё, что шапками закидают. Между тем КНДР не держит, как Россия, свои 100 млд. долларов в банках США, её Центробанк не принадлежит Штатам, тоже, как в России. Потому маленькая КНДР вполне себе самостоятельное государство и может проводить независимую политику, в отличии от России, на 80% зависимой от США.
    штольц
    1. Rusj Сегодня, 13:44
      Вы с этими 100 миллиардами уже достали по сравнению с другими странами у которых триллионы в бумагах США .Мат часть учи . На 80 % зависимы ты кретин и твоя Гейропа ! На 80% зависимы весь МИР и даже Китайцы но не Россия ! Россия единственная в мире страна имеющия силы и средства уничтожить и США ГейСоюз и весь мир в придачу . КНДР поэтому и существует потому что есть Россия .
      Rusj
  17. Виктор-М Сегодня, 13:13
    Жалко, что Северная Корея не расположена в Западной Европе, а вообще складывается ощущение, что Северная Корея - это проект США, созданный чтобы воспрепятствовать объединению всей Кореи в единое государство, и для создания условий размещения и постоянного нахождения своих баз в близи российских границ. Ким Чен Ын учился в США.
    В конце 1990-х я имел случайную возможность лично поговорить с покойным Джеймсом Р. Лилли. Это было на Всемирном экономическом форуме в Давосе и так получилось, что моё место было за обеденным столом, где находилась делегация из Пекина. Лилли приехал на форум в месте с ними и поскольку я был единственным западным человеком поблизости, мы немного разговорились. Далее, увидев что с глобальной политикой я более чем знаком, Лилли начал говорить, возможно, несколько больше, чем следовало бы с тем, кого он не слишком хорошо знал.

    Джеймса Р. Лилли нельзя назвать политическсим аутсайдером. Выпускник Йельского университета, друг и однокашник Джорджа Х.В. Буша Лилли около трех десятилетий служил вместе в будущим президентом США в ЦРУ, оба они были послами США в Китае.

    Весь этот задний фон имеет здесь ключевое значение, чтобы понять статус моего собеседника и насколько ценными являются его комментарии и слова.

    В ходе нашей заобеденной дискуссии в Давосе мы коснулись событий в Азии и постоянного внимания Вашингтона к ядерной программе Северной Кореи. Неожиданно Лилли сделал исчерпывающее замечание относительно всей этой темы. Он сказал:

    «Если бы Северная Корея не существовала, нам пришлось бы её создать в качестве предлога для сохранения Седьмого флота в регионе»    .
    Виктор-М
  18. новичок Сегодня, 13:15
    что то аырисовывается картина плана Пентагона: втянуть в войну на полуострове Россию, Китай, Японию. короче говоря если раньше янки размышляли как бы ударить по северянам, то теперь акцент идёт о начале войны между двумя Кореями, втянув туда страны региона. т.е. на выходе имеем ситуацию как на БВ один в один _ полный хаос в регионе. план “Анаконда“ в завершающей сдадии, окружить нашу тер.рию базами и саттелитами, устроить по периметру границ всеобщую зону нестабильности и, собственно сам удар по нам.
    новичок
  19. ПРАВОкатор Сегодня, 13:30
    Итого.……
    Договор с Японией не нужен. Просто не будет страны партнёра. Островов тоже не будет.. …
    ПРАВОкатор
  20. Rusj Сегодня, 13:38
    Возможное вовлечение Амеров ! Отскочат думали войну начать и как в ВОВ где то на острове перекрыться ! Вот наглецы . Не проканает убогие
    Rusj
    1. штольц Сегодня, 13:49
      Экспертыы предупредили Палату представителей Конгресса США, что КНДР в случае успешной ядерной атаки вне атмосферы над территорий Америки, способна уничтожить до 90% населения страны.
      Слушания об угрозе со стороны КНДР состоялись в Конгрессе еще 12 октября. Именно тогда там был озвучен исследовательский сценарий, по которому Пхеньян производит ядерный взрыв вне атмосферы над США. В этом случае возникнет волна мощного электромагнитного импульса, который вырубит в стране всю электронику и выведет на неопределенный срок энергосети.
      В докладе в частности было приведено и мнение бывшего директора программы Стратегическая оборонная инициатива Генри Купера, которое он высказал еще в сентябре 2016 года, когда обнародовал данный специальной комиссии, прорабатывавшей этот вопрос: "В течение последующего года это приведет к гибели 90% всех американцев".

      В тоже время портал Business Insider приводит мнение эксперта по военным технологиям из британского Королевского Объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк, который отметил, что технология применения электромагнитного импульса (ЭМИ) пока мало изучена, но может иметь самые серьёзные последствия.
      штольц
  21. askme Сегодня, 14:11
    Мечты янки втянуть РФ в войну там, оставаясь в стороне - это мечты идиотов. Россия никак сейчас не будет реагировать на все происходящее. Даже после начала войны мы будем стоять на месте. Вот если на нашей территории начнут падать американские ракеты и бомбы, а это может произойти только если начнется полномасштабная бойня с участием и Китая, только тогда мы начнем топить флот США в Японском море. Для начала... Не успокоятся - придет черед баз янки в Ю. Корее и Японии. Ну а дальше - это уже полетят МБР... Так что вначале они схлопочут от КНДР, потом от Китая. А мы уже подключимся для зачистки подонков, начавших войну. Последнее слово будет в любом случае за Россией в этом конфликте.
    askme
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