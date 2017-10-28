Штурмовики Су-25 ВКС РФ мощно "отутюжили" боевиков на севере Хамы Сегодня, 13:30 Сирийские террористы засняли удары российской авиации по своим же позициям в провинции Хама. 0 Ювелирные удары ВКС России по боевикам засняли с беспилотника Боевики засняли мощные удары российских Су-30СМ, Су-25СМ и Су-34 Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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