14:22 28 октября

Штурмовики Су-25 ВКС РФ мощно "отутюжили" боевиков на севере Хамы

Сирийские террористы засняли удары российской авиации по своим же позициям в провинции Хама.






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