Матиос: небоевые потери ВСУ с 2014 года превысили 10 тыс. человек

Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до сих пор в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ) и остальных подразделений, которые защищают страну, погибло 10 тыс. 103 человека вследствие необратимых и санитарных потерь, то есть не от боевых действий

Государство потеряло кредит доверия среди общества в целом, и среди военных частности. Следовательно, народ уже не верит представителями власти, которых он выбирал, ведь государство не может защитить своих людей