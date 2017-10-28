Матиос: небоевые потери ВСУ с 2014 года превысили 10 тыс. человек
Как сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, небоевые потери ВСУ и других военизированных формирований с 2014 года, когда началась силовая операция в Донбассе, к настоящему моменту превысили 10 тыс. человек.
Матиос признал, что "две полноценные бригады погибли" только из-за того, что военнослужащие не исполняли требования уставов и инструкций или же совершали преступления, в том числе друг против друга. Он также констатировал, что от посттравматического синдрома страдают до 360 тыс. участников силовой операции на востоке Украины.
Боевые потери ВСУ за все время силовой операции в Донбассе, по официальным данным, составляют около 3,8 тыс. человек.
Разведка сил провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) регулярно сообщает об отсутствии дисциплины в подразделениях ВСУ, случаях мародерства и насилия в отношении мирного населения региона. Кроме того, в рядах украинской армии было отмечено увеличение случаев потерь в результате злоупотребления алкоголем и неосторожного обращения с оружием.
Частой причиной гибели и ранений, по данным республик Донбасса, также становятся вооруженные столкновения между военнослужащими и боевиками националистических батальонов, которые находятся в Донбассе, передает ТАСС
Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до сих пор в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ) и остальных подразделений, которые защищают страну, погибло 10 тыс. 103 человека вследствие необратимых и санитарных потерь, то есть не от боевых действий- заявил он в эфире телеканала Zik.
Матиос признал, что "две полноценные бригады погибли" только из-за того, что военнослужащие не исполняли требования уставов и инструкций или же совершали преступления, в том числе друг против друга. Он также констатировал, что от посттравматического синдрома страдают до 360 тыс. участников силовой операции на востоке Украины.
Государство потеряло кредит доверия среди общества в целом, и среди военных частности. Следовательно, народ уже не верит представителями власти, которых он выбирал, ведь государство не может защитить своих людей- подчеркнул главный военный прокурор.
Боевые потери ВСУ за все время силовой операции в Донбассе, по официальным данным, составляют около 3,8 тыс. человек.
Разведка сил провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) регулярно сообщает об отсутствии дисциплины в подразделениях ВСУ, случаях мародерства и насилия в отношении мирного населения региона. Кроме того, в рядах украинской армии было отмечено увеличение случаев потерь в результате злоупотребления алкоголем и неосторожного обращения с оружием.
Частой причиной гибели и ранений, по данным республик Донбасса, также становятся вооруженные столкновения между военнослужащими и боевиками националистических батальонов, которые находятся в Донбассе, передает ТАСС
Использованы фотографии: yandex.ru/images
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти