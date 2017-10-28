14:20 28 октября

Матиос: небоевые потери ВСУ с 2014 года превысили 10 тыс. человек

Как сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, небоевые потери ВСУ и других военизированных формирований с 2014 года, когда началась силовая операция в Донбассе, к настоящему моменту превысили 10 тыс. человек.

Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до сих пор в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ) и остальных подразделений, которые защищают страну, погибло 10 тыс. 103 человека вследствие необратимых и санитарных потерь, то есть не от боевых действий
- заявил он в эфире телеканала Zik.

Матиос: небоевые потери ВСУ с 2014 года превысили 10 тыс. человек



Матиос признал, что "две полноценные бригады погибли" только из-за того, что военнослужащие не исполняли требования уставов и инструкций или же совершали преступления, в том числе друг против друга. Он также констатировал, что от посттравматического синдрома страдают до 360 тыс. участников силовой операции на востоке Украины.

Государство потеряло кредит доверия среди общества в целом, и среди военных частности. Следовательно, народ уже не верит представителями власти, которых он выбирал, ведь государство не может защитить своих людей
- подчеркнул главный военный прокурор.

Боевые потери ВСУ за все время силовой операции в Донбассе, по официальным данным, составляют около 3,8 тыс. человек.

Разведка сил провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) регулярно сообщает об отсутствии дисциплины в подразделениях ВСУ, случаях мародерства и насилия в отношении мирного населения региона. Кроме того, в рядах украинской армии было отмечено увеличение случаев потерь в результате злоупотребления алкоголем и неосторожного обращения с оружием.

Частой причиной гибели и ранений, по данным республик Донбасса, также становятся вооруженные столкновения между военнослужащими и боевиками националистических батальонов, которые находятся в Донбассе, передает ТАСС

Использованы фотографии: yandex.ru/images
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. oleg-gr Сегодня, 13:30
    "Закусывать надо". Эту классическую формулу еще никто опровергнуть не смог. У америкосов таких случаем немало. Матиос со знанием дела вещает.
    oleg-gr
    1. Pirogov Сегодня, 13:43
      Цитата: oleg-gr
      Закусывать надо". Эту классическую формулу еще никто опровергнуть не смог. У америкосов таких случаем немало. Матиос со знанием дела вещает.

      В ВСУ это повальное явление от того ,что офицеры выше капитана да и капитаны зачастую находятся в Киеве ,Харькове и т.д. ,а на младших офицеров болт ложили.
      Pirogov
      1. Чёрный Сегодня, 14:20
        Есть 2 простых способа резко уменьшить небоевые потери в ВСУ. Первый - отобрать нафиг у воинов света оружие, чтобы нечего было менять на шмурдяк. И второй - запереть всех хероев в клетки, чтобы некому было бегать за самогоном через минные поля . wassat
        Чёрный
    2. КОНТОРА-32 Сегодня, 13:43
      Я помню 90-е в России ..Если грубо подсчитывать ,то под миллион идет счет (это минимум) потерь разных в том числе мирных..
      А на Украине (после котлов разных) и потом синдрома опущенных на Донбассе)))..100 тыс как минимум, на сегодня ! soldier
      Крым (2 млн.) мы спасли , Слава Богу ! Живут и развиваются.
      Нужно ждать, пока ..
      КОНТОРА-32
    3. шура матросов Сегодня, 13:55
      Зачем же так? Вы действительно уверены, что большинство "небоевых потерь" из-за алкоголя? Нет, само собой пьющих в ВСУ хватает - факт бесспорный. Вот только ОСНОВНЫЕ НЕБОЕВЫЕ ПОТЕРИ от неумения пользоваться оружием и снаряжением. На волне патриотизма и "войны против оккупанта" (подкрепленное хорошей зарплатой) в армию набрали огромное кол-во "селюков" (селян перевод с украинец.), которые не то что не служили в армии, но и оружие видели только в кино. В итоге получили не один том для Задорнова в плане тупости происшествий
      шура матросов
      1. Офицер запаса Сегодня, 14:08
        10 тыс. человек - небоевые потери. А боевые, которые не так давно озвучивал Порошенко, что-то около 4 тыс. Т.е. небоевые потери выше в 2,5 раза? Методик сравнения встречать не приходилось, но что-то подсказывает, что официальная цифра боевых потерь в 4 тыс. человек явно не соответствует действительности. С официальным враньем нужно быть осторожнее, по крайней мере с военной прокуратурой цифры согласовывать.
        Офицер запаса
        1. Pirogov Сегодня, 14:20
          Цитата: Офицер запаса
          10 тыс. человек - небоевые потери. А боевые, которые не так давно озвучивал Порошенко, что-то около 4 тыс. Т.е. небоевые потери выше в 2,5 раза? Методик сравнения встречать не приходилось, но что-то подсказывает, что официальная цифра боевых потерь в 4 тыс. человек явно не соответствует действительности. С официальным враньем нужно быть осторожнее, по крайней мере с военной прокуратурой цифры согласовывать.

          Совершенно верно я думаю Матиоса за такие цифры взгреют так как они явно вскрывают ложь и по боевым потерям.
          Pirogov
  2. mitrich Сегодня, 13:31
    Ну, думаю, что раза в 2- 2,5 выше от заявленного. Так, каково общество, таковы ВС и их проблемы. Это надолго.
    mitrich
    1. Проксима Сегодня, 13:44
      Небоевые потери - это верный индикатор боеспособности армии. Сразу вспоминаются слова Порошенко о «самой сильной армии в Европе». feel
      Проксима
  3. 210окв Сегодня, 13:37
    Пьянка самое страшное оружие в руках дегенератов
    210окв
    1. LSA57 Сегодня, 13:46
      Цитата: 210окв
      Пьянка самое страшное оружие в руках дегенератов

      так там наркоты не меньше
      LSA57
      1. 210окв Сегодня, 14:02
        Согласен.Два сапога пара..
        Цитата: LSA57
        Цитата: 210окв
        Пьянка самое страшное оружие в руках дегенератов

        так там наркоты не меньше
        210окв
  4. новичок Сегодня, 13:39
    наблюдая за заявлениями Матиоса, невольно думается, что он явно хочет стать “народным лидером“. ибо его заявления полностью выподают из “патриотического“ хора. на Украине политически он никто. из СБУ ушёл в ВПУ. остаётся, чисто логически, может военный переворот. ну как бы по мне, это было бы спасением для Украины. и сделать это надо до полного поглащения фашизмом. но, это так, мысли. что задумал Матиос?
    новичок
  5. exwarrent Сегодня, 13:39
    "...погибло 10 тыс. 103 человека вследствие необратимых и санитарных потерь, то есть не от боевых действий". Что-то понять не могу... Толи наши СМИ цитату переврали, толи их там всех Кличко покусал.
    exwarrent
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:43
    Я так думаю, что нужно эту цифру как минимум на5 умножить , и мы получим истенную цифру!
    Геркулесыч
  7. askort154 Сегодня, 13:45
    Военный прокурор озвучил в СМИ секретные сведения! Что это ? Бунтарь одиночка, или открытая, нарастающая тенденция недовольства властью в верхних эшелонах ВСУ ?
    askort154
    1. exwarrent Сегодня, 13:58
      Так на сайте того же канала:"це просто "боротьба" одного відомства проти іншого"
      exwarrent
  8. exwarrent Сегодня, 13:48
    Ан нет, не переврали... "загинуло 10 тисяч 103 особи в наслідок безповоротних і санітарних втрат, тобто не від бойових дій". Мда, точно Кличко постарался... Кстати, есть там еще одна шикарная фраза: "Загинули люди, які були високо мотивованими патріотами." (Думаю, что понятно без перевода). Хороши высокомотивированные патриоты, которые так и норовят друг друга в расход пустить.
    exwarrent
  9. Лена Петрова Сегодня, 14:19
    Цитата: exwarrent
    Хороши высокомотивированные патриоты, которые так и норовят друг друга в расход пустить.

    Одни видно более мотивированы, чем другие. Отсюда - недопонимание.
    Лена Петрова
Картина дня