Американский военный погиб при крушении вертолета в Афганистане

Военнослужащий США скончался от ранений, полученных при крушении вертолета в провинции Логар в пятницу вечером

Во время операции против боевиков в районе Хирвара сегодня утром вертолет совершил аварийную посадку, в результате чего пять человек на борту получили ранения

Военнослужащий НАТО в Афганистане погиб при крушении вертолета на востоке страны, сообщила пресс-служба миссии.— говорится в пресс-релизе на сайте миссии.Как уточняет агентство «Синьхуа», инцидент произошел в провинции Логар на востоке страны, к югу от Кабула. По словам губернатора провинции, Мохаммеда Халима Феда, вертолет находился на боевой операции.— сообщил он.По данным НАТО, вертолет не был сбит противником. Точная причина крушения пока не установлена, ведется расследование. В то же время, представители «Талибана» (запрещенная в России организация) уже заявили, что вертолет был сбит боевиками, а все находящиеся на его борту солдаты были убиты.В Афганистане с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.