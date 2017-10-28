16:38 28 октября

Американский военный погиб при крушении вертолета в Афганистане

Военнослужащий НАТО в Афганистане погиб при крушении вертолета на востоке страны, сообщила пресс-служба миссии.

Военнослужащий США скончался от ранений, полученных при крушении вертолета в провинции Логар в пятницу вечером
— говорится в пресс-релизе на сайте миссии.

Американский военный погиб при крушении вертолета в Афганистане



Как уточняет агентство «Синьхуа», инцидент произошел в провинции Логар на востоке страны, к югу от Кабула. По словам губернатора провинции, Мохаммеда Халима Феда, вертолет находился на боевой операции.

Во время операции против боевиков в районе Хирвара сегодня утром вертолет совершил аварийную посадку, в результате чего пять человек на борту получили ранения
— сообщил он.

По данным НАТО, вертолет не был сбит противником. Точная причина крушения пока не установлена, ведется расследование. В то же время, представители «Талибана» (запрещенная в России организация) уже заявили, что вертолет был сбит боевиками, а все находящиеся на его борту солдаты были убиты.

В Афганистане с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 29

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  1. Pirogov Сегодня, 14:26
    Туда им и дорога . .........
    Pirogov
    1. Teberii Сегодня, 14:34
      Ну зачем так,лучьше посмотрите что на Украине с армией происходит.Такие не боевые потери,хуже войны.
      Teberii
      1. Чёрный Сегодня, 14:38
        ...и похоронят хероя посреди макового поля, которое он охранял....
        Чёрный
        1. NIKNN Сегодня, 14:49
          Цитата: Чёрный
          ...и похоронят хероя посреди макового поля, которое он охранял....

          Ни за что!!! Мак очень ценная культура, дешевле с оказией, с маком вместе на родину доставить...
          Ну , а так тянул службу и за уродов погиб, все равно, царствие небесное, если заслужил...
          NIKNN
          1. Дембель77 Сегодня, 14:58
            Американский военный погиб при крушении вертолета в Афганистане
            А где твой дом, американский солдат? Что ты забыл в чужой стране? Защищал американскую демократию вдали от родных берегов? Думаю ответ знает твоё правительство - спроси у них, когда "там" встретитесь!
            Дембель77
            1. cniza Сегодня, 15:19
              Я его не поддерживаю и не оправдываю , но он солдат и выполнял чей то приказ , формально к нему претензий быть не может.
              cniza
              1. Мих1974 Сегодня, 16:20
                Ага, на Нюрнберге 2.0 адвокатом выступить не хотите? am
                Мих1974
        2. 210окв Сегодня, 15:00
          Ну похоронят его с почестями дома..А вот какого рожна ему было нужно в Афганец?Впрочем,он военный и его не спрашивают.
          Цитата: Чёрный
          ...и похоронят хероя посреди макового поля, которое он охранял....
          210окв
    2. 79807420129 Сегодня, 15:04
      Плакать не будем,о мертвых или хорошо или ничего,поэтому абсолютно ничего. yes
      79807420129
    3. Incvizitor Сегодня, 15:57
      Горевать никто не станет...
      Incvizitor
  2. x.andvlad Сегодня, 14:27
    Если при крушении погиб только один, то хорошо отделались. Если вертолет был сбит, то верится с трудом.
    x.andvlad
    1. Logall Сегодня, 14:41
      Не сбит, а получил повреждения! Совершил аварийную посадку, а она редко гладко проходит...
      Logall
  3. п-к Опарышев Сегодня, 14:28
    Погибнуть за наркотрафик,это великая честь,для янки.
    п-к Опарышев
  4. 16112014nk Сегодня, 14:44
    А нам то что от этой, так называемой "новости"?
    16112014nk
    1. Серый брат Сегодня, 14:48
      Цитата: 16112014nk
      А нам то что от этой, так называемой "новости"?

      Я, лично, получил информацию. Что вам я не знаю.
      Серый брат
      1. 16112014nk Сегодня, 14:56
        Цитата: Серый брат
        Что вам я не знаю

        "Я дико извиняюсь",как говорят в Одессе. В США так же оперативно оповещают о гибели наших военных в Сирии? no
        16112014nk
        1. Muvka Сегодня, 15:24
          И не только в США.
          Muvka
        2. Серый брат Сегодня, 15:48
          Цитата: 16112014nk
          В США так же оперативно оповещают о гибели наших военных в Сирии?

          Если есть о чём сообщать, то да. А когда неочем, то придумывают.
          Перлы выдают типа таких:
          (Рейтер) - десять российских военнослужащих были убиты в Сирии воюют до сих пор в этом году, по заявлениям Министерства обороны.

          Вот это вот в поисковик забейте и в оригинале почитаете:
          Exclusive: Russian losses in Syria jump in 2017, Reuters estimates show
          Серый брат
    2. Мих1974 Сегодня, 16:22
      drinks "Так выпьем товарищи что бы почаще и побольше таких новостей" (с) laughing
      Мих1974
  5. SCHMEL Сегодня, 14:51
    Военнослужащий США скончался от ранений, полученных при крушении вертолета...
    Опасно летать на "геликоптерах" военным США, выбирайте безопасный транспорт stop Бедняга, не дожил даже до очередных антироссийских санкций lol
    SCHMEL
  6. Серый брат Сегодня, 14:52
    Не вынес груза демократии.
    Серый брат
  7. Горменгаст Сегодня, 14:58
    В русофобском "Рэмбо-3" слоган такой "Мужественному народу Афганистана посвящается...".

    Его матрасам перед отправкой в Афганистан дают посмотреть, или цензура (которой нет laughing ) его вообще запретила? am
    Горменгаст
  8. Геркулесыч Сегодня, 15:09
    Хотел выразить соболезнования, но только мирным афганцам, погибшим от таких вот американских вояк!
    Геркулесыч
    1. RussKamikadZE Сегодня, 15:39
      Эти "мирные афганцы" 30 лет назад также советских солдат убивали.
      RussKamikadZE
      1. Incvizitor Сегодня, 15:59
        Убивали американские наёмники в основном.
        Incvizitor
        1. RussKamikadZE Сегодня, 16:11
          Цитата: Incvizitor
          Убивали американские наёмники в основном.

          Какая "умная" фраза ! fool
          RussKamikadZE
      2. Мих1974 Сегодня, 16:24
        Давайте будем честными - не 30 а более 40, во вторых как никак СССР тогда убил их Главу и по сути оккупировал страну. Так что сопротивление нам было - освободительной войной.
        Мих1974
  9. Мих1974 Сегодня, 16:19
    "Мало мало половин" (с) good "хороший американец - мертвый американец!" soldier
    Мих1974
  10. kush62 Сегодня, 16:34
    Скоро на сайте каждое ДТП будем обсуждать.
    kush62
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