Амурская верфь: залог мощи Российского флота

Новейшие корветы для Тихоокеанского флота сегодня создают на берегах одной из главных рек Дальнего Востока - на "Амурском судостроительном заводе". Государственный оборонный заказ на несколько сторожевых кораблей обеспечил работой тысячи сотрудников этого градообразующего предприятия. На верфи не только освоили современные технологии производства, но и начали разрабатывать собственные.