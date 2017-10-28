16:41 28 октября

Амурская верфь: залог мощи Российского флота

Новейшие корветы для Тихоокеанского флота сегодня создают на берегах одной из главных рек Дальнего Востока - на "Амурском судостроительном заводе". Государственный оборонный заказ на несколько сторожевых кораблей обеспечил работой тысячи сотрудников этого градообразующего предприятия. На верфи не только освоили современные технологии производства, но и начали разрабатывать собственные.




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Комментарии 1

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  1. кедр Сегодня, 16:36
    Хорошие новости от хорошего коллектива. Дай Бог им ещё 300 отличных кораблей и судов построить во славу российского флота.
    кедр
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