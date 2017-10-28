Амурская верфь: залог мощи Российского флота
Новейшие корветы для Тихоокеанского флота сегодня создают на берегах одной из главных рек Дальнего Востока - на "Амурском судостроительном заводе". Государственный оборонный заказ на несколько сторожевых кораблей обеспечил работой тысячи сотрудников этого градообразующего предприятия. На верфи не только освоили современные технологии производства, но и начали разрабатывать собственные.
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