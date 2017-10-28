Нас часто упрекают, что требования протеста на площади Конституции слишком сложные, а их список слишком короткий. Завтра, 29 октября, все, кто придет на площадь под Радой, сможет проголосовать за расширение списка требований. Вот — образец опросного листа, который каждый сможет заполнить в это воскресенье. Власть должна услышать украинцев

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирает новое вече, которое пройдет в воскресенье. На нем он хочет расширить объем требований к украинской власти.— написал Саакашвили в Facebook В опросном листе перечислены разные условия: принять закон об импичменте президента, заморозить тарифы, объявить досрочные президентские и парламентские выборы, прервать дипломатические отношения с Россией и тому подобное. Участники вече также смогут сами продолжить список.По словам Саакашвили, пришедшие на сбор будут ждать очередного заседания Рады 7 ноября, когда "народ будет принимать экзамен у власти" на способность идти навстречу желаниям людей. До этого момента в палаточном городке запланировано обсуждение проводимых реформ.Акция у стен парламента продолжается вторую неделю. Первоначально, помимо организованного Саакашвили "Движения новых сил", в нем участвовали националистические партии, "Батькивщина", "Самопомощь" и другие организации. Но после того как Рада начала выполнять условия об отмене депутатской неприкосновенности и изменении избирательного законодательства, организаторы свернули протест. В палаточном городке остаются несколько десятков человек, в основном сторонники Саакашвили, передает РИА Новости