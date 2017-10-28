16:41 28 октября

Саакашвили собирает новое вече

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирает новое вече, которое пройдет в воскресенье. На нем он хочет расширить объем требований к украинской власти.

Нас часто упрекают, что требования протеста на площади Конституции слишком сложные, а их список слишком короткий. Завтра, 29 октября, все, кто придет на площадь под Радой, сможет проголосовать за расширение списка требований. Вот — образец опросного листа, который каждый сможет заполнить в это воскресенье. Власть должна услышать украинцев
— написал Саакашвили в Facebook.

Саакашвили собирает новое вече



В опросном листе перечислены разные условия: принять закон об импичменте президента, заморозить тарифы, объявить досрочные президентские и парламентские выборы, прервать дипломатические отношения с Россией и тому подобное. Участники вече также смогут сами продолжить список.



По словам Саакашвили, пришедшие на сбор будут ждать очередного заседания Рады 7 ноября, когда "народ будет принимать экзамен у власти" на способность идти навстречу желаниям людей. До этого момента в палаточном городке запланировано обсуждение проводимых реформ.

Акция у стен парламента продолжается вторую неделю. Первоначально, помимо организованного Саакашвили "Движения новых сил", в нем участвовали националистические партии, "Батькивщина", "Самопомощь" и другие организации. Но после того как Рада начала выполнять условия об отмене депутатской неприкосновенности и изменении избирательного законодательства, организаторы свернули протест. В палаточном городке остаются несколько десятков человек, в основном сторонники Саакашвили, передает РИА Новости


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 34

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  1. Чёрный Сегодня, 15:25
    Вангую, что скоро где-то под Ровно в старом бандеровском схроне появился новый постоялец. И сумрачные леса Западенщины наполнились новыми жизнеутверждающими звуками: "Бе-бе-бе! Я - украинец!" wassat
    Чёрный
    1. хрыч Сегодня, 15:32
      Цитата: Чёрный
      Западенщины наполнились новыми жизнеутверждающими звуками: "Бе-бе-бе! Я - украинец!"

      Странные украинские националисты с лидерами в виде Авакова, Гройсмана и Саакашвилло wassat
      хрыч
      1. Чёрный Сегодня, 15:35
        Цитата: хрыч
        Странные украинские националисты с лидерами в виде Авакова, Гройсмана и Саакашвилло

        Почему странные? Бандера ( опущенный в тюрьме) терпел и им велел... laughing ...тот под немцами лежал, эти под гастарбайтерами... laughing
        Чёрный
        1. Тралл Сегодня, 15:58
          Чтобы кастрюлеголовые потянулись на вече Михо нужно предложить им бесплатную чачу.
          Пей чачу на вече! За барыг - не чокаясьsmile
          Тралл
      2. cniza Сегодня, 15:37
        Весело у них там , а кукловоды не довольны работой Михо , начинают пинать и подгонять.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 15:38
          Цитата: cniza
          Весело у них там , а кукловоды не довольны работой Михо , начинают пинать и подгонять.

          Это только разогрев....веселуха ещё впереди smile
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 15:48
            Я так понимаю , все будет зависеть от сговорчивости и поведения Порошенко , но в какой то момент ситуация может выйти из под контроля.
            cniza
        2. 79807420129 Сегодня, 15:53
          Цитата: cniza
          Весело у них там , а кукловоды не довольны работой Михо , начинают пинать и подгонять.

          Виктор Привет! hi Да немного до победы Михо осталось bully Нужна самая малость. laughing
          Движение «Освобождение», выступающее в роли информационной площадки МихоМайдана
          под Верховной Радой, призвало сочувствующих граждан жертвовать трусы,
          носки, а также прочие предметы гардероба ради окончательной победы
          революции и свержения диктаторского режима киевских властей.На
          странице в соцсети фейсбук движение «Визволення» (Освобождение)
          опубликовало сообщение о потребностях палаточного городка на площади
          Конституции, который еще называют «МихоМайданом»:
          куртки зимние – 7 штук
          Шапки – 45 штук
          Штаны теплые – 5 штук
          Термобелье – 25 штук
          Обувь размер 41 – 2 пары, 44-й – 1 пара
          Носки теплые - 60 пар
          Рукавицы теплые – 35 пар
          Трусы – 20 штук
          Стельки – 3 пары 43 размера
          Спальники – 5 штук
          Свитер – 52 размер 1 штука

          Клоуны блин. laughing hi
          79807420129
          1. cniza Сегодня, 16:02
            Приветствую Влад! hi , клоны то они клоуны , но проблем нам создали не мало.
            cniza
            1. 79807420129 Сегодня, 16:13
              Цитата: cniza
              , клоны то они клоуны , но проблем нам создали не мало

              Да они всем создали кучу проблем,чемодан без ручки,полосатым то они нужны только для того что бы пушечное мясо иметь,да нам под дверь гадить. yes Была бы Украина не у наших границ где нибудь в Африке и не вспоминал бы о ней никто. hi
              79807420129
              1. cniza Сегодня, 16:16
                Цитата: 79807420129
                Была бы Украина не у наших границ где нибудь в Африке и не вспоминал бы о ней никто. hi


                Кто бы что не говорил , мы один народ и то что происходит у них не может не касаться нас.
                cniza
          2. HAM Сегодня, 16:39
            Бомжары на халяву утепляются к зиме!
            HAM
    2. Проксима Сегодня, 15:38
      Интересно, а что этому грузину всё-таки надо? Вернее, что надо его заокеанским хозяевам? Ведь, без их указки эта марионетка и пальцем не посмеет пошевелить. Неужели американцы хотят сместить Порошенко?
      Проксима
      1. Чёрный Сегодня, 15:45
        Цитата: Проксима
        Интересно, а что этому грузину всё-таки надо? Вернее, что надо его заокеанским хозяевам? Ведь, без их указки эта марионетка и пальцем не посмеет пошевелить. Неужели американцы хотят сместить Порошенко?

        Конечно хотят сместить...чуть попозже...Задача Свина и его подельников пропихнуть все драконовские законы, которые окончательно добьют украину и сделают её АБСОЛЮТНО зависимой от запада ( причём вне зависимости от того кто придёт к власти) , после чего Парась будет сли, а все "грехи" повесят на него....если Парася такой сценарий устраивает, то уедет он из руины, поселется где-нибудь под Далласом и будет посмеиваться над кастрюлеголовым стадом...ну а стадо с чувством самоудовлетворения, что скинули олигарха "избирёт" себе нового вождя, которог им назначат на западе...
        Чёрный
        1. Проксима Сегодня, 16:13
          Цитата: Чёрный
          Конечно хотят сместить...чуть попозже...Задача Свина и его подельников пропихнуть все драконовские законы, которые окончательно добьют украину и сделают её АБСОЛЮТНО зависимой от запада ( причём вне зависимости от того кто придёт к власти) , после чего Парась будет сли, а все "грехи" повесят на него....если Парася такой сценарий устраивает, то уедет он из руины, поселется где-нибудь под Далласом и будет посмеиваться над кастрюлеголовым стадом...ну а стадо с чувством самоудовлетворения, что скинули олигарха "избирёт" себе нового вождя, которог им назначат на западе...

          Слишком сложная комбинация. Скорее всего (по моему субъективному мнению разумеется) американцы хотят сместить Порошенко совсем по другой причине - ОН ОКАЗАЛСЯ НЕ ТАКИМ УЖ УПРАВЛЯЕМЫМ. Ну не хочет он окончательно разорять свою страну - совесть ему не позволяет! Вот и пытается он её (совесть) залить горилкой. Видать, плохо получается.
          Проксима
    3. 210окв Сегодня, 15:56
      Этот не появится..Его скорее на историческую родину отправят..
      Цитата: Чёрный
      Вангую, что скоро где-то под Ровно в старом бандеровском схроне появился новый постоялец. И сумрачные леса Западенщины наполнились новыми жизнеутверждающими звуками: "Бе-бе-бе! Я - украинец!" wassat
      210окв
  2. новичок Сегодня, 15:27
    Мишико там, видать, коллекционирует “вече“. одним словом клоунада.
    новичок
    1. Logall Сегодня, 15:47
      hi
      Грузинский князь на Киевский престол претендует... В Древней Руси такого не было!
      Эх украинцы, старую историю переписывают и новую на тяп-ляп делают...
      Logall
      1. sabakina Сегодня, 16:07
        Саш, hi , ты на фото посмотри. У него такая рожа, что он не то что Порошенко, Валуева порвёт!
        sabakina
        1. Серый брат Сегодня, 16:11
          Цитата: sabakina
          У него такая рожа, что он не то что Порошенко, Валуева порвёт!

          Главное, в таких случаях, в зеркало не смотреть.
          Серый брат
          1. sabakina Сегодня, 16:13
            Согласен, можно трусы испачкать.
            sabakina
      2. новичок Сегодня, 16:12
        эх, Саня, в Киеве уже не престол, так, диванчик транзитный.
        новичок
      3. 79807420129 Сегодня, 16:25
        Цитата: Logall
        Грузинский князь на Киевский престол претендует.

        Саня !Здрав Будь ! drinks hi Царь то их в Вашингтоне сидит,а в Киеве так сказать управляющий имением. laughing drinks hi
        79807420129
  3. stas Сегодня, 15:27
    Саакашвили еще раз доказал - не делай грузину добра, тогда не получишь и зла.
    А сейчас пусть и дальше водит хохлов как баранов на майдан.
    stas
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:30
    Саакашвили собирает новое вече
    Извращенцы млин. Перепаскудили само понятие революция: sad:
    Наблюдатель2014
  5. san4es Сегодня, 15:35
    Саакашвили собирает новое вече

    san4es
  6. рюрикович Сегодня, 15:41
    2019 год..... На очередном народном вече, 179-м по счёту, Михо Саакашвили призвал своих сторонников внести новые поправки в требования к властям:
    1. Сало выращивать только с двумя прослойками, а то с одной оно похоже в разрезе на бел-чырвона-белый стяг соседских беларусских националистов. Они предъявляют претензии, что едим национальный символ "змагароу"
    2.Внести изменения в учебники истории украины.Добавить, что Россия появилась на вывалах земли в процессе копки древними украми не только Чёрного моря, но и Каспийского, Охотского, Лаптевых, Карского,Баренцева,Восточно-Сибирского,Японского и Балтийского. Следовательно, она не может являться Россией, а есть древний укростан, известный ещё под именем Эдем...
    3.Внести изменения в правила покера, что бы проигравший украинец признавался победителем с передачей всего выигрыша ему по праву родства с богом...
    laughing
    рюрикович
  7. Волька Сегодня, 15:49
    этот галстукоед, и он еще живой...
    Волька
  8. фа2998 Сегодня, 16:03
    Какое старое хорошее русское слово ВЕЧЕ.Когда то и в Великом Новгороде народ собирался на вече, и решал как дальше жить.Забытое слово, и термин уже смешан черными красками.Руководят нами президент, парламент, депутат, на на вече только в Киеве фашисты, боевики и пр.гнусность собирается! yes hi
    фа2998
    1. Серый брат Сегодня, 16:14
      Цитата: фа2998
      на на вече только в Киеве фашисты, боевики и пр.гнусность собирается!

      Ну они тоже не просто так собираются, а с целью самим стать президентом, парламентом, депутатами.
      Хотя, в случае с Украиной, никакой разницы нет.
      Серый брат
  9. razved Сегодня, 16:17
    Интересно, а Вальцман понимает, что его покровители, организовавшие т.н. майдан, в результате которого он стал президентом, в открытую играют против него. Их мотивы и цели могут быть разнообразны, главное то, что без ИХ поддержки Мишико ничего не смог бы сделать...
    razved
  10. Геркулесыч Сегодня, 16:26
    То есть, по сути саака не сумел переиграть парошенку, и теперь лихорадочно выдумывает способ начать майдан с революцией, пока его не депортировали в Грузию.
    Геркулесыч
  11. ЦУС-ВВС Сегодня, 16:32
    современные украинцы вечно комуто чтото лижут. то чеченцам в 90-е,то американцам,то грузинчику теперь,хлебом не корми дай полизать. очень горько. в такие моменты встает перед глазами картинка из учебника истории - Украинские козаки пишут письмо турецкому хану
    ЦУС-ВВС
  12. изя топ Сегодня, 16:40
    хотел написать,что цирк с конями,но...это цирк с горными и степными козлами request
    изя топ
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