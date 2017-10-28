16:44 28 октября

Правительство Каталонии отказалось признавать свое отстранение от власти

Региональные власти Каталонии, отстраненные от работы премьером Испании Мариано Рахоем, планируют попытаться продолжить работу, сообщает агентство EFE со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их информации, в каталонском правительстве не намерены признавать себя отстраненными от власти. Более того, они планируют начать реализовывать ряд шагов, предусмотренных в одобренной каталонским парламентом декларации о независимости. В частности, отправленные в отставку руководители Каталонии хотят проанализировать создавшуюся ситуацию после инициатив Мадрида по восстановлению конституционного порядка в автономии.

Правительство Каталонии отказалось признавать свое отстранение от власти



Вскоре после этого сообщения глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не признает распоряжение Мадрида о его отстранении от власти.

В демократическом обществе функцию выбора правительства выполняет парламент (а не кабинет министров Испании - прим.)
- пояснил он в ходе телеобращения.

Пучдемон пообещал продолжать мирную борьбу за независимость Каталонии. По его словам, для этого он готов использовать исключительно демократические механизмы.

Мы не верим в силовые решения. Мы продолжим работать над строительством свободной страны
- пояснил он.

Как сообщалось, правительство Испании ранее отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом.

Сегодня власти Испании опубликовали распоряжение премьера Рахоя, в соответствии с которым вице-премьер Сорайа Саэнс де Сантамария берет на себя управление Каталонией. В распоряжении подтверждается отстранение от власти правительства автономии, большинство функций которой возьмет на себя де Сантамария.

Также правительство объявило, что глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо отныне руководит силами каталонской полиции, передает "Интерфакс".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 18

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  1. Проксима Сегодня, 16:17
    Всё это - мышиная возня. Испания никогда не позволит отделиться Каталонии политическими методами. А если каталонцы попытаются решать вопрос силовыми методами, то Мадрид будет с ними поступать, как с басками, то есть на террор будет отвечать тем же террором, только на уровне армейских подразделений.
    Проксима
    1. Чёрный Сегодня, 16:18
      Нужны испанские татары,вить гнезда в каталонских опорах wassat....Косово выходит западу боком...
      Чёрный
      1. Тралл Сегодня, 16:24
        Курс хамона рухнет!...
        Мы с тестем вчера после бани признали независимость Каталонии на 18-й рюмке.
        Сначала кворума не было, потом подтянулся сосед, который оказался реакционером(поддержал Мадрид) Жаркая была дискуссия, даже отхлестали друг друга вениками
        Короче, Пучкамёт, держись. За нами - как за каменной стеной!smile
        Тралл
        1. Чёрный Сегодня, 16:26
          Цитата: Тралл
          Курс хамона рухнет. smile

          Зато сало станет твёрдой валютой smile
          Чёрный
          1. Чёрный Сегодня, 16:37
            Мы с тестем вчера после бани признали независимость Каталонии на 18-й рюмке.
            На следующие выходные вас ждут баски. Принесите свободу баскам! laughing
            Чёрный
        2. sabakina Сегодня, 16:44
          Тралл, у меня два вопроса.
          1. Почему у вас баня в пятницу? На Руси вроде всегда была суббота?
          2. Зачем ты со своего веника листья ободрал?
          А если серьёзно, никто никому не даст выйти.
          sabakina
      2. Серый брат Сегодня, 16:32
        Цитата: Чёрный
        Нужны испанские татары,вить гнезда в каталонских опорах

        Це наша исконно мавританская земля. Слава Мавритании! Мавритания понад усе!
        Серый брат
    2. 79807420129 Сегодня, 16:19
      Мы не верим в силовые решения. Мы продолжим работать над строительством свободной страны

      Двоевластие?Второй акт мерлезонского балета. what
      79807420129
      1. Михаил HORNET Сегодня, 16:23
        Мирным путм независимости неполучится. Это не Индия с ее территориальной удаленностью от метрополии и огромным населением
        Михаил HORNET
    3. Siegen Сегодня, 16:24
      Ну прям как на Украине.
      Киев не даёт согласие на Донбасс.
      Донецк и Луганск - против!!!
      Siegen
    4. хрыч Сегодня, 16:30
      Цитата: Проксима
      Испания никогда не позволит отделиться Каталонии

      Скажем по-другому, что та Испания, которую мы знали, уже никогда не будет прежней am Путч Димон им покажет laughing
      хрыч
  2. Серый брат Сегодня, 16:21
    А не Гапон ли этот Пучдемон? Щас каталонцам сделают "демократические механизмы" - мозги в кучу собирать устанут.
    Бьют тех кто сдачи не даёт, а этот и не собирается.
    Заодно всем остальным покажут что бывает с непокорными.
    Серый брат
  3. lexx2038 Сегодня, 16:27
    Да-а, демократия там и рядом не валялась. Чё, и ни кто им оружия не подкинет, для защиты своих чести и достоинства? В ящиках, или сразу в виде бомб.
    lexx2038
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:30
    Вот у басков все бы получилось , они не стали бы как Каталонцы жевать сопли, они мужики с характером, Рахоя пошлют запросто, и за оружие в защиту независимости если нужно возьмутся, а каталонцев полиция быстро разгонит.
    Геркулесыч
  5. Siegen Сегодня, 16:35
    Боевики так называемой антитеррористической операции на Украине обратились к испанскому королю.
    В обнародованном ролике представители Всеукраинского союза ветеранов АТО заявляют
    об организации боевого подразделения для участия в войне против объявившей о независимости Каталонии.
    На базе данной организации сформирован батальон украинских добровольцев,
    готовых по «первому зову испанского народа с оружием в руках отправиться на защиту единства Испании».
    https://politros.com/armiya/93212/
    Siegen
  6. SMP Сегодня, 16:40
    Правительство Каталонии отказалось признавать свое отстранение от власти


    Первый пошёл, ждём Шотландию и Украину wink
    SMP
  7. Холуай Сегодня, 16:40
    Вообще-то зря Каталонцы недооценивают возможности Мадрида и Армии.Зайдут и всех постреляют,у них традиции такие!
    Холуай
  8. Горный стрелок Сегодня, 16:43
    Не понятна вся эта заваруха. Барселона и так - как сыр в масле... Как легко развести народ на всякую глупость. На националистической почве... Люди просто ведутся, как дети дошкольного возраста.
    Мы ..."по над усэ" по праву рождения. Ну что то нечеловеческое в этом есть.
    Горный стрелок
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