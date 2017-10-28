Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер провел встречи с депутатами Рады

По убеждению К.Волкера, осуществление контроля безопасности на границе с Россией и по линии соприкосновения, отвод тяжелого вооружения в хранилища и соблюдение режима тишины стало бы шагом вперед

Для нас очень важно, чтобы санкции против России сохранялись и расширялись. Мы высоко оцениваем тот пакет мер, который был недавно введен, и очень важно, чтобы он затронул и энергетический сектор

Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер в ходе визита в Киев заявил о необходимости поиска путей разрешения конфликта в Донбассе и назвал "шагами вперед" в этом вопросе осуществление контроля безопасности на границе с Россией и по линии соприкосновения, отвод тяжелого вооружения и соблюдение режима тишины, сообщила пресс-служба Верховной Рады по итогам встречи Волкера со спикером Андреем Парубием.— говорится в сообщении пресс-службы на сайте Рады.Также сообщается, что участники встречи обсудили ряд вопросов по ситуации на Востоке Украины, "возможность и аспекты применения сил миротворческого контингента ООН и осуществление мероприятий миротворческой миссии, вопросы законодательного обеспечения реформ в Украине".Со слов депутата Верховной рады Мустафы Найема, Курт Волкер заявил, что не может представить, чтобы в составе миротворческой миссии ООН в Донбассе были россияне.Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий при встрече со спецпредставителем Госдепартамента Куртом Волкером заявил о планах Киева потребовать расширения санкций на энергетический сектор России.- заявил ПарубийОн добавил, что Киев, а также, по его словам, Восточная Европа выступают против строительства «Северного потока - 2», и готовят письмо в Европарламент и США с призывом приостановить участие в строительстве газопровода.В начале недели посол США в Киеве Мари Йованович заявила, что ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода «Северный поток» приведет к сокращению транзита природного газа через Украину, в результате чего страна может потерять до 3% ВВП.В самом Киеве до этого подсчитали, что Украина ежегодно будет терять из-за запуска «Северного потока – 2» более 2 млрд долларов.