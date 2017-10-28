18:50 28 октября

Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер провел встречи с депутатами Рады

Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер в ходе визита в Киев заявил о необходимости поиска путей разрешения конфликта в Донбассе и назвал "шагами вперед" в этом вопросе осуществление контроля безопасности на границе с Россией и по линии соприкосновения, отвод тяжелого вооружения и соблюдение режима тишины, сообщила пресс-служба Верховной Рады по итогам встречи Волкера со спикером Андреем Парубием.

По убеждению К.Волкера, осуществление контроля безопасности на границе с Россией и по линии соприкосновения, отвод тяжелого вооружения в хранилища и соблюдение режима тишины стало бы шагом вперед
— говорится в сообщении пресс-службы на сайте Рады.

Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер провел встречи с депутатами Рады



Также сообщается, что участники встречи обсудили ряд вопросов по ситуации на Востоке Украины, "возможность и аспекты применения сил миротворческого контингента ООН и осуществление мероприятий миротворческой миссии, вопросы законодательного обеспечения реформ в Украине".

Со слов депутата Верховной рады Мустафы Найема, Курт Волкер заявил, что не может представить, чтобы в составе миротворческой миссии ООН в Донбассе были россияне.

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий при встрече со спецпредставителем Госдепартамента Куртом Волкером заявил о планах Киева потребовать расширения санкций на энергетический сектор России.

Для нас очень важно, чтобы санкции против России сохранялись и расширялись. Мы высоко оцениваем тот пакет мер, который был недавно введен, и очень важно, чтобы он затронул и энергетический сектор
- заявил Парубий

Он добавил, что Киев, а также, по его словам, Восточная Европа выступают против строительства «Северного потока - 2», и готовят письмо в Европарламент и США с призывом приостановить участие в строительстве газопровода.

В начале недели посол США в Киеве Мари Йованович заявила, что ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода «Северный поток» приведет к сокращению транзита природного газа через Украину, в результате чего страна может потерять до 3% ВВП.

В самом Киеве до этого подсчитали, что Украина ежегодно будет терять из-за запуска «Северного потока – 2» более 2 млрд долларов.

Использованы фотографии: U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Комментарии 29

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  1. 210окв Сегодня, 17:51
    Приехал барин.А где печеньки?Духовка сломалась?
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 17:53
      Волкер остался доволен..... - Конопляный марш, Михомайдан, покушения со взрывами, факельные марши нациков... нищета и олигархический-национализм в полном расцвете. laughing
      А где печеньки?Духовка сломалась?
      Обойдутся. За ухом почесал и хватит.. laughing
      Чёрный
      1. volodya Сегодня, 18:04
        Цитата: Чёрный
        Обойдутся. За ухом почесал и хватит..

        Вообщем ничего нового не сказали ни Волкер ,ни Парубий! Значит всё по старому!
        volodya
    2. 79807420129 Сегодня, 17:53
      А вот и Властелин овец пожаловал,смотрите на цирк "Украина" fellow
      79807420129
      1. Logall Сегодня, 18:12
        Володя, это трилогия! Будут ещё две части:
        ''Совсем Без башни'' и ''унижение короля''!
        Logall
        1. LSA57 Сегодня, 18:33
          Цитата: Logall
          ''унижение короля''!

          да уж лучше сразу "Уничтожение короля"
          LSA57
        2. 79807420129 Сегодня, 18:34
          Цитата: Logall
          Володя, это трилогия!

          Саня,продолжение будет,хотелок то у них много,да почему то все идет не так. laughing fellow
          79807420129
    3. cniza Сегодня, 17:54
      Он им перчики привез и каждому по втыкал.
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 17:57
        Инспектировал выполнение развала Украины
        Чёрный
      2. Pirogov Сегодня, 18:06
        Цитата: cniza
        Он им перчики привез и каждому по втыкал.

        Жестокий Вы человек ,ОДНАКО. )))
        Pirogov
    4. VALERIK_097 Сегодня, 17:54
      Да ну их этих БАЯР ,Всех с наступающим Днём Водителя
      VALERIK_097
    5. новичок Сегодня, 17:56
      контроль над границей им подавай! ага, шас. уверен, в котингенте ООН по охране миссии ОБСЕ, повторяю по охране миссии ОБСЕ, будут россияне, так как в самой миссии есть наши.
      новичок
      1. Tusv Сегодня, 18:08
        контроль над границей им подавай! ага

        А им много не мало, всего 10 метров и рекламная пауза - сдаю. в аренду 10 метров Российской границы
        Tusv
  2. Дратуй Сегодня, 17:59
    А че он в бронике? Почему в подвале встречались?
    Дратуй
  3. Tusv Сегодня, 17:59
    Восточная Европа выступают против строительства «Северного потока - 2»

    А трубы не пробовали чинить? Ато придумали себе Газпром. По ГОСТу не проходиде. Так что меньше слов , идите Трубы чинить
    Tusv
  4. Masya Masya Сегодня, 18:03
    Курт Волкер заявил, что не может представить, чтобы в составе миротворческой миссии ООН в Донбассе были россияне.

    Ну не может он представить, значит не представитель, а недопредставитель! wink
    Masya Masya
  5. Горный стрелок Сегодня, 18:03
    Совершенно бессмысленные телодвижения. Майдауны до сих пор считают, что весь мир думает только о том, как бы набить им карманы. А они просто овцы, которых готовят на убой...
    Горный стрелок
  6. ded100 Сегодня, 18:06
    Хозяин приехал хохлоф подбодрить и проинструктировать!
    ded100
    1. Sharky Сегодня, 18:22
      И есть у этого хозяина очень большой страх. Прямо фобия какая-то.
      Sharky
  7. askort154 Сегодня, 18:12
    "Незалежная украина" - проходной двор для американцев. Вначале ЦРУ рулили в СБУ , организовав переворот . Нуланд активно поддерживала "переворотчиков". Потом Байден принимал доклады, восседая в кресле новоиспечённого президента украины. Теперь представитель США указывает раде, что им надо делать. В африканских странах такого уже нет. fool
    А какая была республика - УССР !
    askort154
  8. DEZINTO Сегодня, 18:13
    Гимн пели? Кланялись? Ботинки то хоть ему начистили?
    DEZINTO
  9. Влад5307 Сегодня, 18:16
    По убеждению К.Волкера, осуществление контроля безопасности на границе с Россией и по линии соприкосновения

    Вот главная цель полосатой сатаны - перекрыть границу РФ и ЛДНР! А все остальное туфта для лохов! hi
    Влад5307
  10. злой партизан Сегодня, 18:19
    Короче: хахлов гнут со всех сторон и к концу года прогнут окончательно. В смысле: план Путина по размещению миротворцев и исполнение политических пунктов Минска-2 начнутся реализовываться с начала 2018 года. На Украине есть такой политолог - Дмитрий Корнейчук. так он об этом вещает уже год как. Он пытается доказать, что "Большая Сделка" по Украине между США и Россией состоялась и сейчас реализуется. В сети много его интервью есть. Занимательно. yes Например:
    злой партизан
  11. koshmarik Сегодня, 18:21
    Курт Волкер заявил, что не может представить, чтобы в составе миротворческой миссии ООН в Донбассе были россияне? Зато хорошо представляет, как Порошенко будет главкомом миротворцев, а он, Волкер его советником. Размечтался вояка хренов. Да кто же тебе даст?
    koshmarik
  12. лысова Сегодня, 18:24
    А зачем ДЛНР, нужны миротворцы ООН - ставленники штатов. Это будет, всё равно что змею пустить себе под одеяло. Косите их, как ваших врагов, а они и есть враги - миссионеры ООН.
    лысова
  13. изя топ Сегодня, 18:26
    ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода «Северный поток» приведет к сокращению транзита природного газа через Украину, в результате чего страна может потерять до 3% ВВП.
    шёл четвёртый год 24-ой укро-российской войны wassat
    изя топ
  14. Геркулесыч Сегодня, 18:27
    Новая конституция укроины, написанная в сша -пункт первый и основной "рабы, повинуйтесь,господам своим, всегда, и во всем без раздумий и разговоров "!Конец конституции! !! lol
    Геркулесыч
  15. Геркулесыч Сегодня, 18:29
    210окв hi -какие еще пиченки, не маленькие, минет друг другу сделают, вежливо говоря, и хватит! !! wassat
    Геркулесыч
  16. samarin1969 Сегодня, 18:37
    Никто уже не напоминает Киеву о "Минске", никто не замечает массовых преступлений против "мирняка"....Разговоры только о границе,санкциях и "миротворцах". ...........
    samarin1969
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