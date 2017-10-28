22:38 28 октября

Генерал ВСУ: Россия намерена использовать подлодки против Украины

Россия намерена использовать подводные лодки Черноморского флота для захвата территории Украины. Такое заявление сделал генерал-лейтенант ВСУ, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Романенко в интервью для издания "Апостроф".

На вопрос о том, будут ли российские вооруженные силы использоваться против ВСУ Романенко ответил утвердительно и высказал мнение, что армия РФ отрабатывает «операции по захвату важных для Украины государственных объектов». «Или заводят новые дизельные лодки с крылатыми ракетами — разве это оборонительное оружие?» — добавил он.

Генерал ВСУ: Россия намерена использовать подлодки против Украины



В сентябре командующий Военно-морскими силами Украины (ВМСУ) вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинскому флоту необходимы противолодочные корабли для защиты от российских подлодок.

В августе вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук высказал мнение, что из-за отсутствия государственной морской политики украинский флот может исчезнуть в ближайшее время.

Ранее председатель "Союза офицеров Украины" Лупаков позарился на старые турецкие подлодки для борьбы с Россией в Черном море.

Анкара списывает старые подводные лодки проекта 208 на металлолом, а могла бы передать их Украине
- заявил Лупаков, при этом отметив, что с помощью турецких подлодок, Украина бы потопила все "российское, что есть в Черном море".

С 2015 года в состав Черноморского флота вошли шесть подводных лодок проекта 636.3 (Improved Kilo по классификации НАТО): «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород» и «Колпино». В сентябре 2017-го подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» в Средиземном море нанесли удар из подводного положения крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ (группировки «Исламское государство», запрещена в РФ) на Ближнем Востоке, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: Алексей Даничев/ РИА Новости
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 68

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  1. Machete Сегодня, 20:48
    Подлодки в степях Украины....
    Было в кино, помним...
    Machete
    1. volodya Сегодня, 20:52
      Цитата: Machete
      Подлодки в степях Украины....
      Было в кино, помним...

      Точно! Прямо с беларуси с болот и запустим подлодки!
      volodya
      1. Machete Сегодня, 20:56
        Ага, батька поможет. laughing
        Machete
        1. NIKNN Сегодня, 20:57
          Генерал ВСУ: Россия намерена использовать подлодки против Украины
          Да ладно....,хватит бурятской водолазной конницы... tongue
          NIKNN
          1. cniza Сегодня, 21:11
            Добавьте еще противотанковой ... , а вообще мозг они себе вынесли бесповоротно.
            cniza
            1. NIKNN Сегодня, 21:12
              Цитата: cniza
              а вообще мозг они себе вынесли бесповоротно.

              Клиника... request увы помочь мы им не можем, а у европы у самой таже ху...Ой беда... lol
              NIKNN
              1. cniza Сегодня, 21:14
                Эх , если бы только Европы , опа у них полная...
                cniza
                1. NIKNN Сегодня, 21:18
                  Цитата: cniza
                  Эх , если бы только Европы , опа у них полная...

                  Надеюсь, что не может быть так постоянно... хотя ...., четыре года это уже перебор, там какая то аномалия наверное...в головах...
                  Может как в анекдоте..
                  Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
                  Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули!
                  Увольняют зачем весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. ! На выходе вновь - Жигули!
                  Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору:
                  - А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
                  NIKNN
                  1. Николай Грек Сегодня, 22:08
                    Цитата: NIKNN
                    - А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"

                    пора уже в свете происходящего завязывать с такими стереотипами!!! negative negative negative laughing laughing
                    Николай Грек
                2. хрыч Сегодня, 21:27
                  Цитата: cniza
                  Эх , если бы только Европы , опа у них полная...

                  Дожили, уже у башибузуков попрошайничают wassat
                  хрыч
                  1. 79807420129 Сегодня, 21:39
                    Не всех укроидиотов АТО убивает yes
                    79807420129
                    1. хрыч Сегодня, 21:44
                      Надо писать Кучма, лежащая на пороге ... wassat
                      хрыч
                  2. 79807420129 Сегодня, 22:00
                    Цитата: хрыч
                    Дожили, уже у башибузуков попрошайничают

                    Да у кого они только не христорадничают laughing
                    79807420129
                    1. LSA57 Сегодня, 22:30
                      Цитата: 79807420129
                      Да у кого они только не христорадничают

                      LSA57
                  3. Pirogov Сегодня, 22:01
                    Цитата: хрыч
                    Дожили, уже у башибузуков попрошайничают wassat

                    Первый раз стыдно ,а стоит раз протянуть руку и всё попрошайка состоялся. Вы обратите внимание большая половина украинских политиков постоянно ,что то просят не стесняясь ,что их и гнетёт и возмущает так это то что последнее время мало дают.
                    Pirogov
                    1. хрыч Сегодня, 22:14
                      Цитата: Pirogov
                      их и гнетёт и возмущает так это то что последнее время мало дают.
                      Проситель попадается все мордатей в последнее время

                      хрыч
          2. LSA57 Сегодня, 22:26
            Цитата: NIKNN
            Да ладно....,хватит бурятской водолазной конницы...

            такой?
            LSA57
      2. рюрикович Сегодня, 21:04
        Цитата: volodya
        Прямо с беларуси с болот и запустим подлодки!

        У нас почти нет болот. what Нормальных таких, что б аж жуть была... Мелиорация request ...
        Когда украинцы нам море выкопают, тогда можно и жахнуть, если только 6-й флот не помешает feel
        рюрикович
        1. Чёрный Сегодня, 21:16
          Цитата: рюрикович
          У нас почти нет болот. Нормальных таких, что б аж жуть была... Мелиорация ...
          Когда украинцы нам море выкопают...,

          Не ври.....раз псаки сказала в Беларуси море есть, значит ЕСТЬ ..и точка smile
          Чёрный
          1. рюрикович Сегодня, 21:21
            Цитата: Чёрный
            раз псаки сказала

            Так она и про ростовские горы сказала wink
            Значит, надо идти на поклон к самым древним - нам море выкопают и одновременно выбранным материалом вам горы насыпают... what
            wink hi
            рюрикович
          2. volodya Сегодня, 21:22
            Цитата: Чёрный
            Не ври.....раз псаки сказала в Беларуси море есть, значит ЕСТЬ ..и точка

            Тем более там много наших подлодок после учений осталось!
            volodya
          3. LSA57 Сегодня, 22:31
            Цитата: Чёрный
            раз псаки сказала в Беларуси море есть, значит ЕСТЬ

            и под Ростовом горы
            LSA57
        2. Околоточный Сегодня, 21:22
          Жахнуть не получится. Системы ПВО в Ростовских Горах всё перехватят. laughing
          Околоточный
      3. papas-57 Сегодня, 22:08
        ''Прямо с беларуси с болот и запустим подлодки''. С каких болот, там по утверждению американцев море.
        papas-57
      4. LSA57 Сегодня, 22:33
        Цитата: volodya
        Точно! Прямо с беларуси с болот и запустим подлодки!

        они уже там
        LSA57
      5. poquello Сегодня, 22:36
        Цитата: volodya
        Цитата: Machete
        Подлодки в степях Украины....
        Было в кино, помним...

        Точно! Прямо с беларуси с болот и запустим подлодки!

        они не то просят, им надо сухопутные противолодочные корабли с бурильным бомбометанием
        poquello
    2. Alex_Rarog Сегодня, 20:54
      Интересно что они там употрнбляют то?)))
      Alex_Rarog
      1. Чёрный Сегодня, 20:58
        Цитата: Alex_Rarog
        Интересно что они там употрнбляют то?)))

        Оооо...элитный шмурдяк бабы Ганки .....правда не всем он впрок....10 тыщ киборгов после него так и не проснулись... wassat ( Парась их в небоевые записал, шобы тыщщщщу в день не платить и пособия там всякие.Экономиц щельмец smile )
        Чёрный
      2. Барбулятор Сегодня, 21:09
        Цитата: Alex_Rarog
        Интересно что они там употрнбляют то?)))

        -- Бриан! -- говорили они с жаром. -- Вот это голова! Он со своим проектом пан-Европы... Давно это было, а ведь ничего для опупевших не изменилось. Кстати, если по серьезному, то подлодки КЧФ будут ставить на колеса, и тогда они по степям Украины...
        Барбулятор
      3. LSA57 Сегодня, 22:35
        Цитата: Alex_Rarog
        Интересно что они там употрнбляют то?)))

        пожалуйста.
        LSA57
    3. Чёрный Сегодня, 20:54
      Эй .адмирал , срочно на колени перед послом США и проси что бы 6-й американский флот перебросили в Белорусское море laughing
      Чёрный
    4. Siegen Сегодня, 20:57
      - Вы вправду видели подлодки в степях Украины?
      - Да, я даже лечился, чтоб их больше не видеть!!! belay sad
      Siegen
    5. Mavrikiy Сегодня, 21:18
      Цитата: Machete
      Подлодки в степях Украины....
      Было в кино, помним...

      Зря хихикаете. По Днепру до КЫева на ПЛ вполне комфортыбельно дойти можно. Ну пузо оцарапаешь, ну винты погнешь, так у них там кажись "Ленинская кузня" есть.
      Mavrikiy
      1. Николай Грек Сегодня, 22:11
        Цитата: Mavrikiy
        Цитата: Machete
        Подлодки в степях Украины....
        Было в кино, помним...

        Зря хихикаете. По Днепру до КЫева на ПЛ вполне комфортыбельно дойти можно. Ну пузо оцарапаешь, ну винты погнешь, так у них там кажись "Ленинская кузня" есть.

        уже скорее всего нет...даже в хохляндии уже пишут, что он у них от перекрытия потока в Крым начал усыхать и засираться!!! wassat lol lol lol good
        Николай Грек
      2. Prosha Сегодня, 22:21
        Так они вас не отремонтируют, они только на самолеты умеют винты делать, да и то, по слухам, в Китай все производство продали smile
        Prosha
    6. Владыка Ситх Сегодня, 21:30
      Примерно из этой серии
      Владыка Ситх
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:37
        Владыка Ситх
        Примерно из этой серии
        Тёзка ,это комплексный подход называется.Одна засада Галыгин "гад" играет ! А Кличко млин слов нет, плуг по жизни.!Ха-Ха!!!! А-ааааа laughing
        Наблюдатель2014
  2. КОТ БАЮН Сегодня, 20:53
    Украинский флот уже исчез. Осталась только стая насекомых.... Только не помню каких именно... Не то москитов, не то тараканов или блох... И не нужно России бороться с Украиной, а тем более с ее несуществующие флотом.... Она и сама не плохо с этим справляется.
    КОТ БАЮН
    1. volodya Сегодня, 20:55
      Цитата: КОТ БАЮН
      Осталась только стая насекомых

      Там ещё "волчья стая"!
      volodya
      1. лесовозник Сегодня, 22:02
        Цитата: volodya
        Цитата: КОТ БАЮН
        Осталась только стая насекомых

        Там ещё "волчья стая"!

        Только волкИ то, тряпошные.
        лесовозник
        1. КОТ БАЮН Сегодня, 22:35
          Только волкИ то, тряпошные.

          Ну если уж волкИ, то, скорее, позорные laughing
          КОТ БАЮН
  3. Горный стрелок Сегодня, 20:55
    Для блокирования Одессы и всего окружающего подлодки нашему флоту - не нужны. И пары МРК хватит. Подлодки в Черном море нужны России не для запугивания "щирых".
    Горный стрелок
  4. weksha50 Сегодня, 20:56
    "Россия намерена использовать подводные лодки Черноморского флота для захвата территории Украины"...

    Мдяяяя..... Подлодки ВМСУ в степях Украины - еще понятно...
    Но вот подлодки ВМФ России в степях той же Украины - это ж надо было додуматься...

    P.S. Этот не совсем умный вояка даже не понимает того, что российским ПЛ не с кем из украинского флота на ЧФ воевать... Крылатыми ракетами и торпедами по артиллерийским катерам река-... лиман...болото... не стреляют...
    weksha50
  5. Сергей-8848 Сегодня, 21:00
    А ведь этих "адмиралов" ещё и на каких-то совместных около-НАТО-вских манёврах встречают, приветствуют, слушают, соглашаются, головами кивают. Пока не поздно, кортик отнять, чтобы сам не поранился, и рубашку с длиннющими рукавами с завязками на спине выдать (пусть даже и полосатую (жовто-блакитную), пусть радуется).
    Сергей-8848
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 22:37
      А ведь этих "адмиралов" ещё и на каких-то совместных около-НАТО-вских манёврах встречают, приветствуют, слушают, соглашаются, головами кивают

      А как без клоунов?! Это ж не интересные учения получаются! А тут видали какие "продвинутые " клоуны?! В погонах! Не хухры мухры... таких на утренник не закажешь.... Аж зависть берет laughing
      КОТ БАЮН
  6. Серж72 Сегодня, 21:00
    Может подводки (кой) ? laughing
    Серж72
  7. Berkut24 Сегодня, 21:03
    Ни один "боевой корабль" Украины не достоин торпеды из-за его ничтожной стоимости и никудышной боевой ценности. Из всех объектов инфраструктуры Украины внимания "Калибра" достоин максимум десяток. По тем же причинам. Если ополчение может за штуку баксов купить позиции ВСУ, то покупка Россией почти всей укроармии не потребует больших денег, а если доплатить еще, то они и Киев возьмут и на поводке кого надо приведут.
    Berkut24
  8. п-к Опарышев Сегодня, 21:04
    Укропских слушать,себя не уважать.
    п-к Опарышев
  9. рюрикович Сегодня, 21:06
    Ну шо Вы напали на украинского адмирала! laughing
    Он сказал,то что нужно - в карман легла сумма wink Так можно и на машину наговорить, а если пофантазировать конкретно, то и на кватэру wassat
    Да и желудку не прикажешь feel А ещё жена шубу хочет.... winked
    рюрикович
  10. Yak28 Сегодня, 21:07
    Русские солдаты в Крыму сказали украинским солдатам ВОН, и украинцы отдали часть своей территории и бросили военные базы без боя.Нужны ли против таких бойцов подлодки?
    Yak28
  11. asiat_61 Сегодня, 21:12
    Зависть , один из смертны грехов.
    asiat_61
  12. Masya Masya Сегодня, 21:13
    вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинскому флоту необходимы противолодочные корабли для защиты от российских подлодок.

    Лохлам всегда чего-то не хватает – Зимою лета, осенью – весны... Господи, кто бы уже подарил им крейсер... мож быстрее развалятся... wink
    Masya Masya
    1. рюрикович Сегодня, 21:15
      Цитата: Masya Masya
      Господи, кто бы уже подарил им крейсер... мож быстрее развалятся...

      У них есть wink Правда, нерабочий what Может, по-этому ещё не развалились? request

      И называется, как ни странно,"Украина".... what
      рюрикович
      1. NKT Сегодня, 21:23
        Они давно это название отозвали перед продажей нам (еше при Януковиче), но теперь его продадут на металлолом.
        NKT
        1. Masya Masya Сегодня, 21:26
          Цитата: NKT
          Они давно это название отозвали перед продажей

          От того, что название отозвали, сами продажными быть не перестали...
          Masya Masya
          1. NKT Сегодня, 22:18
            Ну да, встали в один ряд с Польшей, Прибалтикой
            NKT
  13. Влад5307 Сегодня, 21:24
    Цитата: Yak28
    Русские солдаты в Крыму сказали украинским солдатам ВОН, и украинцы отдали часть своей территории и бросили военные базы без боя.Нужны ли против таких бойцов подлодки?

    Вы ошибаетесь - это их хозяева думали, что Крым украинский, а сами окраинцы понимали что пользовались ворованным. Потому и ушли без крови - крымчане так "ласково" их попросили убраться оттуда. hi
    Влад5307
  14. Не либероид Русский Сегодня, 21:24
    фееричные клиенты палаты номер 6
    Не либероид Русский
  15. vik669 Сегодня, 21:29
    Подводная лодка в степях Украины.
    vik669
  16. Captain Nemo Сегодня, 21:48
    Учитывая, что "Варшавянки" несут Калибры, опасться есть чего
    Captain Nemo
  17. demo Сегодня, 22:06
    Ранее председатель "Союза офицеров Украины" З.А.Лупаков.
    Ох у него и инициалы!
    demo
  18. антивирус Сегодня, 22:07
    Ещё во времена ИВС построили секретную линию метро-тоннель Кубинка - Одесса( через Киев).
    Вот по этому тоннелю и пойдут захватчики. Уже сейчас перевозят 200 руб купюры
    антивирус
  19. zivXP Сегодня, 22:08
    Ранее председатель "Союза офицеров Украины" Лупаков позарился на старые турецкие подлодки для борьбы с Россией в Черном море. Анкара списывает старые подводные лодки проекта 208 на металлолом, а могла бы передать их Украине

    Ну так купите, какие проблемы? Или все на халяву?
    zivXP
  20. Федя2017 Сегодня, 22:13
    Не дают нам Украину забыть... Только народ начнёт ворчать о своих делах скорбных, а тут бац ! Статья и новость какая свежая об Украине и украинцах... И сразу на душе праздник патриотический - оказывается на Украине совсем у власти тупые, а у нас не то... и не так. Мы впереди !
    Федя2017
  21. APASUS Сегодня, 22:16
    Что то стратегическое мышление подводит все руководство Украины ,при том совсем !
    России не надо использовать даже войска для захвата нестабильной части Украины совсем.Где то 5-6 Искандеров в основные трансформаторные станции страны ,приведут зимой(да и летом) страну к коллапсу .Буквально через 2 недели население страны поднимет на вилы всех кто что то представляет из себя в виде власти.
    Народный бунт или что то в этом роде,но в этом есть один серьезный момент.Попытка навести порядок в Крыму моментально нашла недовольных,найти середину в этом случае вообще не получиться!
    APASUS
  22. Василенко Владимир Сегодня, 22:19
    Россия намерена использовать подводные лодки Черноморского флота для захвата территории Украины.
    они с поляками одни грибы что ли жрямкают fool
    Василенко Владимир
  23. arane Сегодня, 22:24
    Анкара списывает старые подводные лодки проекта 208 на металлолом, а могла бы передать их Украине
    - заявил Лупаков, при этом отметив, что с помощью турецких подлодок, Украина бы потопила все "российское, что есть в Черном море".

    Ага, а если бы у него были боксерские перчатки, он бы Тайсону репу начистил....
    arane
  24. Sige Сегодня, 22:37
    Россия при необходимости будет использовать против Вассальных Штатов америки не только подводные лодки, а все что у неё есть.
    Sige
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