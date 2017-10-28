Генерал ВСУ: Россия намерена использовать подлодки против Украины
Россия намерена использовать подводные лодки Черноморского флота для захвата территории Украины. Такое заявление сделал генерал-лейтенант ВСУ, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Романенко в интервью для издания "Апостроф".
На вопрос о том, будут ли российские вооруженные силы использоваться против ВСУ Романенко ответил утвердительно и высказал мнение, что армия РФ отрабатывает «операции по захвату важных для Украины государственных объектов». «Или заводят новые дизельные лодки с крылатыми ракетами — разве это оборонительное оружие?» — добавил он.
В сентябре командующий Военно-морскими силами Украины (ВМСУ) вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинскому флоту необходимы противолодочные корабли для защиты от российских подлодок.
В августе вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук высказал мнение, что из-за отсутствия государственной морской политики украинский флот может исчезнуть в ближайшее время.
Ранее председатель "Союза офицеров Украины" Лупаков позарился на старые турецкие подлодки для борьбы с Россией в Черном море.
С 2015 года в состав Черноморского флота вошли шесть подводных лодок проекта 636.3 (Improved Kilo по классификации НАТО): «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород» и «Колпино». В сентябре 2017-го подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» в Средиземном море нанесли удар из подводного положения крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ (группировки «Исламское государство», запрещена в РФ) на Ближнем Востоке, передает "Лента.ru"
На вопрос о том, будут ли российские вооруженные силы использоваться против ВСУ Романенко ответил утвердительно и высказал мнение, что армия РФ отрабатывает «операции по захвату важных для Украины государственных объектов». «Или заводят новые дизельные лодки с крылатыми ракетами — разве это оборонительное оружие?» — добавил он.
В сентябре командующий Военно-морскими силами Украины (ВМСУ) вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинскому флоту необходимы противолодочные корабли для защиты от российских подлодок.
В августе вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук высказал мнение, что из-за отсутствия государственной морской политики украинский флот может исчезнуть в ближайшее время.
Ранее председатель "Союза офицеров Украины" Лупаков позарился на старые турецкие подлодки для борьбы с Россией в Черном море.
Анкара списывает старые подводные лодки проекта 208 на металлолом, а могла бы передать их Украине- заявил Лупаков, при этом отметив, что с помощью турецких подлодок, Украина бы потопила все "российское, что есть в Черном море".
С 2015 года в состав Черноморского флота вошли шесть подводных лодок проекта 636.3 (Improved Kilo по классификации НАТО): «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород» и «Колпино». В сентябре 2017-го подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» в Средиземном море нанесли удар из подводного положения крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ (группировки «Исламское государство», запрещена в РФ) на Ближнем Востоке, передает "Лента.ru"
Использованы фотографии: Алексей Даничев/ РИА Новости
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