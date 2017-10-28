Агитпроп - 28.10.2017 Сегодня, 21:19 Залпы "Авроры" отозвались в Поднебесной. Какие уроки извлек Пекин из русской революции и распада СССР. Сделаем Китай снова великим. Итоги XIX cъезда крупнейшей в мире коммунистической партии. 2 Агитпроп - 09.09.2017 Подвиг Маринеско и трагедия “Густлоффа” Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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