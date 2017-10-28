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Агитпроп - 28.10.2017

Залпы "Авроры" отозвались в Поднебесной. Какие уроки извлек Пекин из русской революции и распада СССР. Сделаем Китай снова великим. Итоги XIX cъезда крупнейшей в мире коммунистической партии.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 2

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  1. Sonet Сегодня, 21:29
    При всем уважении к Константину,но коммунизм-не панацея для будущего.Тем более в России,где коммунисты-где еще в Мировой истории это видано-сами развалили свою страну.
    Тем более что левое движение в нынешней России задавленно партией царской власти-Единой Россией,которая на волне патриотического угара держит всю власть в стране в своих руках.
    Sonet
  2. Федя2017 Сегодня, 22:27
    Умные на чужих ошибках учатся... А дураки и на своих никак не могут научиться.
    Федя2017
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