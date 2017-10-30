Вы не ждали нас, а мы приперлися: США готовится к наступлению на Абу-Кемаль

Чем ближе правительственные войска Сирии к победе над террористическими группировками, тем больше участников конфликта хотят разделить с Дамаском предстоящий успех. Некоторые же и вовсе, этот успех рассчитывают присвоить…В субботу стало известно, что антитеррористическая коалиция во главе с США планирует наступление на сирийский город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил официальный представитель союзнических сил полковник Райан Диллон.По его словам, в настоящий момент необходимо «закрепить успехи, достигнутые Сирийскими демократическими силами на нефтяных месторождениях Омара и продолжать зачищать районы, которые по-прежнему являются территорией «Исламского государства» (деятельность запрещена в России)… после чего следует готовить операцию по освобождению Абу-Кемаля».Примечательно, что данное заявление было сделано фактически накануне наступления армии Сирии на данный населенный пункт, который, по последней информации, является единственным оплотом экстремистов в вышеуказанном районе. Если же учесть, что до этого официальный Дамаск при поддержке ВКС России менее чем за месяц освободил от исламских радикалов практически всю провинцию Дейр-эз-Зор, нанеся последним колоссальный урон, то возникает резонный вопрос: почему Соединенные Штаты решили действовать в этой области именно сейчас, когда до окончательной победы правительственных сил остались считанные дни, а предпосылки к обратной ситуации просто отсутствуют?Надо полагать, такое положение дел означает окончательное раскрытие Вашингтоном своих планов. Начиная с 2014 года, когда международная коалиция приступила к так называемой антитеррористической операции, Белый дом и Пентагон в один голос утверждали, что главная и единственная цель союзников в Сирии – уничтожение международных исламистских организаций. Однако результаты их деятельности говорили об обратном. Достаточно сказать, что за год безраздельного властвования на сирийской территории, вплоть до прибытия в арабскую республику российской военной авиации, размах деяний радикалов вырос до невообразимых масштабов.Теперь же стало очевидно, что многолетняя американская тактика по свержению действующего сирийского руководства посредством всесторонней поддержки так называемой умеренной оппозиции, зачастую действующей рука об руку с террористическим организациями, провалилась. В этом случае США не оставалось ничего другого, кроме как попытаться вклиниться в парадигму успешных действий этих самых сирийских властей. Однако от первоначальных замыслов за океаном все-таки не отказались, только вместо откровенных головорезов решено было сконцентрироваться на взаимодействии с вооруженными отрядами курдов. Впрочем, старые связи видимо оказались сохранены, иначе как объяснить активное продвижение курдских отрядов самообороны в сторону Абу-Кемаля и занятие ими стратегических позиций «Исламского государства» практически без боя.Параллельно с этим из Вашингтона приходят установки, не ясно, впрочем, кому адресованные, что президенту Сирии Башару Асаду нет места в послевоенном правительстве страны, а время правления его семьи подошло к концу.Вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты категорически не хотят накануне завершения боевых действий оказаться на стороне проигравших. Но и в компании победителей им места не нашлось, и поэтому возможность захватить богатый углеводородами регион представляется Белому дому единственным шансом сесть за стол предстоящих переговоров относительно поствоенного устройства Сирии.Напоминает шантаж? Ну разве что самую малость…