Гарант мира или как? Турецкое непостоянство в сирийском конфликте

Север Сирийской Арабской Республики в настоящее время стал центром развития очень тревожных процессов, катализатором которых выступают действия Турции.Согласно договоренностям, достигнутым в Астане Москвой, Тегераном и Анкарой, последняя вводит на территорию Сирии свои войска с целью осуществления контроля в одной из зон деэскалации, расположенной в провинции Идлиб.С одной стороны, сирийский кризис трудно решить без участия Анкары, которая делает вид, что опасается, будто удерживаемые в северных провинциях Сирии мирные жители попытаются при первой возможности уйти на север, в Турцию (по той же схеме могут действовать, кстати, и боевики, когда-то с ее территории пришедшие). С другой стороны, возникает парадокс, при котором страна, в одно время открыто поддерживавшая боевиков, в другое – молча наблюдавшая за их действиями и помогавшая им косвенно (транзитом и невмешательством в поставки), теперь играет роль миротворца и наблюдателя, отстаивая исключительно свои политические интересы.Нетрудно представить, что введение Эрдоганом войск в Идлиб является лишь развитием плана по поддержке сил, выступающих против режима законного президента САР Башара Асада. Также этот демарш может служить усугублению глубоких противоречий сирийского общества. Примером может служить позиция Дамаска по курдам и перспективам их самоопределения. Уже выходят официальные комментарии лидеров курдского ополчения, в которых они объявляют о том, что не позволят турецким войскам оккупировать север Сирии. Оккупацией они действия Анкары называют по причине численности контингента и динамики его увеличения. Что это, как не провокация со стороны Турции?Курдский вопрос так или иначе будет командой Башара Асада решен. Форма этого решения – вопрос, лежащий в основном в компетенции Дамаска и не касающийся третьих стран. Но сейчас делается все, чтобы свести на нет весь имеющийся прогресс в отношениях, достигнутый непризнанным Курдистаном и Сирией. Ведь если Турция ведет себя в Идлибе и Алеппо как оккупант, Курдистану рассчитывать не на что. А если ему не на что рассчитывать – это прямой путь к очередной волне напряженности и вооруженного противостояния.Создается впечатление, что некоторым игрокам региона вполне комфортно в реалиях, при которых война в САР не распространяется за ее пределы, но при этом не утихает и даже не приостанавливается. Изыскиваются маневры, периодические раздувающие пламя конфликта, когда появляются перспективы его погашения, и демонстрируется политика невмешательства, когда конфликт находится в апогее. Многое говорит о том, что наращивание Турцией военного присутствия в регионе приведет к эскалации насилия и инициированию боестолкновений как минимум между турецкой армией и отрядами народной самообороны Западного Курдистана.Анкаре, правда, стоит учитывать то, что сейчас она является непосредственным участником конфликта, а не игроком, делающим ходы извне. Такая форма присутствия обойдется ей гораздо дороже во всех смыслах, а от степени успешности этих действий для страны будут напрямую зависеть и перспективы турецкого лидера, который умудрился не так давно создать в стране условия для революции и без прямого участия в военном конфликте.