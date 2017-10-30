Вертолёты Aerotecnica AC-12 и Aerotecnica AC-14 (Испания)
Когда мы говорим об Испании, мы в первую очередь вспоминаем корриду, сиесту, отдых на берегу моря под палящим солнцем. В голове отображаются красоты Мадрида или Барселоны, всплывают образы гражданской войны, бегущие по улицам городов быки, необычные картины Сальвадора Дали. То есть появляются, какие угодно образы, но в основном максимально далекие от промышленного производства и тем более области авиастроения. Однако и в этой европейской стране предпринимались попытки создания своих самолетов и вертолетов. Двумя достаточно любопытными представителями испанского вертолетостроения 1950-х годов были модели Aerotecnica AC-12 и Aerotecnica AC-14.
Вертолеты были созданы компанией Aerotecnica S.A. открытой в Мадриде в начале 1950-х годов. Главным конструктором новой компании стал француз Жан Кантинье, который ранее, работая инженером французского концерна SNCASO, спроектировал свой легкий одноместный вертолет, получивший обозначение Matra-Cantinieau MC-101. Данный вертолет в итоге был построен уже в Испании, получив новое название AC-11 (Aerotecnica-Cantinieau-11). Вслед за вертолетом AC-11 последовала разработка уже первого испанского вертолет AC-12 Pepo, данная модель отличалась от своего предшественника цельнометаллическим фюзеляжем типа монокок, двухместной кабиной, двигателем Lycoming O-360-B2A мощностью 170 л.с. и своеобразным «спинным плавником». Шасси вертолета было лыжным.
В кабине вертолета Aerotecnica AC-12 могли разместиться всего два человека — летчик и пассажир. При этом из-за довольно ограниченного свободного пространства внутри вертолета этой модели на нем была невозможна транспортировка каких-либо грузов. Силовая установка данной модели состояла из одного 4-цилиндрового поршневого авиационного двигателя Lycoming O-360-B2A, развивавшего максимальную мощность 170 л.с. Благодаря этому двигателю вертолет мог разгоняться до 140 км/ч, при этом практическая дальность полета составляла 230 км, при установке дополнительных баков она увеличивалась до 450 км.
Согласно планам разработчиков, новый вертолет первоначально создавался исключительно как гражданский летательный аппарат. Однако, в конечном итоге, вертолет эксплуатировался исключительно военными в своих целях. Это было связано с тем, что среди частных потенциальных заказчиков интереса к данной модели легкого вертолета просто не было.
Первый полет вертолет Aerotecnica AC-12 совершил 20 июля 1954 года. По причине того, что данный экземпляр летательного аппарата не сумел успешно завершить испытания, в скором времени был создан второй прототип, который благодаря осуществленным улучшениям конструкции отличался лучшими стабилизационными показателями в полете. Благодаря выполненным улучшениям вертолет сумел наконец-то благополучно пройти стадию тестовых испытаний.
Всего в Испании было собрано 12 вертолетов данного типа. Это были два прототипа и десять серийных вертолетов. Несмотря на то, что разработчики считали свой вертолет достаточно перспективным, им заинтересовались лишь представители ВВС Испании. Именно военные эксплуатировали все десять серийных машин под обозначением EC-XZ-2. В армии они главным образом выполняли функции патрульных машин, воздушных наблюдателей и использовались в качестве связных. Их эксплуатация в составе ВВС продолжалась сравнительно недолго. Уже в ноябре 1964 года им на смену пришли американские вертолеты Bell 47, которые к тому моменту уже успели пройти всю Корейскую войну, поэтому обошлись Испании в три раза дешевле новых вертолетов AC-12. В том же 1964 году все вертолеты Aerotecnica AC-12 были переданы в INTA (Национальный институт аэрокосмической техники), где они использовались для разнообразных экспериментов вплоть до 1967 года, после чего были окончательно списаны.
Летно-технические характеристики Aerotecnica AC-12:
Габаритные размеры: длина — 7,55 м, высота — 2,75 м, диаметр несущего винта — 8,5 м.
Масса пустого — 500 кг.
Масса максимальная взлетная — 750 кг.
Силовая установка — поршневой двигатель Lycoming O-360-B2A мощностью 170 л.с.
Максимальная скорость полета — 140 км/ч.
Крейсерская скорость полета — 100 км/ч.
Практическая дальность — 230 км.
Перегоночная дальность — 450 км (с дополнительными топливными баками).
Практический потолок — 4000 м.
Скороподъемность — 5 м/с.
Экипаж — 2 человека.
Легкий многоцелевой вертолет Aerotecnica AC-14 стал дальнейшим развитием своего предшественника. Его проектирование началось в 1955 году в инициативном порядке. В качестве базы инженеры-конструкторы Aerotecnica S.A. использовали модель вертолета Aerotecnica AC-12, которая вполне успешно зарекомендовала себя в ВВС Испании, хотя и не смогла порадовать военных эффективностью в эксплуатационном плане.
Главным отличием модели AC-14 от своего предшественника стали увеличенные габариты. Вертолет прибавил в длине и мог взять на борт уже до 5 человек (пилот плюс 4 пассажира), либо обеспечивал возможность транспортировки по воздуху небольших по массе и размерам грузов при условии, что максимальный взлетный вес машины оставался бы в пределах 1350 кг. Ряд изменений претерпел и внешний вид вертолета, они позволяли снизить лобовое сопротивление во время полета. Однако из-за роста габаритов летательного аппарата данные изменения не сказались положительным образом на его маневренности.
При этом вертолет оснащался гораздо более мощным турбовальным ГТД Turbomeca Artouste IIB1, развивавшим максимальную мощность 400 л.с. Благодаря снижению лобового сопротивления и новому мощному двигателю максимальная скорость потяжелевшей машины выросла до 180 км/ч. Практическая дальность полета составляла 300 км, при этом перегоночная дальность при использовании дополнительных топливных баков увеличивалась до 640 км.
Отличительными особенностями пятиместного многоцелевого вертолета Aerotecnica AC-14 являлось расположение силовой установки в верхней передней части кабины и применение реактивной системы компенсации реактивного момента от несущего винта. Вместо традиционного применения рулевого винта на этом испанском вертолете использовалась система отвода горячих выхлопных газов от газотурбинного двигателя через хвостовую балку к расположенной на конце балки сопловой системе. На больших скоростях полета реактивный момент хорошо компенсировался отклоняемыми рулями направления, расположенными на килевых шайбах хвостовой балки. Существенно позже (в 1990-е годы) развитие подобной системы получило название NOTAR (No Tail Rotor — «без хвостового винта»).
Свой первый полет новая испанская винтокрылая машина совершила в 1957 году. При этом вертолет Aerotecnica AC-14 достаточно быстро выполнил программу испытаний, так как к тому моменту времени компания Aerotecnica сумела накопить достаточный опыт в области создания и испытаний летательных аппаратов. После успешного завершения испытаний вертолет AC-14 практически сразу был отправлен в серийное производство. Однако, несмотря на качественный шаг вперед востребованность и этих вертолетов в Испании оказалась крайне ограничена. Они были интересны лишь ВВС страны, которые вновь приобрели только 10 вертолетов данной модели.
Как и прежде, легкий многоцелевой вертолет Aerotecnica AC-14 мог использоваться как с открытой, так и с закрытой кабиной. При этом наибольшей популярностью, естественно, пользовался вариант компоновки с закрытой кабиной. Главным образом, это было связано с максимальной скоростью полета в 180 км/ч. На такой скорости летчик и пассажиры винтокрылой машины в открытой кабине ощущали явный дискомфорт, особенно если речь шла о полетах на дальние дистанции.
Все 10 построенных вертолетов были переданы ВВС Испании в 1961 году, где они эксплуатировались под обозначением EC-XZ-4. Их служба в испанских ВВС была весьма недолгой, как и у модели AC-12. Выяснилось, что стоимость их выпуска является довольно высокой, поэтому массовое серийное производство вертолетов так и не было развернуто. Данные испанские вертолеты не могли конкурировать с более дешевым американским легким многоцелевым вертолетом Bell 47.
Летно-технические характеристики Aerotecnica AC-14:
Габаритные размеры: длина — 8,13 м, высота — 3,1 м, диаметр несущего винта — 9,6 м.
Масса пустого — 650 кг.
Масса максимальная взлетная — 1350 кг.
Силовая установка — турбовальный Turbomeca Artouste IIB1 мощностью 400 л.с.
Максимальная скорость полета — 190 км/ч.
Крейсерская скорость полета — 120 км/ч.
Практическая дальность — 300 км.
Перегоночная дальность — 640 км (с дополнительными топливными баками).
Практический потолок — 6800 м.
Скороподъемность — 7 м/с.
Экипаж — 1 пилот + 4 пассажира.
Вертолеты в Aerotecnica AC-12 и Aerotecnica AC-14 в Museo del Aire, фото ru-aviation.livejournal.com
Источники информации:
http://avia.pro
http://www.aviastar.org
http://www.airwar.ru
https://ru-aviation.livejournal.com
Материалы из открытых источников
Вертолеты были созданы компанией Aerotecnica S.A. открытой в Мадриде в начале 1950-х годов. Главным конструктором новой компании стал француз Жан Кантинье, который ранее, работая инженером французского концерна SNCASO, спроектировал свой легкий одноместный вертолет, получивший обозначение Matra-Cantinieau MC-101. Данный вертолет в итоге был построен уже в Испании, получив новое название AC-11 (Aerotecnica-Cantinieau-11). Вслед за вертолетом AC-11 последовала разработка уже первого испанского вертолет AC-12 Pepo, данная модель отличалась от своего предшественника цельнометаллическим фюзеляжем типа монокок, двухместной кабиной, двигателем Lycoming O-360-B2A мощностью 170 л.с. и своеобразным «спинным плавником». Шасси вертолета было лыжным.
В кабине вертолета Aerotecnica AC-12 могли разместиться всего два человека — летчик и пассажир. При этом из-за довольно ограниченного свободного пространства внутри вертолета этой модели на нем была невозможна транспортировка каких-либо грузов. Силовая установка данной модели состояла из одного 4-цилиндрового поршневого авиационного двигателя Lycoming O-360-B2A, развивавшего максимальную мощность 170 л.с. Благодаря этому двигателю вертолет мог разгоняться до 140 км/ч, при этом практическая дальность полета составляла 230 км, при установке дополнительных баков она увеличивалась до 450 км.
Согласно планам разработчиков, новый вертолет первоначально создавался исключительно как гражданский летательный аппарат. Однако, в конечном итоге, вертолет эксплуатировался исключительно военными в своих целях. Это было связано с тем, что среди частных потенциальных заказчиков интереса к данной модели легкого вертолета просто не было.
Первый полет вертолет Aerotecnica AC-12 совершил 20 июля 1954 года. По причине того, что данный экземпляр летательного аппарата не сумел успешно завершить испытания, в скором времени был создан второй прототип, который благодаря осуществленным улучшениям конструкции отличался лучшими стабилизационными показателями в полете. Благодаря выполненным улучшениям вертолет сумел наконец-то благополучно пройти стадию тестовых испытаний.
Всего в Испании было собрано 12 вертолетов данного типа. Это были два прототипа и десять серийных вертолетов. Несмотря на то, что разработчики считали свой вертолет достаточно перспективным, им заинтересовались лишь представители ВВС Испании. Именно военные эксплуатировали все десять серийных машин под обозначением EC-XZ-2. В армии они главным образом выполняли функции патрульных машин, воздушных наблюдателей и использовались в качестве связных. Их эксплуатация в составе ВВС продолжалась сравнительно недолго. Уже в ноябре 1964 года им на смену пришли американские вертолеты Bell 47, которые к тому моменту уже успели пройти всю Корейскую войну, поэтому обошлись Испании в три раза дешевле новых вертолетов AC-12. В том же 1964 году все вертолеты Aerotecnica AC-12 были переданы в INTA (Национальный институт аэрокосмической техники), где они использовались для разнообразных экспериментов вплоть до 1967 года, после чего были окончательно списаны.
Летно-технические характеристики Aerotecnica AC-12:
Габаритные размеры: длина — 7,55 м, высота — 2,75 м, диаметр несущего винта — 8,5 м.
Масса пустого — 500 кг.
Масса максимальная взлетная — 750 кг.
Силовая установка — поршневой двигатель Lycoming O-360-B2A мощностью 170 л.с.
Максимальная скорость полета — 140 км/ч.
Крейсерская скорость полета — 100 км/ч.
Практическая дальность — 230 км.
Перегоночная дальность — 450 км (с дополнительными топливными баками).
Практический потолок — 4000 м.
Скороподъемность — 5 м/с.
Экипаж — 2 человека.
Легкий многоцелевой вертолет Aerotecnica AC-14 стал дальнейшим развитием своего предшественника. Его проектирование началось в 1955 году в инициативном порядке. В качестве базы инженеры-конструкторы Aerotecnica S.A. использовали модель вертолета Aerotecnica AC-12, которая вполне успешно зарекомендовала себя в ВВС Испании, хотя и не смогла порадовать военных эффективностью в эксплуатационном плане.
Главным отличием модели AC-14 от своего предшественника стали увеличенные габариты. Вертолет прибавил в длине и мог взять на борт уже до 5 человек (пилот плюс 4 пассажира), либо обеспечивал возможность транспортировки по воздуху небольших по массе и размерам грузов при условии, что максимальный взлетный вес машины оставался бы в пределах 1350 кг. Ряд изменений претерпел и внешний вид вертолета, они позволяли снизить лобовое сопротивление во время полета. Однако из-за роста габаритов летательного аппарата данные изменения не сказались положительным образом на его маневренности.
При этом вертолет оснащался гораздо более мощным турбовальным ГТД Turbomeca Artouste IIB1, развивавшим максимальную мощность 400 л.с. Благодаря снижению лобового сопротивления и новому мощному двигателю максимальная скорость потяжелевшей машины выросла до 180 км/ч. Практическая дальность полета составляла 300 км, при этом перегоночная дальность при использовании дополнительных топливных баков увеличивалась до 640 км.
Отличительными особенностями пятиместного многоцелевого вертолета Aerotecnica AC-14 являлось расположение силовой установки в верхней передней части кабины и применение реактивной системы компенсации реактивного момента от несущего винта. Вместо традиционного применения рулевого винта на этом испанском вертолете использовалась система отвода горячих выхлопных газов от газотурбинного двигателя через хвостовую балку к расположенной на конце балки сопловой системе. На больших скоростях полета реактивный момент хорошо компенсировался отклоняемыми рулями направления, расположенными на килевых шайбах хвостовой балки. Существенно позже (в 1990-е годы) развитие подобной системы получило название NOTAR (No Tail Rotor — «без хвостового винта»).
Свой первый полет новая испанская винтокрылая машина совершила в 1957 году. При этом вертолет Aerotecnica AC-14 достаточно быстро выполнил программу испытаний, так как к тому моменту времени компания Aerotecnica сумела накопить достаточный опыт в области создания и испытаний летательных аппаратов. После успешного завершения испытаний вертолет AC-14 практически сразу был отправлен в серийное производство. Однако, несмотря на качественный шаг вперед востребованность и этих вертолетов в Испании оказалась крайне ограничена. Они были интересны лишь ВВС страны, которые вновь приобрели только 10 вертолетов данной модели.
Как и прежде, легкий многоцелевой вертолет Aerotecnica AC-14 мог использоваться как с открытой, так и с закрытой кабиной. При этом наибольшей популярностью, естественно, пользовался вариант компоновки с закрытой кабиной. Главным образом, это было связано с максимальной скоростью полета в 180 км/ч. На такой скорости летчик и пассажиры винтокрылой машины в открытой кабине ощущали явный дискомфорт, особенно если речь шла о полетах на дальние дистанции.
Все 10 построенных вертолетов были переданы ВВС Испании в 1961 году, где они эксплуатировались под обозначением EC-XZ-4. Их служба в испанских ВВС была весьма недолгой, как и у модели AC-12. Выяснилось, что стоимость их выпуска является довольно высокой, поэтому массовое серийное производство вертолетов так и не было развернуто. Данные испанские вертолеты не могли конкурировать с более дешевым американским легким многоцелевым вертолетом Bell 47.
Летно-технические характеристики Aerotecnica AC-14:
Габаритные размеры: длина — 8,13 м, высота — 3,1 м, диаметр несущего винта — 9,6 м.
Масса пустого — 650 кг.
Масса максимальная взлетная — 1350 кг.
Силовая установка — турбовальный Turbomeca Artouste IIB1 мощностью 400 л.с.
Максимальная скорость полета — 190 км/ч.
Крейсерская скорость полета — 120 км/ч.
Практическая дальность — 300 км.
Перегоночная дальность — 640 км (с дополнительными топливными баками).
Практический потолок — 6800 м.
Скороподъемность — 7 м/с.
Экипаж — 1 пилот + 4 пассажира.
Вертолеты в Aerotecnica AC-12 и Aerotecnica AC-14 в Museo del Aire, фото ru-aviation.livejournal.com
Aerotecnica AC-12:
Aerotecnica AC-14:
Источники информации:
http://avia.pro
http://www.aviastar.org
http://www.airwar.ru
https://ru-aviation.livejournal.com
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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