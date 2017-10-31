Украине нужен новый День освобождения от фашизма?

28 октября 1944 года вся территория Украины была освобождена от гитлеровских захватчиков. Это произошло после того, как Первый и Четвертый украинские фронты, соединившись, освободили от фашистов Закарпатье.Эта дата всегда была весьма значимой для ветеранов Великой Отечественной войны, да и для тех граждан Украины, кто не забыл историю. В 2009 году день 28 октября на официальном уровне был объявлен национальным праздником. Объявлен, несмотря на то, что уже тогда у власти находился «оранжевый» режим Виктора Ющенко. В те годы уже активно шла дегероизация, а также прославление весьма сомнительных «хероев» - бандеровцев. Но общество тогда было способно сопротивляться насаждению откровенно профашистских идей. Результатом этого и стало признание Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков.Теперь этот праздник – словно кость в горле новых «оранжевых» властей (оранжевый цвет которых с каждым днем все больше похож на коричневый). Конечно, режим г-на Порошенко может отменить празднование этой даты. Но это будет означать, что он окончательно распишется в том, что украинская власть – наследники гитлеровцев. Правда, для этого и так уже сделано немало – пресловутая «декоммунизация» превратилась в позорнейшее надругательство над истинными Героями, в том числе, и Героями Великой Отечественной.Правящий украинский режим нашел, как он считает, «выход»: попытаться перелицевать праздник. Отделить освобождение Украины от той общей народной борьбы, которая велась всем Советским Союзом против фашистов. Попытаться представить дело так, что украинцы сами освободили свою землю. Да еще и кощунственно приписать к этому, что, дескать, сегодня «народ столкнулся с новой агрессией, но уже со стороны России».Но такие попытки выглядят жалко. Потому г-н Порошенко, который делал столь громкие заявления в предыдущие годы, на сей раз ограничился участием в возложении венков к Могиле Неизвестного солдата в Киеве (пока еще уцелевшей от «декоммунизации»).К сожалению, оппозиция хунте слаба и запугана, потому масштабного празднования этой даты ее силами не получилось: немногие отважились выйти, чтобы возложить цветы к памятникам вне фальшивых, лицемерных официальных мероприятий. Но и такое символическое сопротивление – это большая ценность сегодня.Зато накануне Дня освобождения Украины от фашистов прозвучали тревожные сообщения из Донецкой Народной Республики, которая подверглась обстрелам с украинской стороны. Жители Донецка писали, что 27 октября в городе были слышны такие громкие залпы, как три года назад, в 2014-м. Один из мирных жителей, 25-летний молодой мужчина, погиб в результате обстрела в поселке Трудовские (запад Донецка) от осколочного ранения.Кроме того, прозвучало заявление заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга об эскалации напряженности на Донбассе. «», - сказал он.Все чаще и чаще с украинской стороны звучат призывы расправиться, наконец, с ДНР и ЛНР (а то – и с Крымом). И это – на фоне более «мирных» призывов – усилить международное присутствие на Донбассе.Небезызвестный Дмитрий Ярош недавно разразился фантазиями о том, что международные миротворцы перекроют границу Республик с Россией, и тогда Украина зачистит Донбасс силами СБУ. «», - такие откровения выдал он в одном из интервью.Заявление, достойное стать доказательством на новом Нюрнбергском процессе – против новых фашистов! Ярош словно не догадывается, что своими словами «Несмотря на присутствие миротворцев…» он фактически показывает, чтоИменно о таком сценарии – устроить масштабную зачистку непокорных, «достойную» фашистов, - грезят многие представители укрохунты.Есть, правда, незадача. Несмотря на то, что оппозиция практически раздавлена зверскими силовыми методами, все же далеко не все разделяют мнение о необходимости новой масштабной войны.А вот – и методы, с помощью которых ныне набирают в украинскую армию. В Киеве в одном из ночных клубов шла веселая вечеринка, когда вдруг туда нагрянула Нацполиция. Всех уложили лицом в пол, включая девушек. «С парнями не церемонились абсолютно, полиция тешилась, как могла, используя и ноги, и дубинки», - сообщила в своем блоге на Facebook одна из участниц вечеринки. А в полиции позже заявили, что «выявлено 32 человека, которые уклоняются от призыва на воинскую службу». «Уклонистов» доставили в военкомат.Что делать? Парни хотят жить и веселиться, а не становиться карателями. Вот и приходится собирать «воинов АТО» по ночным клубам…А в «зачищенной» укровластями Константиновке (Донецкая область) местные жители показали, как они относятся к памятникам, которые успели возвести карателям. Его разрушили уже второй раз. Первый раз данный «монумент» был поврежден сразу же после установки. Его восстановили и поставили круглосуточную охрану. Но во время смены караула все-таки жителям удалось выразить свое отношение к убийцам… Оккупационным властям остается лишь усилить охрану.Громогласные заявления о необходимости зачистки Донбасса раздаются уже даже не от самого Порошенко, который предпочитает лишний раз отмолчаться, а от его соратников по майдану. Порой эти заявления по своему цинизму не только не уступают гитлеровским, но и превосходят.И, если хунта попытается все же осуществить свои планы в отношении ДНР, ЛНР и Крыма и перейти к крупномасштабному конфликту – что ж, возможно, другого выбора и не останется, кроме как организовать Украине новый День освобождения от фашизма… Правда, всегда хочется надеяться на то, что здравый смысл восторжествует, что удастся предотвратить войну и избежать новых жертв. Но, похоже, здравый смысл уже давно не ночует в киевских властных структурах.