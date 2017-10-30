Не срочно в номер. А спорим, найду, за что ты мне будешь обязан платить налог?

Как-то часто мы стали сталкиваться с животными. Идешь по улице, а оно, это самое животное, навстречу. И гордо так шагает. По человеческому тротуару. А рядом раб-человек идет. Нет, конечно, этот самый человек считает, что он владелец животного. Но животное-то знает, кто есть кто в этом мире. А главное, в то время, когда на земле тысячи голодных детей, стариков и этих, женщин, животные, типа домашние, жируют. Кушают, понимаешь, прямо как взрослые человеки.А дикие? Я, конечно, в городе с дикими животными мало сталкиваюсь. Больше с дикими людьми, а остальные?.. Представляю, собрался человек, к примеру, в театр или там в гости поговорить, выпить-закусить, себя показать. Выходит на улицу — и бац... Дикий голубь "бомбардирует" красавца с ювелирной точностью! Или дикая ворона нагло так каркает. Типа, вырядился, мол, идиот. Ну обидно же.Вообще, России пора брать пример с незалежной Украины! Мне тут прислали копию законопроекта № 7220, который зарегистрирован в Раде. Бальзам на душу звероненавистника и человеколюба. Читаю, и слеза умиления скатывается по небритой щеке. Вот это забота о людях! Вот это отношение к природе! А мы о какой-то там "Матильде" рассуждаем. Да Бог с ней, с этой Матильдой. Умерла и умерла. "Мертвые срама не имут", так вроде князь Святослав обратился к своим воинам перед битвой с византийцами в 970 г. под городом Доростол. Но о законопроекте. Чтобы и вы порадовались.Всё! Хватит украинским кошкам-собакам и прочим хорькам ходить не охваченными государством! Землю, извиняюсь, загаживают. Продукты жрут. Воздухом дышат. Ещё и плодят себе подобных! И все без контроля, учета и оплаты всяких налогов. В АТО не отправить, а колбасу и сало трескают. Короче, нашлись умные люди и ...Все коты, собаки и все остальные твари не человеческого вида должны стать на регистрационный учет! И не просто встать, а ещё и получить чип под кожу! Чтобы государство четко понимало, какой из зверей, особенно в приграничных областях, диверсант и ватник. А то пограничники сообщают, бегают украинские коты к агрессорским кошкам на свидания. Растрачивают незалежный семенной материал для оплодотворения вражьих самок. Ну, и наоборот. Коты-сепаратисты проникают на украинскую территорию и подрывают основы государства с кошками "с пониженной социальной ответственностью".Нацполиция, согласно законопроекту, будет делать специальные облавы для обнаружения таких незаконных беременностей! Помните в "Собачьем сердце"? Примерно так это и будет выглядеть! Ловят зверюгу парни в бронежилетах и ласково так спрашивают: "А ты от кого с пузом тут ходишь?" А кошка им документ в морду. "На, смотри. Самый что ни на есть настоящий кот. Можно сказать, участник АТО"! Ну а те, что без документа... Сами понимаете. Расстрел у ближайшей стены.И не надо про жестокость! Теперь, опять же согласно законопроекту, расстрелянных не выбросят на помойку. Теперь, когда зверьё станет государственным, его хоронить будут на специальных кладбищах-мемориалах! Без вариантов. Представляете такую процессию? Из села Горишны Зады в Киев едет кортеж хоронить кошку в мемориале. Европа!"Предать земле свое домашнее животное украинец не сможет сам. После смерти кошки или собаки собственник обязан будет немедленно уведомить об этом свою ветеринарную клинику. Труп животного нужно будет сдать вместе с ранее полученным паспортом и номерным знаком, указанным на жетоне. Похороны кота или собаки должны осуществлять сугубо на кладбищах для животных и в крематориях, которые создадут за счет местных бюджетов".Вы думаете все, что я написал, это заскок в авторской "звероненавистнической" голове. Дудки. В основе законопроекта прекрасная идея регистрации домашних животных в украинском варианте. Почему власть должна дискриминировать животных на территории страны? Все животные равны! А значит, согласно мыслям депутатов, все должны быть зарегистрированы и... оплачены! В смысле налогов и прочих сборов.И вот тут появляется забота! Не только и животных, но и о людях. Самую тяжелую работу государство берет на себя! Учиться нам надо у Украины. А какая работа тяжелее? Принести собственную кошку в клинику и зарегистрировать или ловить по Карпатам белку дикую, чтобы чин в неё затолкать? Вот то-то же. Диких и бездомных животных государство будет за собственный счет вылавливать и чипировать! А потом ещё и налоги платить за них!Главное, теперь ещё и возраст этой самой белки или вороны надо знать четко. Чтобы закон не нарушать. До 2-х месяцев может каркать свободно. Потом всё. Без регистрации нельзя. Кстати, если какой украинец сдуру, после принятия этого закона, купит себе животное, то он будет обязан в 5-дневный срок животину зарегистрировать. Иначе штраф. Кошечка или собачка получит свои регистрационный номер пожизненно и будет полноправным граж..., нет, жителем Украины!Зачем регистрация? А денег нет. А государство быстро организовало источник доходов! 180 гривен за регистрацию и 70 за исправление ошибок в записях. Но, в справедливом мире цэевропейцев платить будут не все. Чернобыльцы, инвалиды Великой Отечественной, участники АТО. инвалиды 1 и 2 группы, общественные организации, органы государственной и местной власти платить не будут.Ну ладно. Зарегистрировали, деньги выложили и всё? А вот опять дудки! А роды у кошек кто будет оплачивать? По данным всемирной организации котоохранения, все больше и больше кошек при родах испытывают различные проблемы! А потому, согласно законопроекту, все роды теперь будут проходить в клиниках! Цену таких родов сами знаете. Значит и всех этих мусек-пусек беспородных на свалку истории. На Украине будут только породистые животные жить! А те, хитрозадые украинцы, которые будут проводить роды на дому нарвутся на штраф, или тюремное заключение до 6 месяцев!Кстати, о штрафах. Домашние зверушки прекрасный способ отъема денег. Согласитесь, нет владельца кошки или собачки, у которого бы среди соседей не было бы врагов. Даже у владельцев канареек есть враги. Поют ведь, сволочи "яйцеокрашенные". Змеюки всякие в террариумах смотрят и яд копят. Даже тараканы вон какие огромные. А вдруг убегут от владельца? Короче, перечислю штрафы-предложения:— умерщвление беременных собак и кошек или усыпление их в присутствии детей (где интересно такие родители-изуверы живут)-статья 299 УКУ, штраф 850 гривен или арест до 6 месяцев;— неуборка экскрементов собаки — от 850 до 1700 гривен;— использование животных для попрошайничества-5100-20400 гривен;— разведение беспородных животных и роды на дому-5100-20400 гривен;— отказ от стерилизации животного-3400-20400 гривен;— продажа котов и собак без документов-340-20400 гривен с конфискацией животного.Понимаю, что законопроект у многих вызывает смешанное чувство омерзения, какой-то нереальности и смеха, но есть в нем один пункт, который действительно интересен. Это уже без стёба и иронии. Мы в России уже несколько лет бьёмся над проблемой "бойцовых" собак. По каким критериям их определять? Какие собаки действительно опасны, а какие просто попали "под раздачу".Украинцы предложили свой список таких пород. Причем подход немного другой. Не запрещать, а исследовать и давать экспертную оценку опасности каждой собаки отдельно. Проще говоря, каждая собака из перечисленных пород в обязательном порядке должна пройти психиатрическую экспертизу. Согласитесь, в этом и правда что-то есть. Потому этот пункт приведу полностью."Перечень потенциально опасных пород собак, которые подлежат обязательному психиатрическому осмотру, это: акита-ину, американский бульдог, американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, английский мастиф, бельгийский мастиф, аргентинский дог, бельгийская овчарка, бернский зенненхунд, бордоский дог, бразильская фила, бульмастиф, бультер, доберман, кавказская овчарка, кане корсо, мастино наполетано, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, перо пресса канарио, южнорусская овчарка, ризеншнауцер, родезийский риджбек, ротвейлер, среднеазиатская овчарка, восточноевропейская овчарка, тосаину, черный терьер, немецкий боксер, фокстерьер, шарпей, ягдтерьер немецкий, а также метисы указанных пород".Ну как вам? Прекрасный законопроект, особенно для страны, где большинство населения проживает в небольших городках и в селах. Где собака или кошка ценится не за экстерьер или принадлежность к какому-то роду-племени, а за рабочие качества. Кошка должна ловить мышей и крыс. Собака охранять или, наоборот, помогать найти.Я предвижу комментарии вроде тех, что постоянно появляются со стороны опять же моих "постоянных почитателей". "Бред. В России тоже много идиотских законопроектов. Автор, посмотри в Википедию. Он же патриот". Более того, я понимаю депутатов. Решить сразу две проблемы одним махом. Создать племенной питомник домашних животных в масштабах страны и увеличить налоговую базу государства очень заманчиво.В случае принятия такого законопроекта реализовать его можно, по мнению депутатов, уже через 3-4 месяца. Практически сразу. И деньги потекут в бюджет тоже сразу. Только реально ли это? В существующих реалиях Украины? Не напоминает ли это китайскую компанию по уничтожению воробьёв, как врагов китайского народа, которые съедают зерно урожая? Что произойдет в реальной жизни? Не в выдуманной? Люди просто начнут убивать животных, чтобы не платить. Просто убивать.Сомневаюсь я, что в украинских селах много породистых собак и кошек. А вот беспородных мышей и крыс много. И когда у них исчезнет естественный усатый и мяукающий враг, начнется беспредел. И не зерном украинцы будут расплачиваться за этот мышиный "беспредел", а собственной жизнью. После принятия закона о медицинской реформе... А ведь есть ещё и лисий "беспредел" с чумкой, от которой спасают те самые бездомные собаки. И человечий беспредел, особенно в селах, когда "ветераны АТО" грабят крестьян под маркой защиты от других грабителей...Так стоит ли оно того? Красивый проект уничтожения животных, которые веками жили и пока что живут рядом с человеком...Впору вспомнить о той самой бабочке, которую когда-то описал фантаст...