Активисты устроили в Виннице блокаду фабрики Roshen
Активисты движения «Освобождение» (Рух «Визволення») вчера вечером блокировали фабрику Петра Порошенко в Виннице, требуя от президента Украины сделать выбор между государством и бизнесом, передает РИА Новости.
Собравшиеся у фабрики «Рошен» активисты сообщили, что приехали в Винницу из Киева, чтобы остановить «беспредел, хищения и обман».
Организаторы акции сообщили о проводимых мероприятиях в «Фейсбуке», однако не указали количество задействованных в них граждан.
Участники блокады призвали украинцев объявить бойкот товарам и услугам, производимым предприятиями Петра Порошенко и не иметь дела «ни с одной из 104 компаний, которые он указал в своей декларации».
Президент Украины находится на пятой строчке составленного украинским изданием «Новое время» совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital рейтинга 100 самых богатых украинцев в текущем году. По сравнению с данными за 2016 год он опустился на одно место, но увеличил свое состояние с 959 миллионов долларов до одного миллиарда. Первое место занимает Ринат Ахметов, капитал которого оценивается в 6,9 миллиарда долларов.
Собравшиеся у фабрики «Рошен» активисты сообщили, что приехали в Винницу из Киева, чтобы остановить «беспредел, хищения и обман».
Организаторы акции сообщили о проводимых мероприятиях в «Фейсбуке», однако не указали количество задействованных в них граждан.
Президент должен выбрать – либо заниматься государством, либо своим бизнесом,говорится в заявлении «Освобождения».
Участники блокады призвали украинцев объявить бойкот товарам и услугам, производимым предприятиями Петра Порошенко и не иметь дела «ни с одной из 104 компаний, которые он указал в своей декларации».
Президент Украины находится на пятой строчке составленного украинским изданием «Новое время» совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital рейтинга 100 самых богатых украинцев в текущем году. По сравнению с данными за 2016 год он опустился на одно место, но увеличил свое состояние с 959 миллионов долларов до одного миллиарда. Первое место занимает Ринат Ахметов, капитал которого оценивается в 6,9 миллиарда долларов.
Использованы фотографии: zn.ua
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