10:50 29 октября

Активисты устроили в Виннице блокаду фабрики Roshen

Активисты движения «Освобождение» (Рух «Визволення») вчера вечером блокировали фабрику Петра Порошенко в Виннице, требуя от президента Украины сделать выбор между государством и бизнесом, передает РИА Новости.

Активисты устроили в Виннице блокаду фабрики Roshen


Собравшиеся у фабрики «Рошен» активисты сообщили, что приехали в Винницу из Киева, чтобы остановить «беспредел, хищения и обман».


Организаторы акции сообщили о проводимых мероприятиях в «Фейсбуке», однако не указали количество задействованных в них граждан.

Президент должен выбрать – либо заниматься государством, либо своим бизнесом,
говорится в заявлении «Освобождения».

Участники блокады призвали украинцев объявить бойкот товарам и услугам, производимым предприятиями Петра Порошенко и не иметь дела «ни с одной из 104 компаний, которые он указал в своей декларации».

Президент Украины находится на пятой строчке составленного украинским изданием «Новое время» совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital рейтинга 100 самых богатых украинцев в текущем году. По сравнению с данными за 2016 год он опустился на одно место, но увеличил свое состояние с 959 миллионов долларов до одного миллиарда. Первое место занимает Ринат Ахметов, капитал которого оценивается в 6,9 миллиарда долларов.

Использованы фотографии: zn.ua
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Комментарии 37

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  1. svp67 Сегодня, 08:39
    Ну все хана этому "Освобождению"....покусится на святое, на достояние Украины, самую процветающую фирму. Нет, не жильцы они после этого. Это же не "донбасский уголек", надо же чувствовать разницу. "Рошен" не в США, не в ЮАР не закупишь...
    Первое место занимает Ринат Ахметов, капитал которого оценивается в 6,9 миллиарда долларов.
    И который умудрился на 2 лярда приподняться за год и это при потери бизнеса на Донбассе. Или все таки ему за него заплатили?
    svp67
    1. Шура пермский Сегодня, 08:45
      Ахахах,не гоже бизнес царя батюшки кошмарить)))) накажет же холопов
      Шура пермский
      1. Logall Сегодня, 09:40
        Когда трона лишиться, тогда о конфетах будет только мечтать! Или принесут на могилку. Но сперва затолкатют в эээ, слипнется короче!
        Logall
    2. 210окв Сегодня, 08:46
      Отжать бизнес у Потроха приезжали..А воровство,обман и все что с этим связано-это на Банковской и в Мариинском..
      Цитата: svp67
      Ну все хана этому "Освобождению"....покусится на святое, на достояние Украины, самую процветающую фирму. Нет, не жильцы они после этого. Это же не "донбасский уголек", надо же чувствовать разницу. "Рошен" не в США, не в ЮАР не закупишь...
      Первое место занимает Ринат Ахметов, капитал которого оценивается в 6,9 миллиарда долларов.
      И который умудрился на 2 лярда приподняться за год и это при потери бизнеса на Донбассе. Или все таки ему за него заплатили?
      210окв
    3. Primoos Сегодня, 09:22
      Вот же свидомиты наивные. Государство для Параши, это и есть его бизнес проект. Хотя этот детский лепет не от наивности, но от черной зависти. Они тоже так хочут. И рыбку скушать, и задницу не окарябать. Патриоты, яти их мать.
      Primoos
    4. Лганхи Сегодня, 09:39
      Не стоит верить всяким изданиям. Порошенко самый богатый человек Украины. Как пример, можно привести список Форбс самых богатых людей мира, где самыми богатыми названы Гейтс, Баффетт, Сорос, какие-то мексиканские и индийские бизнесмены. Хотя по сравнению с арабскими королями и эмирами, Рокфеллерами, Ротшильдами, Майерами и прочими владельцами ФРС, они просто нищеброды. Например, те же владельцы ФРС, имен которых мы не знаем, могут напечатать хоть триллион долларов, стоит им это захотеть. Недаром есть шутка, что чтобы не попасть в список Форбс, надо иметь состояние в триллион долларов. Деньги, как известно, любят тишину. Вот истинные хозяева мира и предпочитают анонимность, предпочитая проворачивать свои дела за кулисами в тиши кабинетов.
      Лганхи
      1. Pirogov Сегодня, 10:15
        Цитата: Лганхи
        Не стоит верить всяким изданиям. Порошенко самый богатый человек Украины. Как пример, можно привести список Форбс самых богатых людей мира, где самыми богатыми названы Гейтс, Баффетт, Сорос, какие-то мексиканские и индийские бизнесмены. Хотя по сравнению с арабскими королями и эмирами, Рокфеллерами, Ротшильдами, Майерами и прочими владельцами ФРС, они просто нищеброды. Например, те же владельцы ФРС, имен которых мы не знаем, могут напечатать хоть триллион долларов, стоит им это захотеть. Недаром есть шутка, что чтобы не попасть в список Форбс, надо иметь состояние в триллион долларов. Деньги, как известно, любят тишину. Вот истинные хозяева мира и предпочитают анонимность, предпочитая проворачивать свои дела за кулисами в тиши кабинетов.

        Согласен . Не для того петя стал президентом ,чтобы занимать пятые шестые места , а сколько денег вывели на Кипр ,Лихтенштейн и т .д. и что петя выходит зря ,,,работал,,, . Яйценюк за год себе миллиард заработал ,а петя ещё жаднее.
        Pirogov
    5. штольц Сегодня, 09:44
      А чего в нашем Липецке этот "Рошен" работает без проблем и никто его блокирует, предполагаю, что Штаты так приказали?
      штольц
    6. Оверко Сегодня, 10:06

      Первое место занимает Ринат Ахметов, капитал которого оценивается в 6,9 миллиарда долларов.
      И который умудрился на 2 лярда приподняться за год и это при потери бизнеса на Донбассе. Или все таки ему за него заплатили?

      А чего вы решили что он потерял бизнес на Донбассе?
      Оверко
      1. svp67 Сегодня, 10:17
        Цитата: Оверко
        А чего вы решили что он потерял бизнес на Донбассе?

        Ну официально заявленно, что там руководство Ахметова отодвинуто от управления. Или у Вас иные сведения?
        svp67
  2. сергей32 Сегодня, 08:40
    На святое покусились, мать их нехай..
    сергей32
    1. Геркулесыч Сегодня, 09:07
      Сейчас они этого "святого " на халяву нажрутся wassat , в знак протеста унечтожат весь склад готовой продукции, методом поедания продукции! lol
      Геркулесыч
    2. Partyzan Сегодня, 09:18
      Цитата: сергей32
      На святое покусились, мать их нехай..

      видать - это уже не святое, и пришествие уже не за горами laughing
      Partyzan
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:43
    Порошенко в Виннице, требуя от президента Украины сделать выбор между государством и бизнесом,
    Карачун Порошенко в любом случае будет.Ему по любому после "президенства" жизни не будет.Припомнят всё.Так что это наглядный пример что бизнесменам в политике не место.
    Участники блокады призвали украинцев объявить бойкот товарам и услугам, производимым предприятиями Петра Порошенко и не иметь дела «ни с одной из 104 компаний, которые он указал в своей декларации».
    Молодцы ! good Разбейте эти 104 компании в хлам. bully
    Наблюдатель2014
    1. svp67 Сегодня, 08:49
      Цитата: Наблюдатель2014
      .Припомнят всё.

      Как то Кучма живет...и здравствует, так же как и иные их президенты, акромя Януковича, но там несколько иная история. Не будь Порошенко дураком, сможет и откупиться и в деле остаться. Не просто ж так он на президентство пошел, что то ж ему в американском посольстве обещали.
      svp67
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:04
        svp67
        Не просто ж так он на президентство пошел, что то ж ему в американском посольстве обещали.
        Американцы свои гарантии как быстро дают.Так ещё быстрей про них забывают.Пока нужен.Живёт.Как ресурс выработал.Так пинком под зад.Порошенко это понимает.Живёт одним днём.Или точнее на чемоданах.Шансов у него на второй срок нет никаких.Отсюда и такое отношение к стране которой правит.А бывшие президенты это отдельная тема.В открытую они не были владельцами 104 х компаний.И в открытую из бюджета себе заказы не пихали.
        акромя Януковича,
        Янукович в почётном изгнании .Растит сына.Похудел.Не шучу .Спортом занимается.Не бедствует 100% Под охраной ФСО .В общем нам так не жить laughing
        Наблюдатель2014
      2. Partyzan Сегодня, 09:19
        Цитата: svp67
        что то ж ему в американском посольстве обещали.

        вы верите в матрасные обещания?
        Partyzan
        1. svp67 Сегодня, 10:18
          Цитата: Partyzan
          вы верите в матрасные обещания?

          Я - нет. Но Порошенко же поверил, а он человек в таких случаях мало верующий
          svp67
          1. Partyzan Сегодня, 10:20
            Цитата: svp67
            а он человек в таких случаях мало верующий

            еще скажите - мало пьющий
            Partyzan
            1. svp67 Сегодня, 10:31
              Цитата: Partyzan
              еще скажите - мало пьющий

              Заметьте. не я это сказал...





              svp67
              1. Partyzan Сегодня, 10:33
                Цитата: svp67
                Заметьте. не я это сказал...

                таки и заметьте request
                Partyzan
                1. svp67 Сегодня, 10:34
                  Цитата: Partyzan
                  таки и заметьте

                  Таки...оно же выпирает drinks
                  svp67
                  1. Partyzan Сегодня, 10:38
                    Цитата: svp67
                    Цитата: Partyzan
                    таки и заметьте

                    Таки...оно же выпирает drinks

                    а куда деться - если без него - ни куда tongue
                    Partyzan
  4. федоров Сегодня, 08:48
    составленного украинским изданием «Новое время» совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital

    Это паршивая газетенка, которую никто не читает, а офис драгон кепитал находится на ул. Богдана Хмельницкого 17 на первом этаже бизнесцентра "Леонардо",(которым владеют голандцы), аж человек пять сотрудников, гостей всех мастей правда много приезжает бабки отмывать.
    А насчет бизнеса и политики - власти, так это норма думаю не только в Украине.
    федоров
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 08:53
    ... а чего у этих "активистов" "коктейли" закончились?... подумаешь одним заводом меньше бы стало... bully
    a.s.zzz888
    1. Partyzan Сегодня, 09:21
      Цитата: a.s.zzz888
      ... а чего у этих "активистов" "коктейли" закончились?... подумаешь одним заводом меньше бы стало... bully

      так не уничтожать приезжали, на это заказа не было request
      Partyzan
  6. Александр 3 Сегодня, 08:57
    Народ нищает а паны жируют.Так происходит только у вампиров.
    Александр 3
  7. Masya Masya Сегодня, 08:58
    требуя от президента Украины сделать выбор между государством и бизнесом

    Как-то даже не корректно такие требования выдвигать... все равно как спросить- кого ты любишь больше, маму или папу?
    Не разорваться же ему в самом деле...
    анекдот вспомнился...
    И умная и красивая... lol
    Masya Masya
    1. Partyzan Сегодня, 09:22
      Цитата: Masya Masya
      анекдот вспомнился...

      - милый, расскажи мне сказку на ночь
      - я тебя люблю, спи
      Partyzan
      1. рюрикович Сегодня, 10:01
        Цитата: Partyzan
        - милый, расскажи мне сказку на ночь
        - я тебя люблю, спи

        жена ночью, томно:
        - Милый, возьми меня....
        - Спи, я никуда не еду...
        рюрикович
  8. Геркулесыч Сегодня, 09:12
    Винница! !!Гитлер там ставку держал! Вот и переименовать фабрику в "волчье логово 2"! lol Приходят рабочие на смену, а над фабрикой по немецки надпись "вольфшансе2 "!!! lol
    Геркулесыч
    1. avt Сегодня, 09:49
      Цитата: Геркулесыч
      , а над фабрикой по немецки надпись "вольфшансе2 "

      no ,,Швайнешанце1"
      avt
  9. Евродав Сегодня, 09:14
    Ну раз печенек никто не привез, то отжать конфетки это правильно, по-майнановски!
    Евродав
  10. рюрикович Сегодня, 09:23
    Вот недалёкие fool
    Ведь БИЗНЕС ГОСУДАРЯ - ЭТО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО fellow !!!
    laughing
    рюрикович
  11. фа2998 Сегодня, 09:30
    Цитата: сергей32
    На святое покусились, мать их нехай..

    Мы все прикалываемся над Рошен и Порошенко, а мы знаем, чем владеют представители власти в России? Это тема- за семью печатями, секретная.Все растянули по офшорам, истинных владельцев с огнем не найдешь! Думаю узнаем после их отставки, лет через 15-20.Не они, но представители семей будут возглавлять крупные предприятия, заседать в совете директоров.Будут уважаемым предпринимателями.Очень удивимся! ! belay recourse hi
    фа2998
    1. Горный стрелок Сегодня, 10:33
      Ну так открой нам глаза! Мы все в нетерпении. ЦРУ бы последнюю рубаху отдали за сведения, которые могли бы помочь хоть как то воздействовать на Россию. Озолотишься!
      Горный стрелок
  12. Горный стрелок Сегодня, 09:37
    Похоже, блокада Донбасса пошла на пользу Ахметову. Но и президент не забывает о своём кармане.
    Горный стрелок
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