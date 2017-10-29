10:50 29 октября

Столтенберг: Европа также находится в зоне досягаемости ракет КНДР

Европейские страны, и страны-члены НАТО находятся в пределах досягаемости северокорейских ракет, и у альянса имеются возможности нанести по КНДР контрудар в случае провокаций, передает РИА Новости заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.



Мы признаем, что Европа также находится в пределах досягаемости ракет (КНДР). Страны НАТО также находятся под угрозой… НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар,
сказал Столтенберг газете «Иомиури».


При этом он подчеркнул необходимость усиления давления на Пхеньян с целью ведения переговоров.

Необходимо усилить давление на КНДР, чтобы усадить ее за стол переговоров. Мы решительно поддерживаем экономические санкции,
отметил генсек.

Пхеньян, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. В начале сентября в КНДР заявили об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Японские и южнокорейские специалисты оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. За неделю до этого, военные КНДР провели испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Мар.Тира Сегодня, 09:47
    А эта то мерзость каким боков лезет на Дальний Восток.Хозяин приказал слово промолвить что ли?Воспалённое больное воображение уже ни чем не исправить.Чем может грозить КНДР странам Европы????????
    Мар.Тира
    1. Шура пермский Сегодня, 09:54
      Эти шавки то что расгавкались… ой чудные
      Шура пермский
      1. Logall Сегодня, 10:00
        КНДР на Европу внимание не обращала! Теперь будет, дотявкатются am
        Logall
        1. новичок Сегодня, 10:28
          Саня с добрым утром! так же ж понаставляли ПРО из за “ иранской угрозы“, теперь захотят вернуть в гейропу яд.оружие из за “корейской угрозы“, или что нибудь в этом роде. да и нас с китайцами они окучивают, всё остальное просто завеса.
          новичок
          1. Logall Сегодня, 10:40
            Доброе утро, Гарик!
            В том-то и дело, что окружают своими компонентами псевдо защиты! Думают, что если стравить получится с соседями, то все ослабнут и их гегемония воцарится, как никогда раньше... Вот только забывают куда наша ''мёртвая рука'' направлена...
            Logall
            1. новичок Сегодня, 10:47
              вот вот. помнится открытое письмо презику янки от проживающих в штатах русских и американцев, сочувствующих нам. письмо очень интересное и содержательное (на ВО по моему тоже было), главный посыл: ребята если вы даже убьёте всю Россию разом, “Периметр“ достанет вас всех и, не только вас, но и ваших шавок.
              новичок
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 09:56
      Столтенберг: Европа также находится в зоне досягаемости ракет КНДР

      Это равносильно: "Европа находится в зоне досягаемости ракет инопланетян!" fool
      СРЦ П-15
    3. 210окв Сегодня, 10:01
      Эта мерзость сейчас лезет ибо приказано.КНДР сейчас в тренде и "угрожают"всем вплоть до пингвинов.Иран ушел на второй план.Пока..
      Цитата: Мар.Тира
      А эта то мерзость каким боков лезет на Дальний Восток.Хозяин приказал слово промолвить что ли?Воспалённое больное воображение уже ни чем не исправить.Чем может грозить КНДР странам Европы????????
      210окв
    4. Primoos Сегодня, 10:08
      Вот же полоумный! Европу в виде цели предлагает, лишь бы хозяевам угодить. Этот лакей готов Европу сжечь, ради одобряющего похлопывания по тощему загривку. Эуропа в надежных руках! Ржунемогу!
      Primoos
    5. Контра-М Сегодня, 10:39
      Столтенберг: Европа также находится в зоне досягаемости ракет КНДР

      Помнится про Иран так говорили и разместили ПРО на границе России.. bully
      КНДР США щелкунл по носу, на весь мир "щелчок" прозвучал..
      Россию вы господу уже не зажмете в кольце , поздно ..
      Контра-М
  2. Александр 3 Сегодня, 09:47
    Не надо себе врагов наживать.Живите мирно и никто на вас ракеты не будет направлять.
    Александр 3
    1. Pirogov Сегодня, 10:05
      Цитата: Александр 3
      Не надо себе врагов наживать.Живите мирно и никто на вас ракеты не будет направлять.

      Это не про запад . Мирно за чужой счёт жить не получится .
      Pirogov
  3. п-к Опарышев Сегодня, 09:49
    Официальный бред,уже начинает подванивать.Вся это кндркнрсша возня,направлена против России.
    п-к Опарышев
    1. Logall Сегодня, 10:16
      В чём-то согласен! СШАники, под шумок, начиняют своими системами ''про'' Японию и РК. А дурики из этих стран хавают, не понимают, что они утонут как раз из-за этих систем...
      Logall
  4. san4es Сегодня, 09:50
    Европа также находится в зоне досягаемости ракет КНДР

    ...Врёт am
    san4es
    1. Siegen Сегодня, 09:56
      Европа также находится в зоне досягаемости ракет КНДР

      Американцы точно так же говорили, когда строили ПРО в Европе...
      Siegen
    2. Сергей-svs Сегодня, 10:14
      Цитата: san4es
      ...Врёт

      Да и не просто врёт, в таких случаях говорят: - Брешет, как сивый мерин! fool Такое впечатление, что Столтенберг всех жителей Европы считает полными идиотами, неспособных даже загуглить эту карту из инета! negative
      Сергей-svs
  5. japs Сегодня, 09:52
    Столтенберг... Я бы сказал, что Лавров очень мило и нежно обозвал их... "Д.Б. б..." (с).

    У меня есть слова для обозначения, но их почему-то не пропускает цензура сайта.
    japs
  6. Yak28 Сегодня, 10:03
    Европа также находится в зоне досягаемости ракет КНДР,а это значит что надо быстрее строить ПРО вокруг России и размещать наступательное вооружение для превентивного удара поближе к России,угроза Кореи такой же пшик как Иранские ракеты
    Yak28
  7. Горменгаст Сегодня, 10:05
    НАТО доживает последние дни. laughing

    Все ему угрожают - страшная Россия уже захватила всю Калининградскую область laughing , прокладываются трубопроводы, из которых можно снабжать топливом коммунистические танки, русские общины в Трибалтии идут на штурм оплотов демократии laughing

    Ядерный Иран уже прямо нацелился на гигантов мировой политики.

    КНДР, не удовольствовавшись уничтожением США, до которого осталось 4 минуты, уже нацелилось прямо таки на престол толерастных ценностей.

    Асад готовит армию ассасинов, которые вырежут мирных европейцев.

    Турки, поникшись призывами Меркель решили не препятствовать свободолюбивым ваххабитам в обретении последними новой родины в евроландии.
    Горменгаст
  8. dvina71 Сегодня, 10:09
    Все..Иран вам больше не угрожает?.. Теперь КНДР?
    dvina71
  9. Masya Masya Сегодня, 10:14
    А, что это так вектор поменялся? "российская угроза" поменялась на "угрозу КНДР"... что- то оч. похоже на заявления хозияна...
    Masya Masya
  10. anjey Сегодня, 10:20
    Европейские страны, и страны-члены НАТО находятся в пределах досягаемости северокорейских ракет, и у альянса имеются возможности нанести по КНДР контрудар в случае провокаций
    вот за сша и европейские шавки нато засуетились,их излюбленная стратегия навалиться стаей на одного и слабого.....
    anjey
  11. дед Мих Сегодня, 10:22
    Тут уж пингвин в Антарктике, "родственник" Сороса, ласты склеивает ... . Ахтунг! Восточный фланг в опасности! В прессу! Все должны знать! Очко сжимается! Ахрессор грозит! Вижу! ... Травля, однако.
    дед Мих
  12. Мар.Тира Сегодня, 10:29
    Цитата: 210окв
    Эта мерзость сейчас лезет ибо приказано.КНДР сейчас в тренде и "угрожают"всем вплоть до пингвинов.Иран ушел на второй план.Пока..
    Цитата: Мар.Тира
    А эта то мерзость каким боков лезет на Дальний Восток.Хозяин приказал слово промолвить что ли?Воспалённое больное воображение уже ни чем не исправить.Чем может грозить КНДР странам Европы????????

    Да я тоже про Иранскую угрозу хотел написать.Интересно,где сейчас они будут проталкивать американские системы ПРО,для "защиты"Европы,в странах Азии от, на этот раз Корейской "угрозы"??
    Мар.Тира
  13. bsk_una Сегодня, 10:43
    Уже проходили гейропейцы все эти "удары". И только и Столбергена в трусах появился нехороший детский запах. Пора сменных памперсы менять, и почаще!
    bsk_una
  14. prior Сегодня, 10:48
    Как же они жаждут крови, эти европейские и НАТОвские вампиры и упыри.
    Опасаюсь,что если когда-нибудь северокорейские ракеты и долетят до Европы, то там уже будет пустыня и радиоактивный пепел.
    prior
Картина дня