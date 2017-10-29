Столтенберг: Европа также находится в зоне досягаемости ракет КНДР

Мы признаем, что Европа также находится в пределах досягаемости ракет (КНДР). Страны НАТО также находятся под угрозой… НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар,

Необходимо усилить давление на КНДР, чтобы усадить ее за стол переговоров. Мы решительно поддерживаем экономические санкции,