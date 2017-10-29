Столтенберг: Европа также находится в зоне досягаемости ракет КНДР
Европейские страны, и страны-члены НАТО находятся в пределах досягаемости северокорейских ракет, и у альянса имеются возможности нанести по КНДР контрудар в случае провокаций, передает РИА Новости заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
При этом он подчеркнул необходимость усиления давления на Пхеньян с целью ведения переговоров.
Пхеньян, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. В начале сентября в КНДР заявили об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Японские и южнокорейские специалисты оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. За неделю до этого, военные КНДР провели испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
Мы признаем, что Европа также находится в пределах досягаемости ракет (КНДР). Страны НАТО также находятся под угрозой… НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар,сказал Столтенберг газете «Иомиури».
При этом он подчеркнул необходимость усиления давления на Пхеньян с целью ведения переговоров.
Необходимо усилить давление на КНДР, чтобы усадить ее за стол переговоров. Мы решительно поддерживаем экономические санкции,отметил генсек.
Пхеньян, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. В начале сентября в КНДР заявили об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Японские и южнокорейские специалисты оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. За неделю до этого, военные КНДР провели испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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