США активно изучают возможность поставок оружия на Украину, заявил Волкер

Ни у кого нет никакого беспокойства по поводу чьей-либо самозащиты, если только такая сторона не является агрессором, так что этот вопрос не должен быть спорным,

Чем мы занимаемся, так это выясняем, можем ли выработать некоторые общие идеи относительно того, как миротворческие силы могут принести пользу в плане урегулирования конфликта (в Донбассе),

Подлинный вопрос заключается в выработке Россией решений,

Тот факт, что они были освобождены, – это небольшой позитивный знак. Это того рода вещь, которая позволяет надеяться, что Россия разовьет ее некоторыми другими шагами в отношении Донбасса,