США активно изучают возможность поставок оружия на Украину, заявил Волкер
В Белом доме активно рассматривают возможность поставок Киеву летальных вооружений, передает ТАСС заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
При этом Волкер представил дело так, что данный вопрос не относится к разряду вызывающих резкие противоречия.
Рассказывая о своих переговорах с помощником российского президента Владиславом Сурковым в Белграде, прошедших 7 октября, дипломат назвал их конструктивными, но без какого-либо прорыва.
По его словам, такие силы могут быть эффективными только при наличии у них «более мощного мандата, чем предлагает Москва».
Кроме того, Волкер выразил надежду, что Москва в свете освобождения от наказания руководителей запрещенного в РФ «меджлиса крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова сделает шаги, призванные содействовать преодолению украинского конфликта.
При этом Волкер представил дело так, что данный вопрос не относится к разряду вызывающих резкие противоречия.
Ни у кого нет никакого беспокойства по поводу чьей-либо самозащиты, если только такая сторона не является агрессором, так что этот вопрос не должен быть спорным,сказал он.
Рассказывая о своих переговорах с помощником российского президента Владиславом Сурковым в Белграде, прошедших 7 октября, дипломат назвал их конструктивными, но без какого-либо прорыва.
Чем мы занимаемся, так это выясняем, можем ли выработать некоторые общие идеи относительно того, как миротворческие силы могут принести пользу в плане урегулирования конфликта (в Донбассе),сообщил Волкер.
По его словам, такие силы могут быть эффективными только при наличии у них «более мощного мандата, чем предлагает Москва».
Подлинный вопрос заключается в выработке Россией решений,отметил он, еще раз повторив традиционные обвинения Запада в отношении РФ, которая якобы сохраняет конфликт на востоке Украины.
Кроме того, Волкер выразил надежду, что Москва в свете освобождения от наказания руководителей запрещенного в РФ «меджлиса крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова сделает шаги, призванные содействовать преодолению украинского конфликта.
Тот факт, что они были освобождены, – это небольшой позитивный знак. Это того рода вещь, которая позволяет надеяться, что Россия разовьет ее некоторыми другими шагами в отношении Донбасса,сказал американский дипломат.
Использованы фотографии: https://www.google.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти