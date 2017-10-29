10:49 29 октября

США активно изучают возможность поставок оружия на Украину, заявил Волкер

В Белом доме активно рассматривают возможность поставок Киеву летальных вооружений, передает ТАСС заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.



При этом Волкер представил дело так, что данный вопрос не относится к разряду вызывающих резкие противоречия.


Ни у кого нет никакого беспокойства по поводу чьей-либо самозащиты, если только такая сторона не является агрессором, так что этот вопрос не должен быть спорным,
сказал он.

Рассказывая о своих переговорах с помощником российского президента Владиславом Сурковым в Белграде, прошедших 7 октября, дипломат назвал их конструктивными, но без какого-либо прорыва.

Чем мы занимаемся, так это выясняем, можем ли выработать некоторые общие идеи относительно того, как миротворческие силы могут принести пользу в плане урегулирования конфликта (в Донбассе),
сообщил Волкер.

По его словам, такие силы могут быть эффективными только при наличии у них «более мощного мандата, чем предлагает Москва».

Подлинный вопрос заключается в выработке Россией решений,
отметил он, еще раз повторив традиционные обвинения Запада в отношении РФ, которая якобы сохраняет конфликт на востоке Украины.

Кроме того, Волкер выразил надежду, что Москва в свете освобождения от наказания руководителей запрещенного в РФ «меджлиса крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова сделает шаги, призванные содействовать преодолению украинского конфликта.

Тот факт, что они были освобождены, – это небольшой позитивный знак. Это того рода вещь, которая позволяет надеяться, что Россия разовьет ее некоторыми другими шагами в отношении Донбасса,
сказал американский дипломат.

Использованы фотографии: https://www.google.ru
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Комментарии 26

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  1. Primoos Сегодня, 10:10
    И буду поставлять. И уже поставляют в тихаря. Подлецу все к лицу.
    Primoos
    1. Logall Сегодня, 10:20
      Звездопопые сделают всё, дабы втянуть Россию в вооруженный конфликт! А чтобы это сделать, нужно обеспечить Явный перевес сил в сторону всу!
      Logall
      1. Partyzan Сегодня, 10:29
        Цитата: Logall
        А чтобы это сделать, нужно обеспечить Явный перевес сил в сторону всу!

        Partyzan
    2. 210окв Сегодня, 10:24
      Я вообще удивлен почему это не сделано на официальном уровне.И ещё.Если наши это дело проглотят и промолчат,а не примут решение ОФИЦИАЛЬНО ВЫЙТИ ИЗ МЮНХЕНСКОГО(ЧИТАЙ МИНСКОГО)СГОВОРА И НЕ ВВЕДУТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МИРОТВОРЦЕВ А НЕ ПРОПИСАННЫХ НА БУМАГЕ..То наша власть действительно покажет"чего стоит".Мы с рвением защищаем свои интересы в Сирии(но там по большому счету геополитика и интересы сырьевых компаний)..А в Донбассе просто люди..Читай статистика..
      210окв
      1. Logall Сегодня, 10:30
        Дмитрий, приветствую! hi
        Читай ''хитрый план''... Хотя, задолбал он уже, накурились! Но я думаю, что ждут, пока газопроводы строятся... В противном случае замораживать придётся, санкции...
        Так что и здесь Геополитика, интересы сырьевых компаний...
        Трубой их по всей Европе!
        Logall
        1. 210окв Сегодня, 10:40
          Александр hi Я может быть и эмоционально высказался..Но все же.Там просто наши люди..А то что может время не пришло,так оно и не придет вполне возможно если выжидать и играть в молчанку..
          Цитата: Logall
          Дмитрий, приветствую! hi
          Читай ''хитрый план''... Хотя, задолбал он уже, накурились! Но я думаю, что ждут, пока газопроводы строятся... В противном случае замораживать придётся, санкции...
          Так что и здесь Геополитика, интересы сырьевых компаний...
          Трубой их по всей Европе!
          210окв
          1. Logall Сегодня, 10:48
            Всё-таки Придётся подождать! Ну, а если, после постройки газопроводов, ситуация не изменится, тогда лично выйду на Красную Площадь с фотографиями погибших детей и транспарантом с надписью: ''Путин, кури сам свой ''хитрый план''!''
            Logall
      2. Partyzan Сегодня, 10:31
        Цитата: 210окв
        А в Донбассе просто люди..Читай статистика..

        этот вопрос - очень скользкий, не время для него hi
        Partyzan
    3. Контра-М Сегодня, 10:33
      Ну поставят , а что толку..?
      Духа боевого у них нет и идеи..Хуторская психологие сейчас на Украине!
      Для сэба и моя хата скраю
      Вот на Донбассе там есть за что воевать и они воюют неплохо!
      Контра-М
      1. Соломон Кейн Сегодня, 10:45
        Всех , кто с гордостью носил комсомольский значок,
        С праздником, Ленинского комсомола!!!!
        Соломон Кейн
      2. 210окв Сегодня, 10:48
        Виталий,я могу не согласится насчет духа.Давайте вспомним вермахт..У них что ли духу не было?А за что они убивали нас?Во имя идеологии.Тоже самое сейчас в бандерлогами.У них есть цель и идеология.Какой гнусной она не была бы.Так что если прикажут-дух найдется.Обидно что у нас нет идеологии.Кстати с праздником.День ВЛКСМ сегодня hi
        210окв
  2. RASKAT Сегодня, 10:12
    А чем хохлы вам (американцам) платить будут? Они в долгах как в шелках, на следующий год у них как раз первые выплаты должны быть по первым траншам, плюс в том же году старые газовые контракты на транзит в Европу заканчиваются. Ну если только опять какой нибудь дешевый хлам, типа Саксонов, им американцы впарят. Лишь бы отвязались попрошайки. Или будут завтраками кормить еще лет так ЦАТЬ..
    Даже смешно порой. laughing
    RASKAT
    1. Primoos Сегодня, 10:20
      Платить заокеанским упырям свидомиты будут русской кровью.
      Primoos
    2. svp67 Сегодня, 10:24
      Цитата: RASKAT
      А чем хохлы вам (американцам) платить будут?

      Жизнями.
      svp67
  3. Teberii Сегодня, 10:13
    Оружие ВСУ-МИР Донбасу.Потрясающая логика.
    Teberii
    1. Pirogov Сегодня, 10:19
      Цитата: Teberii
      Оружие ВСУ-МИР Донбасу.Потрясающая логика.

      А что вас удивляет ? После установления демократии в Ираке ,Югославии ,Ливии от них другого ожидать ,вредно для своего здоровья.
      Pirogov
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:13
    Волкер выразил надежду, что Москва в свете освобождения от наказания руководителей запрещенного в РФ «меджлиса крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова сделает шаги, призванные содействовать преодолению украинского конфликта.


    А что взамен Москве отдали...опять дырку от бублика...

    такое ощущение что Кремль разводят как лохов разводят лохотронщики.
    Волкер явно лохотронщик...остается наблюдать хе хе только за доброй волей
    Москвы раз разом уступающей свои позиции.
    Тот же ЛЕХА
    1. dvina71 Сегодня, 10:46
      Их отдали не как результат давления. А как погашение долга. Эрдоган выслал в Таджикистан ,гловореза российского происхожднения,но с таджикским паспортом.Считай отдали нашим.
      https://www.newsru.com/world/23oct2017/khisamov.h
      tml
      Кроме того освободили сирийского пилота МИГ-21 сбитого турками...ЕМНИП в 15г.
      Так что никто позиций не уступает,идет обычный торг.
      dvina71
  5. Лганхи Сегодня, 10:16
    Ну да, ПРОДАДУТ кастрюлькам 500 РПГ-7, а Порошенко и свидомые будут верещать, что "Омерика нам помогает!". И вообще, "весьмирснами" wassat
    Лганхи
  6. п-к Опарышев Сегодня, 10:18
    Американосы,что то знают,чего мы не ведаем и планомерно ведут ситуацию к запланированной ими.Главное не идти баранами за ними,а превентивно обезоружить подлецов.
    п-к Опарышев
  7. 1536 Сегодня, 10:19
    Очередной Гудвин - Великий и Ужасный приехал с блошиным рынком. Только теперь вместо печенек привез противотанковые комплексы, паразит. Ох, аукнется это США новой гражданской войной на истребление на их территории. Бог, он всё видит, и, хотя на американцах креста нет, получат они по полной от возвратившегося бумеранга, который запустили, настанет время.
    1536
  8. Yoshi Сегодня, 10:24
    "Поставки" не подарки. Схема такая: америкосами выписывается кредит, а в чудесных случаях "помощь" невозвратная деньгами. Затем указывается компания США, которая закинет железяки или тряпки (ВВТ или средства обеспечения) за выделенные деньги. Таким образом США финансируют свою оборонку. На Украине при этом умирает направление оборонной промышленности, которому "помогли". Затем железяки расходуются (стареют) и менять их нужно по той же схеме, поскольку свои спецы уже на производствах России или на дачах (пенсия), а на месте завода - новостройки высотки стоят...

    Таким образом это схема ослабления оборонпрома и "короткого поводка" америкосов: начнут дёргаться не получат...
    Yoshi
  9. Masya Masya Сегодня, 10:26
    В Белом доме активно рассматривают возможность поставок Киеву летальных вооружений,

    Сегодня активно, завтра пассивно... до сих пор только б/у... с паршивой овцы, хоть шерсти клок...
    Masya Masya
  10. ARES623 Сегодня, 10:31
    Курт Волкер - опытный разведчик и дипломат. Но и он умудрился в одном из интервью проговориться о главной задаче США не Украине. Это овладение контроля над территорией Украины. Все остальное поставлено в подчинение этой цели. Создав невозможные условия проживания на этой территории, США решают эту задачу, очищая территорию от населения. Кто же будет стремиться строить планы проживания в стране, в которой идет бесконечная война, периодическая мобилизация, бродячие банды безбашенных бандитов-нацистов? В этом случае наличие ЛДНР создает некие риски распространения протестного движения. И США эти риски воспринимает именно как свои, а не для украинского руководства. Индейцы, вообще, их не интересуют. В этом контексте решение на поставку оружия на Украину в наибольшей степени зависят от того, чем ответит Россия. Если Путина прижать в угол, он может признать ЛДНР самостоятельными субъектами международного право (по типу Абхазии и ЮО) и заключить с ними официальные договоры о военной помощи. И тогда может случиться лавинообразное нарастание сепаратизма на приграничных с ЛДНР территориях, что создаст еще большие проблемы для США. Поэтому Сурков и Волкером могут еще неоднократно встречаться, но вероятность позитивного решения по Украине стремится к нулю. У нас с американцами совсем противоположные задачи на этой территории. Решить их может только война...
    ARES623
  11. prior Сегодня, 10:41
    Давай-давай, Курт !
    И будет Америке ещё один Кристофер Стивенс, но на этот раз в Киеве, а не в Бенгази.
    prior
  12. ul_vitalii Сегодня, 10:47
    Нужно пару пулеметов в торжественной обстановке завезти на Кубу (для передачи опыта кубинским товарищам), а к ним и два расчета, начать строить пищеблок, жилой блок, мастерскую для их обслуживания, пару боксов для велосипедов...И ежемесячную инспекцию, а куда без нее.
    ul_vitalii
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