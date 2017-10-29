Военная обстановка в Сирии: Совместное наступление сирийских и иракских сил Сегодня, 10:41 Сирийские и иракские силы проводят совместное наступление на приграничные оплоты ИГИЛ – города Аль-Каим и Абу Камаль. 0 Солдаты будущего Чернобыль сегодня Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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