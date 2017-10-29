10:52 29 октября

Военная обстановка в Сирии: Совместное наступление сирийских и иракских сил

Сирийские и иракские силы проводят совместное наступление на приграничные оплоты ИГИЛ – города Аль-Каим и Абу Камаль.




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