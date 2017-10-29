14:00 29 октября

Минобороны РФ показало возможности истребителя Су-30СМ

Посвященное возможностям российского двухместного многофункционального истребителя поколения «4+» Су-30СМ видео опубликовано на Youtube-канале Минобороны РФ.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 2

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  1. Васся Вассин Сегодня, 11:12
    Не знаю как, у меня голова кружится просто смотря на это видео...
    Васся Вассин
  2. svp67 Сегодня, 11:23
    "Су" - Король Неба, ему бы локатор помощнее и был бы Императором....
    svp67
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