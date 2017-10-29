Минобороны РФ показало возможности истребителя Су-30СМ Сегодня, 10:47 Посвященное возможностям российского двухместного многофункционального истребителя поколения «4+» Су-30СМ видео опубликовано на Youtube-канале Минобороны РФ. 7 Солдаты будущего Путь к Триумфу Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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