13:53 29 октября

За сутки по территории ДНР выпущено около 1,3 тыс. боеприпасов

За последние сутки ВСУ выпустили по территории Донецкой республики почти 1,3 тыс. боеприпасов, передает РИА Новости сообщение представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова.



Ранее в оперативном командовании республики сообщали о 33 нарушениях режима прекращения огня за сутки со стороны украинской армии.


Общее количество примененных Вооруженными силами Украины боеприпасов по территории Донецкой народной республики составило 1274 единицы,
сказал Якубов.

По его словам, на донецком направлении украинские силовики «применяли гаубицы калибром 122 миллиметра, минометы, гранатометы, бронетехнику и стрелковое оружие». При этом было выпущено «70 мин, один снаряд, более 500 боеприпасов из БМП и БТР, более 600 гранат».

Мариупольское направление: из гранатометов выпущено – 29 гранат,
добавил представитель ДНР.

Напомним, участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились установить с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название «школьное», так как было приурочено к началу учебного года.

Однако обстрелы продолжились, уже днем 25 августа представители оборонных ведомств ДНР и ЛНР заявили о новых ударах по своей территории с украинских позиций. В свою очередь Минобороны Украины также обвиняет республики в регулярных обстрелах.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Partyzan Сегодня, 10:51
    Общее количество примененных Вооруженными силами Украины боеприпасов по территории Донецкой народной республики составило 1274 единицы,
    патроны - тоже боеприпасы
    Partyzan
    1. svp67 Сегодня, 10:55
      Цитата: Partyzan
      патроны - тоже боеприпасы

      А сколько надо у них еще арсеналов спалить, что бы эта цифра на спад пошла?
      svp67
      1. Partyzan Сегодня, 10:58
        Цитата: svp67
        А сколько надо

        а кто считал, мой магазин 45 боеприпасов
        Partyzan
      2. Logall Сегодня, 10:58
        Цитата: svp67
        Цитата: Partyzan
        патроны - тоже боеприпасы

        А сколько надо у них еще арсеналов спалить, что бы эта цифра на спад пошла?

        Нужно им горилки поставлять, побольше. Сами спалят!
        Logall
      3. Teberii Сегодня, 11:16
        Они под американское оружие место освобождают,мы ведь не знаем что за уголек им перевозят.
        Teberii
    2. Каштан Сегодня, 12:34
      Если бы у Путина имелся здравый смысл, эвакуировал в Россию население из Луганска и Донецка, нет нам нужды в новых территориях, но пополнить население России стратегически важно.
      А Крым мы защитим.
      Каштан
      1. Голован Джек Сегодня, 13:32
        Цитата: Каштан
        Если бы у Путина имелся здравый смысл, эвакуировал в Россию население из Луганска и Донецка...

        В чисто поле, как во время оно ГСВГ "вывели"?
        Цитата: Каштан
        нет нам нужды в новых территориях, но пополнить население России стратегически важно

        И получить головняк в виде 2+ миллионов несоциализированных граждан. Из которых, замечу, вовсе не все симпатизируют России.
        Если бы у Вас имелся здравый смысл, то Вы б такого не писали yes
        Цитата: Каштан
        А Крым мы защитим

        Вы? belay
        Голован Джек
  2. Донской Сегодня, 10:53
    К чему эта новость? Чтобы граждане России прочитали об очередном обстреле ВСУ мирных людей на Донбассе, придерживающихся пророссийских позиций и не забывали какие плохие люди находятся у власти в Киеве??? Соглашусь, по началу так и было, в 2014 - 2015 гг. Думал, что в конце то концов Россия, так или иначе, не обязательно силой, сделает так, что это прекратится. Любое уважающее себя государство так и поступило бы, просто обязано так сделать. Но сегодня уже 2017 г! Сегодня мне бесконечно жалко тех обманутых людей, которые продолжают страдать от этой ситуации. Могу только пожелать вам - держитесь! Надеюсь власть в России или в Киеве в конце то концов поменяется и вашему страданию придет конец, в хорошем смысле этого слова конечно.
    Донской
    1. svp67 Сегодня, 11:00
      Цитата: Донской
      К чему эта новость?

      А скажите эти вот к чему?
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      svp67
      1. Донской Сегодня, 11:02
        я не читаю такую желтую прессу, новости из которых вы тут привели
        Донской
        1. svp67 Сегодня, 11:18
          Цитата: Донской
          я не читаю такую желтую прессу, новости из которых вы тут привели

          "Желтую"? Да нет, она бесцветная...
          svp67
    2. 210окв Сегодня, 11:03
      "Минский мир " в действии.Миротворцы..блин.
      Цитата: Донской
      К чему эта новость? Чтобы граждане России прочитали об очередном обстреле ВСУ мирных людей на Донбассе, придерживающихся пророссийских позиций и не забывали какие плохие люди находятся у власти в Киеве??? Соглашусь, по началу так и было, в 2014 - 2015 гг. Думал, что в конце то концов Россия, так или иначе, не обязательно силой, сделает так, что это прекратится. Любое уважающее себя государство так и поступило бы, просто обязано так сделать. Но сегодня уже 2017 г! Сегодня мне бесконечно жалко тех обманутых людей, которые продолжают страдать от этой ситуации. Могу только пожелать вам - держитесь! Надеюсь власть в России или в Киеве в конце то концов поменяется и вашему страданию придет конец, в хорошем смысле этого слова конечно.
      210окв
      1. Донской Сегодня, 11:06
        глаза нервно дергаются и руки тянутся к кобуре от вида кадров путинских мирных договоренностей belay
        Донской
        1. svp67 Сегодня, 11:18
          Цитата: Донской
          глаза нервно дергаются и руки тянутся к кобуре от вида кадров путинских мирных договоренностей

          Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...
          svp67
        2. Лелёк Сегодня, 11:19
          Цитата: Донской
          глаза нервно дергаются и руки тянутся к кобуре от вида кадров путинских мирных договоренностей


          Ну, так достаньте свой хромированный "кольт" и "дранк нах вестен" - на "передок". А бла-бла о путинских "минсках", сидя в кресле перед монитором - всего лишь вибрации воздуха, нервный Вы наш. fellow
          Лелёк
          1. Донской Сегодня, 12:05
            Это слишком большой подарок для этих мерзавцев у власти. Правильнее будет " На Москву" идти, освобождать Кремль от воровской власти. Повторить подвиг народного ополчения во главе Минина и Пожарского. Надеюсь не долго осталось ждать, ближе к 2024 году народ "наестся". Вся власть народу! wink
            Донской
            1. Лелёк Сегодня, 12:38
              Цитата: Донской
              Это слишком большой подарок для этих мерзавцев у власти. Правильнее будет " На Москву" идти, освобождать Кремль от воровской власти. Повторить подвиг народного ополчения во главе Минина и Пожарского. Надеюсь не долго осталось ждать, ближе к 2024 году народ "наестся". Вся власть народу!


              Эээ, батенька, да Вы экстремист. Ваша настоящая фамилия не Маккейн или Драндин случайно? Много таких, как Вы, грозили анафемой России, и где они теперь - "...иных уж нет, а те далече". fool
              Лелёк
        3. ARES623 Сегодня, 12:36
          Цитата: Донской
          глаза нервно дергаются и руки тянутся к кобуре от вида кадров путинских мирных договоренностей

          А что же Вы сидите за компутером. С такими нервными реакциями Вам самое место на передовой у донецкого аэропорта. Или у монитора проще "вещать" истину? Еще татаро-монголы при завоевании очередного государства отправляли лазутчиков, которые разносили слухи о продажности правителей этого государства в целях разложения его изнутри и снижения стойкости его войска. Вы за кого? Кто Вам платит?
          ARES623
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:56
    Надо бы еще что нибудь подорвать, крупное. Чтоб стрелять вообще нечем было. Достали уже, эти неадекваты.
    Горный стрелок
    1. 210окв Сегодня, 11:04
      "Голову" им в Киеве подорвать..А так же в Вашингтоне..
      Цитата: Горный стрелок
      Надо бы еще что нибудь подорвать, крупное. Чтоб стрелять вообще нечем было. Достали уже, эти неадекваты.
      210окв
    2. Вадим237 Сегодня, 11:14
      Им боеприпасами помогает: Чехия, Хорватия, Румыния, Бельгия, Венгрия, Канада, Болгария, США боеприпасы у них закончатся только тогда, когда ни кто финансово и технически помогать не будет.
      Вадим237
    3. Лелёк Сегодня, 11:28
      Цитата: Горный стрелок
      Достали уже, эти неадекваты.


      Привет. Достали, да. Но победит в этом противостоянии тот, у кого нервы и вера в свою правоту крепче. Главный военный прокурор Руины приводит цифры не боевых (а это значит сдали нервы и потеряна вера в свою правоту) потерь ВСУ = 10103 бойцов. Впечатляющая цифра.
      Лелёк
      1. Владыка Ситх Сегодня, 11:43
        Приветствую, Лелек! В сводке я про эти цифры скажу.
        Владыка Ситх
        1. Лелёк Сегодня, 12:40
          Цитата: Владыка Ситх
          В сводке я про эти цифры скажу.


          Привет, Сергей.
          Всегда читаю твои отчёты с вниманием. hi
          Лелёк
  4. штольц Сегодня, 11:25
    Цитата: Вадим237
    Им боеприпасами помогает: Чехия, Хорватия, Румыния, Бельгия, Венгрия, Канада, Болгария, США боеприпасы у них закончатся только тогда, когда ни кто финансово и технически помогать не будет.

    Встречный вопрос: а кто помогает ДНР, неужели Россия? Но ведь она никакого участия в украинских разборках не принимает, о чём официально заявлялось на всех уровнях, от ПАСЕ до ООН.
    штольц
    1. Хагалаз Сегодня, 12:04
      Ну, в в Украинских разборках Россия действительно участия не принимает. Как бы странно это Вам ни показалось. Ибо именно разборки, происходят в Киеве и никак не на Донбассе. Может это и прозвучит пафосно, но на Донбассе, пусть и дохленько, доступными и увы не легальными методами Россия предотвращает массовый геноцид. А вот остальные, уже легальными методами этому геноциду содействуют
      Хагалаз
  5. максим1987 Сегодня, 12:08
    Ничего! В руководстве ЛДНР люди терпеливые. Простой народ только жалко sad
    максим1987
  6. штольц Сегодня, 12:44
    Цитата: Хагалаз
    Ну, в в Украинских разборках Россия действительно участия не принимает. Как бы странно это Вам ни показалось. Ибо именно разборки, происходят в Киеве и никак не на Донбассе. Может это и прозвучит пафосно, но на Донбассе, пусть и дохленько, доступными и увы не легальными методами Россия предотвращает массовый геноцид. А вот остальные, уже легальными методами этому геноциду содействуют

    Первопричину геноцида и всего прочего вижу в том, что кучка авантюристов решила, как говорится, шагнуть из грязи в князи, из мойщиков машин и установщиков пластиковых окон стать, комбатами, генералами, полковниками и великими государственными деятелями. Если судить по нынешним событиям, то своё они урвали, а на остальных им просто наплевать.
    штольц
    1. кг пв Сегодня, 13:38
      Они то смогли из "мойщиков машин" стать комбатами и героями! А что смог конкретно ТЫ?
      Кто ТЫ такой что бы осуждать их? Их знают,любят,помнят тысячи людей! А кто вспомнит тебя?
      кг пв
  7. ЦУС-ВВС Сегодня, 12:47
    как не поймут Захарченко и его хозяева что это война на уничтожение,что если не пойдт в ответ,то потихоньку вырежут обстрелами весь донбас и всё!
    ЦУС-ВВС
    1. штольц Сегодня, 13:20
      Непонятно, куда делся ещё один великий полководец Стрелков ( настоящая его фамилия Гиркин)? Слышал, что он сейчас в Москве, крутит большими деньгами, что для выпускника историко-архивного института не характерно. Видимо верна поговорка, что кому война, а кому мать родна.
      штольц
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