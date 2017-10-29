За сутки по территории ДНР выпущено около 1,3 тыс. боеприпасов
За последние сутки ВСУ выпустили по территории Донецкой республики почти 1,3 тыс. боеприпасов, передает РИА Новости сообщение представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова.
Ранее в оперативном командовании республики сообщали о 33 нарушениях режима прекращения огня за сутки со стороны украинской армии.
По его словам, на донецком направлении украинские силовики «применяли гаубицы калибром 122 миллиметра, минометы, гранатометы, бронетехнику и стрелковое оружие». При этом было выпущено «70 мин, один снаряд, более 500 боеприпасов из БМП и БТР, более 600 гранат».
Напомним, участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились установить с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название «школьное», так как было приурочено к началу учебного года.
Однако обстрелы продолжились, уже днем 25 августа представители оборонных ведомств ДНР и ЛНР заявили о новых ударах по своей территории с украинских позиций. В свою очередь Минобороны Украины также обвиняет республики в регулярных обстрелах.
Ранее в оперативном командовании республики сообщали о 33 нарушениях режима прекращения огня за сутки со стороны украинской армии.
Общее количество примененных Вооруженными силами Украины боеприпасов по территории Донецкой народной республики составило 1274 единицы,сказал Якубов.
По его словам, на донецком направлении украинские силовики «применяли гаубицы калибром 122 миллиметра, минометы, гранатометы, бронетехнику и стрелковое оружие». При этом было выпущено «70 мин, один снаряд, более 500 боеприпасов из БМП и БТР, более 600 гранат».
Мариупольское направление: из гранатометов выпущено – 29 гранат,добавил представитель ДНР.
Напомним, участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились установить с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название «школьное», так как было приурочено к началу учебного года.
Однако обстрелы продолжились, уже днем 25 августа представители оборонных ведомств ДНР и ЛНР заявили о новых ударах по своей территории с украинских позиций. В свою очередь Минобороны Украины также обвиняет республики в регулярных обстрелах.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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