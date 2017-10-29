13:51 29 октября

Песчаная буря мешает завершить операцию против боевиков на ирако-сирийской границе

Иракские проправительственные силы окружили форпост террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) в городе Рава и находятся в 10 км от города Эль-Каим у границы с Сирией, передает ТАСС, сообщение официального представителя воюющих на стороне иракской армии шиитских формирований «Хезболлах» Аль-Хаджа Абу Хамзы.



По его словам, «штурм этих последних форпостов ИГ на западе провинции Анбар начнется в ближайшие 48 часов после того, как стихнет песчаная буря, мешающая продвижению войск».


Хамза отметил, что «в Эль-Каиме обороняются от 400 до 500 боевиков ИГ, среди них есть иностранные наемники».

В субботу иракская армия и ополченцы открыли коридоры безопасности для выхода мирных жителей. Их численность оценивается в 4 тысячи человек.

Представитель шиитского движения сообщил также, что «за сутки было ликвидировано около 100 террористов, от банд ИГ зачищено 20 кв. км». Сейчас саперы занимаются разминированием дороги от фугасов, установленных боевиками.

В четверг правительственные силы Ирака отбили у террористов авиабазу Саад и подошли вплотную к окраинам города Рава, расположенного по соседству с Эль-Каимом. В свою очередь сирийские войска на противоположной стороне границы разгромили банды игиловцев у нефтеперекачивающей станции Т-2 и теперь продвигаются к городу Бу-Кемаль, где расположен контрольно-пропускной пункт.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. 210окв Сегодня, 11:20
    Грязь непролазная и дожди со снегом не мешали Красной Армии бить гитлеровцев..А тут что ни намаз так и война кончилась..
    210окв
    1. Scoun Сегодня, 11:24
      Цитата: 210окв
      Грязь непролазная и дожди со снегом не мешали Красной Армии бить гитлеровцев..

      +++ ((( Песчаные бури не мешали игиловцам бить САА и захватывать Т-90А
      ИМХА.
      Хватит уже им искать отговорки, бьёшсья с врагом? Бейся всегда и везде без соплей по поводу - погода не для боя.
      Scoun
      1. vanek77 Сегодня, 12:53
        И Курдам буря тоже не мешает двигаться в направлении Абу-Кемаля, это не считая того, что амерокурды взяли все нефтяные поля в районе ДЗ (60%, возможно и более % Сирийской нефти). Они тоже готовятся к штурму Абу-Кемаля и продвигаются быстрее САА.
        vanek77
        1. cniza Сегодня, 13:06
          Во время песчаной бури воевать не возможно , всем приходится пережидать в укрытиях , включая технику.
          cniza
          1. vanek77 Сегодня, 13:31
            Воюют, в ДЗ освободили несколько районов, не смотря на эту бурю. Группа Сирия выстоит и победит vk, там информация и фото есть.
            Анна-ньюс из того района:
            vanek77
    2. болот Сегодня, 11:26
      Цитата: 210окв
      Грязь непролазная и дожди со снегом не мешали Красной Армии бить гитлеровцев..А тут что ни намаз так и война кончилась..

      Вы песчаную бурю видели?В пяти метрах ни что не разглядишь.А длиться может часами иногда и сутками.
      болот
      1. 210окв Сегодня, 11:36
        Видел.Представьте.Но война остаётся войной.А ссылаться на погоду приличийствует только матрасами писсанным.
        Цитата: болот
        Цитата: 210окв
        Грязь непролазная и дожди со снегом не мешали Красной Армии бить гитлеровцев..А тут что ни намаз так и война кончилась..

        Вы песчаную бурю видели?В пяти метрах ни что не разглядишь.А длиться может часами иногда и сутками.
        210окв
        1. болот Сегодня, 11:43
          Цитата: 210окв
          Видел.Представьте.Но война остаётся войной.А ссылаться на погоду приличийствует только матрасами писсанным.

          Не верю,сам попадал.
          Раздражение всех слизистых,зуд,затрудненное дыхание.А если техника была в рабочем состоянии при бури.То все хана всем воздушным фильтрам,мало того забиваются радиаторы.
          Но и после бури не камельфо,как правило выпадают осадки и все это превращается в жижу,которая при высыхании может задубеть как бетон.
          болот
          1. Контра-М Сегодня, 12:46
            Цитата: болот
            Цитата: 210окв
            Видел.Представьте.Но война остаётся войной.А ссылаться на погоду приличийствует только матрасами писсанным.

            Не верю,сам попадал.
            Раздражение всех слизистых,зуд,затрудненное дыхание.А если техника была в рабочем состоянии при бури.То все хана всем воздушным фильтрам,мало того забиваются радиаторы.
            Но и после бури не камельфо,как правило выпадают осадки и все это превращается в жижу,которая при высыхании может задубеть как бетон.

            Ну ты болот и описал....! Пойду отхаркиваться...блин хе хе
            Контра-М
            1. болот Сегодня, 12:59
              Цитата: Контра-М
              Ну ты болот и описал....! Пойду отхаркиваться...блин хе хе

              По этому не которые казахов не культурными называют а киргизы нас сопливыми,это в процессе эволюции выработан рефлекс отделения мокроты и соплей smile ,что бы очистить дыхательные каналы.
              Европейцам не понять smile ,мать,мари, меня в детстве по врачам за таскала,антибиотиками так залечили что есть аллергия.
              И заметил кто в детстве в" грязи копался" практически не болеет.
              болот
    3. Контра-М Сегодня, 11:28
      Цитата: 210окв
      Грязь непролазная и дожди со снегом не мешали Красной Армии бить гитлеровцев..А тут что ни намаз так и война кончилась..

      Во во...ВКС там чертей практически всех покрошила, просто двигайтесь и добивайте..!
      Видать боятся в пыли рейнджеров США случайно замочить! ))))
      Контра-М
      1. Deniska999 Сегодня, 11:55
        ВКС в Ираке кого-нибудь крошила? Ау...
        Deniska999
        1. Контра-М Сегодня, 12:44
          Цитата: Deniska999
          ВКС в Ираке кого-нибудь крошила? Ау...

          В Сирии крошило, часть в Ирак сбежали.. хе хе
          А в Ираке бы не мешало , базы их бахнуть !
          Контра-М
      2. vanek77 Сегодня, 12:59
        Так боялись их случайно замочить на нефтяных полях и вся нефть им "случайно" и досталась, осталось только территории под трубу "случайно" захватить, чем они собственно сейчас и занимаются и буря им не мешает.
        vanek77
    4. poquello Сегодня, 11:32
      Цитата: 210окв
      Грязь непролазная и дожди со снегом не мешали Красной Армии бить гитлеровцев..А тут что ни намаз так и война кончилась..

      че и головой не думали, факторов создающих преимущество не учитывали?
      poquello
  2. askort154 Сегодня, 11:47
    210окв....Грязь непролазная и дожди со снегом не мешали Красной Армии бить гитлеровцев..А тут что ни намаз так и война кончилась..

    В целом, вы правы для понимания европейца, но "пыльная буря" , это совсем другое. Кто не попадал в неё, тому трудно это объяснить. Сезон пыльных бурь на Ближнем Востоке , это Весна. Поэтому, все планы там строятся так, чтобы к "сезону пыльных бурь", решить насущные проблемы, как в гражданке, так и в военных действиях. hi
    askort154
  3. Лелёк Сегодня, 11:50
    (Иракские проправительственные силы окружили форпост террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) в городе Рава и находятся в 10 км от города Эль-Каим у границы с Сирией, передает ТАСС, сообщение официального представителя воюющих на стороне иракской армии шиитских формирований «Хезболлах» Аль-Хаджа Абу Хамзы.)

    Ситуация в "горячем треугольнике" на границах Сирии и Ирака педалируется США и поддерживаемыми ими курдскими подразделениями. Курды стремятся занять как можно больше нефте-гозоносных территорий и объявить над ними свой протекторат, а США заинтересованы в недопущении к границам Сирии и Ирака проиранских боевых подразделений, т.к. это будет означать победу над ДАИШ с последующей зачисткой их банд в пустынных районах.
    Лелёк
    1. askort154 Сегодня, 12:23
      Лелёк......Ситуация в "горячем треугольнике" на границах Сирии и Ирака педалируется США и поддерживаемыми ими курдскими подразделениями.

      Стратегическая ситуация на БВ резко начала меняться, не в пользу США.Россия, неожиданно, внесла свои коррективы. Иран, Турция и даже Сауды, перемещаются на российскую чашу весов. Понимая это, американцы цепляются за соломинку этого региона - за курдов, пообещав им свою государственность. Это явно проигрышный вариант. Против - Иран, Турция, САуды. Американцам в этом регионе, уже ни чего не светит. Россия удачно маневрирует, при этом, показывая свои молодые, накаченные мускулы.На Востоке всегда уважали - торговлю и силу. Но силу больше! yes
      askort154
      1. Лелёк Сегодня, 12:31
        Цитата: askort154
        Но силу больше!


        Привет. Вот именно по этой причине америкосы и не уходят из Сирии, а расширяют и обустраивают свои базы (уже 5). На требования правительства Сирии убраться они отвечают: "А то шо?". Пока же присутствие сил США в Сирии имеет место быть, бардак и кровопролития будут продолжаться. yes
        Лелёк
        1. askort154 Сегодня, 12:53
          Лелёк....Привет...

          .Взаимно hi На мой взгляд, американцы в растерянности. Афган не закончили, Сирию не закончили, с Ираном не закончили, с Китаем проблемы ещё на горизонте, а с Россией , вообще , быстро нарастающая проблема №1. Голова кругом , а в голове появились свои проблемы.
          Полагаю, США на пороге большого кризиса. Они хотели показать миру на КНДР, кто в доме хозяин, но в коленях "мондраж". Попали в свой же капкан. Мир то это видит. Мир видит, что США - блефуют. Мир видит,внешняя политика США уязвима. Проблемы у США во внешней политике, только начинаются. yes
          askort154
          1. Лелёк Сегодня, 13:06
            Цитата: askort154
            На мой взгляд, американцы в растерянности.


            Вы знаете, мне на все проблемы "исключительной" - "с Эйфелевой башни фиолетовой струёй". Чем больше у "козлобородого" будет проблем, тем, может быть, скорее придёт отрезвление и понимание, что мир уже не в 90-х. Очень бы хотелось для ускорения этого процесса, чтобы безнадёжно сломался печатный станок, тоннами печатающий зелёные фантики. Что же касаемо "зрячего Мира", то он в полной зависимости от того же пресловутого печатного станка и провозглашённого им самим аншлага: "Жираф большой, ему видней". yes
            Лелёк
        2. sabakina Сегодня, 13:01
          Цитата: Лелёк
          На требования правительства Сирии убраться они отвечают: "А то шо?". :
          А то, шо будет как в концовке советского мультика "Подарок для самого слабого". Помните?
          sabakina
          1. Лелёк Сегодня, 13:09
            Цитата: sabakina
            А то, шо будет как в концовке советского мультика "Подарок для самого слабого". Помните?


            Привет, Вячеслав.
            Не помню, напомните. request
            Лелёк
  4. федоров Сегодня, 12:25
    поддерживаемыми ими курдскими подразделениями.

    Курды там совсем разные есть,единения нет, как в Дагестане куча народностей, когда одно село клянут саудитов за мечети ( лучше бы школу построили), другое по прямой видимости в 5ти км ( там в горах по пропам-дорогам все 30-ть будет ) лелеют и охраняют единственную со времен Шамиля ( 19-го века).. Или в Грузии, когда одни Путина клянут за то что до Тбилиси не дошел, другие наоборот.
    федоров
  5. rudolff Сегодня, 13:34
    Курды, это наша ошибка. Нельзя их было на откуп американцам отдавать. У нас традиционно были с ними неплохие отношения. Год назад обращались к нам за помощью, в том числе военной. Помощь и надо было оказать, а Ассада усадить за стол переговоров с ними. Хотят автономию, пусть будет автономия. Но мы решили позаигрывать с турками, у которых сугубо свои интересы в регионе и которые союзниками нам точно никогда не будут. С проиранскими шиитами я бы тоже дружил с осторожностью, чревато это.
    rudolff
    1. болот Сегодня, 13:43
      Цитата: rudolff
      Курды, это наша ошибка. Нельзя их было на откуп американцам отдавать. У нас традиционно были с ними неплохие отношения.

      А что их со стран Центральной Азии к себе не перевезли?Они же туда не случайно попали.
      болот
    2. Федя2017 Сегодня, 13:51
      Цитата: rudolff
      Но мы решили позаигрывать с турками, у которых сугубо свои интересы в регионе

      Газопровод в Турцию перевешивает интересы Кремля к другу Эрдогану. Вон как его обхаживают... А он старается извлечь максимальную выгоду для себя.
      Федя2017
  6. Федя2017 Сегодня, 13:47
    Остаётся надеяться что песчаная буря не позволит воевать игиловцам. Без авиации асадовские войска воевать не могут, это надо признать. Как только перестаёт работать авиация, игилы переходят в наступление и теснят асадовцев.
    Федя2017
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