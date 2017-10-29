Песчаная буря мешает завершить операцию против боевиков на ирако-сирийской границе
Иракские проправительственные силы окружили форпост террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) в городе Рава и находятся в 10 км от города Эль-Каим у границы с Сирией, передает ТАСС, сообщение официального представителя воюющих на стороне иракской армии шиитских формирований «Хезболлах» Аль-Хаджа Абу Хамзы.
По его словам, «штурм этих последних форпостов ИГ на западе провинции Анбар начнется в ближайшие 48 часов после того, как стихнет песчаная буря, мешающая продвижению войск».
Хамза отметил, что «в Эль-Каиме обороняются от 400 до 500 боевиков ИГ, среди них есть иностранные наемники».
В субботу иракская армия и ополченцы открыли коридоры безопасности для выхода мирных жителей. Их численность оценивается в 4 тысячи человек.
Представитель шиитского движения сообщил также, что «за сутки было ликвидировано около 100 террористов, от банд ИГ зачищено 20 кв. км». Сейчас саперы занимаются разминированием дороги от фугасов, установленных боевиками.
В четверг правительственные силы Ирака отбили у террористов авиабазу Саад и подошли вплотную к окраинам города Рава, расположенного по соседству с Эль-Каимом. В свою очередь сирийские войска на противоположной стороне границы разгромили банды игиловцев у нефтеперекачивающей станции Т-2 и теперь продвигаются к городу Бу-Кемаль, где расположен контрольно-пропускной пункт.
По его словам, «штурм этих последних форпостов ИГ на западе провинции Анбар начнется в ближайшие 48 часов после того, как стихнет песчаная буря, мешающая продвижению войск».
Хамза отметил, что «в Эль-Каиме обороняются от 400 до 500 боевиков ИГ, среди них есть иностранные наемники».
В субботу иракская армия и ополченцы открыли коридоры безопасности для выхода мирных жителей. Их численность оценивается в 4 тысячи человек.
Представитель шиитского движения сообщил также, что «за сутки было ликвидировано около 100 террористов, от банд ИГ зачищено 20 кв. км». Сейчас саперы занимаются разминированием дороги от фугасов, установленных боевиками.
В четверг правительственные силы Ирака отбили у террористов авиабазу Саад и подошли вплотную к окраинам города Рава, расположенного по соседству с Эль-Каимом. В свою очередь сирийские войска на противоположной стороне границы разгромили банды игиловцев у нефтеперекачивающей станции Т-2 и теперь продвигаются к городу Бу-Кемаль, где расположен контрольно-пропускной пункт.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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