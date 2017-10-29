Шаманов прокомментировал заявление украинского генерала об угрозе со стороны российских подлодок

Я напомню предыдущие истории, ходил анекдот про подводные лодки в степях Украины. Поэтому, наверно, … генерал вспомнил об этом анекдоте и решил подключить своих покровителей из-за океана. У них (Украины) нет сил и средств, способных элементарно перемещаться по морю. Все, что у них осталось – это жалкое наследие 60-х и 70-х годов Советского союза,

Они сами себя развалят тем пьянством, которое у них процветает, по докладу их же военного прокурора, и, исходя из того, что в армии собрали весь сброд из националистов и прочих ура-патриотов. Поэтому у них другие задачи: грабить, наживаться,