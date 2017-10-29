13:51 29 октября

Шаманов прокомментировал заявление украинского генерала об угрозе со стороны российских подлодок

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Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов раскритиковал слова украинского генерала о якобы имеющейся угрозе от российских подводных лодок и отметил, что для таких заявлений нет оснований, передает РИА Новости.



В субботу украинский ресурс «Апостроф» привел слова генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Романенко о том, что Черноморский флот готовится применить против «незалежной» подводные лодки.


Я напомню предыдущие истории, ходил анекдот про подводные лодки в степях Украины. Поэтому, наверно, … генерал вспомнил об этом анекдоте и решил подключить своих покровителей из-за океана. У них (Украины) нет сил и средств, способных элементарно перемещаться по морю. Все, что у них осталось – это жалкое наследие 60-х и 70-х годов Советского союза,
сказал агентству Шаманов.

Он назвал заявление украинского военного смешным и непрофессиональным.

Они сами себя развалят тем пьянством, которое у них процветает, по докладу их же военного прокурора, и, исходя из того, что в армии собрали весь сброд из националистов и прочих ура-патриотов. Поэтому у них другие задачи: грабить, наживаться,
добавил депутат.

В субботу глава военного ведомства Украины Степан Полторак объяснил небоевые потери в украинской армии болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26
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      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Teberii Сегодня, 11:52 Новый
    Шаманов как командующий ВДВ,знает почему не от подлодок.
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    Teberii
    1. poquello Сегодня, 12:02 Новый
      Черноморский флот готовится применить против «незалежной» подводные лодки.
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      poquello
      1. 210окв Сегодня, 12:06 Новый
        Не надо стесняться своих "комплексов"
        Цитата: poquello
        Черноморский флот готовится применить против «незалежной» подводные лодки.
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        210окв
    2. Контра-М Сегодня, 12:03 Новый
      что Черноморский флот готовится применить против «незалежной» подводные лодки.

      А почему бы и нет...? В Сирии испытали точечные удары на чертях..Пора бы и по бандеровцам вдарить , где они все собираются! хе хе
      Пора Донбасс поддержать огнем.. soldier
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      Контра-М
      1. Хагалаз Сегодня, 12:17 Новый
        Цитата: Контра-М
        что Черноморский флот готовится применить против «незалежной» подводные лодки.

        А почему бы и нет...? В Сирии испытали точечные удары на чертях..Пора бы и по бандеровцам вдарить , где они все собираются! хе хе
        Пора Донбасс поддержать огнем.. soldier

        Меня другое удивляет, а чё этот крякалка только на подлодках зациклился?
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        Хагалаз
        1. cniza Сегодня, 12:54 Новый
          Цитата: Teberii
          Шаманов как командующий ВДВ,знает почему не от подлодок.


          Так он и сказал - от собственной дурости и прочих...
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          cniza
      2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 12:32 Новый
        Кто знает сказку "Буратино", тот знает, что есть такая "страна Дураков", и примерно как можно туда попасть...
        Благодаря украинцам мы теперь точно знаем, что есть "страна Придурков" и её точное место на карте Мира.
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        товарищ ШУХЕР
      3. askort154 Сегодня, 13:13 Новый
        Контра-М....Пора Донбасс поддержать огнем..


        Приветствую, "Михан - политотдел - контра - М" ! drinks Штирлиц bully - нервно курит !
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        askort154
  2. jjj Сегодня, 11:52 Новый
    А главком ВМФ России сказал, что сейчас ежедневно в море находится около сотни наших кораблей. Это уровень расцвета СССР
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    jjj
  3. Тралл Сегодня, 11:52 Новый
    Пора шведов подключать smile
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    Тралл
  4. федоров Сегодня, 11:55 Новый
    Я бы на месте Шаманова не опускался до комментирования высказывания этих шавок. Они уже и так мабуть шукають подлодки России в Киевском водохранилище... request как и шведы ..
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    федоров
    1. Контра-М Сегодня, 12:06 Новый
      Цитата: федоров
      Я бы на месте Шаманова не опускался до комментирования высказывания этих шавок.

      Шаманов тоже человек , хоть и генерал..!
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      Контра-М
    2. volodya Сегодня, 12:10 Новый
      Цитата: федоров
      Я бы на месте Шаманова не опускался до комментирования высказывания этих шавок. Они уже и так мабуть шукають подлодки России в Киевском водохранилище... request как и шведы ..

      Мне кажется,нам их тролить не надо,они сами себя тролят!Сами себя выставляют полными ДБ!
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      volodya
    3. Orionvit Сегодня, 12:35 Новый
      Цитата: федоров
      Я бы на месте Шаманова не опускался до комментирования высказывания этих шавок

      Шаманов не комментировал, он откровенно поржал.
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      Orionvit
  5. papas-57 Сегодня, 12:04 Новый
    ''ходил анекдот про подводные лодки в степях Украины''. Матрасники юмор не понимают, могут и поверить.
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    papas-57
    1. sxfRipper Сегодня, 12:09 Новый
      Подводная лодка в степях Украины
      Погибла в неравном воздушном бою...
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      sxfRipper
    2. федоров Сегодня, 12:12 Новый
      12 декабря 1952 года в СССР в прокат вышел фильм режиссера Тимофея Левчука «В степях Украины», поставленный по одноименной довоенной комедии драматурга Александра Корнейчука (в войну им была написана пьеса со схожим названием «Партизаны в степях Украины»). Вышло так, что эта картина в прокате часто шла вместе с фильмом военной поры «Подводная лодка Т-9». Забавное соседство анонсов двух фильмов породило четверостишие:

      Подводная лодка
      В степях Украины
      Погибла в неравном
      Воздушном бою. ﻿
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      федоров
  6. SCHMEL Сегодня, 12:12 Новый
    ...слова украинского генерала о якобы имеющейся угрозе от российских подводных лодок...

    Обладая "наисовременнейшим" английским оружием и бояться при этом подлодок как-то не "патриотично" lol
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    SCHMEL
  7. рюрикович Сегодня, 12:16 Новый
    А что тут комментировать request
    Только к ним

    Там в одной палате и древние украинцы, и киборги... Теперь и будут и украинские адмиралы со своими подводными лодками в степях "эдема" lol
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    рюрикович
  8. Masya Masya Сегодня, 12:28 Новый
    А вы думали... зачем мягкие лапы ПЛ? Что бы втихаря на краину прокрасться и захватить! lol
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    Masya Masya
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 12:33 Новый
    Романенко Ігор Олександрович (9 квітня 1953, Ніжин) — український військовик. Генерал-лейтенант запасу, Кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника генерального штабу ЗС України (2006-2010).

    ... доХтор тех.наук laughing wassat laughing ... в подъезде прикупил корочки и гнёт несусветное... bully
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    a.s.zzz888
  10. изя топ Сегодня, 13:01 Новый
    Он назвал заявление украинского военного смешным и непрофессиональным.
    а я бы не отвечал,а просто вызвал бы санитаров what
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    изя топ
  11. синоби Сегодня, 13:04 Новый
    Может быть,может быть.Шарахнуть точечно по базам нациков и прикинутся валенком.Мол ничего не знаем,это у вас чегото само получилось.
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    синоби
  12. п-к Опарышев Сегодня, 13:11 Новый
    Какая разница укропчику,чем его мочить будут?Если он боится только подлодок,то это явно фобия.
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    п-к Опарышев
  13. bratchanin3 Сегодня, 13:12 Новый
    Я ломаю голову - ну почему обязательно подводные лодки? Крылатую ракету можно запустить с любого места на суше на 2000 км.
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    bratchanin3
  14. kig Сегодня, 13:13 Новый
    На такие заявления вообще не надо реагировать и как-то их комментировать
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    kig
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