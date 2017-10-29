13:54 29 октября

Брэнсон надеется через полгода полететь в космос на своем корабле

Предприниматель из Великобритании Ричард Брэнсон рассчитывает, что уже через 6-7 месяцев сможет совершить суборбитальный космический полет на разрабатываемом его фирмой корабле, передает ТАСС.



Принадлежащая Брэнсону компания Virgin Galactic ранее провела серию испытаний своего туристического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Ожидается, что аппарат сможет вскоре совершить и суборбитальный космический полет.


По мнению предпринимателя, это «может произойти в течение трех или четырех месяцев».

А потом, надеюсь, что еще через три месяца я отправлюсь в космос сам,
завил он.



Модель Unity была представлена в феврале 2017-го, а ее первый пробный полет состоялся 8 сентября.

Модель создана взамен образца, разбившегося в октябре 2014 года в пустыне Мохаве на юге Калифорнии. По внешнему виду она практически не отличается от предыдущей модели под названием Enterprise. Согласно выводам специалистов, которые изучали обстоятельства катастрофы, одной из причин крушения тогда стала ошибка пилота.



В результате ЧП один пилот погиб, другой получил ранения. В компании заявили, что после катастрофы сделали необходимые выводы, и новая модель стала значительно безопаснее предыдущего аппарата.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 55

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  1. Logall Сегодня, 12:28
    Пущай полетает!
    Слабо верится. Очень слабо!
    Целые государства пытаются сделать подобный проект много лет, затратив огромные капиталы! Подключив лучших учёных...
    А тут, Погляди на него, крылья сделал...
    Logall
    1. Masya Masya Сегодня, 12:35
      Цитата: Logall
      Пущай полетает!

      Masya Masya
      1. болот Сегодня, 12:42
        У котов есть привычка,лесть туда где опасно.По мимо стиральных машин,печи на твердом топливе или разнообразные трубы.
        болот
        1. cniza Сегодня, 12:58
          Цитата: Logall
          Слабо верится. Очень слабо!
          ...


          Просто понты и не более , а потом будет что говорить , что злые русские помешали.
          cniza
    2. maxim947 Сегодня, 12:36
      Кто-то просаживает деньги в казино и т.п., а кто-то пытается воплотить мечту и это похвально. Хороший пример для олигархов.
      maxim947
      1. Logall Сегодня, 12:44
        Цитата: maxim947
        Кто-то просаживает деньги в казино и т.п., а кто-то пытается воплотить мечту и это похвально. Хороший пример для олигархов.

        А я и не сказал что это плохо! Я говорю, что в одиночку такой проект не осилить! Скинет огромные бабки, сделает дорогостоящие наработки...
        После провала, он задарма продаст технологии...
        Мечта - это хорошо! Но и голову терять не стоит... Тем более, что у него она есть!
        Logall
        1. Setrac Сегодня, 13:14
          Цитата: Logall
          А я и не сказал что это плохо! Я говорю, что в одиночку такой проект не осилить!

          Там же русским по белому написано - суборбитальный полет.
          Setrac
          1. Logall Сегодня, 13:29
            Хотите сказать, что это требует малых затрат? Такие разработки ведутся с шестидесятых годов! Нашими И американцами...
            Даже без выхода на околоземную Орбиту нужно развивать гиперзвуковые скорости... Гиперзвуковые! Такое под силу, если привлечь к проекту несколько компаний работающих в этой отрасли! А чтобы их привлечь нужно быть Министерством обороны США или РФ! Ну или несколькими европейскими...Ну или несколькими азиатскими...
            Logall
    3. Контра-М Сегодня, 12:39
      Лети , пиарщик...Вот если бы не развалили СССР , мы бы уже Марс осваивали..
      А сейчас все приходиться начинать с начала..Следя за котировками доллара и нефти..!
      Контра-М
      1. Scoun Сегодня, 13:21
        Цитата: Контра-М
        Лети , пиарщик...Вот если бы не развалили СССР , мы бы уже Марс осваивали..

        Вот если бы да кабы - то вы бы не смотрели им в рот а сейчас вам остаётся только сабелькой махать.
        П С
        Другие дела делают а не с диванастраны захватывают и космос покоряют.
        Без обид, сами пишите что они нас развалили а не мы их.
        Scoun
        1. Контра-М Сегодня, 13:49
          Цитата: Scoun
          Вот если бы да кабы - то вы бы не смотрели им в рот а сейчас вам остаётся только сабелькой махать.
          П С
          Другие дела делают а не с диванастраны захватывают и космос покоряют.
          Без обид, сами пишите что они нас развалили а не мы их.

          Ну да конечно , ехидничаете soldier И все же .наше время придет скоро!
          Контра-М
    4. The_Lancet Сегодня, 12:42
      Предприниматель из Великобритании Ричард Брэнсон рассчитывает, что уже через 6-7 месяцев сможет совершить суборбитальный космический полет на разрабатываемом его фирмой корабле, передает ТАСС.

      Ничего нового.Про это уже давно говорится.Цель это развлекательные или исследовательские полёты (космический туризм) для людей имеющих деньги.Билет компании virgin galactic стоит
      250000$
      The_Lancet
    5. Каштан Сегодня, 12:51
      Если Россия и дальше будет только возлагать надежды на провал иностранных проектов, и сидеть сложа руки, лет через двадцать, со слезами на глазах, увидим начало колонизации спутников другими странами.
      Увы, у Путина нет амбиций, нац идей, его самая большая проблема.
      Даже клоун Рогозин, по части амбиций лучше Путина.
      Каштан
      1. Голован Джек Сегодня, 12:57
        Цитата: Каштан
        Увы, у Путина нет амбиций, нац идей, его самая большая проблема.
        Даже клоун Рогозин, по части амбиций лучше Путина

        Дивно. Немного, но воняет смачно good
        А что мы вынесем из Вашего очаровательно германского флажка (того, что рядом с ником Каштан)?
        Голован Джек
      2. Игорь В Сегодня, 13:04
        Вот ещё один "учитель" пришёл. Как же мы без него раньше жили? request
        Игорь В
    6. Scoun Сегодня, 13:18
      Цитата: Logall
      Слабо верится. Очень слабо!

      Хмм вообще-то Брэнсон, личность достойная Уважения и ваши сомнения, слабее его уверенности (на мой взгляд).
      Кстати именно он внедрил в своё время "фишку", человек звонившийв его авиакомпанию слышал следующее голосом Брэнсона - типа добрый день! Если я досчитаю до 30-и и наш сотрудник не поднимет трубку, то вы получите 30% скидку на билеты.
      Ха и только представьте сколько народу сидело и шептало - только не поднимай трубку)))
      Кстати первая московская зераальная фабрика работает теперь по схожему принципу и лает 10% скидку.
      Это я к тому что Брэнсон ещё тот кадр из бизнеса.
      Scoun
  2. chidoryan Сегодня, 12:28
    Милый такой батут! Рогозину привет!
    chidoryan
    1. Sharky Сегодня, 12:34
      На батуте хоть прыгать можно, уже показал свою надёжность временем. А у девственницы с надёжностью (кривыми руками пилота) не понятно. Один ЛА упал, второй ещё не тестировали.
      Лучше на батуте прыгать, чем тушить обугленными руками ягодицы второго пилота. laughing
      Sharky
      1. chidoryan Сегодня, 13:00
        "Лучше на батуте прыгать, чем тушить обугленными руками ягодицы второго пилота"

        а вы поэт
        chidoryan
    2. Muvka Сегодня, 12:37
      Цитата: chidoryan
      Милый такой батут! Рогозину привет!

      Суборбитальный полет не дотянет то МКС километров 400 по высоте...
      Muvka
    3. Контра-М Сегодня, 12:41
      Цитата: chidoryan
      Милый такой батут! Рогозину привет!

      Собчак и Навальному тоже Привет! laughing
      Контра-М
      1. chidoryan Сегодня, 13:00
        первый и второй пилоты батута?Что же, неплохо!
        chidoryan
  3. 210окв Сегодня, 12:29
    Чего бы и не слетать..Когда денег немерено.И главное когда они под контролем и не разворовываются..Как у некоторых
    210окв
    1. болот Сегодня, 12:35
      Цитата: 210окв
      Чего бы и не слетать..Когда денег немерено.И главное когда они под контролем и не разворовываются..Как у некоторых

      Так это его собственные,может и инвесторов подтянул с гарантиями.Вот что делают законы о защите собственности .
      А то у нас люди свои копеечные депазиты в бане не могут снять.
      болот
      1. Голован Джек Сегодня, 13:24
        Цитата: болот
        у нас люди свои копеечные депазиты в бане не могут снять

        belay
        Голован Джек
        1. болот Сегодня, 13:26
          Цитата: Голован Джек
          Цитата: болот
          у нас люди свои копеечные депазиты в бане не могут снять

          belay

          В Банке.
          болот
          1. Голован Джек Сегодня, 13:28
            Цитата: болот
            В Банке

            Да понял, не дуpак... дуpак бы был - не понял бы...
            Но получилось забавно: депозит, и в бане... "на одно лицо" (с), наверное laughing
            Голован Джек
            1. болот Сегодня, 13:32
              Цитата: Голован Джек
              Но получилось забавно: депозит, и в бане... "на одно лицо" (с), наверное

              А что ,банный бизнес прибылен и менее затратен даже без девочек.Есть такие кто грузовики в мобильные бани превращают или покупают те что при союзе выпускали,для геологов и чабанов.
              болот
              1. Голован Джек Сегодня, 13:39
                Цитата: болот
                ... банный бизнес прибылен...

                Я про анекдот, тащем-та:
                В бане, в кассе:
                - Дайте мне, пожалуйста, билет на одно лицо.
                - А что, Вы попу мыть не будете, штоли?

                Кстати, уже из жизни, тоже анекдот: где-то в 2004-м кто-то умный в РЖД придумал вместо "Локомотив обслуживается одним машинистом" написать "Локомотив обслуживается в одно лицо". Народ ржал в голос...
                Сейчас, гляжу, переделали все взад... дошло наконец, видать, что сморозили laughing
                А вообще - жизнь прекрасна и полна юмору... только приглядеться надо, пристально.
                Голован Джек
                1. болот Сегодня, 13:48
                  Цитата: Голован Джек
                  Сейчас, гляжу, переделали все взад... дошло наконец, видать, что сморозили

                  Ну у вас РЖД еще тот юморист.
                  Сами не на РЖД?
                  Проклинаю тот день когда с Саратова до Казани взял билет,поезд оказался почтовым.У каждого "столба " останавливался.
                  болот
                  1. Голован Джек Сегодня, 13:52
                    Цитата: болот
                    Ну у вас РЖД еще тот юморист

                    Это не юморист, это долбоклюй. ИМХО.
                    Цитата: болот
                    Сами не на РЖД?

                    Как Вы могли такое подумать am
                    Я этой РЖД-ой 20+ лет на работу катаюсь просто. Кажный рабочий день. И все-все вижу-примечаю wink
                    Цитата: болот
                    ... с Саратова до Казани взял билет, поезд оказался почтовым...

                    Ессс!!! laughing
                    Мои сочувствия, но лучше все же, того... проверять...
                    Голован Джек
  4. Невский_ЗУ Сегодня, 12:30
    Страховые компании приготовится laughing
    А вообще интересно практика испытаний на Западе и у нас.
    Они реально там после 2-3 испыт. полета, уже посылают клиентов на орбиту? fellow
    А у нас бы 25 лет испытывали, сначала заводские, потом в Жуковском.
    Кто прав?))
    Невский_ЗУ
    1. Тень тьмы Сегодня, 13:44
      Кто прав?))

      Статистика аварий и эффективность проведённого времени экипажем.
      Тень тьмы
  5. Sharky Сегодня, 12:32
    Пожелаю удачи "Девственной Галактике". Но, что-то мне кажется, что удел этой девственницы только суборбитальные полёты или даже подпрыгивания. Что там за характеристики хоть у ЛА?
    Sharky
  6. japs Сегодня, 12:35
    Ключевой вопрос - насколько надежнее?
    Суборбитальный полет. Это как бы выход в космос?
    japs
    1. болот Сегодня, 12:40
      Цитата: japs
      Суборбитальный полет. Это как бы выход в космос?

      Цену выставит,желающие найдутся,с деньгами .Вот и бизнес вроде Американских горок.как там Луна -Парк. smile
      болот
    2. Игорь В Сегодня, 13:20
      Цитата: japs
      Ключевой вопрос - насколько надежнее?
      Суборбитальный полет. Это как бы выход в космос?

      В этом уловка подобных клоунов. Чтобы выйти на орбиту, надо набрать 1-ю космическую скорость. Для этого необходимы соответствующие двигатели, наземная инфраструктура, куча всяких систем жизнеобеспечения, управления и в конце концов - посадки. Всё это неподъёмно для одного денежного мешка. Поэтому они и заявляют о суборбитальном полёте, не указывая даже скорость аппарата. Видимо хотят летать в стратосфере.
      Игорь В
  7. федоров Сегодня, 12:35
    Да пусть хоть на Марс, Венеру...куда угодно тратят вабло, лишь бы Матушку Землю оставили в покое с ее народом.
    федоров
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 12:35
    ... коЧманавт... и чего от него прилетит на землю? bully
    a.s.zzz888
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 12:42
      Братьям Райт тоже примерно так говорили.И Монгольфье.
      Сергей Д_2
      1. Тень тьмы Сегодня, 13:46
        Перед братьями Райт были серьёзные полёты на серийных самолётах? belay
        Тень тьмы
  9. Сергей Д_2 Сегодня, 12:39
    Они не покупают рд180?как же так?
    Сергей Д_2
    1. федоров Сегодня, 12:52
      Так, что 10-ть соток вспахать огорода стоит одинаково - что на тракторе "Беларусь" 80-го года выпуска, что на на "Ждон Дире" ,хрен знет еще на чем. А денежка счет любит , расходы совсем уж разные на эксплуатацию и покупку техники хозяинами ее . Это же не массовое производство. Ту-там нашел контракт, заработал . Вот и покупают РД, а не потому, что подобного нет. ( а может уже и нет ? Разучились ? Тогда не спорю ).
      федоров
      1. болот Сегодня, 13:16
        Цитата: федоров
        Так, что 10-ть соток вспахать огорода стоит одинаково - что на тракторе "Беларусь" 80-го года выпуска, что на на "Ждон Дире" ,хрен знет еще на чем.

        Обычный мотокультиватор справляется за час,заелись. laughing 4 литра бензина и пузырек laughing если ни кого не нанимать.
        болот
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:17
        федоров Сегодня, 12:52 что на на "Ждон Дире"
        ...
        Джон Дир как раз только и поместится на 10 сотках...
        a.s.zzz888
  10. рюрикович Сегодня, 12:44
    Есть такой голливудский фильм про мечту о космосе - "Астронавт Фармер"(2006)
    Интересно, а в реале наши приняли бы такую самодеятельность за пуск баллистической ракеты с ЯО? feel what
    рюрикович
  11. МВГ Сегодня, 12:45
    Космический аппарат из половины самолета....
    Глубокая идея
    МВГ
  12. Ратник-80 Сегодня, 12:50
    Надо Собчак и Навальному на первый полет билеты подарить, а вдруг повезет
    Ратник-80
  13. Игорь В Сегодня, 12:59
    "По внешнему виду она практически не отличается от предыдущей модели"
    Это - подпись к третьей фотографии? smile
    Игорь В
  14. Горменгаст Сегодня, 13:03
    Детская забава. Пусть себе. Суборбитальный туризм - 10 минут удовольствия за 100000 долларов (порядок величины) - это для зажравшихся буржуев, не добитых в свое время Сталиным. am

    Никакого практического смысла он не имеет.
    Горменгаст
  15. Rusj Сегодня, 13:07
    Суборбитальный полёт ! Миг 25 там рекорд ставил 37 км . Дичайшие перегрузки пилоты по сути в скафандрах летают . Сейчас Миг 31 ВМ говорят за 40 км может подняться . По моему он бредит этот миллионер
    Rusj
    1. Донской Сегодня, 13:35
      Цитата: Rusj
      Сейчас Миг 31 ВМ говорят за 40 км может подняться

      говорят, что кур доят, говорят lol
      Донской
      1. Комментарий был удален.
      2. Rusj Сегодня, 13:44
        Выше чем Миг 25 и Миг 31 ВМ не один самолёт не летал и не летает . Мат часть учи или читай и смотри побольше .
        Rusj
      3. Rusj Сегодня, 13:46
        Это говорят разработчики и пилоты Миг 31 ВМ этих самолётов у России 240 штук 60 уже модернизировали . Вот иди дой своих кур на хуторе .
        Rusj
  16. Cannonball Сегодня, 13:42
    Если получится, то удачи! Главное - ЕСЛИ получится...
    Cannonball
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