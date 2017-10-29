Брэнсон надеется через полгода полететь в космос на своем корабле

А потом, надеюсь, что еще через три месяца я отправлюсь в космос сам,

Предприниматель из Великобритании Ричард Брэнсон рассчитывает, что уже через 6-7 месяцев сможет совершить суборбитальный космический полет на разрабатываемом его фирмой корабле, передает ТАСС Принадлежащая Брэнсону компания Virgin Galactic ранее провела серию испытаний своего туристического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Ожидается, что аппарат сможет вскоре совершить и суборбитальный космический полет.По мнению предпринимателя, это «может произойти в течение трех или четырех месяцев».завил он.Модель Unity была представлена в феврале 2017-го, а ее первый пробный полет состоялся 8 сентября.Модель создана взамен образца, разбившегося в октябре 2014 года в пустыне Мохаве на юге Калифорнии. По внешнему виду она практически не отличается от предыдущей модели под названием Enterprise. Согласно выводам специалистов, которые изучали обстоятельства катастрофы, одной из причин крушения тогда стала ошибка пилота.В результате ЧП один пилот погиб, другой получил ранения. В компании заявили, что после катастрофы сделали необходимые выводы, и новая модель стала значительно безопаснее предыдущего аппарата.