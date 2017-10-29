13:57 29 октября

Русский корпус. Затерянные во времени

20 апреля 1916 года в бухту Марселя торжественно вошли транспорты с Первой русской особой пехотной бригадой.

Уже два года шла Первая мировая война. Им предстояло сражаться на Западном фронте. Это был их союзнический долг. Эта была плата российского государства за оружие и кредиты, предоставленные правительству Николая Второго странами Антанты, в основном Францией.

Как сложилась судьба русских воинов на фронтах Первой мировой? Что случилось с солдатами Русского экспедиционного корпуса, когда Россию потрясли революционные события 1917 года? Об этом в фильме рассказывают историки России и Франции.




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Комментарии 2

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  1. Мар.Тира Сегодня, 13:03
    Трагическая судьба русских людей,волей судеб,и политики оказавшихся на чужбине.Не думал,что через сто лет всё повторится,после развала СССР.Миллионы оказались за рубежом,повторив их судьбу.
    Мар.Тира
  2. Какой-то Компот Сегодня, 13:22
    Наши люди на всех фронтах бьются прекрасно
    Жаль что попали на перелом эпох
    Слава русскому оружию! soldier
    Какой-то Компот
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