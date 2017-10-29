Русский корпус. Затерянные во времени

20 апреля 1916 года в бухту Марселя торжественно вошли транспорты с Первой русской особой пехотной бригадой.Уже два года шла Первая мировая война. Им предстояло сражаться на Западном фронте. Это был их союзнический долг. Эта была плата российского государства за оружие и кредиты, предоставленные правительству Николая Второго странами Антанты, в основном Францией.Как сложилась судьба русских воинов на фронтах Первой мировой? Что случилось с солдатами Русского экспедиционного корпуса, когда Россию потрясли революционные события 1917 года? Об этом в фильме рассказывают историки России и Франции.