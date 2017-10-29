Обломки российского Ми-8 обнаружены недалеко от архипелага Шпицберген

Обломки российского вертолета Ми-8, числившегося пропавшим с 26 октября, были найдены на дне моря в точке, расположенной в 1,2 морской мили (2,2 км) к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 м. Поисково-спасательная операция, проводившаяся координационным спасательным центром по Северной Норвегии, завершена. Полиция будет отвечать за операцию по поиску тел жертв катастрофы,

Обломки российского вертолета Ми-8 обнаружены в море недалеко от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген) на глубине около 200 метров, передает ТАСС сообщение спасательного центра Северной Норвегии.говорится в сообщении.Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», на борту которого находились восемь россиян – пятеро членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики – 26 октября летел из законсервированного поселка Пирамида в шахтерский поселок Баренцбург. Машина должна была приземлиться на вертолетодроме, расположенном на мысе Хеер.В 15:04 по местному времени (16:04 мск) с вертолетом была потеряна связь. О его пропаже был извещен норвежский спасательный центр. Началась поисково-спасательная операция, в которой принимали участие два вертолета, патрульные самолеты, несколько судов, корабли Береговой охраны Норвегии, добровольцы на лодках и горно-спасательный взвод российского государственного треста «Арктикуголь».В норвежском центре заявили, что находившиеся на борту люди, скорее всего, не сумели покинуть вертолет до его падения, и что их тела могли быть унесены течением на значительное расстояние.В субботу российский Ил-76 МЧС доставил на Шпицберген специалистов и необходимое высокотехнологичное оборудование, в том числе телеуправляемые подводные аппараты «Фалькон» и гидролокаторы бокового обзора. Спасателей оснастили компрессорным оборудованием, моторными лодками, водолазным снаряжением, необходимым для работ под водой.