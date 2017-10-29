13:50 29 октября

Обломки российского Ми-8 обнаружены недалеко от архипелага Шпицберген

Обломки российского вертолета Ми-8 обнаружены в море недалеко от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген) на глубине около 200 метров, передает ТАСС сообщение спасательного центра Северной Норвегии.

Российский шахтерский поселок Баренцбург.

Обломки российского вертолета Ми-8, числившегося пропавшим с 26 октября, были найдены на дне моря в точке, расположенной в 1,2 морской мили (2,2 км) к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 м. Поисково-спасательная операция, проводившаяся координационным спасательным центром по Северной Норвегии, завершена. Полиция будет отвечать за операцию по поиску тел жертв катастрофы,
говорится в сообщении.


Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», на борту которого находились восемь россиян – пятеро членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики – 26 октября летел из законсервированного поселка Пирамида в шахтерский поселок Баренцбург. Машина должна была приземлиться на вертолетодроме, расположенном на мысе Хеер.

В 15:04 по местному времени (16:04 мск) с вертолетом была потеряна связь. О его пропаже был извещен норвежский спасательный центр. Началась поисково-спасательная операция, в которой принимали участие два вертолета, патрульные самолеты, несколько судов, корабли Береговой охраны Норвегии, добровольцы на лодках и горно-спасательный взвод российского государственного треста «Арктикуголь».

В норвежском центре заявили, что находившиеся на борту люди, скорее всего, не сумели покинуть вертолет до его падения, и что их тела могли быть унесены течением на значительное расстояние.

В субботу российский Ил-76 МЧС доставил на Шпицберген специалистов и необходимое высокотехнологичное оборудование, в том числе телеуправляемые подводные аппараты «Фалькон» и гидролокаторы бокового обзора. Спасателей оснастили компрессорным оборудованием, моторными лодками, водолазным снаряжением, необходимым для работ под водой.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:12
    ... в той воде живым долго не продержишься.... соболезнования родным и близким погибших..
    a.s.zzz888
    1. Серый брат Сегодня, 13:20
      Цитата: a.s.zzz888
      ... в той воде живым долго не продержишься...

      По уму в спаскостюмы надо экипажи и пассажиров одевать сразу, на земле ещё. Правда это дорого
      и даже буржуи так не делают, но всё равно надо.
      Серый брат
      1. The_Lancet Сегодня, 13:26
        В норвежском центре заявили, что находившиеся на борту люди, скорее всего, не сумели покинуть вертолет до его падения, и что их тела могли быть унесены течением на значительное расстояние.

        Почему тела?Может они выжили
        The_Lancet
        1. Голован Джек Сегодня, 13:33
          Цитата: The_Lancet
          Почему тела?Может они выжили

          Чукча не читатель...
          Цитата: a.s.zzz888
          в той воде живым долго не продержишься
          Голован Джек
    2. Контра-М Сегодня, 13:20
      Пока соболезнования , приносить не буду...Может все же кто то выжил, МЫ РУССКИЕ ЖИВУЧИИ !
      (НЕДАВНО НАШ 3 КМ ПРОПЛЫЛ ДО МАЛЕНЬКОГО ОСТРОВКА в холодной воде)
      Контра-М
      1. Серый брат Сегодня, 13:22
        Цитата: Контра-М
        Может все же кто то выжил,

        Да куда там - в ледяной воде. Даже если кто-то выбрался, всё равно без шансов.
        Серый брат
  2. п-к Опарышев Сегодня, 13:32
    Что то хвалёная авторотация слабо помогает.Неужели нельзя придумать средства спасения для вертолётов?На них же летают далеко не простые люди.
    п-к Опарышев
  3. pvv113 Сегодня, 13:36
    Пока людей не нашли - будем надеяться на лучшее. Шанс, хоть и небольшой, но - шанс!
    pvv113
  4. Жертва Первого Канала Сегодня, 13:40
    Восемь морожевых пельмешков laughing
    Жертва Первого Канала
    1. Серый брат Сегодня, 13:45
      Цитата: Жертва Первого Канала
      Восемь морожевых пельмешков

      Ну и скотина же ты, родной.
      Серый брат
      1. Mavrikiy Сегодня, 13:49
        Цитата: Серый брат
        Цитата: Жертва Первого Канала
        Восемь морожевых пельмешков

        Ну и скотина же ты, родной.

        Уточняю: Редкая.
        Mavrikiy
Картина дня