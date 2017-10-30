Военная база Эт-Танф: Раковая опухоль, подлежащая удалению

Ситуация в Сирии все больше выходит из-под контроля Соединенных Штатов. Это не скрывается даже в Вашингтоне. Американцы, которые пришли со своим уставом в чужой монастырь, не в состоянии обеспечить должной поддержкой деморализованных боевиков в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Радикально настроенные бандформирования терпят поражение за поражением и бросают позиции.На это ли надеялись заокеанские кураторы, когда поставляли вооружение и военную технику иностранного производства, при помощи которых потом обстреливались мирные кварталы? На что надеются сейчас в Вашингтоне, когда готовят террористов для «Новой сирийской армии»?Есть на карте Сирии своего рода раковая опухоль - клочок земли на юго-востоке провинции Хомс, - находящийся пока вне досягаемости мировых СМИ и международных правозащитных институтов. Речь о приграничном с Иорданией и Ираком населенном пункте Эт-Танф.Мало кто мог предположить, что неприметный поселок, на территории которого в лучшем случае расположены несколько зданий да пара магазинов, превратится в полноценный стратегически важный объект. Западная пресса открыто заявляла, что в дальнейшем США, Великобритания и Иордания намеренно пытаются заполучить приграничный регион. Таким образом, «американская» зона влияния на юге Сирии якобы сможет ослабить позиции Башара Асада. По крайней мере, король Иордании Абдалла II в интервью американской «The Washington Post» в этом был крайне уверен.Чтобы воплотить циничный замысел в жизнь, западные союзники организовали беспредел (благо опыт имеется) – ради борьбы с Дамаском и прежде всего с Асадом в пустыне начали готовить боевиков. Место выбрано неслучайно, Эт-Танф расположен в эпицентре сирийско-иорданско-иракского треугольника. Сюда можно быстро добраться как с территории Иракской Республики, так и Хашимитского королевства. Собственно, именно из Иордании и прибыл первый отряд боевиков в количестве чуть более 100 человек во главе с командиром Муханнадом аль-Талла. В июне 2017 американский медиа-сайту «Al-monitor» опубликовал интервью так сказать с подполковником ССА, где командир проамериканского отряда нагородил много небылиц о чистых помыслах созданной группировки и защите местного населения на контролируемой территории. Но об этом чуть ниже.Таким образом, в мае 2015-го появилась «Новая сирийская армия», которая с спустя год стала именоваться «Джейш Магавир Ас-Саура» или «Джейш Магавир аль-Тавра». Название группировки не изменило ее предназначения, ведь, по сути, в тренировках участвовали дезертиры правительственных войск, принадлежащие Свободной сирийской армии, но величающие себя «Армией революционных коммандос».На первый взгляд благовидная цель - уничтожение запрещенного в России ИГИЛ – оказалась очередным фарсом США, и вскоре с территории базы словно тараканы полезли ультрадикальные боевики. Несмотря на то, что в последующем состав «Новой сирийской армии» расширился за счет мелких отрядов («Куват Шахид Ахмад Абду» -«Силы имени шахида Ахмада Абду», «Асуад (Усуд) Шаркия» - «Восточные львы»), именно на «Магавир аль-Тавра» сделали ставку в Вашингтоне.Пока иностранные инструкторы занимались подготовкой «умеренной оппозиции», в пустынную местность постепенно стягивались сотни единиц тяжелой техники, мобильные РСЗО «Himmars», знаменитые американские «Хаммеры». Впоследствии территория этой вакханалии была объявлена беспилотной зоной с радиусом в 55 километров, но все же в интернет успели просочиться фотографии, сделанные и распространенные, по всей видимости, теми же боевиками. Некоторые из них имеют арабские подписи и привязаны к координатам населенного пункта Эт-Танф.И все же военная миссия США тщательно оберегается от непрошенных гостей. Авиацией международной коалиции уже дважды – в мае и июне - наносила удар по правительственным войскам, оказавшихся неподалеку от тренировочных лагерей. После этого по пустыне валялись листовки, в которых сирийцев предупреждали не приближаться к Эт-Танфу. Что это, если не военная интервенция?Если одних на пушечный выстрел не подпускают к Эт-Танфу, то другие несчастные (за редким исключением) не могут покинуть злополучное место. В нескольких десятках километров от поселка Эт-Танф находится лагерь беженцев Рукбан, которым США отведена особая роль.Обитатели палаточных городков, находящихся в нескольких десятках километров от поселения Эт-Танф, будут еще долгое время обречены на страдания и мучиться с недостатком питьевой воды или медикаментами. Боевики не подпускают к жителям Рукбана гуманитарные колонны, прикрываясь беженцами. Те же снаряженные гумпомощью автомобили, которые приближаются к лагерю, подвергаются грабежу со стороны террористов. Вот такая, выходит, забота.Таким образом, бежавшие в свое время от ИГИЛ и ССА, беженцы из Дейр-эз-Зора, районов Пальмиры и Умм-Карьятейна, предоставлены сами себе и никому не нужны, разве что для пополнения рядов «Новой сирийской армии».Быть убитым на поле боя за американские интересы – не самая радужная перспектива даже для узников Рукбана, которым казалось бы уже нечего терять. Поэтому проект США по формированию террористических отрядов обречен на провал. Многие боевики, поначалу изъявившие желание под началом США, также впоследствии отказываются умирать за чужие идеалы.В настоящее время лагерь фактически поделен между враждующими между собой кланами тех или иных мусульманских племен. Практически каждодневные разборки, отсутствие единства в стане боевиков вряд ли играет на руку Вашингтону и его подопечным. Следовательно, «Новая сирийская армия» - еще более ничтожный противник, нежели ИГИЛ и противостоящая ему Джебхат ан-Нусра. В случае поражения, США бросят подконтрольных сирийских оппозиционеров на произвол судьбы, как это уже сделано в отношении беженцев Рукбана.