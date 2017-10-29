13:55 29 октября

Роухани: Иран продолжит развивать ракетную программу для своей безопасности

Тегеран продолжит развивать ракетную программу, так как она не нарушает резолюций Свбеза ООН по ядерной программе страны, перелает РИА Новости заявление президента Ирана Хасана Роухани.



Вы должны помнить, что мы строили ракеты, строим их и продолжим делать это. Это не нарушает какие-либо международные правила и не противоречит резолюции 2231,
сказал президент, выступая в иранском парламенте.


Мы будем производить и хранить любое оружие, которое нам необходимо для защиты нашей территориальной целостности, и без колебаний применим его, когда дело дойдет до самообороны,
добавил Роухани.

Он отметил также, что «правительство США предает предыдущую администрацию своей недостаточной приверженностью международным соглашениям».

Вашингтон демонстрирует миру, что не уважает переговоры и соглашения и не соблюдает моральные и международные принципы, поэтому это государство не засуживает доверия,
заявил президент.

Напомним, в прошлом месяце Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. По его мнению, в ядерной сделке с Ираном, заключенной при Бараке Обаме, есть «серьезные недостатки», над которыми следует поработать.

Между тем гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано подтвердил сегодня соблюдение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призвал других участников ядерной сделки также выполнять обязательства.

Ядерное соглашение имеет важное значение, мы не хотим аннулировать его или прибегать к другим вариантам. Иран выполнил обязательства в (рамках) соглашения, и мы требуем от других сторон (выполнять) обязательства,
сказал Амано.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Logall Сегодня, 13:48
    Ну вот, Иран развивается ракетную программу, для своей безопасности, А США поставить системы про где-нибудь в Финляндии, чтобы защититься от Ирана. А в Латвии, чтобы от КНДР...
    А если честно, то не нравится мне их Ракетная программа! в этих странах нестабильный государственный строй. Сегодня там у власти один, а завтра придёт какой-нибудь фанатик...
    Ядерный пояс Шахида меня никак не прельщает!
    Logall
    1. Teberii Сегодня, 13:54
      Я что-то не понимаю -это за последнии 30 лет Иран весь мир сног на голову поставил.
      Teberii
    2. Контра-М Сегодня, 13:55
      Иран работает ...И Россия им в этом помогает!
      Израиль , не зря в панике! И зачистку ведет по всем своим СМИ!
      Контра-М
  2. Teberii Сегодня, 13:48
    Правильно делают,предупреждён значит вооружен.
    Teberii
  3. новичок Сегодня, 13:52
    весьма логические рассуждения Роухани. КНДР, Иран, чуть ранее Россия (РФ в чуть мягкой форме), называют янки ненадёжными, лжецами, лицемерами. даже Турция делает заявки в том же духе. полагаю, у кого духа хватает, говорит правду в лицо.
    новичок
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