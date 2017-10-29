Роухани: Иран продолжит развивать ракетную программу для своей безопасности
Тегеран продолжит развивать ракетную программу, так как она не нарушает резолюций Свбеза ООН по ядерной программе страны, перелает РИА Новости заявление президента Ирана Хасана Роухани.
Он отметил также, что «правительство США предает предыдущую администрацию своей недостаточной приверженностью международным соглашениям».
Напомним, в прошлом месяце Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. По его мнению, в ядерной сделке с Ираном, заключенной при Бараке Обаме, есть «серьезные недостатки», над которыми следует поработать.
Между тем гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано подтвердил сегодня соблюдение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призвал других участников ядерной сделки также выполнять обязательства.
Вы должны помнить, что мы строили ракеты, строим их и продолжим делать это. Это не нарушает какие-либо международные правила и не противоречит резолюции 2231,сказал президент, выступая в иранском парламенте.
Мы будем производить и хранить любое оружие, которое нам необходимо для защиты нашей территориальной целостности, и без колебаний применим его, когда дело дойдет до самообороны,добавил Роухани.
Он отметил также, что «правительство США предает предыдущую администрацию своей недостаточной приверженностью международным соглашениям».
Вашингтон демонстрирует миру, что не уважает переговоры и соглашения и не соблюдает моральные и международные принципы, поэтому это государство не засуживает доверия,заявил президент.
Напомним, в прошлом месяце Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. По его мнению, в ядерной сделке с Ираном, заключенной при Бараке Обаме, есть «серьезные недостатки», над которыми следует поработать.
Между тем гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано подтвердил сегодня соблюдение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призвал других участников ядерной сделки также выполнять обязательства.
Ядерное соглашение имеет важное значение, мы не хотим аннулировать его или прибегать к другим вариантам. Иран выполнил обязательства в (рамках) соглашения, и мы требуем от других сторон (выполнять) обязательства,сказал Амано.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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