Роухани: Иран продолжит развивать ракетную программу для своей безопасности

Вы должны помнить, что мы строили ракеты, строим их и продолжим делать это. Это не нарушает какие-либо международные правила и не противоречит резолюции 2231,

Мы будем производить и хранить любое оружие, которое нам необходимо для защиты нашей территориальной целостности, и без колебаний применим его, когда дело дойдет до самообороны,

Вашингтон демонстрирует миру, что не уважает переговоры и соглашения и не соблюдает моральные и международные принципы, поэтому это государство не засуживает доверия,

Ядерное соглашение имеет важное значение, мы не хотим аннулировать его или прибегать к другим вариантам. Иран выполнил обязательства в (рамках) соглашения, и мы требуем от других сторон (выполнять) обязательства,