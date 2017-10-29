16:45 29 октября

Эффектный фотоотчёт с российско-индийских учений

Сухопутная фаза международного российско-индийского учения "Индра-2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.




















Первоисточник: https://vk.com/smit_smitty


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