Эффектный фотоотчёт с российско-индийских учений Сегодня, 13:59 Сухопутная фаза международного российско-индийского учения "Индра-2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Первоисточник: https://vk.com/smit_smitty 1 Российско-китайские военно-морские учения завершились во Владивостоке парадом Активная фаза совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие - 2015 Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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