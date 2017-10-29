16:48 29 октября

Террористы бегут в Сирию из иракского Эль-Каима

Боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) спешно и беспорядочно покидают иракский город Эль-Каим, расположенный на границе с Сирией, и бегут на сирийскую территорию, передает ТАСС сообщение канала Al Hadath.



По данным телеканала, ссылающегося на источники в иракской разведке, «рядовые члены ИГ бросают оружие и беспорядочно бегут в район населенного пункта Бу-Кемаль на сирийской территории».


Источники отметили, что такое «отступление» началось «сразу же после уничтожения большинства полевых командиров ИГ во время авиаударов иракских ВВС по их позициям на подступах к Эль-Каиму».

Ранее представитель иракской армии сообщил, что за три дня операции под Эль-Каимом по освобождению этого района от экстремистов было «уничтожено не менее 75 боевиков ИГ».

В минувший четверг правительственные силы Ирака отбили у террористов авиабазу Саад и теперь находятся на окраинах города Рава, расположенного по соседству с Эль-Каимом. В свою очередь сирийские войска на противоположной стороне границы разгромили банды исламистов у нефтеперекачивающей станции Т-2 и продвигаются к городу Бу-Кемаль, где расположен контрольно-пропускной пункт. Эль-Каим и Бу-Кемаль являются последними крупными форпостами ИГ в Ираке и Сирии.

В настоящее время операция по дальнейшему уничтожению боевиков приостановлена из-за песчаной бури. По словам представителя проправительственных сил, наступление возобновится в течение 48 часов после прекращения бури.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. новичок Сегодня, 14:40
    по моему, где то мы это уже обсуждали.
    новичок
    1. 210окв Сегодня, 14:53
      Конечно.Они уходят туда,куда их выпустили заштатники.Именно на участки где ведут бой бойцы правительственной армии.
      Цитата: новичок
      по моему, где то мы это уже обсуждали.
      210окв
      1. cniza Сегодня, 15:16
        Все по проторенному сценарию и опять в Сирию.
        cniza
        1. Джедай Сегодня, 15:29
          Куда хозяин указал - туда и щемятся. США всё не смирятся с поражением проекта ИГИЛ - вот и шлют подмогу что поближе.
          Джедай
    2. сибиралт Сегодня, 14:54
      Если бегут побросав оружие, то как определить, что они террористы? request
      сибиралт
      1. новичок Сегодня, 14:58
        они бегут в Бу_Кемаль, там и вооружатся. этот город ещё предстоит зачистить.
        новичок
        1. сибиралт Сегодня, 14:59
          Ага. Вооружаться и побегут назад, бросив оружие. laughing Кого там гоняют вообще-то? belay
          сибиралт
          1. новичок Сегодня, 15:04
            вы, какой ответ ожидаете? а если серъёзно, то мочить будут на маршруте бега.
            новичок
      2. 210окв Сегодня, 14:59
        Где то я уже слышал.."Бей их всех.Господь разберётся кто свой"
        Цитата: сибиралт
        Если бегут побросав оружие, то как определить, что они террористы? request
        210окв
      3. Симон Сегодня, 15:24
        Определяют по мозоли на указательном пальце.
        Симон
    3. НЕКСУС Сегодня, 16:25
      Цитата: новичок
      по моему, где то мы это уже обсуждали.

      Смотрю бегут туда,сюда...как прям тараканы.
      НЕКСУС
  2. федоров Сегодня, 14:42
    Что бы там генералы Российские не зявляли, мол бевики в конце пути, кирдык через пару месяцев. Я думаю с прискорбием, что они гады только в НАЧАЛЕ конца пути в мусульманский рай. И пару еще годков утюжить их придется... sad И пару десятков наших бойцов, звание не важно, там погибнет, защищая дальние подступы к Родине. Не допусти Господь конечно..ну или Аллах для Кадыровцев..
    федоров
    1. новичок Сегодня, 14:46
      а что вы хотели, если янки коалиция с преспешниками устраивают зелёные коридоры для бармалеев отовсюду именно в Сирию. даже учитывая это, думаю максимум полгодика утюжить мверху, а дальше работа Мухабарата.
      новичок
      1. федоров Сегодня, 14:58
        Да вроде так я и думаю, но это вопрос уже к Лаврову и к Василию в ООН после Чуркина. Не все же Шойгу разгребать.
        федоров
        1. новичок Сегодня, 15:02
          вот если схлеснутся по взрослому САА и пешмерга, вот где начнутся проблемы. нам придётся утюжить дольше.
          новичок
          1. федоров Сегодня, 15:09
            Думаю не схлеснутся, пешмерга - не все курды. Многие вообще молятся за Русских. Может кусок земли получат свой за наш счет, (турки само собой не согласятся) как и евреи при Сталинском согласии. . Америка хоть и вбрасывает туда оружия , но им не хватает. Поройте и-нет.
            Там такой БАРДАК.
            федоров
            1. новичок Сегодня, 15:13
              да согласен, в этом и вся соль: позиция Дамаска_ автономи, пожалуйста. но ведь хочется Великого Курдистана, а это уже зря.
              новичок
              1. федоров Сегодня, 15:27
                Да не позволит им никто Курдистан создать. Разорваны они на части. Вот автономию , да , компромис на время . Но Эрдоганюшка же на дыбы встанет, это же прецедент ! Посмотрим что Мадрид с Барселоной сделает.. hi к примеру
                федоров
                1. новичок Сегодня, 15:33
                  Эрдоган захукается, не его дело внутренняя политика Сирии. ну а вопрос Каталонией, мутно и вяло там всё. да он не показатель для измерения или шаблона для Сирии, или курдов. вы ж знаете политику гейропы: “Что позволено Юпитеру, то не позволено быку“.
                  новичок
      2. 210окв Сегодня, 15:02
        Так дело не в янки ,а поспешной дележке шкуры ещё не убитого медведя..Правильно.Как победим,тогда и поговорим.А пока и разговоры вести не о чем.
        Цитата: новичок
        а что вы хотели, если янки коалиция с преспешниками устраивают зелёные коридоры для бармалеев отовсюду именно в Сирию. даже учитывая это, думаю максимум полгодика утюжить мверху, а дальше работа Мухабарата.
        210окв
  3. Altona Сегодня, 14:44
    Ну тут как бы все нормально.Круговорот чертей на Ближнем Востоке. Великий белый, пардон, толерантный господин гонит чертей воевать за господство доллара.
    Altona
  4. болот Сегодня, 14:54
    Где то писали что они по домам уже разбегаются.
    болот
  5. sabakina Сегодня, 15:08
    Террористы бегут в Сирию из иракского Эль-Каима

    Ага, бегут. Щас! Направляют!
    sabakina
    1. cniza Сегодня, 15:18
      И даже перевозят , привет Вячеслав ! hi
      cniza
  6. Симон Сегодня, 15:29
    Цитата: сибиралт
    Боевиков определяют по мозоли на указательном пальце специалисты и синяках на плече..

    Боевиков определяют по мозоли на указательном пальце специалисты и синяках на плече..
    Симон
  7. ALEA IACTA EST Сегодня, 16:14
    Через неделю они рванут обратно на восток сдаваться американцам.
    ALEA IACTA EST
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