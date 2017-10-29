Террористы бегут в Сирию из иракского Эль-Каима
Боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) спешно и беспорядочно покидают иракский город Эль-Каим, расположенный на границе с Сирией, и бегут на сирийскую территорию, передает ТАСС сообщение канала Al Hadath.
По данным телеканала, ссылающегося на источники в иракской разведке, «рядовые члены ИГ бросают оружие и беспорядочно бегут в район населенного пункта Бу-Кемаль на сирийской территории».
Источники отметили, что такое «отступление» началось «сразу же после уничтожения большинства полевых командиров ИГ во время авиаударов иракских ВВС по их позициям на подступах к Эль-Каиму».
Ранее представитель иракской армии сообщил, что за три дня операции под Эль-Каимом по освобождению этого района от экстремистов было «уничтожено не менее 75 боевиков ИГ».
В минувший четверг правительственные силы Ирака отбили у террористов авиабазу Саад и теперь находятся на окраинах города Рава, расположенного по соседству с Эль-Каимом. В свою очередь сирийские войска на противоположной стороне границы разгромили банды исламистов у нефтеперекачивающей станции Т-2 и продвигаются к городу Бу-Кемаль, где расположен контрольно-пропускной пункт. Эль-Каим и Бу-Кемаль являются последними крупными форпостами ИГ в Ираке и Сирии.
В настоящее время операция по дальнейшему уничтожению боевиков приостановлена из-за песчаной бури. По словам представителя проправительственных сил, наступление возобновится в течение 48 часов после прекращения бури.
По данным телеканала, ссылающегося на источники в иракской разведке, «рядовые члены ИГ бросают оружие и беспорядочно бегут в район населенного пункта Бу-Кемаль на сирийской территории».
Источники отметили, что такое «отступление» началось «сразу же после уничтожения большинства полевых командиров ИГ во время авиаударов иракских ВВС по их позициям на подступах к Эль-Каиму».
Ранее представитель иракской армии сообщил, что за три дня операции под Эль-Каимом по освобождению этого района от экстремистов было «уничтожено не менее 75 боевиков ИГ».
В минувший четверг правительственные силы Ирака отбили у террористов авиабазу Саад и теперь находятся на окраинах города Рава, расположенного по соседству с Эль-Каимом. В свою очередь сирийские войска на противоположной стороне границы разгромили банды исламистов у нефтеперекачивающей станции Т-2 и продвигаются к городу Бу-Кемаль, где расположен контрольно-пропускной пункт. Эль-Каим и Бу-Кемаль являются последними крупными форпостами ИГ в Ираке и Сирии.
В настоящее время операция по дальнейшему уничтожению боевиков приостановлена из-за песчаной бури. По словам представителя проправительственных сил, наступление возобновится в течение 48 часов после прекращения бури.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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