16:42 29 октября

ВСУ сообщили о попытке рейдерского захвата военного объекта в Одессе

Около сорока неизвестных граждан попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе, передает РИА Новости сообщение командования ВВС Украины.



По данным штаба ВВС, чрезвычайное происшествие произошло утром в воскресенье около 8.45 (9.45 мск).


Неизвестные лица, около 40 человек в балаклавах, совершили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью министерства обороны Украины,
говорится в сообщении, опубликованном в «Фейсбуке».

По данным военных, «неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, демонтировали ограждение военной части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении».

Как отмечается в сообщении, в настоящее время на месте ЧП работает «военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, а также представители командования "Юг" Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. Банщик-М Сегодня, 15:14
    Это не русские, мы такими мелочами не занимаемся...Вот типо Крыма и ли Киева!
    Банщик-М
    1. Teberii Сегодня, 15:18
      Вот -это флэшмоб,развлекались по полной.
      Teberii
      1. 210окв Сегодня, 15:27
        Наверное шоу устроили..Реалити-шоу " Как пограбить укровермахт" wassat
        Цитата: Teberii
        Вот -это флэшмоб,развлекались по полной.
        210окв
        1. sabakina Сегодня, 16:25
          [quote=210окв]Наверное шоу устроили..Реалити-шоу " Как пограбить укровермахт" wassat /quote]
          дмитрий, эт что ж получается? Грабь награбленное? Гуляй-поле 2.
          sabakina
    2. volodya Сегодня, 15:19
      Цитата: Банщик-М
      Это не русские, мы такими мелочами не занимаемся...Вот типо Крыма и ли Киева!

      Да мы это! Подошли на подводной лодке через канализацию и хотели захватить!В следующий раз через газовую трубу подберемся!
      volodya
      1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 15:46
        Цитата: volodya
        В следующий раз через газовую трубу подберемся!

        Ну кто тебя за язык потянул! Об этой тропинке в СБУ ни сном - ни духом не ведали...
        товарищ ШУХЕР
        1. Смог Сегодня, 16:08
          Цитата: товарищ ШУХЕР
          Ну кто тебя за язык потянул! Об этой тропинке в СБУ ни сном - ни духом не ведали...

          а вот и не правда Ваша. Славка Ковтун еще в четверг на голубом глазу об этом рассказал. А ему не верить..... laughing
          Смог
        2. volodya Сегодня, 16:42
          Цитата: товарищ ШУХЕР
          Ну кто тебя за язык потянул! Об этой тропинке в СБУ ни сном - ни духом не ведали...

          Так ведь испугаются,сами трубу в металлолом сдадут!
          volodya
      2. sabakina Сегодня, 16:27
        Ессстественно! Через год газа в трубе не будет, мы туда водичку и айда! На Дмитрии Донском! Во у них глаза на лоб повылезают! laughing
        sabakina
  2. Грэг Миллер Сегодня, 15:15
    Весело там в Одессе, но в Киеве все же явно веселее.... В Киеве Мишико хочет рейдерский захват президентского поста провести...
    Грэг Миллер
  3. новичок Сегодня, 15:16
    во дела то творятся в Южной Пальмире!
    новичок
    1. sabakina Сегодня, 16:29
      Ну так! С памятниками разобрались, теперь за Массада возьмутся!
      sabakina
  4. MOSKVITYANIN Сегодня, 15:18
    в настоящее время на месте ЧП работает «военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины

    Интересно чем занималась ранее "военная служба правопорядка" (наш аналог военной полиции и созданной намного раньше чем у нас),, тем более, что Украина единственная страна среди республик Союза имеющая спецназ в составе подобной службы?
    Скорее всего опять какой-нибудь генерал из Южного регионального командования ВСУ пропил имущество....
    MOSKVITYANIN
    1. Нормаль ок Сегодня, 16:26
      Цитата: MOSKVITYANIN
      Интересно чем занималась ранее "военная служба правопорядка" (наш аналог военной полиции и созданной намного раньше чем у нас),, тем более, что Украина единственная страна среди республик Союза имеющая спецназ в составе подобной службы?

      ВСП ВСУ уже лишили права вести оперативно-следственные мероприятия.
      Нормаль ок
    2. japs Сегодня, 16:29
      Вы правы, кто-то из адмиралов 404 в казино этого Citi Center продулся до трусов и возместил проигрыш военным имуществом вместе с забором. Меня интересует это "неизвестное направление...".
      В Одессе сейчас уже никто не живет?
      japs
  5. изя топ Сегодня, 15:23
    это не рейдерство,а ротация lol всу на Донбасс,а в казармах поселятся нацгады
    изя топ
    1. sabakina Сегодня, 16:31
      Изя, тогда причём тут ТРЦ? belay
      sabakina
  6. Воронок Сегодня, 15:28
    осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении». Так это обыкновенный грабеж, а не рейдерский захват. А там как насчитают: " три магнитофона, три портсигар, дубленки тоже три". Не все и не везде ,взрывами и пожарами можно спрятать, вот и придумали новый способ покрытия краж и воровства.
    Воронок
  7. Masya Masya Сегодня, 15:29
    осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении

    Направление, как раз и известно... Че-черный рынок, чет или нечет... yes
    Masya Masya
    1. Джедай Сегодня, 15:34
      Цитата: Masya Masya
      Че-черный рынок, чет или нечет...

      love Пусть этот рынок их калечит - врачевать там уже нечего...
      Джедай
  8. Симон Сегодня, 15:33
    Дык, это опять Москва виновата! belay laughing
    Симон
  9. solzh Сегодня, 15:36
    Это же надо так страну пр... Дурдом! Дожили, какие-то урки в балаклавах военные объекты пытаются захватить. fool
    solzh
  10. федоров Сегодня, 15:36
    Цирк на дроти ( проводах ).
    Какой в о.пу простите хотели объект "захватить" ? Минобороны ? Да там двух чел с Калашами адекватных часовых бы хватило,или пару литех с Макарами стреляющих на поражение на КПП или прыжками на склады, остановить все это "хулиганство" ( так на суде будет ) . У меня сосед там служит майором ( на пенсию гад не уходит ), говорит ВСЕ ПРОДАЛИ давно, только вывезти в свое "их" время не успели. Так что никто особо и не сопротивлялся.
    Все в принципе согласовано и закономерно.
    федоров
    1. sabakina Сегодня, 16:36
      А почему гад то?
      sabakina
  11. Gamer Сегодня, 15:40
    граждане-россияне, не спешите ерничать и злорадствовать, вспомните как 5 годиков назад группа дагестанских бородатых вююношей пройдя через КПП выписала люлей целой роте российских разведчиков. soldier и выпишет еще, при желании. Если Президенты не выберут достойную кандидатку)
    Gamer
    1. новичок Сегодня, 15:48
      ложь, она конечно у Gamer получается красочна. на до такой степени перелапошить вооружённое нападение, которое кстати провалилось благополучно, надо ещё уметь. браво Gamer, деревянный костыль вам в приз.
      новичок
      1. словак Сегодня, 16:29
        не мешай укропатриоту, у него в методичке написано так
        словак
    2. Black_PR Сегодня, 15:50
      Трололо? Или просто соврамши...))?
      Black_PR
      1. новичок Сегодня, 15:55
        ничуть не “соврмши“. Black_PR, хотелось бы ясности: сей вопрос адресован мне?
        новичок
        1. sabakina Сегодня, 16:40
          garik, вопрос адресован Камеру. Или Камере....Вообще, тому месту, где тот сидит.
          sabakina
    3. федоров Сегодня, 15:54
      А кого Вы собственно предлагаете ? Ее, вам такое указание дали ? Ну так озвучьте кандидатку, может всем сайтом обмозгуем .
      вместе с ФСБ тебя никчемного, а может даже из сотрудников СБУ , которые кое-кто не у дел остался. А многие остались.
      Заказуй портного-плотника.
      федоров
  12. Black_PR Сегодня, 15:48
    ...По данным военных, «неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, демонтировали ограждение военной части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении»...
    А ВСУшники, значит, стояли, смотрели и слюни пускали от умиления...))))? Как их там самих то не вывезли в "неизвестном направлении". Вояки хреновы.
    Black_PR
    1. словак Сегодня, 16:31
      Нет! Объекты стратегического значения ( например магазины и фабрики Рошен) под неусыпной охраной. Остальное- мелочи
      словак
  13. Волька Сегодня, 15:50
    как будь-то становится страшно, в укропии власть не власть, а армия есть, но по сути ее уже нет, все больше хаоса и бандитизма, хорошая привада для международного отребья из сриии и ирака, янки и ес этот навоз точно разгребать не будут...
    Волька
  14. Mavrikiy Сегодня, 15:52
    Около сорока неизвестных граждан попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе,
    Че, вежливых человечков не узнали? Тогда посылаем не вежливых человечков. wink
    Впрочем вам уже ничто не поможет.
    позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, демонтировали ограждение военной части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении»
    В стране где ТРЦ вывозит военное имущество...., понял, им нехватило оборудования для организации НЕЗАБЫВАЕМОЙ игры - пейнбол. (Пейнтбол в Одессе у моря или Пусть меня покрасят! (кажись реклама))
    Mavrikiy
  15. Fitter65 Сегодня, 16:01
    «неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, демонтировали ограждение военной части А3571 и осуществили вывоз военного имущества

    Это реально круто!!!!! good good good Даже при пьяном борьке, когда нас(военных) везде и всюду поносили,такого не позволялось,У нас в в Хурбе в 1994 году,ну там типа братва быканула на офицера-их сразу закозлятили,пара баранов на пост за жизнь с часовым поговорить приходили...Ну было,но что-бы так ...реально у нас не демократичная страна laughing laughing bully
    Fitter65
    1. sabakina Сегодня, 16:20
      Fitter65, чем разговор то за жизнь закончился?
      sabakina
  16. злой партизан Сегодня, 16:17
    И когда только Путин спит?? what
    злой партизан
  17. sabakina Сегодня, 16:18
    Лучшая армия на континенте не смогла противостоять 40 балаклавам? belay Не верю!
    sabakina
  18. Ferdinant Сегодня, 16:42
    Номальное явление для Одессы,налет
    Ferdinant
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