ВСУ сообщили о попытке рейдерского захвата военного объекта в Одессе
Около сорока неизвестных граждан попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе, передает РИА Новости сообщение командования ВВС Украины.
По данным штаба ВВС, чрезвычайное происшествие произошло утром в воскресенье около 8.45 (9.45 мск).
По данным военных, «неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, демонтировали ограждение военной части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении».
Как отмечается в сообщении, в настоящее время на месте ЧП работает «военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, а также представители командования "Юг" Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины».
По данным штаба ВВС, чрезвычайное происшествие произошло утром в воскресенье около 8.45 (9.45 мск).
Неизвестные лица, около 40 человек в балаклавах, совершили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью министерства обороны Украины,говорится в сообщении, опубликованном в «Фейсбуке».
По данным военных, «неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, демонтировали ограждение военной части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении».
Как отмечается в сообщении, в настоящее время на месте ЧП работает «военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, а также представители командования "Юг" Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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