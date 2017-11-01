КНДР — не тот калибр!

Уважаемые читатели, я ни в коем случае не пытаюсь претендовать на истину в последней инстанции, однако чем дольше смотрю на попытки КНДР сравняться с США в ядерном арсенале, тем крепче моя уверенность в том, что северные корейцы выбрали не самый лучший подход в этом деле. Более того, очевидно, что стратегические ядерные силы КНДР ни сейчас, ни в обозримом будущем не смогут угрожать США, а только могут дать повод американцам развязать очередную кровавую драму у наших границ.Для начала давайте разберемся, чем "на сегодняшний день/в обозримом будущем" располагает КНДР и чем может сдерживать своих врагов.Главным аргументом С. Кореи являются ядерные ракеты большой дальности, но сколько ядерных бомб у КНДР в наличии? Хватит ли их для использования в качестве огнетушителя для горячих голов? Попробуем разобраться.Основным ядерным объектом КНДР является центр Йенбен, расположенный в 90 км к северу от Пхеньяна. В 1986 году там был запущен газографитовый реактор, именно его специалисты считают основным источником оружейного плутония (способен производить до 6 кг в год). ЦМБ ИМЭМО РАН приводит данные, по которым на 2017 год Пхеньян располагает примерно 50-60 кг оружейного плутония.Известно, что для создания боеголовки мегатонного класса (способной уничтожить город-миллионник) требуется порядка 30-40 кг плутония, а для бомбы мощностью в десятки килотонн (Хиросима, Нагасаки) хватит и 5-6 килограммов этого вещества. А значит, КНДР теоретически может иметь до двух плутониевых бомб мегатонного класса или 6-7 плутониевых бомб меньшей мощности.Помимо плутония, КНДР производит еще и уран. С 2010 года открыт завод, который может ежегодно производить 2 тонны низкообогащенного урана или 40 кг оружейного. Нас, конечно, интересует второй.Итак, теоретически КНДР могла произвести 280 кг оружейного урана. Первые в истории атомные бомбы содержали примерно 60 кг этого вещества, современные — примерно 30 кг. Неизвестен прогресс КНДР в ядерных боеголовках, поэтому для расчета используем минимальное значение — 30 кг. С. Корея могла накопить урана на 10 бомб.При этом с 2006 года в КНДР провели 6 ядерных испытаний. Так вот, первые пять были либо с урановыми бомбами, либо сплутониевыми. Мощность испытанных бомб колебалась в пределах 20-30 килотонн тротила. Шестая же бомба, испытанная 3 сентября 2017 года, была водородной.Проблем с носителями возникнуть не должно, количество ракетных испытаний указывает на достаточный запас ракет.Кроме ядерного оружия, С. Корея может угрожать артобстрелом южнокорейского города Сеула, который расположен в 24 км от границы и в котором проживает 10 млн. человек, а также других южнокорейских населенных пунктов вдоль границы.Вот, по большому счету, и все. Больше С. Корее нечем сдерживать таких врагов, как США и Япония.Ну а что же враги? Чем они могут парировать "корейскую угрозу"?В распоряжении Японии имеются 190 ПУ Patriot PAC-2 и 16 ПУ PAC-3 (1 ПУ вмещает 4 ракеты). Помимо этого, Силы самообороны Японии располагают 6 эсминцами УРО (по факту ракетными крейсерами) типа "Конго" и "Атаго" с общим количеством УВП под ЗУР семейства Standart приблизительно на 550 ракет.Силы самообороны Японии вооружены ЗУР Standart 2 (корабли), и MIM-104 (Patriot PAC-2), которые не способны перехватить БРБД, но способны ловить БРСД, коих у С. Кореи, по различным оценкам, несколько сотен.Флот Республики Корея включает в себя:— три эсминца УРО (легких ракетных крейсера) KDX-I (19 УВП ЗУР Standart на каждом, без учета Sea Sparrow);— шесть эсминцев УРО (легких ракетных крейсера) KDX-II (32 УВП ЗУР Standart на каждом);— три специализированных легких ракетных крейсера ПВО KDX-III (112 УВП ЗУР Standart на каждом,стандартная загрузка 80 ЗУР).Общий потенциал ПВО/ПРО надводного флота Южной Кореи — 489 ЗУР Standart.Помимо этого, США разместили в республике некоторое количество комплексов Patriot, вероятно, Pac-3.Теперь о главном: о потенциале США в регионе.Америка располагает в Корее тремя военными базами. Это:— база ВВС Осан, находится примерно в 50 км от Сеула. На ней размещается 51-е авиационное крыло истребителей-перехватчиков. Оно оснащено штурмовиками A-10 Thunderbolt II и легкими истребителями F-16. Там же находится штаб 7-й воздушной армии США. Все это защищают более 90 ПУ комплекса Patriot, которые могут быть оперативно переброшены в Сеул;— база ВВС США Кёнсан. Наряду с базой Осан одна из самых мощных баз ВВС США на полуострове. Расположена на западе Южной Кореи, у Желтого моря. На ней размещается 8-е авиационное крыло;— Кэмп Хамфриз. База сухопутных войск США. Уже сейчас там размещается более 17 000 военнослужащих.Базы США в Японии перечислять не будем — их там много, их потенциал огромен, может быстро и широко варьироваться.Однако интересно следующее... Patriot, даже Pac-3, как и корабельная ЗУР Standart 2, не способны перехватить БРБД, но это может грунтовый подвижный заатмосферный перехватчик THAAD. И тут выясняется, что в 2017 году батарея THAAD будет развернута — где бы вы думали? — в Южной Корее! Первые части ПРО уже находятся на базе ВВС США в Осане. А в 2018 году THAAD разместят в Японии. Более того, батарея THAAD уже несет дежурство на острове Гуам, прикрывая американскую военно-морскую базу и аэродром стратегической авиации от возможных ударов северокорейских баллистических ракет.Очевидно и то, что УВП американских кораблей будут забиты новейшими заатмосферными перехватчиками Standart 3, что также не способствует северокорейскому успеху.Угроза обстрелять Сеул также не является панацеей:— во-первых, Сеул имеет метрополитен общей длиной 560 километров;— во-вторых, контрбатарейную стрельбу никто не отменял. РСЗО, вертолеты и штурмовики Республики Корея не допустят расстреливать Сеул безнаказанно, позиции артиллерии КНДР, скорее всего, будут быстро подавлены.Итак, извечный вопрос: что делать? Вот сказал же герой известного фильма: "Все уже украдено до нас", так и корейцам хочется сказать: товарищи, все уже придумано до вас. Надо только обратиться к опыту государства, однажды уже решавшего эту проблему. Но сначала еще одна предыстория...17 июля 1962 года кортеж учёных, военных и высокопоставленных лиц пересёк отдалённую пустыню на юге Невады, чтобы стать свидетелями исторического события. Среди них были такие персоны, как генеральный прокурор Роберт Ф. Кеннеди. Гвоздём программы было таинственное устройство, называвшееся "Дэви Крокет".Установка представляла собой безоткатное орудие, смонтированное на джипе. При необходимости оно могло транспортироваться расчетом из трех человек и внешне выглядело как самый обычный миномет батальонного звена..."Дэви Крокет" использовал ядерный выстрел M388 мощностью 20 тонн в тротиловом эквиваленте. Проникающая радиация была способна убить все живое в радиусе 500 метров от взрыва, а зона удара еще сутки оставалась непроходимой для вражеских войск. Перед вами исторические кадры.По 2 таких орудия включались в состав мотопехотных и воздушно-десантных батальонов, главным образом в Восточной Европе для противодействия советским танковым волнам. С 1956 года было выпущено 2100 установок.В СССР также велись подобные работы. Их венцом стало создание в 70-х годах целого ряда тактических ядерных боеприпасов для серийных САУ. Отличительная особенность русских машин: снаряды могли быть использованы в САУ без всякой доработки. Противник не мог знать, в какой из тысяч АУ обычный снаряд, а какая с "ядрен батоном".Например, для САУ "Акация" был разработан снаряд "ЗБВ3" мощностью 1 кт тротила, для миномета "Тюльпан" — активно реактивная мина "ЗБВ11" мощностью 2 кт, и так далее.