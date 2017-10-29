Британские подводники пройдут обязательный тест на наркотики
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон распорядился провести обязательное тестирование на наркотики всех моряков, несущих службу на подводных лодках, передает ТАСС сообщение газеты The Times.
Глава британского военного ведомства прибег к такой мере, чтобы убедиться в том, что «случай на борту атомной подводной лодки Vigilant является единичным инцидентом».
Распоряжение о проведении тестирования Фэллон отдал во время встречи с командующим флотом адмиралом Филипом Джонсом.
В субботу британские СМИ сообщили, что девять членов экипажа подводной лодки HMS Vigilant ВМС Великобритании были уволены за употребление наркотических веществ класса А.
И это не первый скандал на субмарине Vigilant: в октябре командир АПЛи его заместитель были отстранены от службы из-за неуставных отношений с подчиненными офицерами женского пола.
Подлодка Vigilant («Бдительная») относится к классу Vanguard, она оснащена восемью баллистическими ракетами и 40 боеголовками. На четырех субмаринах этого типа размещен весь ядерный арсенал Великобритании.
Глава британского военного ведомства прибег к такой мере, чтобы убедиться в том, что «случай на борту атомной подводной лодки Vigilant является единичным инцидентом».
Распоряжение о проведении тестирования Фэллон отдал во время встречи с командующим флотом адмиралом Филипом Джонсом.
В субботу британские СМИ сообщили, что девять членов экипажа подводной лодки HMS Vigilant ВМС Великобритании были уволены за употребление наркотических веществ класса А.
И это не первый скандал на субмарине Vigilant: в октябре командир АПЛи его заместитель были отстранены от службы из-за неуставных отношений с подчиненными офицерами женского пола.
Подлодка Vigilant («Бдительная») относится к классу Vanguard, она оснащена восемью баллистическими ракетами и 40 боеголовками. На четырех субмаринах этого типа размещен весь ядерный арсенал Великобритании.
Использованы фотографии: http://pixelrz.com
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