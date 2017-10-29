16:46 29 октября

Британские подводники пройдут обязательный тест на наркотики

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон распорядился провести обязательное тестирование на наркотики всех моряков, несущих службу на подводных лодках, передает ТАСС сообщение газеты The Times.



Глава британского военного ведомства прибег к такой мере, чтобы убедиться в том, что «случай на борту атомной подводной лодки Vigilant является единичным инцидентом».


Распоряжение о проведении тестирования Фэллон отдал во время встречи с командующим флотом адмиралом Филипом Джонсом.

В субботу британские СМИ сообщили, что девять членов экипажа подводной лодки HMS Vigilant ВМС Великобритании были уволены за употребление наркотических веществ класса А.

И это не первый скандал на субмарине Vigilant: в октябре командир АПЛи его заместитель были отстранены от службы из-за неуставных отношений с подчиненными офицерами женского пола.

Подлодка Vigilant («Бдительная») относится к классу Vanguard, она оснащена восемью баллистическими ракетами и 40 боеголовками. На четырех субмаринах этого типа размещен весь ядерный арсенал Великобритании.

Использованы фотографии: http://pixelrz.com
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Комментарии 19

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  1. Горный стрелок Сегодня, 15:58
    А там вообще останутся подводники, во флоте, после такой проверки.
    Горный стрелок
    1. Джедай Сегодня, 16:00
      Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон распорядился провести обязательное тестирование на наркотики всех моряков, несущих службу на подводных лодках

      А разобраться в исходных причинах этого он не соизволил распорядиться? Жентельмен чёртов! fool
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 16:06
        А чё разбираться? Хорошие зарплаты, весёлая жизнь, шикуют ребята!
        Красиво жить не запретишь! Хотя без кайфа Это не жизнь...
        Logall
        1. 210окв Сегодня, 16:22
          Как бы это не вошло и не укоренилось во флоте "владычицы морей"..Новые военно-морские традиции Великобритании..Но это уже не флот,а плавучий бордель с ЯО..
          Цитата: Logall
          А чё разбираться? Хорошие зарплаты, весёлая жизнь, шикуют ребята!
          Красиво жить не запретишь! Хотя без кайфа Это не жизнь...
          210окв
          1. Джедай Сегодня, 16:30
            Цитата: 210окв
            это уже не флот,а плавучий бордель

            А во времена оны, когда мелкотравчатые колонизировали всё, что до них не успели - разве иначе было? wink Да и не они одни грешны этим...
            Джедай
          2. Logall Сегодня, 16:36
            На флоте, как и в королевской армии, главенствуют аристократы! А они всегда этим грешили...
            Цитата: 210окв
            Как бы это не вошло и не укоренилось во флоте "владычицы морей"..
            Logall
      2. тол100в Сегодня, 16:31
        Цитата: Джедай
        Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон распорядился провести обязательное тестирование на наркотики всех моряков, несущих службу на подводных лодках

        Значит на всем остальном флоте употреблять - можно!?
        тол100в
        1. Logall Сегодня, 16:39
          Нужно, дабы протестировать новые корабли, на непотопляемость!
          А подводников они всегда считали пиратами! Им сам Бог велел...
          Logall
        2. Джедай Сегодня, 16:43
          Цитата: тол100в
          Значит на всем остальном флоте употреблять - можно!?

          Где Вы узрели такое утверждение в моём коменте? stop Наркотики всегда были, есть и будут несомненным злом, независимо от национальной и военной принадлежности! am
          Джедай
  2. Mavrikiy Сегодня, 16:04
    Британские подводники пройдут обязательный тест на наркотики
    Это да, это хорошо, но мало. Как с проносом на борт ПЛ презервативов? Извините, сказал глупость, наоборот..
    Каждому подводнику по упаковке презиков в комплект снабжения включить! (походы они длительные бывают. А на борту тоже ОНО есть и не одно)
    Mavrikiy
  3. Safer Сегодня, 16:09
    Мелко плавают. Они бы ещё американский конгресс на это проверели. Там то точно люди не в себе.
    Safer
  4. Masya Masya Сегодня, 16:14
    Интересно, они снчала увидели и принимать начали для успокоения...

    Или, уже прнимали, а потом увидели? recourse
    Masya Masya
  5. Евродав Сегодня, 16:19
    И задницы им проверьте, а то меня терзают смутные сомнения- сначала порошок, потом .....!
    Евродав
  6. Удав КАА Сегодня, 16:19
    Подлодка Vigilant («Бдительная») относится к классу Vanguard, она оснащена восемью баллистическими ракетами и 40 боеголовками.

    Уважаемые админы! Проверяйте, плз, то, что вы выпускаете на сайт.
    Английские ПЛАРБ несут по 16 БРПЛ типа "Трайдент-II D-5", а не 8, как полагает автор. Конкретная загрузка может быть и из 2-х БРПЛ, но это вовсе не значит, что они не берут 14 изделий, как это обычно практикуется при выходе в автономку.
    С уважением, hi
    Удав КАА
  7. словак Сегодня, 16:24
    Если память не изменяет, года 4 назад был скандал в США, когда персонал военных ядерных объектов не смог пройти аттестацию, и, как выяснилось, чуть не поголовно употребляет наркоту. В КНДР все под контролем, а вот на западе все хреново
    словак
  8. parusnik Сегодня, 16:26
    Судьба мира в руках наркоманов...
    parusnik
  9. Громобой Сегодня, 16:39
    Я бы вообще ввёл тесты на наркоту везде где это только возможно во всех странах мира.И через "расколовшихся" наркоманов можно легко и просто раскручивать всю наркосеть,вплоть до крупных дилеров.Но это почему-то не делается.Вероятно эти самые крупные наркодилеры имеют входы в высшие эшелоны власти,а доходы с продажи смерти обращают во вполне легальный бизнес.И поэтому во всём мире ведётся лишь жалкая имитация борббы с наркотиками.Двуличный мир,двуличные твари в добротных деловых костюмах...
    Громобой
  10. san4es Сегодня, 16:42
    ...HMS Vigilant ВМС Великобритании. Январь 2016 г
    Ещё не "спалились" bully
    san4es
  11. sabakina Сегодня, 16:44
    Всё таки она уродина, хоть крашеная, хоть не крашеная...
    sabakina
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