19:15 29 октября

SANA: Террористы хранят химическое оружие в Идлибе

Формирования группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) располагают химическим оружием, которое хранится на складах в населенном пункте Маарет-Масрин в 9 км к северу от города Идлиб (320 км от Дамаска), передает ТАСС сообщение агентства SANA.



По словам источников агентства, боевики в Идлибе способны производить кустарные химические боеприпасы. Дальность полета таких снарядов, запускаемых из реактивных установок, составляет 15 км.


Очевидцы также рассказали, что второй склад с отравляющими газами находится в населенном пункте Гузля.

Как отмечает агентство, поступившая от источников информация убедительно доказывает причастность «ан-Нусры» и связанных с ней формирований к преступным атакам с применением химоружия на севере Сирии.

Агентство напоминает, что снаряды с отравляющими веществами использовали в 2016 году в Алеппо экстремистские группировки «Бригада Нуреддина Зенги» и «Ахрар аш-Шам», которые Вашингтон относит к умеренной вооруженной оппозиции.

В пятницу Дамаск осудил доклад Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химических боеприпасов в Сирии. Как указывается в заявлении МИД САР, «Сирия считает доклад ОЗХО-ООН неприемлемым по форме и содержанию».

«Этот документ составлен по указанию США и стран Запада с целью оказания политического давления на Сирию и выдвижения в ее адрес новых агрессивных угроз», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В докладе ОЗХО-ООН ответственность за нападение «с применением зарина» в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года возложена на сирийские власти, а за атаку «с использованием сернистого иприта» в населенном пункте Маарет Умм-Хош 16 сентября 2016 года – на террористическую группировку ИГ (запрещена в РФ).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 16:44
    Это новый способ "ликвидации химоружия" заштатникам..И дёшево и сердито..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 16:53
      Дмитрий, не новый.
      Единственный! yes
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 16:56
        Саш, не "единственный", а просто "проверенный". yes
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 16:59
          Ну как не единственный? По-другому они его просто не утилизируют... Вообще! Сказали, что только начнут в двадцатых годах... А начали раньше belay
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 17:01
            Верить на слово США - уподобляться ослу! negative Это уже и их "союзники" понимают...
            Джедай
            1. рюрикович Сегодня, 18:18
              Цитата: Джедай
              Это уже и их "союзники" понимают...

              Понимают и продолжают верить. И в своих СМИ, и на официальном уровне request
              Язык отваживается правду( и то намёком) сказать, когда появляется приставка "экс-" lol feel
              рюрикович
              1. Джедай Сегодня, 18:21
                hi Есть такое, не спорю. Видимо, пока ты "действующий" - корпоративная этика не велит трепаться о том как подмахивают США. Все же "независимые и демократичные". wink
                Джедай
          2. 210окв Сегодня, 18:21
            Зато у нас в " три прыжка" химии оружие уговорили..Мы же свято чтим международные договоренности.Только на эти договоренности зачастую "гегимон" плюет..
            Цитата: Logall
            Ну как не единственный? По-другому они его просто не утилизируют... Вообще! Сказали, что только начнут в двадцатых годах... А начали раньше belay
            210окв
            1. Ныробский Сегодня, 18:49
              Цитата: 210окв
              Зато у нас в " три прыжка" химии оружие уговорили..Мы же свято чтим международные договоренности.Только на эти договоренности зачастую "гегимон" плюет..

              Да и ладно. Не дай бог на нашей территории такой арсенал бабахнет. Уж лучше им какой нибудь ракетой подсобить свою отраву на своей территории нюхать. А так у нас под это дело было построено несколько заводов, которые теперь переходят на гражданскую продукцию и дают тысячи рабочих мест и доход в бюджет. Короче, свои плюсы тоже есть...
              Ныробский
        2. тол100в Сегодня, 17:14
          Цитата: Джедай
          Дмитрий, не новый.
          Единственный!
          Logall
          1 Джедай Сегодня, 16:56 ↑ Новый
          Саш, не "единственный", а просто "проверенный".

          Универсальный! Не нужно заморачиваться с технологиями и строительством заводов по переработке! И во всех своих грехах обвинять весь мир, и вводить санкции против неугодных!
          тол100в
          1. Джедай Сегодня, 18:06
            Цитата: тол100в
            Не нужно заморачиваться с технологиями и строительством заводов по переработке! И во всех своих грехах обвинять весь мир, и вводить санкции против неугодных!

            Я это и имел ввиду, просто поленился развивать свою мысль. feel Что ничуть не умаляет Ваших заслуг в вышеоговоренном развитии мысли. good
            Джедай
  2. Влад5307 Сегодня, 16:56
    Да большинство из нас никогда и не верило, что САА использует ОВ. Ведь именно СГА занималось уничтожением сирийских ОВ после подписания о его уничтожении и контроле со стороны ОЗХО. И что? По их же словам получается они врали международному сообществу о том, что ОВ уничтожены. И как теперь верить бедным европейцам и другим гражданам этим организациям! Опять "пробирки!? am
    Влад5307
    1. Partyzan Сегодня, 17:42
      Цитата: Влад5307
      ни врали международному сообществу о том, что ОВ уничтожены.

      вернуть нобелевку, или уже разделили?
      Partyzan
  3. pexotinec Сегодня, 16:57
    И кто же им его поставил?
    pexotinec
  4. japs Сегодня, 17:35
    Известны места складирования. И что дальше?
    japs
    1. рюрикович Сегодня, 18:23
      Ничто... request Если попытаться уничтожить - Запад завопит, что Асад химоружием уничтожает мирное население. Ничего не делать - через некоторое время они(бармалеи) нанесут удар химоружием и Запад завопит, что Асад уничтожает мирное население тем же химоружием yes
      Замкнутый круг request
      рюрикович
  5. Egorovich Сегодня, 17:50
    А ларчик просто раскрывался. Матрасники подвозят "ан-Нусре" химоружие, бармалеи трясут пробирками, а виноват как всегда Асад.
    Egorovich
  6. SCHMEL Сегодня, 18:20
    Террористы располагают химическим оружием, которое хранится на складах в населенном пункте (320 км от Дамаска). Боевики способны производить кустарные химические боеприпасы Дальность полета таких снарядов, запускаемых из реактивных установок, составляет 15 км.




    SCHMEL
  7. Александр War Сегодня, 18:23
    Тут интересная статья Катар раскрывает грязные секреты войны в Сирии https://diana-mihailova.livejournal.com/1169525.h
    tml
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 18:24
      https://nortwolf-sam.livejournal.com/2085494.html сша со своей "демократией"
      Александр War
  8. anjey Сегодня, 19:01
    Как отмечает агентство, поступившая от источников информация убедительно доказывает причастность «ан-Нусры» и связанных с ней формирований к преступным атакам с применением химоружия на севере Сирии
    И где же "справедливые" и "демократические" томагавки сша по отьявленным химическим террористам и подонкам "нусрачам"????
    anjey
  9. ватник Сегодня, 19:12
    Даже не вызывает сомнения что химическое оружие поставлено сирийским бандитам их спонсорами из США стран Европы Израиля и "черных монархий" Башару оно просто не нужно и он в любом случаи не стал бы его применять против собственного народа .
    ватник
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