SANA: Террористы хранят химическое оружие в Идлибе
Формирования группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) располагают химическим оружием, которое хранится на складах в населенном пункте Маарет-Масрин в 9 км к северу от города Идлиб (320 км от Дамаска), передает ТАСС сообщение агентства SANA.
По словам источников агентства, боевики в Идлибе способны производить кустарные химические боеприпасы. Дальность полета таких снарядов, запускаемых из реактивных установок, составляет 15 км.
Очевидцы также рассказали, что второй склад с отравляющими газами находится в населенном пункте Гузля.
Как отмечает агентство, поступившая от источников информация убедительно доказывает причастность «ан-Нусры» и связанных с ней формирований к преступным атакам с применением химоружия на севере Сирии.
Агентство напоминает, что снаряды с отравляющими веществами использовали в 2016 году в Алеппо экстремистские группировки «Бригада Нуреддина Зенги» и «Ахрар аш-Шам», которые Вашингтон относит к умеренной вооруженной оппозиции.
В пятницу Дамаск осудил доклад Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химических боеприпасов в Сирии. Как указывается в заявлении МИД САР, «Сирия считает доклад ОЗХО-ООН неприемлемым по форме и содержанию».
«Этот документ составлен по указанию США и стран Запада с целью оказания политического давления на Сирию и выдвижения в ее адрес новых агрессивных угроз», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В докладе ОЗХО-ООН ответственность за нападение «с применением зарина» в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года возложена на сирийские власти, а за атаку «с использованием сернистого иприта» в населенном пункте Маарет Умм-Хош 16 сентября 2016 года – на террористическую группировку ИГ (запрещена в РФ).
По словам источников агентства, боевики в Идлибе способны производить кустарные химические боеприпасы. Дальность полета таких снарядов, запускаемых из реактивных установок, составляет 15 км.
Очевидцы также рассказали, что второй склад с отравляющими газами находится в населенном пункте Гузля.
Как отмечает агентство, поступившая от источников информация убедительно доказывает причастность «ан-Нусры» и связанных с ней формирований к преступным атакам с применением химоружия на севере Сирии.
Агентство напоминает, что снаряды с отравляющими веществами использовали в 2016 году в Алеппо экстремистские группировки «Бригада Нуреддина Зенги» и «Ахрар аш-Шам», которые Вашингтон относит к умеренной вооруженной оппозиции.
В пятницу Дамаск осудил доклад Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химических боеприпасов в Сирии. Как указывается в заявлении МИД САР, «Сирия считает доклад ОЗХО-ООН неприемлемым по форме и содержанию».
«Этот документ составлен по указанию США и стран Запада с целью оказания политического давления на Сирию и выдвижения в ее адрес новых агрессивных угроз», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В докладе ОЗХО-ООН ответственность за нападение «с применением зарина» в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года возложена на сирийские власти, а за атаку «с использованием сернистого иприта» в населенном пункте Маарет Умм-Хош 16 сентября 2016 года – на террористическую группировку ИГ (запрещена в РФ).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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