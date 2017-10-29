19:10 29 октября

Политолог объяснил, с чем связан уход Барзани с поста главы Курдистана

Своим уходом с поста главы Иракского Курдистана Масуд Барзани показал, что хочет разделить ответственность за провал идеи обретения независимости региона с другими курдскими политическими силами, передает РИА Новости комментарий эксперта эмиратского центра передовых исследований «Аль-Мустакбаль» доктора наук Шади Вахаба.



В скором времени пройдет заседание курдистанского парламента, на котором будет зачитано послание Барзани относительно его дальнейшего пребывания у власти. Ранее СМИ сообщили, что Барзани не намерен продлевать полномочия президента автономии, истекающие 1 ноября.


Барзани не хочет единолично нести ответственность за уступки Багдаду в вопросе о предоставлении Курдистану независимости, а хочет, чтобы ее разделили все курдские партии, в том числе Патриотический союз Курдистана, который не выступал так однозначно за отделение от Ирака,
сказал агентству Вахаб.

Кроме того, «этим шагом он преследует цель ослабить давление на Курдистан со стороны Ирака и извне, а также сохранить единство курдов», считает он.

При этом эксперт уверен, что «Барзани не откажется играть основную роль в политике региона даже в случае ухода с поста его главы, и до проведения новых парламентских и президентских выборов он по-прежнему будет находиться у власти».

Ранее парламент автономии, в которой в конце сентября прошел не признанный Багдадом референдум о независимости, принял решение отложить президентские и парламентские выборы на 8 месяцев.

Предыдущие президентские выборы в Иракском Курдистане проводились в 2009 году. Срок президентских полномочий Барзани истек в 2013-ом и продлевался дважды: парламентом и судом. Ранее Барзани заявлял, что не будет баллотироваться на новый срок.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. zivXP Сегодня, 17:11
    О, удачно за автономией сходили. Ну кто в очереди на стрелочника?
    zivXP
    1. Logall Сегодня, 17:15
      Сирийским курдам-урок! Надеюсь, что учтут Горький опыт...
      ''опыт-сын ошибок трудных''
      Logall
      1. тол100в Сегодня, 17:22
        Цитата: Logall
        Сирийским курдам-урок! Надеюсь, что учтут Горький опыт...
        ''опыт-сын ошибок, трудный''

        Не только Сирийским, но и Турецким и Иракским ! Пока они сами не прекратят перетягивание "одеял" и поиск "защитника -спонсора" в лице СГА, ничего путного у них не выйдет! "Квартет" Крылова.!
        тол100в
        1. болот Сегодня, 17:44
          Цитата: тол100в
          Не только Сирийским, но и Турецким и Иракским !

          А что вы иранских и армянских курдов забыли.Тут можно и российских вспомнить,они с центральной азии постепенно перебираются,не автохонты данных мест.
          болот
          1. Logall Сегодня, 17:56
            Цитата: болот
            можно и российских вспомнить

            Вам же в Казахстане видней?
            Российские курды живут общинами, даже не поселениями! Нечего их сюда приплетать!
            Вы бы ещё цыган бы вспомнили! Они вообще везде живут am
            Logall
            1. болот Сегодня, 18:01
              Цитата: Logall
              Российские курды живут общинами, даже не поселениями! Нечего их сюда приплетать!

              И как,голос то имеют?
              С месяца два назад,Оренбургские казахи схлестнулись с курдами,вы даже РОСгвардию подтянули а проблема была в пересечение границы,так что вопрос еще на повестке дня.
              Казахи там автохонты а те приезжие.
              болот
              1. Logall Сегодня, 18:18
                Да На это Даже внимания никто не обратил! Схлестнулись 2 шайки. А росгвардию подтянули, только Лишь потому, чтобы этих бедолаг от увечий уберечь. Какой нафиг голос имеют? Живут Ну и их курдский Бог с ними.
                Это только вы из-за рубежа смотрите и злорадствуете: а в России одни проблемы...
                Всё хорошо у нас в России! Вам назло!
                Logall
                1. болот Сегодня, 18:24
                  Цитата: Logall
                  Да На это Даже внимания никто не обратил! Схлестнулись 2 шайки.

                  Что казахов уже шайкой обзываете?Если даже русские морально поддержали,только могут морально,вот ваша сущность.А ведь была не справедливость в очередности прохода погранконтроля и купленности погран нарядов,на пустом месте казах бучу не подымет.
                  Будем знать.
                  болот
                  1. Logall Сегодня, 18:41
                    Цитата: болот
                    Что казахов уже шайкой обзываете?

                    Нет! Шайкой я назвал шайку казахов, и шайку курдов! Если бы там была шайка другой национальности, Я бы и их так назвал! шайка - это шайка, шайка казахов-это шайка, шайка курдов-это шайка, шайка русских-это шайка! А вот казахи, курды, русские-это национальности, это народы!!!
                    Logall
                    1. болот Сегодня, 18:50
                      Цитата: Logall
                      Схлестнулись 2 шайки.

                      Правильно вас понял первоначально.
                      Что бы казаха поднять на что то противоправное,это надо до того дойти...
                      И так "спящим народом" нас обзывают а особо северных,только слышны возгласы проснись!
                      Были киргизы,те горячие,уже пару революций замутили laughing
                      А так у же давно понятно кое кто без особой выгоды для себя,даже "корму" не подвинет,только могут морально поддержать. laughing Да же здесь на юге,просто приходится упрашивать,уговаривать что бы заявление написали,когда тромбят их бизнес выходцы из северокавказких республик,если были аборигены моментально пишут. laughing
                      болот
      2. Pirogov Сегодня, 17:26
        Цитата: Logall
        Сирийским курдам-урок! Надеюсь, что учтут Горький опыт...
        ''опыт-сын ошибок трудных''

        Не учтут матрасы подкинут деньжат ,найдут какого нибудь лидера и вперёд за независимостью . Они такою возможность ,чтобы насолить Асаду и султанше пердогаше не упустят.
        Pirogov
        1. ватник Сегодня, 17:58
          Цитата: Pirogov
          Они такою возможность ,чтобы насолить Асаду и султанше пердогаше не упустят.

          На самом деле РПК значительно лояльней и хотят лишь автономии в составе единой Сирии
          ватник
      3. Арон Заави Сегодня, 17:26
        Цитата: Logall
        Сирийским курдам-урок! Надеюсь, что учтут Горький опыт...
        ''опыт-сын ошибок трудных''

        Совершенно верно. К Курдистану может прийти только единый народ , а не сборище племен, где воля вождя отмпеняет приказ командования.
        Арон Заави
        1. болот Сегодня, 17:46
          Цитата: Арон Заави
          Совершенно верно. К Курдистану может прийти только единый народ , а не сборище племен, где воля вождя отмпеняет приказ командования.

          Наши курды,евреев не любят.Именно их считают виновными в переселение в Центральную Азию. smile
          болот
  2. ватник Сегодня, 17:29
    Да быстро иракские курды сдались а ведь у некоторых особенно местных израильских евреев на них такие надежды были в особенности на иракскую нефть lol
    ватник
  3. Горный стрелок Сегодня, 17:37
    Разделяй и властвуй! Да только не получился у матрасии вариант с автономией. А ведь в Ираке все к этому шло! Нет, разучились полосатоухие работать на БВ, ох, разучились!
    Горный стрелок
  4. Egorovich Сегодня, 17:58
    Никто ничего из всех курдов не получит, максимум автономию в пределах их проживания и не куском больше. Жалко этот разъединенный народ.
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 18:12
      Согласен с Вами. hi Другое дело, что США намерены и дальше завлекать курдов разных стран призрачной морковкой "Единого Курдистана". И не всем хватит ума понять, что это та самая сделка, что подписывается кровью и оплачивается Душой. Подозреваю что сепаратистские настроения в Европе оплачиваются из того же кармана, что и Курдистан. yes
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 18:21
        Цитата: Джедай
        оплачиваются из того же кармана, что и Курдистан.

        Явки, пароли... Сдаёшь потихоньку bully
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 18:24
          Саша, это уже давно секрет Полишинеля. Я ничем не рискую, во всеуслышание называя то, что секретом и не является вовсе. soldier
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 18:29
            Это у нас не является секретом, а в США он ''За семью печатям''...
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 18:32
              Мне там рыть абсолютно нечего. А уж выкрасть меня за крамолу - это вряд ли. wink
              Джедай
      2. Egorovich Сегодня, 18:36
        Вот и получается, что кроме морковки "Единый Курдистан" не получит ничего, похоже даже морковки не получит. Это хорошо видно на Иракских курдах.
        Egorovich
        1. Джедай Сегодня, 18:50
          И надежда только на то, что другие курды посмотрев на пример иракских сделают правильные выводы. Именно надежда, уверенности нет, так как США умеют убеждать в своей правоте. negative
          Джедай
  5. voyaka uh Сегодня, 18:17
    Барзани сделал правильно. Пока курды не покончат со своей
    средневековой клановостью и не осознают себя нацией, толка все равно не будет.
    voyaka uh
    1. XXXIII Сегодня, 18:50
      Цитата: voyaka uh
      Барзани сделал правильно.
      Царь то не настоящий.... laughing Израиль плохо помогал, а кричал больше всех за независимость.... tongue
      XXXIII
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