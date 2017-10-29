Политолог объяснил, с чем связан уход Барзани с поста главы Курдистана

Барзани не хочет единолично нести ответственность за уступки Багдаду в вопросе о предоставлении Курдистану независимости, а хочет, чтобы ее разделили все курдские партии, в том числе Патриотический союз Курдистана, который не выступал так однозначно за отделение от Ирака,

Своим уходом с поста главы Иракского Курдистана Масуд Барзани показал, что хочет разделить ответственность за провал идеи обретения независимости региона с другими курдскими политическими силами, передает РИА Новости комментарий эксперта эмиратского центра передовых исследований «Аль-Мустакбаль» доктора наук Шади Вахаба.В скором времени пройдет заседание курдистанского парламента, на котором будет зачитано послание Барзани относительно его дальнейшего пребывания у власти. Ранее СМИ сообщили, что Барзани не намерен продлевать полномочия президента автономии, истекающие 1 ноября.сказал агентству Вахаб.Кроме того, «этим шагом он преследует цель ослабить давление на Курдистан со стороны Ирака и извне, а также сохранить единство курдов», считает он.При этом эксперт уверен, что «Барзани не откажется играть основную роль в политике региона даже в случае ухода с поста его главы, и до проведения новых парламентских и президентских выборов он по-прежнему будет находиться у власти».Ранее парламент автономии, в которой в конце сентября прошел не признанный Багдадом референдум о независимости, принял решение отложить президентские и парламентские выборы на 8 месяцев.Предыдущие президентские выборы в Иракском Курдистане проводились в 2009 году. Срок президентских полномочий Барзани истек в 2013-ом и продлевался дважды: парламентом и судом. Ранее Барзани заявлял, что не будет баллотироваться на новый срок.